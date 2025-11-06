Госфинмониторинг не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, - СМИ
В январе 2025 года Национальное антикоррупционное бюро направило Государственной службе финансового мониторинга официальный запрос о раскрытии движения денег компании Fire Point. Но ответ Финмониторинг не предоставил до сих пор.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
УП также сообщила, что менеджмент компании решил продать долю Fire Point покупателю из Саудовской Аравии. Причем такое решение приняли после информации о связях компании с другом президента и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, а также после расследования НАБУ о возможном завышении цен на беспилотники и отдельные комплектующие.
Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич. В частности, об этом говорил народный депутат Ярослав Железняк, а также военный Юрий Касьянов. Последний даже впоследствии отметил, что является разоблачителем в деле Fire Point и ключевым свидетелем в деле НАБУ. По этой же причине, по его словам, именно поэтому власть решила ликвидировать его подразделение – роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины. Также он назвал такое решение местью ему за критику непоследовательности украинской власти в вопросах войны и коррупции.
В то же время главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью ZN.UA заявил, что Тимур Миндич не имеет влияния и не является совладельцем компании Fire Point, которая производит ударные дроны FP-1 и ракеты "Фламинго". Он отметил, что Миндич выражал желание войти в число акционеров компании, но ему отказали.
Также Штилерман заявил, что НАБУ не проводит расследование в отношении его компании, дело касается должностных лиц Министерства обороны и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
І взагалі, детективи НАБУ - хлопці моторні та завзяті, як і трудяги з САП. По справі "Краяна" вже дев'ять років
землю риютьзряплату отримують, але 92 наколядованих одеськими чиновниками мільйона ніяк не знаходяться.
Мабуть у Держфіномоніторингу є штатні працівники, керівники з прізвищами і посадами, які відповідальні за надання відповіді на офіційний запит НАБУ від січня 2025 року.
Якщо ненадання відповіді є порушенням закону, то НАБУ зобовʼязане звернутися з відповідними заявами про імовірний злочин до суду. Не виключено, що в деяких керівників та посадових осіб Держфінмоніторингу наявний конфлікт інтересів. Необхідно ретельно перевірити посадових осіб Держфінмоніторингу , відповідальних за вчасне надання відповіді на запит НАБУ, стосовно можливого конфлікту інтересів.