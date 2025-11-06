Госфинмониторинг не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, - СМИ

В январе 2025 года Национальное антикоррупционное бюро направило Государственной службе финансового мониторинга официальный запрос о раскрытии движения денег компании Fire Point. Но ответ Финмониторинг не предоставил до сих пор.

УП также сообщила, что менеджмент компании решил продать долю Fire Point покупателю из Саудовской Аравии. Причем такое решение приняли после информации о связях компании с другом президента и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, а также после расследования НАБУ о возможном завышении цен на беспилотники и отдельные комплектующие.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич. В частности, об этом говорил народный депутат Ярослав Железняк, а также военный Юрий Касьянов. Последний даже впоследствии отметил, что является разоблачителем в деле Fire Point и ключевым свидетелем в деле НАБУ. По этой же причине, по его словам, именно поэтому власть решила ликвидировать его подразделение – роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины. Также он назвал такое решение местью ему за критику непоследовательности украинской власти в вопросах войны и коррупции.

В то же время главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью ZN.UA заявил, что Тимур Миндич не имеет влияния и не является совладельцем компании Fire Point, которая производит ударные дроны FP-1 и ракеты "Фламинго". Он отметил, что Миндич выражал желание войти в число акционеров компании, но ему отказали.

Также Штилерман заявил, что НАБУ не проводит расследование в отношении его компании, дело касается должностных лиц Министерства обороны и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

