Расследование НАБУ относительно производителя ракет Фламинго
Госфинмониторинг не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, - СМИ

В январе 2025 года Национальное антикоррупционное бюро направило Государственной службе финансового мониторинга официальный запрос о раскрытии движения денег компании Fire Point. Но ответ Финмониторинг не предоставил до сих пор.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

УП также сообщила, что менеджмент компании решил продать долю Fire Point покупателю из Саудовской Аравии. Причем такое решение приняли после информации о связях компании с другом президента и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, а также после расследования НАБУ о возможном завышении цен на беспилотники и отдельные комплектующие.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич. В частности, об этом говорил народный депутат Ярослав Железняк, а также военный Юрий Касьянов. Последний даже впоследствии отметил, что является разоблачителем в деле Fire Point и ключевым свидетелем в деле НАБУ. По этой же причине, по его словам, именно поэтому власть решила ликвидировать его подразделение – роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины. Также он назвал такое решение местью ему за критику непоследовательности украинской власти в вопросах войны и коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует возможное завышение цен на БПЛА компанией Fire Point, - Касьянов

В то же время главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью ZN.UA заявил, что Тимур Миндич не имеет влияния и не является совладельцем компании Fire Point, которая производит ударные дроны FP-1 и ракеты "Фламинго". Он отметил, что Миндич выражал желание войти в число акционеров компании, но ему отказали.

Также Штилерман заявил, что НАБУ не проводит расследование в отношении его компании, дело касается должностных лиц Министерства обороны и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Читайте также: СМИ написали, что НАБУ расследует производство ракет "Фламінго": Бюро опровергло

Ти диви які швидкі, дані їм надай...
І взагалі, детективи НАБУ - хлопці моторні та завзяті, як і трудяги з САП. По справі "Краяна" вже дев'ять років землю риють зряплату отримують, але 92 наколядованих одеськими чиновниками мільйона ніяк не знаходяться.
06.11.2025 16:52 Ответить
Задовбали malanzi!
06.11.2025 16:54 Ответить
Така зараз буденність у "країні мрій"
06.11.2025 16:55 Ответить
Кошти порухались за кордон - разом з Міндічем - виривайте його з Австрії - поки не пустив коріння
06.11.2025 17:12 Ответить
Мабуть у Держфіномоніторингу є штатні працівники, керівники з прізвищами і посадами, які відповідальні за надання відповіді на офіційний запит НАБУ від січня 2025 року.
Якщо ненадання відповіді є порушенням закону, то НАБУ зобовʼязане звернутися з відповідними заявами про імовірний злочин до суду. Не виключено, що в деяких керівників та посадових осіб Держфінмоніторингу наявний конфлікт інтересів. Необхідно ретельно перевірити посадових осіб Держфінмоніторингу , відповідальних за вчасне надання відповіді на запит НАБУ, стосовно можливого конфлікту інтересів.
06.11.2025 17:43 Ответить
рий Касьянов. Последний даже впоследствии отметил, что является разоблачителем в деле Fire Point и ключевым свидетелем в деле НАБУ. В каком месте он там главный свидетель, он же говорил что всего лишь консультации дает по тех теме
06.11.2025 18:17 Ответить
 
 