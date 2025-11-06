Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, - ЗМІ

У січні 2025 року Національне антикорупційне бюро направило Державній службі фінансового моніторингу офіційний запит щодо розкриття руху грошей компанії Fire Point. Та відповідь Фінмоніторинг не надав і досі.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

УП також повідомила, що менеджмент компанії вирішив продати часту Fire Point покупцю із Саудівської Аравії. При чому таке рішення прийняли після інформації про зв’язки компанії з другом президента та співвласником студії "Квартал 95" Тімуром Міндічем, а також після розслідування НАБУ щодо можливого завищення цін на безпілотники та окремі комплектуючі.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тімур Міндіч. Зокрема, про це говорив народний депутат Ярослав Железняк, а також військовий Юрій Касьянов. Останній навіть згодом зазначив, що є викривачем у справі Fire Point та ключовим свідком у справі НАБУ. З цієї ж причини за його словами, саме тому влада вирішила ліквідувати його підрозділ – роту ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. Також він назвав таке рішення помстою йому за критику непослідовності української влади у питаннях війни та корупцію.

Водночас головний конструктор компанії Денис Штілерман в інтерв’ю ZN.UA заявив, що Тімур Міндіч не має впливу та не є співвласником компанії Fire Point,яка виготовляє ударні дрони FP-1 та ракети "Фламінго". Він зазначив, що Міндіч висловлював бажання ввійти до числа акціонерів компанії, але йому відмовили.

Також Штілерман заявив, що НАБУ не проводить розслідування щодо його компанії, справа стосується посадовців Міністерства оборони та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

