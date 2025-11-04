НАБУ розслідує можливе завищення цін на БпЛА компанією Fire Point, - Касьянов

НАБУ проводить розслідування щодо можливого завищення цін на конкретні безпілотники компанією Fire Point, які Міністерство оборони України закупило для української армії на кошти, що надійшли, зокрема, від уряду Данії.

Про це у Facebook повідомив майор та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, передає Цензор.НЕТ.

Він наводить матеріал данського видання Frihedsbrevet.

Подробиці

Журналісти нагадали, що уряд Данії виділив 500 млн крон на створення українських оборонних підприємств в країні. В рамках цієї угоди в Данії незабаром буде створено підприємство Fire Point.

Проте українські ЗМІ повідомили, що українська Fire Point перебуває під слідством НАБУ за підозрою у незаконному завищенні цін на безпілотники.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен спростував розслідування корупції на одній із пресконференцій.

У середині жовтня Fire Point підтвердила "Дзеркалу тижня" факт розслідування:

"Порушено справу стосовно посадових осіб Міністерства оборони та Служби безпеки України, які, діючи спільно з представниками компаній-постачальників, могли завищити закупівельні ціни на безпілотники. В рамках справи перевіряються сім компаній, зокрема наша".

Касьянов - свідок у справі

Майор Юрій Касьянов заявив, що Fire Point у співпраці з високопоставленими чиновниками України встановила ціну на свої безпілотники вище законної.

Журналістам Frihedsbretet він розповів, що є свідком у розслідуванні справи Fire Point. Зокрема Касьянов надав журналісткам повістку від НАБУ. У Бюро також підтвердили, що він причетний до "однієї з їхніх справ".

Касьянов зазначив, що розслідування припускає, що компанія Fire Point у співпраці з високопоставленими чиновниками нібито здійснювала незаконне завищення цін на конкретні безпілотники, які Міністерство оборони України закупило для української армії на кошти, що надійшли, зокрема, від уряду Данії.

"У справі НАБУ проти Fire Point я виступаю як свідок. Я технічний фахівець, який знає, скільки може коштувати дрон і його можливості, і я даю економічну експертизу витрат, які лежать в основі сумнівів НАБУ щодо ціни, яку держава заплатила за ці дрони", - розповів він Frihedsbrevet.

За словами офіцера, він дав три свідчення у справі, розслідування ще триває.

3 жовтня, на наступний день після його перших показань, підрозділ Касьянова розформували через "недостатню ефективність".

Реакція Данії

Журналісти звернулися до міністра оборони Троельса Лунда Поульсена з питанням про те, як він і міністерство оборони Данії ставляться до звинувачень на адресу Fire Point, підприємство якої незабаром буде створено на данській території

Там відповіли:

"Міністерство оборони запросило у української влади заяву-інформацію з даного питання. Відповідь поки не отримано, тому Міністерство оборони на даний час не буде давати подальших коментарів з цього питання".

Видання також звернулося до посольства України з проханням висловити свою думку з приводу критики з боку Юрія Касьянова, але відповіді не отримало. У Fire Point також відмовилися коментувати ситуацію.

Що передувало?

Раніше видання The New Yor Times повідомляло, що компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.

