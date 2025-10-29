Людей з мого підрозділу викликають на багатогодинні допити. Хочуть свідчень проти мене, - Касьянов
Майор та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов заявив, що людей із його розформованого підрозділу викликають на багатогодинні допити і намагаються змусити свідчити проти нього.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Робиться це в кращих традиціях сталінського НКВС – ніяких доказів немає, але треба посадити людину, і за заздалегідь затвердженим "опитувальником з 24 питань" з людей вибивають потрібні свідчення. Презумпція невинуватості змита в унітаз.
Одночасно інтернет-смітники поширюють фантастичну брехню про "експлуатацію військовослужбовців", про завищення цін "на 200 відсотків", про погані характеристики літаків "з лайна і палиць" тощо", - зазначив Касьянов.
Майор зазначив, що БпЛА його підрозділи атакували Кремль у 2023 році, багато разів долітали до Москви, атакували літаки РФ на аеродромах, знищували ППО ворога та зупиняли важливий для російського ВПК завод "Кремній Ел".
"Завдання просте – дискредитувати Касьянова, його підрозділ, знищити саму пам'ять про успіхи підрозділу, ліквідувати розробку і виробництво ефективних безпілотників, закрити Касьянова в СІЗО, щоб не писав про корупцію і не давав свідчення в НАБУ.
Одночасно рядовим дешевим ботам і недешевим, близьким до ОП "лідерам громадської думки" поставлено завдання мочити NYT, Касьянова і, заодно, хоча вони в статті NYT і не згадувалися, всіх "антикорупціонерів" і антикорупційні органи", - вважає офіцер.
Він заявив, що компанія Fire Point виготовляє близько 70% всіх українських далекобійних дронів (до 2500 штук на місяць з 3000 штук, що виробляються загалом).
"Звичайно, за півтора року ці дрони стали більш-менш ефективними. Але що таке "ефективність" сьогодні ... як оцінити цю ефективність, з якою іншою ефективністю порівняти, якщо конкурентів майже не залишилося, і ось уже наш підрозділ розформували?
Чи є високим показником ефективності нанесення удару по одному НПЗ сотнею дронів FP-1, з яких до цілі долітають одиниці?.. 10 млн доларів витрат на дрони за одну ніч, а яка вартість збитків ворога?.. Хтось вважає ефективність у грошах, а не тільки в красивих картинках?" - додав він.
Видання NYT раніше оприлюднило матеріал, в якому повідомило, що компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і балістичних ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.
Що передувало?
3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.
Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.
Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.
Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.
6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.
Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.
12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.
Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.
Пізніше стало відомо, що Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході.
Як би був коррупціонером з оточення зелі, то крав би собі до неохочу і зеля би прикривав. Як він прикриває свого кума Чернишова, який вкрав мільярди будучи міністром, а зараз на волі, вийшовши під заставу 120 млн.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid021aXa5Nc4eEhakMen9Q8usqQ5mvqq14mgYkomG38c3xZXEM1Dfb51tG4uG34nupiXl?__cft__[0]=AZVnPXtL9jEF-VLwJH1eMT3ecGhwApdQ2bkQ5WNluLCkOKanZc7XVM21HG29HdGF_jqt8eWEfmi7syZlSIPVXG-cjrEY-uwcwJgF-4D0MgVIvqwDxrTbouMRGDndhpWC2vc8H6kO9K1JBWFKR6TZaLr0O1Fx34DBz0DoIHx5nMVFaA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 жовтень о 16:39 ·
Пишу один раз аби більше не було питань. Скан ліворуч - Юрій Касьянов зі штанів вистрибує аби зелені стали владою. Скан праворуч - пропаганда зелених захопленно мішає з лайном Юрія Касьянова, коли той поскаржився що його переслідує Єрмак.
Яка буде моя реакція? Правильна відповідь - ніяка. Я не розумію чому взагалі треба обговорювати цей зелений міжсобойчик.
У Касьянова проблеми? Таке трапляється з тими хто робить коміків президентами. Зелені з легкістю мішають з лайном Богдана, Разумкова та Данилюка, які робили Зеленського президентом. З якого дива Касьянов вирішив ніби він за них кращий?
Я ніде не бачив аби Касьянов вибачався перед Петром Порошенко та його прибічниками за всю гидоту сказану раніше. Відтак - я не бачу жодних підстав йому співчувати.
Касьянова гнобить Єрмак? Ну хай напише звернення до Зеленського, повідомить що "праізашла чудовіщная ошибка".
Тяжко в мене з емпатією. Я вважаю, що людина мусить відповідати за зроблене.
Зеленский делает ровно то
Что сделал путин с российской оппозицией
Он их сначала перессорил
А потом начал уничтожать по одному
Сначала посадил Ходоковского
В оппозиции многие тогда сказали - также ,как и Вовнянко про Касьянова
Дескать и путин и Ходорковский - это по сути одно и то же
И тогда путин понял - можно делать все!!!!!!
Сначала убил Немцова
Потом убил Навального
Вовнянко хочет,чтобы и у нас такое было?
Будет!!!!!!
100% будет!!!
Если вы ,вместо того,чтобы поддержать не идеальных , но патриотов Украины Касьянова и Шабунина
Пинаете их
Мочите их вместе с Зеленским
Вы еще хуже ,чем Зеленский
Потому что играете за команду МРАЗЕЙ!!!!!
Больше всего я боюсь, что повторится как в 1918
Когда патриоты пересрались
И враг этим воспользовался
Ну сколько можно наступать на одни и те же грабли????
Я боюсь толпы буквально физиологически
А уж когда травят ОДНОГО - не самого плохого
Я в этом никогда не буду принимать участие
Но ваш юмор мне понравился
Зачетно!!!!!
Чимало таких і серед коментистів нц.Що робити-такий наш нарід і тому негаразди: що вибрали-те має.