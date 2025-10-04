Касьянов звернувся до Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу: Здаємо майно та вивозимо просто неба БпЛА на понад $1 млн. Зупиніть цей кошмар

Ефективний підрозділ роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Держприкордонслужби розформовують проти волі військових. Наразі вони змушені здавати майно підрозділу та вивозити просто неба безпілотні літаки на суму понад 1 млн доларів.

Про це повідомив у фейсбуку офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз військовослужбовці нашого підрозділу здають особисте майно, службові автомобілі, просто неба вивозять безпілотні літаки - понад 100 штук на суму понад 1 млн доларів.

Вчора здали зброю, боєприпаси. Сьогодні-завтра почнуть відправляти висококваліфікованих операторів дронів, програмістів, електронників, аналітиків в різні підрозділи ДПСУ для подальшого проходження служби в якості стрільців", - зазначив він.

За словами військового, за час його служи в армії, з 1986 року ніколи не бачив, щоб так швидко працювала військова машина. І це просто жах - знищення ефективного бойового підрозділу під час такої важкої війни.

"Мені кажуть зверху, що все це відбувається тому, що я "загрався в політику". Це не так - тут нуль політики. Тут особисті образи і особисті фінансові інтереси. Великі гроші. Нагадаю: наші неприємності почалися рік тому з невдалого, хайпового заголовка до мого інтерв'ю, який поставили журналісти. Інтерв'ю було суто технічне, про "ракети-дрони", без будь-якої політики.

Після публікації цього заголовка нас вперше хотіли розігнати, ліквідувати, незважаючи на всі наші бойові успіхи. Не розігнали, але "заблокували" - не призначали людей на посади, не присвоювали звання, не підписували бр-ки, не фінансували закупівлю комплектуючих для дронів", - пише він.

Як додав Касьянов, він не давав інтерв'ю цілий рік і весь рік намагався домовитися з командуванням, представниками офісу президента, міністрами і депутаткою парламенту, щоб підрозділ "розблокували" і дали можливість нормально воювати.

"Ми, звичайно, воювали, але не так, як могли б. Минув рік, і я почав активно писати і говорити про наші проблеми. Тому що вже набридло. Якщо хтось хоче просто "пересидіти війну", то це не про нас - багато хто з нас воює з 2014 року, добровільно прийшли захищати Україну. Я писав і говорив про наші проблеми, про монополізацію ринку компанією Fire Point. Ось за це нас тепер і розганяють. Вбивають підрозділ, який мав високу бойову ефективність, який ми створили самі, самі сконструювали дрони, вкладали в підрозділ свою працю і свої ресурси.

Звертаюся до президента України, до головнокомандувача Володимира Зеленського: зупиніть цей кошмар!

Ми з вами в одному човні, принаймні до кінця війни, ми пішли воювати не за вашим наказом, а за покликом серця, ми не займаємося політикою і не заробляємо гроші на війні. Ми - свої, українці, нас не треба ліквідовувати, як ворожий підрозділ. Допоможіть нам, Володимире Олександровичу! Ви гарант Конституції і конституційних прав громадян, а ми просимо тільки про одне право і обов'язок - захищати свою країну", - резюмує він.

