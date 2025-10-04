УКР
Новини Юрій Касьянов звернувся до Єрмака
8 558 116

Касьянов звернувся до Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу: Здаємо майно та вивозимо просто неба БпЛА на понад $1 млн. Зупиніть цей кошмар

Юрій Касьянов

Ефективний підрозділ роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Держприкордонслужби розформовують проти волі військових. Наразі вони змушені здавати майно підрозділу та вивозити просто неба безпілотні літаки на суму понад 1 млн доларів.

Про це повідомив у фейсбуку офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз військовослужбовці нашого підрозділу здають особисте майно, службові автомобілі, просто неба вивозять безпілотні літаки - понад 100 штук на суму понад 1 млн доларів.

Вчора здали зброю, боєприпаси. Сьогодні-завтра почнуть відправляти висококваліфікованих операторів дронів, програмістів, електронників, аналітиків в різні підрозділи ДПСУ для подальшого проходження служби в якості стрільців", - зазначив він.

Також читайте: Дрони Касьянова завдали удару по Кремлю. Єрмак розформовує підрозділ. ВIДЕО

За словами військового, за час його служи в армії, з 1986 року ніколи не бачив, щоб так швидко працювала військова машина. І це просто жах - знищення ефективного бойового підрозділу під час такої важкої війни.

"Мені кажуть зверху, що все це відбувається тому, що я "загрався в політику". Це не так - тут нуль політики. Тут особисті образи і особисті фінансові інтереси. Великі гроші. Нагадаю: наші неприємності почалися рік тому з невдалого, хайпового заголовка до мого інтерв'ю, який поставили журналісти. Інтерв'ю було суто технічне, про "ракети-дрони", без будь-якої політики.

Після публікації цього заголовка нас вперше хотіли розігнати, ліквідувати, незважаючи на всі наші бойові успіхи. Не розігнали, але "заблокували" - не призначали людей на посади, не присвоювали звання, не підписували бр-ки, не фінансували закупівлю комплектуючих для дронів", - пише він.

Також читайте: Офіцер ДПСУ Касьянов заявив про переслідування бійців підрозділу та звернувся до Єрмака: "Дуже рекомендую сушити сухарі"

Як додав Касьянов, він не давав інтерв'ю цілий рік і весь рік намагався домовитися з командуванням, представниками офісу президента, міністрами і депутаткою парламенту, щоб підрозділ "розблокували" і дали можливість нормально воювати.

"Ми, звичайно, воювали, але не так, як могли б. Минув рік, і я почав активно писати і говорити про наші проблеми. Тому що вже набридло. Якщо хтось хоче просто "пересидіти війну", то це не про нас - багато хто з нас воює з 2014 року, добровільно прийшли захищати Україну. Я писав і говорив про наші проблеми, про монополізацію ринку компанією Fire Point. Ось за це нас тепер і розганяють. Вбивають підрозділ, який мав високу бойову ефективність, який ми створили самі, самі сконструювали дрони, вкладали в підрозділ свою працю і свої ресурси.

Звертаюся до президента України, до головнокомандувача Володимира Зеленського: зупиніть цей кошмар!

Ми з вами в одному човні, принаймні до кінця війни, ми пішли воювати не за вашим наказом, а за покликом серця, ми не займаємося політикою і не заробляємо гроші на війні. Ми - свої, українці, нас не треба ліквідовувати, як ворожий підрозділ. Допоможіть нам, Володимире Олександровичу! Ви гарант Конституції і конституційних прав громадян, а ми просимо тільки про одне право і обов'язок - захищати свою країну", - резюмує він.

Раніше Касьянов заявив, що успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака.

Касьянов скрін
Касьянов скрін

Зеленський Володимир (25702) Касьянов Юрій (21) війна в Україні (6459)
Топ коментарі
+37
Геть ішака! Це безтолкове та бездарне чмо - ганьба для країни та її народу.
04.10.2025 15:49 Відповісти
04.10.2025 15:49 Відповісти
+28
Гнидник з Банкової діє !! Доки це ******** триватиме??))
04.10.2025 15:49 Відповісти
04.10.2025 15:49 Відповісти
+27
Доки зебіла називають президентом.

Продублюю свій коментар:
1. це робиться з відома зебіла
2. зебіл не президент, а узурпатор, який, в порушення Конституції, захопив владу.
04.10.2025 16:01 Відповісти
04.10.2025 16:01 Відповісти
Узурпатори влади України потужно слугують кремлю.
04.10.2025 17:11 Відповісти
04.10.2025 17:11 Відповісти
Зелених гадьонишів геть. Вибори.
Я за Залужного.
04.10.2025 17:13 Відповісти
04.10.2025 17:13 Відповісти
Спочатку пропоную згадати, хто це є, цей Касьянов. Тут з нього ліплять ледь не героя війни. Це просто заробітчанин по відпрацюванню срібреників з АП, який чомусь куснув руку даючу. Ну йому прилетіло за це по загривку. І посипалось з нього за останні дні: рабство на збірці дронів, монополія Fire Point, і так далі, і тому подібне. А до цього йому все це було ок, мовчав?

"Четверте - дезертирство (СЗЧ) необхідно заново криміналізувати.
Строковики повинні активно залучатися до служби в ППО (мобільні групи).
Сьоме - мобілізаційний вік необхідно знизити до 23 років (як мінімум). Мобілізації повинні підлягати і чоловіки, і жінки.
З мобілізованих жінок повинні комплектуватися, переважно, жіночі військові підрозділи ППО,
Я запропонував би відправляти ухилянтів у трудові табори. А ЗМІ нехай щодня повідомляють суспільству, скільки людей було покликано та відправлено до трудових таборів."
04.10.2025 17:15 Відповісти
04.10.2025 17:15 Відповісти
Контрольне питання - хто Міндіч?
04.10.2025 17:27 Відповісти
04.10.2025 17:27 Відповісти
Касьянова слили свои зЕслуги.Своих не бросают,их кидают,как только не слышат хвалебные песни.
04.10.2025 17:16 Відповісти
04.10.2025 17:16 Відповісти
Хз про этого Касьянова - сколько помню, он только и ныл все время, причем начал ныть как не получилось торговать своими дронами..(
04.10.2025 17:18 Відповісти
04.10.2025 17:18 Відповісти
Звідки у ДПСУ взагалі бойові бпла на 1 млн.дол, та підрозділи бпла?
04.10.2025 17:25 Відповісти
04.10.2025 17:25 Відповісти
Російській розвідці треба списки тих, хто донатить на ЗСУ? Записуйте:
1. Sergiy Pikhota
2...
04.10.2025 17:51 Відповісти
04.10.2025 17:51 Відповісти
зажди смішно читати плач людей котрі привели до влади зеленського а тепер пожинають ці плоди коли їхній кумир їх топче та гвалтує
04.10.2025 17:30 Відповісти
04.10.2025 17:30 Відповісти
монополіст компанія Fire Point, про яку пише Кас'янов, пов'язана з міндичем. НАБУ шостий місяць веде розслідування проти цієї компанії.
04.10.2025 17:35 Відповісти
04.10.2025 17:35 Відповісти
Дуже нагадує колишнє: "таварисчь сталін, праізашла чудовіщьная ашибка!!!!!!"
04.10.2025 17:41 Відповісти
04.10.2025 17:41 Відповісти
А кажуть нікому воювати. Як бачимо даже лишні солдати є на фронті. Навіщо тоді тцк старих і немічних калік відловлює які зброю ніколи в руках не тримали?
04.10.2025 17:41 Відповісти
04.10.2025 17:41 Відповісти
таварісч зєлєнскій-проізошла чудовіщная ошібка
04.10.2025 17:49 Відповісти
04.10.2025 17:49 Відповісти
Та ніхто вас не боїться. Боятись гнид? Дурня якась
04.10.2025 17:55 Відповісти
04.10.2025 17:55 Відповісти
Очікую, що касянов буде писати пости з СІЗО, на пару з Дубінським.
04.10.2025 17:52 Відповісти
04.10.2025 17:52 Відповісти
То при "баризі" можна було патякати, а тут потужні менеджери швиденько тобі ротяку прикриють
04.10.2025 17:53 Відповісти
04.10.2025 17:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 