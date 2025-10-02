Офіцер ЗСУ Касьянов заявив про переслідування бійців підрозділу та звернувся до Єрмака: "Дуже рекомендую сушити сухарі"

Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щодня бійців його підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф.

"Поставлено завдання знайти будь-який компромат на Юрія Касьянова. Копають у двох напрямках – отримання неправомірної вигоди під час виконання бойових завдань і використання "рабської праці" військовослужбовців на підприємстві Касьянова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

І тут, і там – мимо: я був на всіх бойових виїздах нашого підрозділу і виконував найважчу, напевно, роботу – розвідка, пошук місць для розгортання підрозділу, безпечний відхід, брав участь у всіх операціях.

Що стосується "рабської праці" – тут повна брехня, навпаки – моє підприємство забезпечує наш підрозділ усім необхідним з 2022 року, до травня 2023 року – навіть дронами, за допомогою бізнесу та волонтерського фонду, який я створив, щомісяця військовим передається понад 2 млн грн, ми забезпечуємо підрозділ понад 2000 квадратних метрів приміщень, у тому числі бомбосховищами, місцями для зберігання зброї, бойових частин, безпілотників", - зазначив Касьянов.

Військовий розповів про волонтерську діяльність і повне забезпечення підрозділу.

Читайте також: Компанія "Fire Point" до 2023 року була відома лише в кіноіндустрії, а тепер отримує держзамовлення, - військовий Касьянов

"Борзі полковники зі служби ВБ залякують військовослужбовців, відбирають телефони, лізуть в секретні чати, щоб з'ясувати, де насправді розташований підрозділ. Щоб потім до нас прилетів шахед чи ракета.

Звертаюся до Єрмака. Якщо це божевілля не припиниться завтра, я подам заяву в НАБУ про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала, на якому дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску. А вам, Андрію Борисовичу, дуже рекомендую сушити сухарі. Хто ви взагалі такий? Я не бачив вас ні на першому, ні на другому Майданах, ні на початку війни у 2014 році під Слов'янськом, ні у 2015, ні у 2016, ні у 2022 роках, коли ми захищали Київ не за гроші, не за бр-ки, а тому що це наш Київ, і наша Україна.

Дивіться також: Як планетарне его Андрія Єрмака шкодить Україні на всіх рівнях || Без цензури. ВIДЕО

Ми вас не обирали й вас не призначали. Ви самозванець і самозакоханий піжон.

Я пропонував вам навіть домовитися – в обмін на можливість для нас нормально вести бойову роботу. Але ви ж такий пихатий, що Україна для вас без вас ніщо не значить. Но на Касьянові ви обламаєте зуби. Не треба шукати підстави для кримінального переслідування – ефективніше буде мене просто вбити. Інших варіантів у вас просто немає. Я не відступлюся", - резюмував він.







