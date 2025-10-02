УКР
Юрій Касьянов звернувся до Єрмака
Офіцер ЗСУ Касьянов заявив про переслідування бійців підрозділу та звернувся до Єрмака: "Дуже рекомендую сушити сухарі"

Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щодня бійців його підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф.

"Поставлено завдання знайти будь-який компромат на Юрія Касьянова. Копають у двох напрямках – отримання неправомірної вигоди під час виконання бойових завдань і використання "рабської праці" військовослужбовців на підприємстві Касьянова.

І тут, і там – мимо: я був на всіх бойових виїздах нашого підрозділу і виконував найважчу, напевно, роботу – розвідка, пошук місць для розгортання підрозділу, безпечний відхід, брав участь у всіх операціях.

Що стосується "рабської праці" – тут повна брехня, навпаки – моє підприємство забезпечує наш підрозділ усім необхідним з 2022 року, до травня 2023 року – навіть дронами, за допомогою бізнесу та волонтерського фонду, який я створив, щомісяця військовим передається понад 2 млн грн, ми забезпечуємо підрозділ понад 2000 квадратних метрів приміщень, у тому числі бомбосховищами, місцями для зберігання зброї, бойових частин, безпілотників", - зазначив Касьянов.

Військовий розповів про волонтерську діяльність і повне забезпечення підрозділу.

"Борзі полковники зі служби ВБ залякують військовослужбовців, відбирають телефони, лізуть в секретні чати, щоб з'ясувати, де насправді розташований підрозділ. Щоб потім до нас прилетів шахед чи ракета.

Звертаюся до Єрмака. Якщо це божевілля не припиниться завтра, я подам заяву в НАБУ про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала, на якому дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску.

А вам, Андрію Борисовичу, дуже рекомендую сушити сухарі. Хто ви взагалі такий? Я не бачив вас ні на першому, ні на другому Майданах, ні на початку війни у 2014 році під Слов'янськом, ні у 2015, ні у 2016, ні у 2022 роках, коли ми захищали Київ не за гроші, не за бр-ки, а тому що це наш Київ, і наша Україна.

Ми вас не обирали й вас не призначали. Ви самозванець і самозакоханий піжон.

Я пропонував вам навіть домовитися – в обмін на можливість для нас нормально вести бойову роботу. Але ви ж такий пихатий, що Україна для вас без вас ніщо не значить. Но на Касьянові ви обламаєте зуби. Не треба шукати підстави для кримінального переслідування – ефективніше буде мене просто вбити. Інших варіантів у вас просто немає. Я не відступлюся", - резюмував він.

переслідування (95) Касьянов Юрій (19) Єрмак Андрій (1427)
Правильно Касьянов звертається саме до Єрмака а не Зеленського , який толк витрачати час на шістку .
02.10.2025 21:16
касьянов, якщо ти керуєш безпілотниками, то виконуй "попередження" не з автоматом на фото, а мовчки, дроном

народ щедро віддячить по виконанню донатами та повагою

а так - знову балабольство

.
02.10.2025 21:15
Ніхто під час війни не хоче розхитувати човен.
Але обнаглівші кварталівські щурі тягнуть країну в прірву і не залишають вибору.
Хтось повинен їх передушити і зробити вибори.
02.10.2025 21:18
Ситуація на Чернігівщині станом на 2 жовтня 2025

З огляду на те, що ЗМІ мовчать, а корисні блогери співають гімни на честь потужного та незламного, вважається потрібним розкрити ситуацію з електрикою на Чернігівщині.

Протягом останніх місяців десятки і сотні шахедів летять повз Чернігівщину по всій Україні.

Вже не лишилось чернігівця, який би не розгледів того шахеда на різних висотах та різною швидкістю.

Людей тіпає від кожного звуку мопеду, мотоциклу, бензокоси та бензопилки.

Тривога триває на Чернігівщині не години і вже навіть не дні, а тижні і місяці поспіль.

Це інші області мають інколи повітряну тривогу, а Чернігівщина вже давно має маленькі проміжки часу між тривогами.

Але... все було б добре, аби не АЛЕ...

Біда в тому, що ті шахеди на Чернігівщині ніхто не збиває.

Максимум, що є - мобільні розрахунки з кулеметами, які не можуть дістати більшість цих балалайок.

Тому дрон над містом протягом кількох годин безкарно намотує кола годинами, а про розвідників, яких і не чутно і не видно - вже навіть не повідомляють.

Але звідки ж простим людям знати задум військових і яка причина того, що ті дрони не збивають...

Летить воно на Київ, а там вже ППО потужна і збиває усе без винятку.

Так гадали майже всі чернігівці.

Аж допоки не почало прилітати по самому місту.

Аж допоки не прилетіло по критичній інфраструктурі.

Та що там у таємність гратись - прилетіло по чернігівській ТЕЦ.

Точніше, прилетіло поруч, де стояли просто неба трансформатори.

І ці самі трансформатори рознесло на друзки.

Усе місто та околиці і чули, і бачили, як безкарно чотири дрони один за одним влупили зі снайперською точністю в одне місце, потім повалив дим і зникло світло... подекуди на дві доби.

Чому не збили жодного з цих дронів, які годину кружляли навколо міста і над містом - загадка.

Чому не відвели ці дрони завдяки РЕБ - загадка.

Чому всього три об'єкта енергетики на усю область аж з 2022 року ніким не були оснащені засобами захисту від ударів дронами - загадка.

Чому не повідомили мешканцям міста, що тепер сподіватись на опалення (Чернігівська ТЕЦ дає опалення майже половині обласного центру) у багатоповерхівках міста Чернігів через руйнування котла на ТЕЦ взагалі не слід і навіть за умови негайного відновлення не встигнуть до опалювального сезону - загадка.

Відновили електропостачання завдяки перепідключенню до інших гілок мережі і заспокоїлись.

У нас же ж енергетики мають цим займатись. Це їх парафія... хай і займаються...

Аж... через кілька днів знов прилетіло, вже по іншій підстанції у передмісті Чернігова... як вони влучали, як горіло, як заходили дрони, як вибухали... усе ворог виклав у мережу, бо розвідувальний дрон усе зняв на відео з різних ракурсів, у кольорі, з максимальною роздільною якістю.

А ми досі граємось у "не можна повідомляти куди влучили".

Чому неможна? Від кого приховуємо правду? - ще одна загадка.

І таким чином Чернігів позбувся і запасного варіанту живлення електрикою.

Але ж... перепідключили ще раз. Вже на останню наявну лінію аж від міста Славутич. Але ... і туди влупили московити і вибили останнє джерело.

Тепер місто Чернігів, усе передмістя і більша частина області без світла. І мало того - без варіантів підключення.

Ну нема інших варіантів, бо Чернігівщина не має потужних виробництв і ніякої генерації, окрім тієї самої роздовбаної ТЕЦ на околиці міста.

Мала, ненадійна генерація та малопотужні лінії на зараз дають електрики приблизно чверть від потреб.

І це за умови, що нема морозів і зима ще навіть не думає починатись.

Коли прийдуть морози і в квартирах міста не буде опалення, потреба в електриці зросте у рази.

Тобто, електрики буде вистачати приблизно на 10% від потреб, а у годинах - це не більше 2 годин на добу.

Вже заявлено, що знеструмлено 310 тисяч абонентів. Це не населення 310 тисяч осіб без світла. а абонентів. Родина з 3-4 осіб - це один абонент.

Тобто, на сьогодні мінімум пів мільйона осіб на Чернігівщині без світла і сподівань на світло.З інету
02.10.2025 21:42
Гарний привід підняти тарифи на електроенергію
02.10.2025 21:47
"Точніше, прилетіло поруч, де стояли просто неба трансформатори"

Всі потужні автотрансформатори стоять просто неба
02.10.2025 21:52
От тепер би і згадати, як знімали законно обраного мера Чернігова та його заступника, як вагітна жінка хомчака була призначена покерувати півроку областю, як з Чернігівської облради засяяла нова потужна зірка держуправління - українська прем`єрка
показати весь коментар
02.10.2025 22:09
02.10.2025 21:13
- Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,-
Тут тобі й смерть.
02.10.2025 21:14
А ухилянт з єрмаком, розповідає про шлях України до Євросоюзу у Копенгагені Західним Партнерам??
А їх вертухаї, гадять в Україні, за командою ларьочного і татарова?!?
Подібне, було і у 2013-14 роках, з ригоАНАЛАМИ, перед їх втечею з України…. Співпадіння дій виконавців ???
02.10.2025 21:14
Чёт Пригожин вспомнился.
02.10.2025 21:14
касьянов, якщо ти керуєш безпілотниками, то виконуй "попередження" не з автоматом на фото, а мовчки, дроном

народ щедро віддячить по виконанню донатами та повагою

а так - знову балабольство

.
02.10.2025 21:15
а саме цікаве, що дроновода не спіймаєш.
бо він може бути де завгодно, в кілометрах від цілі.
дід касьян, стань народним героєм месником!
касьян дрономен.
02.10.2025 21:21
Правильно Касьянов звертається саме до Єрмака а не Зеленського , який толк витрачати час на шістку .
02.10.2025 21:16
Касьянов продовжує займатися тим самим, чим займався до виборів Зеленьського.
А саме- навмисним викривленням реальності із метою утримати у кріслі президента особу, що і є злом для України.
Касянов не підліток, прекрасно рузуміє, що ніякого "Єрмака" без волі президента України не існує.
І що це саме Зеленьський, розкрадає все що рухається, і замовляє тих, хто йому заважає.
І вся "войовнича" риторика" Касянова, це ніщо інше ніж поза, і намагання змістити фокус із Зеленьського на когось іншого.
02.10.2025 22:01
Тут трохи не так. Наскільки я памятаю, Касьянов у 2019-му топив за Зєлєнского, тому не може дозволити собі критикувати свого оьранця. У нього царь хароший, а візир - бяка.
02.10.2025 22:41
02.10.2025 21:16
"вечер перестает бьіть томньім." (с)
02.10.2025 21:16
Ой как этому флюгеру прилетело от подельников!
02.10.2025 21:17
А може це нова "фішка" - засвітити ще одного військового на перекор Залужному. Їм же потрібно відтягнути голоси від Залужного, як вони зробили проти Порошенко в 2019-му за допомогою цього ж Касьяна, коли він нудив проти влади. Хтось за цим касьяном стоїть(раніше був авакян, казали), інакше воно б так не бикувало.
02.10.2025 21:32
Возможно и так
02.10.2025 21:43
При всій повазі до пана Залужного..., не гоже народному Герою відсиджуватись в теплій Англії, попиваючи єль, коли страна стікає кров'ю. Це не по офіцерські !
02.10.2025 22:04
Врешті, військові показують ішаку зуби. І це означає, що ішаку та його зеленій банді нічого доброго не світить.
02.10.2025 21:18
Ніхто під час війни не хоче розхитувати човен.
Але обнаглівші кварталівські щурі тягнуть країну в прірву і не залишають вибору.
Хтось повинен їх передушити і зробити вибори.
02.10.2025 21:18
100%
02.10.2025 21:48
Я Юрію Касьянову вірю, ще Юрій Луценко говорив, що ці Ровенські трошки нарвані.
02.10.2025 22:48
Пізно.Треба було до 19р думати а тепер пізно.Це з "баригрю" касьянову було весело і прибильно боротися,а зе з єрмаком тебе перемелять і не помітять
02.10.2025 21:23
Цей вереск Касянова, не що інше, як зберегти Зеленьськогоу кріслі президента.
Переключити увагу з істиного винувацця провалів і пеиеслідувань, нафігуру людини, що не може щось робити без погодження із Зеленьським.
02.10.2025 22:05
А я согласен! Но. Но из двух зол выбирают меньшее. А в данном случае та похер кого первого. Обое рябое! Слишком давно накипело, напрессовало, пора глушить!
02.10.2025 22:13
Ага,"все рівно". Міняти президента, чи завідуючого його канцелярією. Щоб Зеленьський замінивши Єрмака на Первака продовжував нищити країну, як із Єрмаком
02.10.2025 22:16
Що ти за гліматью несеш? Зеленський без Єрмака не може і кроку зробити і в ієрархії їх банди під керівництвом Бєні Бородача Єрмак стоїть вище від Зеленського.
02.10.2025 22:54
.Ти бач, як Подоляківскі збудилися..
Ти Подляку скажи, нехай вам кращу казку видумає.
02.10.2025 22:58
Завівся ти, бо талдичиш одне і те ж , як попугай Попка-Дурак.
02.10.2025 23:00
Обережно, кажуть що єрмак, це Бос зеленського...
02.10.2025 21:24
поводир, бос там Бєня
02.10.2025 21:57
У підрозділі Кась'янова є бійці здатні організувати транспортацію Єрмака з нашої грішної землі на той світ за допомогою FPV? Якщо ні, то це просто скиглення рабів на господарів.
02.10.2025 21:25
Єрмак давно підготував шляхи відходу, як і Зе)
02.10.2025 21:29
вже пора купляти попкорн, чи ще рано?
02.10.2025 21:33
Респект Юрієві Касьянову! Слава ЗСУ!
https://youtu.be/xedXduXSAj8
02.10.2025 21:39
Ого! Всетаки Касьянов любить безоплатну робочу силу. Рука яка держить автомат і форма ніколи не воювали.
02.10.2025 21:39
Ну це ви вже за вуха притягнули. Я думаю Касьянов має доступ до пральної машини. Хіба що можна доколупатися до тріггер-дисципліни - палець на спусковому крючку. Але в контексті даного допису це все не має значення
02.10.2025 22:25
Тобто Касьянов знає про скоєння злочину, але ще думає що робити з цією інформацією...
02.10.2025 21:43
Любопытная у него биография. Например служба в ВВС Беларуси в 1991-2001 годах.
02.10.2025 21:51
Цікаво, що відповість Єрмак на таке звинувачення, сушить сухарі, чи почне активні контр-дії проти Касьянова.
02.10.2025 21:53
Вибори
02.10.2025 21:57
Цей великий вгодований павук єрмак переслідує бойового офіцера, який воює і створює дрони з перших днів війни. Касьянов створював засоби для захисту України під час війни, а Єрмак створював засоби для пограбуванням знесиленої війною України. Злочинна влада хоче усунути всі помітні постаті, щоб не заважали їй і далі наживатись на нікому не потрібних неякісних дронах, іншій неякісний зброї, які виробляють єрмаковські ставленики.
02.10.2025 21:59
А що це за "умови" якщо...
Якщо є дані ПОДАВАЙ заяву і не завтра а ВЖЕ
02.10.2025 22:04
Шо єрмак шо зеленський це два ган.она. Це не влада це ярмо для країни.
02.10.2025 22:08
фсбу вже на готові...
02.10.2025 22:21
О ... прикольно! Знаю про злочин, але не скажу, або скажу якщо...
02.10.2025 22:45
Так "чєлобітну" не подають. А калякати погрози, яки виконати не в змозі чувакам, які тобі можуть яйця на око натягнути... ну так собі ідея...
02.10.2025 22:47
Коли згорнули розпочаті раніше програми виробництва зброї, касьянов писав про баригу Порошенко. Коли саджали бойових генералів, а Порошенко вносив за них застави, касьянов писав про його жадібність. Коли закривали опозиційні канали, касьянов писав про ненависного Порошенка. Коли у касьянова відберуть виробництво, а може і посадять, чи прийде хтось на захист? ... хіба що Порошенко....
02.10.2025 23:12
 
 