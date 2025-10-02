Офіцер ЗСУ Касьянов заявив про переслідування бійців підрозділу та звернувся до Єрмака: "Дуже рекомендую сушити сухарі"
Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, щодня бійців його підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф.
"Поставлено завдання знайти будь-який компромат на Юрія Касьянова. Копають у двох напрямках – отримання неправомірної вигоди під час виконання бойових завдань і використання "рабської праці" військовослужбовців на підприємстві Касьянова.
І тут, і там – мимо: я був на всіх бойових виїздах нашого підрозділу і виконував найважчу, напевно, роботу – розвідка, пошук місць для розгортання підрозділу, безпечний відхід, брав участь у всіх операціях.
Що стосується "рабської праці" – тут повна брехня, навпаки – моє підприємство забезпечує наш підрозділ усім необхідним з 2022 року, до травня 2023 року – навіть дронами, за допомогою бізнесу та волонтерського фонду, який я створив, щомісяця військовим передається понад 2 млн грн, ми забезпечуємо підрозділ понад 2000 квадратних метрів приміщень, у тому числі бомбосховищами, місцями для зберігання зброї, бойових частин, безпілотників", - зазначив Касьянов.
Військовий розповів про волонтерську діяльність і повне забезпечення підрозділу.
"Борзі полковники зі служби ВБ залякують військовослужбовців, відбирають телефони, лізуть в секретні чати, щоб з'ясувати, де насправді розташований підрозділ. Щоб потім до нас прилетів шахед чи ракета.
Звертаюся до Єрмака. Якщо це божевілля не припиниться завтра, я подам заяву в НАБУ про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала, на якому дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску.
А вам, Андрію Борисовичу, дуже рекомендую сушити сухарі. Хто ви взагалі такий? Я не бачив вас ні на першому, ні на другому Майданах, ні на початку війни у 2014 році під Слов'янськом, ні у 2015, ні у 2016, ні у 2022 роках, коли ми захищали Київ не за гроші, не за бр-ки, а тому що це наш Київ, і наша Україна.
Ми вас не обирали й вас не призначали. Ви самозванець і самозакоханий піжон.
Я пропонував вам навіть домовитися – в обмін на можливість для нас нормально вести бойову роботу. Але ви ж такий пихатий, що Україна для вас без вас ніщо не значить. Но на Касьянові ви обламаєте зуби. Не треба шукати підстави для кримінального переслідування – ефективніше буде мене просто вбити. Інших варіантів у вас просто немає. Я не відступлюся", - резюмував він.
З огляду на те, що ЗМІ мовчать, а корисні блогери співають гімни на честь потужного та незламного, вважається потрібним розкрити ситуацію з електрикою на Чернігівщині.
Протягом останніх місяців десятки і сотні шахедів летять повз Чернігівщину по всій Україні.
Вже не лишилось чернігівця, який би не розгледів того шахеда на різних висотах та різною швидкістю.
Людей тіпає від кожного звуку мопеду, мотоциклу, бензокоси та бензопилки.
Тривога триває на Чернігівщині не години і вже навіть не дні, а тижні і місяці поспіль.
Це інші області мають інколи повітряну тривогу, а Чернігівщина вже давно має маленькі проміжки часу між тривогами.
Але... все було б добре, аби не АЛЕ...
Біда в тому, що ті шахеди на Чернігівщині ніхто не збиває.
Максимум, що є - мобільні розрахунки з кулеметами, які не можуть дістати більшість цих балалайок.
Тому дрон над містом протягом кількох годин безкарно намотує кола годинами, а про розвідників, яких і не чутно і не видно - вже навіть не повідомляють.
Але звідки ж простим людям знати задум військових і яка причина того, що ті дрони не збивають...
Летить воно на Київ, а там вже ППО потужна і збиває усе без винятку.
Так гадали майже всі чернігівці.
Аж допоки не почало прилітати по самому місту.
Аж допоки не прилетіло по критичній інфраструктурі.
Та що там у таємність гратись - прилетіло по чернігівській ТЕЦ.
Точніше, прилетіло поруч, де стояли просто неба трансформатори.
І ці самі трансформатори рознесло на друзки.
Усе місто та околиці і чули, і бачили, як безкарно чотири дрони один за одним влупили зі снайперською точністю в одне місце, потім повалив дим і зникло світло... подекуди на дві доби.
Чому не збили жодного з цих дронів, які годину кружляли навколо міста і над містом - загадка.
Чому не відвели ці дрони завдяки РЕБ - загадка.
Чому всього три об'єкта енергетики на усю область аж з 2022 року ніким не були оснащені засобами захисту від ударів дронами - загадка.
Чому не повідомили мешканцям міста, що тепер сподіватись на опалення (Чернігівська ТЕЦ дає опалення майже половині обласного центру) у багатоповерхівках міста Чернігів через руйнування котла на ТЕЦ взагалі не слід і навіть за умови негайного відновлення не встигнуть до опалювального сезону - загадка.
Відновили електропостачання завдяки перепідключенню до інших гілок мережі і заспокоїлись.
У нас же ж енергетики мають цим займатись. Це їх парафія... хай і займаються...
Аж... через кілька днів знов прилетіло, вже по іншій підстанції у передмісті Чернігова... як вони влучали, як горіло, як заходили дрони, як вибухали... усе ворог виклав у мережу, бо розвідувальний дрон усе зняв на відео з різних ракурсів, у кольорі, з максимальною роздільною якістю.
А ми досі граємось у "не можна повідомляти куди влучили".
Чому неможна? Від кого приховуємо правду? - ще одна загадка.
І таким чином Чернігів позбувся і запасного варіанту живлення електрикою.
Але ж... перепідключили ще раз. Вже на останню наявну лінію аж від міста Славутич. Але ... і туди влупили московити і вибили останнє джерело.
Тепер місто Чернігів, усе передмістя і більша частина області без світла. І мало того - без варіантів підключення.
Ну нема інших варіантів, бо Чернігівщина не має потужних виробництв і ніякої генерації, окрім тієї самої роздовбаної ТЕЦ на околиці міста.
Мала, ненадійна генерація та малопотужні лінії на зараз дають електрики приблизно чверть від потреб.
І це за умови, що нема морозів і зима ще навіть не думає починатись.
Коли прийдуть морози і в квартирах міста не буде опалення, потреба в електриці зросте у рази.
Тобто, електрики буде вистачати приблизно на 10% від потреб, а у годинах - це не більше 2 годин на добу.
Вже заявлено, що знеструмлено 310 тисяч абонентів. Це не населення 310 тисяч осіб без світла. а абонентів. Родина з 3-4 осіб - це один абонент.
Тобто, на сьогодні мінімум пів мільйона осіб на Чернігівщині без світла і сподівань на світло.З інету
Всі потужні автотрансформатори стоять просто неба
А їх вертухаї, гадять в Україні, за командою ларьочного і татарова?!?
Подібне, було і у 2013-14 роках, з ригоАНАЛАМИ, перед їх втечею з України…. Співпадіння дій виконавців ???
народ щедро віддячить по виконанню донатами та повагою
а так - знову балабольство
.
бо він може бути де завгодно, в кілометрах від цілі.
дід касьян, стань народним героєм месником!
касьян дрономен.
А саме- навмисним викривленням реальності із метою утримати у кріслі президента особу, що і є злом для України.
Касянов не підліток, прекрасно рузуміє, що ніякого "Єрмака" без волі президента України не існує.
І що це саме Зеленьський, розкрадає все що рухається, і замовляє тих, хто йому заважає.
І вся "войовнича" риторика" Касянова, це ніщо інше ніж поза, і намагання змістити фокус із Зеленьського на когось іншого.
Але обнаглівші кварталівські щурі тягнуть країну в прірву і не залишають вибору.
Хтось повинен їх передушити і зробити вибори.
Переключити увагу з істиного винувацця провалів і пеиеслідувань, нафігуру людини, що не може щось робити без погодження із Зеленьським.
Ти Подляку скажи, нехай вам кращу казку видумає.
https://youtu.be/xedXduXSAj8
Якщо є дані ПОДАВАЙ заяву і не завтра а ВЖЕ