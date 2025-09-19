"Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

Індустрія дронів

Військовий Юрій Касьянов розповів про підрозділ "Lasar’s Group" у складі Національної гвардії України, який сам розробляє дрони та показує гарний результат на полі бою.

Про це він заявив в інтерв'ю Дані Яровій, передає Цензор.НЕТ.

"З'явилась публікація у Forbes, останній номер, там є розповідь про Lasar's Group. Це такий підрозділ Нацгвардії, його очолює Павло Єлізаров, який у минулому був продюсером Савіка Шустера. Ці хлопці довгий час шифрувалися, нічого про себе в ЗМІ не розповідали, хоча ми знали, що є такий підрозділ великий вже, там тисячі людей. За допомогою дронів вони роблять якісь дива на фронті. Всі знають, якщо тут працює група "Лазаря", то все буде добре", - сказав він.

За словами Касьянова, група сама розробляє дрони, самі виготовляють. Від держави тільки отримують кошти на комплектуючі.

"Тому вони самі проводять державну політику в галузі дронів для свого підрозділу. Це дуже позитивний приклад. Тому що держава не може цього зробити, от хлопці взяли і зробили. На наше щастя у нас є люди, які розуміються на дронах, які мають своє бачення та роблять ці речі, які бачать. Мають успіх та результат на війні, якого нам не вистачає. Треба брати досвід цих людей та тиражувати", - додав він.

