"Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО
Індустрія дронів
Військовий Юрій Касьянов розповів про підрозділ "Lasar’s Group" у складі Національної гвардії України, який сам розробляє дрони та показує гарний результат на полі бою.
Про це він заявив в інтерв'ю Дані Яровій, передає Цензор.НЕТ.
"З'явилась публікація у Forbes, останній номер, там є розповідь про Lasar's Group. Це такий підрозділ Нацгвардії, його очолює Павло Єлізаров, який у минулому був продюсером Савіка Шустера. Ці хлопці довгий час шифрувалися, нічого про себе в ЗМІ не розповідали, хоча ми знали, що є такий підрозділ великий вже, там тисячі людей. За допомогою дронів вони роблять якісь дива на фронті. Всі знають, якщо тут працює група "Лазаря", то все буде добре", - сказав він.
За словами Касьянова, група сама розробляє дрони, самі виготовляють. Від держави тільки отримують кошти на комплектуючі.
"Тому вони самі проводять державну політику в галузі дронів для свого підрозділу. Це дуже позитивний приклад. Тому що держава не може цього зробити, от хлопці взяли і зробили. На наше щастя у нас є люди, які розуміються на дронах, які мають своє бачення та роблять ці речі, які бачать. Мають успіх та результат на війні, якого нам не вистачає. Треба брати досвід цих людей та тиражувати", - додав він.
Що це за підрозділ НГ у "тисячі людей" ? Бат ?
Вперше за довгі роки він не просто - не розкритикував нещадно , а ще й навіть похвалив !!
Щось у лісі здохне ..
Може ***** !?
Aж тут Касьянов. Xтo у лісі здохне?
---------
Вимагаю притягнути до відповідальності мародерів і повернути конкуренцію на ринок безпілотників
Автор: Юрій Касьянов
Індустрія дронів
Цілий рік ми воювали з противником і з нашими глухими військовими бюрократами, самі знаходили гроші, можливості, техніку, дрони. Самі розробляли і будували дрони, станції радіоелектронної розвідки, купували, обладнували і ремонтували автомобілі за свій рахунок
Андрію Борисовичу,
Минуло вже три тижні, як я припинив обітницю мовчання (не давав інтерв'ю і дуже обережно писав на технічні теми), сподіваючись, що така демонстрація лояльності вирішить повсякденні питання нашого підрозділу - розблокує призначення на посади, присвоєння чергових звань, закупівлю дронів для нашої роботи. Джерело: https://censor.net/ua/r3574744