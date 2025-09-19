УКР
Новини Індустрія дронів
4 687 11

"Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

Індустрія дронів

Військовий Юрій Касьянов розповів про підрозділ "Lasar’s Group" у складі Національної гвардії України, який сам розробляє дрони та показує гарний результат на полі бою.

Про це він заявив в інтерв'ю Дані Яровій, передає Цензор.НЕТ.

"З'явилась публікація у Forbes, останній номер, там є розповідь про Lasar's Group. Це такий підрозділ Нацгвардії, його очолює Павло Єлізаров, який у минулому був продюсером Савіка Шустера. Ці хлопці довгий час шифрувалися, нічого про себе в ЗМІ не розповідали, хоча ми знали, що є такий підрозділ великий вже, там тисячі людей. За допомогою дронів вони роблять якісь дива на фронті. Всі знають, якщо тут працює група "Лазаря", то все буде добре", - сказав він.

За словами Касьянова, група сама розробляє дрони, самі виготовляють. Від держави тільки отримують кошти на комплектуючі.

"Тому вони самі проводять державну політику в галузі дронів для свого підрозділу. Це дуже позитивний приклад. Тому що держава не може цього зробити, от хлопці взяли і зробили. На наше щастя у нас є люди, які розуміються на дронах, які мають своє бачення та роблять ці речі, які бачать. Мають успіх та результат на війні, якого нам не вистачає. Треба брати досвід цих людей та тиражувати", - додав він.

Автор: 

+4
Для початку при владі повинні бути патріоти країни,бо нинішні успішно похерять усе.
показати весь коментар
19.09.2025 09:51 Відповісти
+4
Там хороші пацани і адекватні, професійні командири честь і шана воїнам
показати весь коментар
19.09.2025 11:51 Відповісти
+4
це правда, просто вони не живуть у Тік-Току, як один наш медійний персонаж, але роблять набагато більше
показати весь коментар
19.09.2025 12:02 Відповісти
Це добре, звичайно, якщо правда.
Що це за підрозділ НГ у "тисячі людей" ? Бат ?
показати весь коментар
19.09.2025 09:34 Відповісти
.. я в шоці !! Невже Касьянову хоч щось сподобалось . Хоч що небудь !!
Вперше за довгі роки він не просто - не розкритикував нещадно , а ще й навіть похвалив !!
Щось у лісі здохне ..
Може ***** !?
показати весь коментар
19.09.2025 10:09 Відповісти
"Ці хлопці довгий час шифрувалися, нічого про себе в ЗМІ не розповідали"
Aж тут Касьянов. Xтo у лісі здохне?
показати весь коментар
19.09.2025 11:44 Відповісти
🙃
показати весь коментар
19.09.2025 12:35 Відповісти
Я звичайно згоден, що держава повинна в сотні разів робити більше, але дивне якесь твердження, держава не може цього зробити, тому люди самі роблять. А хто цим людям зп платить, на якій фірмі вони числяться , не в ЗСУ ?
показати весь коментар
19.09.2025 10:21 Відповісти
😁Наївна логіка для дурників?
показати весь коментар
19.09.2025 12:34 Відповісти
Тільки вчора стаття була ...
---------
Вимагаю притягнути до відповідальності мародерів і повернути конкуренцію на ринок безпілотників

Автор: Юрій Касьянов

Індустрія дронів

Цілий рік ми воювали з противником і з нашими глухими військовими бюрократами, самі знаходили гроші, можливості, техніку, дрони. Самі розробляли і будували дрони, станції радіоелектронної розвідки, купували, обладнували і ремонтували автомобілі за свій рахунок

Андрію Борисовичу,

Минуло вже три тижні, як я припинив обітницю мовчання (не давав інтерв'ю і дуже обережно писав на технічні теми), сподіваючись, що така демонстрація лояльності вирішить повсякденні питання нашого підрозділу - розблокує призначення на посади, присвоєння чергових звань, закупівлю дронів для нашої роботи. Джерело: https://censor.net/ua/r3574744
показати весь коментар
19.09.2025 17:40 Відповісти
На війні проти москальських окупантів - усі хто воював на одній ділянці фронту разом з ''Лазарами'' знають, що якщо поруч ''Лазарі'' - то все буде добре - буде знищено купа москалів, вороги не прорвуться по флангах і москальські окупанти не захоплять чергові території нашої землі.
показати весь коментар
19.09.2025 18:00 Відповісти
 
 