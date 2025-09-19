"Лазар" - модель правильной государственной политики в области дронов, - Касьянов. ВИДЕО

РУС
Военный Юрий Касьянов рассказал о подразделении "Lasar's Group" в составе Национальной гвардии Украины, которое само разрабатывает дроны и показывает хороший результат на поле боя.

Об этом он заявил в интервью Дане Яровой, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась публикация в Forbes, последний номер, там есть рассказ о Lasar's Group. Это такое подразделение Нацгвардии, его возглавляет Павел Елизаров, который в прошлом был продюсером Савика Шустера. Эти ребята долгое время шифровались, ничего о себе в СМИ не рассказывали, хотя мы знали, что есть такое подразделение большое уже, там тысячи людей. С помощью дронов они делают какие-то чудеса на фронте. Все знают, если здесь работает группа "Лазаря", то все будет хорошо", - сказал он.

По словам Касьянова, группа сама разрабатывает дроны, сами изготавливают. От государства только получают средства на комплектующие.

"Поэтому они сами проводят государственную политику в области дронов для своего подразделения. Это очень положительный пример. Потому что государство не может этого сделать, вот ребята взяли и сделали. К нашему счастью у нас есть люди, которые разбираются в дронах, которые имеют свое видение и делают эти вещи, которые видят. Имеют успех и результат на войне, которого нам не хватает. Надо брать опыт этих людей и тиражировать", - добавил он.

Це добре, звичайно, якщо правда.
Що це за підрозділ НГ у "тисячі людей" ? Бат ?
19.09.2025 09:34
Для початку при владі повинні бути патріоти країни,бо нинішні успішно похерять усе.
19.09.2025 09:51
.. я в шоці !! Невже Касьянову хоч щось сподобалось . Хоч що небудь !!
Вперше за довгі роки він не просто - не розкритикував нещадно , а ще й навіть похвалив !!
Щось у лісі здохне ..
Може ***** !?
19.09.2025 10:09
Я звичайно згоден, що держава повинна в сотні разів робити більше, але дивне якесь твердження, держава не може цього зробити, тому люди самі роблять. А хто цим людям зп платить, на якій фірмі вони числяться , не в ЗСУ ?
19.09.2025 10:21
 
 