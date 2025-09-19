"Лазар" - модель правильной государственной политики в области дронов, - Касьянов. ВИДЕО

Индустрия дронов

Военный Юрий Касьянов рассказал о подразделении "Lasar's Group" в составе Национальной гвардии Украины, которое само разрабатывает дроны и показывает хороший результат на поле боя.

Об этом он заявил в интервью Дане Яровой, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась публикация в Forbes, последний номер, там есть рассказ о Lasar's Group. Это такое подразделение Нацгвардии, его возглавляет Павел Елизаров, который в прошлом был продюсером Савика Шустера. Эти ребята долгое время шифровались, ничего о себе в СМИ не рассказывали, хотя мы знали, что есть такое подразделение большое уже, там тысячи людей. С помощью дронов они делают какие-то чудеса на фронте. Все знают, если здесь работает группа "Лазаря", то все будет хорошо", - сказал он.

По словам Касьянова, группа сама разрабатывает дроны, сами изготавливают. От государства только получают средства на комплектующие.

"Поэтому они сами проводят государственную политику в области дронов для своего подразделения. Это очень положительный пример. Потому что государство не может этого сделать, вот ребята взяли и сделали. К нашему счастью у нас есть люди, которые разбираются в дронах, которые имеют свое видение и делают эти вещи, которые видят. Имеют успех и результат на войне, которого нам не хватает. Надо брать опыт этих людей и тиражировать", - добавил он.

