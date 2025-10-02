РУС
Новости
3 846 24

Офицер ВСУ Касьянов заявил о преследовании бойцов подразделения и обратился к Ермаку: "Очень рекомендую сушить сухари"

Юрий Касьянов обратился к Ермаку

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ежедневно бойцов его подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф.

"Поставлена задача найти любой компромат на Юрия Касьянова. Копают в двух направлениях - получение неправомерной выгоды при выполнении боевых задач и использование "рабского труда" военнослужащих на предприятии Касьянова.

И тут, и там - мимо: я был на всех боевых выездах нашего подразделения и выполнял самую тяжелую, наверное, работу - разведка, поиск мест для развертывания подразделения, безопасный отход, участвовал во всех операциях.

Что касается "рабского труда" - здесь полная ложь, наоборот - мое предприятие обеспечивает наше подразделение всем необходимым с 2022 года, до мая 2023 года - даже дронами, с помощью бизнеса и волонтерского фонда, который я создал, ежемесячно военным передается более 2 млн грн, мы обеспечиваем подразделение более 2000 квадратных метров помещений, в том числе бомбоубежищами, местами для хранения оружия, боевых частей, беспилотников", - отметил Касьянов.

Военный рассказал о волонтерской деятельности и полном обеспечении подразделения.

"Борзые полковники из службы ВБ запугивают военнослужащих, отбирают телефоны, лезут в секретные чаты, чтобы выяснить, где на самом деле расположено подразделение. Чтобы потом к нам прилетел шахед или ракета.

Обращаюсь к Ермаку. Если это безумие не прекратится завтра, я подам заявление в НАБУ об одном очень интересном предприятии, которое находится в орбите вашего вассала, на котором действительно используется рабский труд военнослужащих, и которое изготавливает абсолютно неэффективные беспилотники, которые списываются по факту запуска.

А вам, Андрей Борисович, очень рекомендую сушить сухари. Кто вы вообще такой? Я не видел вас ни на первом, ни на втором Майданах, ни в начале войны в 2014 году под Славянском, ни в 2015, ни в 2016, ни в 2022 годах, когда мы защищали Киев не за деньги, не за бр-ки, а потому что это наш Киев, и наша Украина.

Мы вас не избирали и вас не назначали. Вы самозванец и самовлюбленный пижон.

Я предлагал вам даже договориться - в обмен на возможность для нас нормально вести боевую работу. Но вы же такой напыщенный, что Украина для вас без вас ничто не значит. Но на Касьянове вы обломаете зубы. Не надо искать основания для уголовного преследования - эффективнее будет меня просто убить. Других вариантов у вас просто нет. Я не отступлюсь", - резюмировал он.

Касьянов обратился к Ермаку
Топ комментарии
+11
Правильно Касьянов звертається саме до Єрмака а не Зеленського , який толк витрачати час на шістку .
02.10.2025 21:16 Ответить
02.10.2025 21:16 Ответить
+10
02.10.2025 21:13 Ответить
02.10.2025 21:13 Ответить
+9
Врешті, військові показують ішаку зуби. І це означає, що ішаку та його зеленій банді нічого доброго не світить.
02.10.2025 21:18 Ответить
02.10.2025 21:18 Ответить
Комментировать
02.10.2025 21:13 Ответить
02.10.2025 21:13 Ответить
02.10.2025 21:13 Ответить
02.10.2025 21:13 Ответить
- Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,-
Тут тобі й смерть.
02.10.2025 21:14 Ответить
02.10.2025 21:14 Ответить
А ухилянт з єрмаком, розповідає про шлях України до Євросоюзу у Копенгагені Західним Партнерам??
А їх вертухаї, гадять в Україні, за командою ларьочного і татарова?!?
Подібне, було і у 2013-14 роках, з ригоАНАЛАМИ, перед їх втечею з України…. Співпадіння дій виконавців ???
02.10.2025 21:14 Ответить
02.10.2025 21:14 Ответить
Чёт Пригожин вспомнился.
02.10.2025 21:14 Ответить
02.10.2025 21:14 Ответить
касьянов, якщо ти керуєш безпілотниками, то виконуй "попередження" не з автоматом на фото, а мовчки, дроном

народ щедро віддячить по виконанню донатами та повагою

а так - знову балабольство

.
02.10.2025 21:15 Ответить
02.10.2025 21:15 Ответить
а саме цікаве, що дроновода не спіймаєш.
бо він може бути де завгодно, в кілометрах від цілі.
дід касьян, стань народним героєм месником!
касьян дрономен.
02.10.2025 21:21 Ответить
02.10.2025 21:21 Ответить
Правильно Касьянов звертається саме до Єрмака а не Зеленського , який толк витрачати час на шістку .
02.10.2025 21:16 Ответить
02.10.2025 21:16 Ответить
02.10.2025 21:16 Ответить
02.10.2025 21:16 Ответить
"вечер перестает бьіть томньім." (с)
02.10.2025 21:16 Ответить
02.10.2025 21:16 Ответить
Ой как этому флюгеру прилетело от подельников!
02.10.2025 21:17 Ответить
02.10.2025 21:17 Ответить
А може це нова "фішка" - засвітити ще одного військового на перекор Залужному. Їм же потрібно відтягнути голоси від Залужного, як вони зробили проти Порошенко в 2019-му за допомогою цього ж Касьяна, коли він нудив проти влади. Хтось за цим касьяном стоїть(раніше був авакян, казали), інакше воно б так не бикувало.
02.10.2025 21:32 Ответить
02.10.2025 21:32 Ответить
Врешті, військові показують ішаку зуби. І це означає, що ішаку та його зеленій банді нічого доброго не світить.
02.10.2025 21:18 Ответить
02.10.2025 21:18 Ответить
Ніхто під час війни не хоче розхитувати човен.
Але обнаглівші кварталівські щурі тягнуть країну в прірву і не залишають вибору.
Хтось повинен їх передушити і зробити вибори.
02.10.2025 21:18 Ответить
02.10.2025 21:18 Ответить
Пізно.Треба було до 19р думати а тепер пізно.Це з "баригрю" касьянову було весело і прибильно боротися,а зе з єрмаком тебе перемелять і не помітять
02.10.2025 21:23 Ответить
02.10.2025 21:23 Ответить
Обережно, кажуть що єрмак, це Бос зеленського...
02.10.2025 21:24 Ответить
02.10.2025 21:24 Ответить
У підрозділі Кась'янова є бійці здатні організувати транспортацію Єрмака з нашої грішної землі на той світ за допомогою FPV? Якщо ні, то це просто скиглення рабів на господарів.
02.10.2025 21:25 Ответить
02.10.2025 21:25 Ответить
Єрмак давно підготував шляхи відходу, як і Зе)
02.10.2025 21:29 Ответить
02.10.2025 21:29 Ответить
вже пора купляти попкорн, чи ще рано?
02.10.2025 21:33 Ответить
02.10.2025 21:33 Ответить
Респект Юрієві Касьянову! Слава ЗСУ!
https://youtu.be/xedXduXSAj8
02.10.2025 21:39 Ответить
02.10.2025 21:39 Ответить
Ого! Всетаки Касьянов любить безоплатну робочу силу. Рука яка держить автомат і форма ніколи не воювали.
02.10.2025 21:39 Ответить
02.10.2025 21:39 Ответить
 
 