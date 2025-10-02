Офицер ВСУ Касьянов заявил о преследовании бойцов подразделения и обратился к Ермаку: "Очень рекомендую сушить сухари"

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ежедневно бойцов его подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф.

"Поставлена задача найти любой компромат на Юрия Касьянова. Копают в двух направлениях - получение неправомерной выгоды при выполнении боевых задач и использование "рабского труда" военнослужащих на предприятии Касьянова.

И тут, и там - мимо: я был на всех боевых выездах нашего подразделения и выполнял самую тяжелую, наверное, работу - разведка, поиск мест для развертывания подразделения, безопасный отход, участвовал во всех операциях.

Что касается "рабского труда" - здесь полная ложь, наоборот - мое предприятие обеспечивает наше подразделение всем необходимым с 2022 года, до мая 2023 года - даже дронами, с помощью бизнеса и волонтерского фонда, который я создал, ежемесячно военным передается более 2 млн грн, мы обеспечиваем подразделение более 2000 квадратных метров помещений, в том числе бомбоубежищами, местами для хранения оружия, боевых частей, беспилотников", - отметил Касьянов.

Военный рассказал о волонтерской деятельности и полном обеспечении подразделения.

"Борзые полковники из службы ВБ запугивают военнослужащих, отбирают телефоны, лезут в секретные чаты, чтобы выяснить, где на самом деле расположено подразделение. Чтобы потом к нам прилетел шахед или ракета.

Обращаюсь к Ермаку. Если это безумие не прекратится завтра, я подам заявление в НАБУ об одном очень интересном предприятии, которое находится в орбите вашего вассала, на котором действительно используется рабский труд военнослужащих, и которое изготавливает абсолютно неэффективные беспилотники, которые списываются по факту запуска. А вам, Андрей Борисович, очень рекомендую сушить сухари. Кто вы вообще такой? Я не видел вас ни на первом, ни на втором Майданах, ни в начале войны в 2014 году под Славянском, ни в 2015, ни в 2016, ни в 2022 годах, когда мы защищали Киев не за деньги, не за бр-ки, а потому что это наш Киев, и наша Украина.

Мы вас не избирали и вас не назначали. Вы самозванец и самовлюбленный пижон.

Я предлагал вам даже договориться - в обмен на возможность для нас нормально вести боевую работу. Но вы же такой напыщенный, что Украина для вас без вас ничто не значит. Но на Касьянове вы обломаете зубы. Не надо искать основания для уголовного преследования - эффективнее будет меня просто убить. Других вариантов у вас просто нет. Я не отступлюсь", - резюмировал он.







