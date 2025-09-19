Время поговорить о самом мощном патриоте современности - Андрее Ермаке. И как его нарциссизм и желание лайков вредят стране.

Западные медиа уже давно не скрывают, что некомпетентность Ермака как международного дипломата вредит Украине и именно ее формуле мира. Но Зеленского это не смущает, потому что он защищает своего менеджера как лев.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Ермак - второе лицо в государстве. В чем заключается узурпация?" - "слуга народа" Богуцкая