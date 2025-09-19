Як планетарне его Андрія Єрмака шкодить Україні на всіх рівнях || Без цензури. ВIДЕО
Час поговорити про найпотужнішого патріота сучасності — Андрія Єрмака. І як його нарцисизм та бажання лайків шкодять країні.
Західні медіа уже давно не приховують, що некомпетентність Єрмак як міжнародного дипломата шкодить Україні і саме її формулі миру. Але Зеленського це не бентежить, бо він захищає свго менеджера як лев.
В интервью британскому изданию https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/19/keith-kellogg-putin-russia-ukraine-nuclear-poker-trump/ The Telegraph спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сделал громкое заявление о войне. По его словам, Украина должна быть реалистичной и признать, что значительная часть Донбасса уже оккупирована Россией.
«Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская - на 98%. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре», - сказал Келлог.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен торговать украинскими территориями: «Трамп не торгует украинской землей». Келлог заверил, что в территориальных вопросах последнее слово всегда будет за Киевом.
В качестве примера он напомнил ситуацию с балтийскими странами, которые СССР оккупировал в 1940 году. США тогда не признали их частью Советского Союза юридически, хотя де-факто они находились под его контролем. «То же самое и здесь», - отметил спецпредставитель.
Касаясь вопроса санкций, Келлог объяснил, почему Трамп не торопится вводить новые жесткие меры против Москвы. По его словам, президент США хочет «дать дипломатии все шансы» и оставить Путину пространство для выхода к переговорам.
«Его вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты», - сказал Келлог.
Он добавил, что https://my.ua/persons/donald-tramp Дональд Трамп разочарован ситуацией и раздражен тем, что его личные отношения с Путиным не привели к быстрому миру. «За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем публично», - подчеркнул спецпредставитель.
Напомним, аналитики даличетыре сценария окончания войны, самый плохой из них - грузинский.
Валерій Прозапас: Мер Херсона Миколаєнко, який провів більше трьох років у полоні, виявляється весь цей час не сумнівався, що біда 2022 року сталась через зраду - про що він докладно розповів в інтерв'ю. Йому ще не пояснили, що моментальна окупація Півдня і коридору на Крим це ОНО САМО, "неначасі" (тм) і взагалі ІПСО, тому на нього ще очікує усвідомлення рівня ментальної апатії населення, тотально забитого "єдыным марафоном" та потужним позітівом. Бо після таких сенсаційних свідчень колишньої офіційної особи мала б бути не просто хвиля суспільного обурення, але і як наслідок відповідна реакція органів народного правопорядку, але.... ніби нічого не сталось, ну буває, он краще дивіться які смішні поляки, літаки піднімають з дорогими ракетами на шахеди, ахахаа