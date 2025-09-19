Час поговорити про найпотужнішого патріота сучасності — Андрія Єрмака. І як його нарцисизм та бажання лайків шкодять країні.

Західні медіа уже давно не приховують, що некомпетентність Єрмак як міжнародного дипломата шкодить Україні і саме її формулі миру. Але Зеленського це не бентежить, бо він захищає свго менеджера як лев.

