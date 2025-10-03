Успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака, - Касьянов
Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов заявив про ліквідацію військового колективу, який проводив ефективні бойові операції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці.
"Дейнека ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, якій робив фантастичні бойові операції пустили під ніж топкорупції. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.
Сергій Дейнеко - голова Державної прикордонної служби України. До її складу входив підрозділ, який ліквідували.
В принципі - нічого. Юра перевзувся в повітрі і знов рве кучері на сраці. Цікаво от що: Порошенко - диверсант та барига., Зеленський - теж не той, що треба. Може Касьянов, врешті решт визначиться, хто ж винен у всіх його негараздах?
Нажаль, теперішня влада зебілів такою не є і перестала нею бути, коли українці усвідомили кому вони віддали своє майбутнє у 2019 році. І її б давно замінили, якби не "ворог у воріт".
Від тієї непопулярності й слабкості зе-влади виходять промені зневіри, пасивності та ворожості, що проникають на всі рівні державних інституцій і громадянського суспільства. І це у час смертельної битви українського народу і його держави за своє існування. І триває це не перший рік.
Для усіх нас відсутність авторитету у влади під час війни - це погано. Але доки ця влада не переобрана в конституційний спосіб, вона залишається. І може змінюватись у кращий бік лише під суспільним тиском громади.
Те, що сталось з підрозділом, де служив Касьянов, це лише маленька крихта того валу ірраціональностей і деформацій у всіх сферах, які генерують зебіли на своїх високих посадах. А конкретно- це особиста помста тих, хто надто близько сприйняв відлуння інформаційного скандалу з неефективним використанням західних донатів за "данською схемою" фінансування українського виробництва озброєння.
В цій історії не зрозумілі певні деталі. Адже цей конфлікт не стався раптово, а тлів більше року, якщо не більше.
Головне, що мене цікавить: чи "підрозділ Касьянова" належав до СБС ЗСУ, тобто чи причетний до його розформування "Мадяр"?
Якщо ні, то тоді це все - на краще, адже всі військовослужбовці матимуть змогу перейти на службу до Бровді. Потрібно лише оформити на них відповідні відношення.
