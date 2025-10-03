Успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака, - Касьянов

Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов заявив про ліквідацію військового колективу, який проводив ефективні бойові операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці.

"Дейнека ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, якій робив фантастичні бойові операції пустили під ніж топкорупції. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Сергій Дейнеко - голова Державної прикордонної служби України. До її складу входив підрозділ, який ліквідували.

