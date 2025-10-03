УКР
Новини Юрій Касьянов звернувся до Єрмака
5 582 40

Успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака, - Касьянов

Касьянов про ліквідацію підрозділу

Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов заявив про ліквідацію військового колективу, який проводив ефективні бойові операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці.

"Дейнека ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, якій робив фантастичні бойові операції пустили під ніж топкорупції. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  напередодні Касьянов заявив,  що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Сергій Дейнеко - голова Державної прикордонної служби України. До її складу входив підрозділ, який ліквідували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Касьянов: "Держава закуповує безпілотники Арахамії, бо господар завжди при владі"

+34
Ворог вже відкрито нищить Україну зсередини
03.10.2025 10:38 Відповісти
+26
він працюе на Рашу тому що ви чекаете від влади?
03.10.2025 10:36 Відповісти
+14
Зєлю треба міняти, бо це горе для України...
03.10.2025 10:44 Відповісти
Ну так всім норм. Захід покриває і легімітизує цих покидьків, що б вони фронти українцями закидували, поки Захід мирно живе. Бо якщо покидьків змінити, то й війна може закінчитися, і ***** попреться на усі ці жирні Європи. А так цілуються з клованом, і його опг, наче кончені.
03.10.2025 11:17 Відповісти
Перехрестiться, Захiд навпаки нiяк не може зпекатися тих зебiлiв. Виборцi най пiдшморгнуть сосулю своеi нежетi,та самi виправляють ситуацiю.
03.10.2025 11:34 Відповісти
Знайшов до кого звертатися!!! До Єрмака, ***!
03.10.2025 10:39 Відповісти
Він попередив Єрмака, що не минеться. Тому й розігнали весь підрозділ. Відправити
03.10.2025 10:43 Відповісти
А ворогів попереджувати не треба. Їх треба ліквідувати.
03.10.2025 11:14 Відповісти
На кого?
03.10.2025 10:46 Відповісти
На уряд національного порятунку.
03.10.2025 10:50 Відповісти
Ви праві. Але я щойно спробував уявити процес формування того уряду. Ще той блокбастер намалювався.
03.10.2025 10:53 Відповісти
Та отож. Гарна політична теорія знищується українською політичною практикою.
03.10.2025 10:55 Відповісти
Що неясно? Створюється "Комітет національного порятунку" під керівництвом військових (можете називати "військова хунта") який формує технічний тимчасовий уряд. А що ви хочете? Кому це шобло дозволить прийти до влади, коли на них вірою і правдою (за "малу копійку") служить, як вірний пес ВасяДвамагазина? Хто може потягатися силою з ВасєюДвамагазина, крім військових?
03.10.2025 11:29 Відповісти
"Всьо тє же на манєже"? пєтя, юля, риги-недобитки, слуги і трохи військовими розбавити?
03.10.2025 10:54 Відповісти
Ну то викликайте на манєж інших. Члєнограя та блазня викликали ж.
03.10.2025 10:58 Відповісти
Ну коли були всьо тє жє, чомусь країну не роззерачували ракетами в попіл, ні? Нових літса ще поперек горла не стали?
03.10.2025 11:13 Відповісти
Щоб врештіне ліквідували державу
03.10.2025 10:46 Відповісти
Так ми ж доголосувалися до цугцвангу. Або зебiли своею дiяльнiстю, або ми самi почнемо колотитися, - то зведемо краiну на нiвець. Але ж бо блискавична вiйськова хунта спасе краiну - цього муйло не врахувало, тому й не взяло Украiну за 3 днi. СМЕРТЬ ВОРОГАМ ! СЛАВА УКРАIНI !!!
03.10.2025 10:53 Відповісти
А що за підрозділ?
03.10.2025 10:46 Відповісти
У пограничников много секретных подразделений. Теперь на одно меньше.
03.10.2025 10:58 Відповісти
А що тут дивного? Агент фсб д,Ермак, погоняло Краснов отримав чергове завдання від ***** і виконав його. Цей бардак припинеться тільки тоді, коли у нас пройдуть вибори і президентом буде не КВКашний шут і його коМАНДА **************, На жаль довго прийдеться ждати, а просто змести всю цю ЗЕбануту плісняву не дасть Европа, треба све по закону.
03.10.2025 10:48 Відповісти
Голоси буде єрмак підраховувати? які вибори)
03.10.2025 10:56 Відповісти
Краснов - це про другоє... Трошки все переплутали
03.10.2025 11:08 Відповісти
Точно переплутав. Таке лайно як д,Ермак треба памятати, щоб не переплутати, коли прийде час прибирення України від ЗЕбанутої плісняви. Ну а погоняло Козирь - по міркам фсб йому якраз підходить, тупий ідіот , ларьочник, так високо ще ніде не внідряли кацапоїди.
03.10.2025 11:15 Відповісти
Один з многих указов по армії після приходу Зеленського до влади було - закриття ракетної програми, та розформування аеророзвідкі. Касьянов тоді вже бігав та бив в набат, що не можна цього робити. Потім була байрактарщина і всі хотіли купувати байрактари пачками, а він казав, що треба мільйони витрачати на дрони. Дядька він розумний. У нас в Державі такім важко.
03.10.2025 10:58 Відповісти
а кого подпустили?
03.10.2025 11:06 Відповісти
І кому він це каже? Тут не казати треба, а виносити дєрбмака ногами вперед.
03.10.2025 11:11 Відповісти
А хто така ця сволота, яка не має повноважень, а віддає накази. А ще гірше, що ці накази виконують військові.
03.10.2025 11:13 Відповісти
Дивно чути таке він пана Касьянова. Він же тут жопу рвар за Зеленьського проти Бариги. Тепер пожинає плоди своєї праці.
03.10.2025 11:14 Відповісти
Ондого, так то ж зовсм друге дiло. Заре навкруги 60 рокiв пiдзебiльники на главзеба таке матюче гнуть. Вже навiть мають iнше свiтило: "Бойко - толкова людина".
03.10.2025 11:28 Відповісти
Не зовсім зрозумів. Автор був апологетом зеленої влади, чи щось змінилося?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2208819722512003&id=100001519908195&set=a.632183420175649

https://politerno.com.ua/2017/03/24/volonter-yurij-kasyanov-komentuyuchy-vybuhy-v-balakliyi-nazvav-poroshenka-golovnym-dyversantom/#

В принципі - нічого. Юра перевзувся в повітрі і знов рве кучері на сраці. Цікаво от що: Порошенко - диверсант та барига., Зеленський - теж не той, що треба. Може Касьянов, врешті решт визначиться, хто ж винен у всіх його негараздах?
03.10.2025 11:25 Відповісти
Україні потрібна сильна влада. Тобто така, яка б опиралась на повну довіру українського народу. Тоді б подібних конфліктів не виникало б.
Нажаль, теперішня влада зебілів такою не є і перестала нею бути, коли українці усвідомили кому вони віддали своє майбутнє у 2019 році. І її б давно замінили, якби не "ворог у воріт".
Від тієї непопулярності й слабкості зе-влади виходять промені зневіри, пасивності та ворожості, що проникають на всі рівні державних інституцій і громадянського суспільства. І це у час смертельної битви українського народу і його держави за своє існування. І триває це не перший рік.
Для усіх нас відсутність авторитету у влади під час війни - це погано. Але доки ця влада не переобрана в конституційний спосіб, вона залишається. І може змінюватись у кращий бік лише під суспільним тиском громади.
Те, що сталось з підрозділом, де служив Касьянов, це лише маленька крихта того валу ірраціональностей і деформацій у всіх сферах, які генерують зебіли на своїх високих посадах. А конкретно- це особиста помста тих, хто надто близько сприйняв відлуння інформаційного скандалу з неефективним використанням західних донатів за "данською схемою" фінансування українського виробництва озброєння.
В цій історії не зрозумілі певні деталі. Адже цей конфлікт не стався раптово, а тлів більше року, якщо не більше.
Головне, що мене цікавить: чи "підрозділ Касьянова" належав до СБС ЗСУ, тобто чи причетний до його розформування "Мадяр"?
Якщо ні, то тоді це все - на краще, адже всі військовослужбовці матимуть змогу перейти на службу до Бровді. Потрібно лише оформити на них відповідні відношення.
03.10.2025 11:25 Відповісти
Зате баригу поборов юра
03.10.2025 11:26 Відповісти
дивно, чому до сьогодні не знайшлося нікого при владі та зброї здатного усунути зьормака раз і назавжди... можливо разом із іншими "мєнєджєрами" з подвійним громадянством
03.10.2025 11:30 Відповісти
на все есть статистика: сколько чего сбито\уничтожено, сколько чего сделано, сколько бабла и времени потрачено, какие условия, какие потери. ну или в среднем, как минимум. к примеру, Германия делала одних только танков в год по 3000, и не прекращала под сплошными бомбардировками в 44м году, а еще ракеты\подводные лодки\самолеты. у нас - цельная "перемога" известного министра в том, что нашли "инвестора" на покупку тысячи (компонент) китайских дронов (если прикинуть, что ежедневная потребность тысячи 2 минимум - согласно переможным реляциям геншатаба, причем - исключительно на "малые диверсионные группы")
03.10.2025 11:30 Відповісти
 
 