Успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака, - Касьянов

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов заявил о ликвидации военного коллектива, который проводил эффективные боевые операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на фейсбук-странице.

"Дейнека ликвидировал наше подразделение по приказу Ермака. Успешный военный коллектив, которой делал фантастические боевые операции пустили под нож топ-коррупции. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

