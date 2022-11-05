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Касьянов: "Держава закуповує безпілотники Арахамії, бо господар завжди при владі"

касьянов,юрий,волонтер

Усі воєнні роки держава справно, послужливо закуповувала безпілотники у компанії Арахамії. За добрими світовими цінами. І за Порошенка, і за Зеленського. Тому що в нашій країні бізнес чудово почувається, якщо його господар завжди при владі. Навіть коли стало очевидно всім, навіть управлінню безпілотної авіації Міноборони, що низьковисотні досить великі безпілотники з бензиновим двигуном типу ПД-01/ПД-02 компанії "Укрспецсистемс" легко збиваються ПЗРК з ІЧ-головкою наведення та штатними пересувними комплексами ППО сухопутних військ з ІЧ або оптичними каналами наведення – навіть тоді Міноборони купувало.

Про це написав у фейсбуці волонтер Юрій Касьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Скандали. Там Тарас Трояк відчайдушно воює з вітряками - його енергію та на фронт. Я не хотів залазити, і не відстежував, але тут мені надіслали скрін-вістку від Арахамії, і треба відповісти.

Перше. Трояку я обіцяв дати по обличчю ще у квітні, здається, коли він публічно збрехав, ніби ми через фонд Бутусова збираємо гроші не на безпілотники, а для особистого збагачення. Як це можна зробити через відкритий фонд, купуючи літаки у іноземного виробника, Тарас не пояснив. Згодом у цієї ж компанії за ті ж гроші купували безпілотники для інших підрозділів і Притула, і Порошенко, але до них претензій у Дон Кіхота не виникло. І публічних вибачень він не приніс.

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Друге. Арахамії треба було дати по обличчю ще в 2014 році, коли він разом з Бірюковим осідлав Міноборони, запустив "Народний проект" (People's Project), який залучав мільйонні кошти під різні "волонтерські" ідеї, багато з яких насправді виявилися стартапами самого Арахамії.

З цієї шинелі, зокрема, вийшла компанія "Укрспецсистемс" (UKRSPECSYSTEMS), яка вже у 2015 році успішно інтегрувалася у держзакупівлі безпілотників (з апаратом ПД-01), а тепер отримує левову частку всіх державних та "волонтерських" грошей на БПЛА. Такий успіх – прямий наслідок лобістських здібностей господаря компанії. З приходом нової влади Арахамія миттєво позеленів і благополучно зберіг усі важелі впливу на безпілотну галузь в Україні.

Це те, про що говорить і пише Трояк, і це правда, добре відома всім, хто займається безпілотниками в Україні, бо ринок вузький: усі все знають і розуміють.

Є свідчення того, що Арахамія опікується не лише безпілотниками, а тримає руку на пульсі всіх державних оборонних закупівель. Можливо. Але те, що без його згоди вийти навіть на первинні випробування зі своїми безпілотниками неможливо, це правда.

Нас два роки водило за носа військове відомство, незважаючи на всі підготовлені папірці та готові до демонстрації апарати – ударні, розвідувальні, транспортні. То в них новий рік, то ковід, то начальник у відпустці, то треба папірець підписати, то запор, то гонорея… У неформальній обстановці говорили прямо – йди до Арахамії, вклонися, і буде тобі щастя. Зрештою, ми плюнули, переключилися на цивільний ринок, і тут же підписали перші контракти.

Немає жодних сумнівів, що в компанії "Укрспецсистемс" зібрався сильний колектив, і що їхня продукція (загалом) потрібна країні у воєнний час. Як немає жодних сумнівів у тому, що "арахамійщина" - це зло, яке підриває обороноздатність країни. Тому що коли в галузі є один "смотрящій", який лобіює інтереси своєї компанії, і який вирішує, попри реальні потреби Збройних сил, що купувати на бюджетні гроші, що ставити на озброєння, - тоді немає у нас ні ефективних ударних дронів, ні дешевих розвідувальних, ні реальної конкуренції, тому що весь бюджет йде "в правильному напрямку".

Усі воєнні роки держава справно, послужливо закуповувала безпілотники у компанії Арахамії. За добрими світовими цінами. І за Порошенка, і за Зеленського. Тому що в нашій країні бізнес чудово почувається, якщо його господар завжди при владі.

Навіть коли стало очевидно всім, навіть управлінню безпілотної авіації Міноборони, що низьковисотні досить великі безпілотники з бензиновим двигуном типу ПД-01/ПД-02 компанії "Укрспецсистемс" легко збиваються ПЗРК з ІЧ-головкою наведення та штатними пересувними комплексами ППО сухопутних військ з ІЧ або оптичними каналами наведення – навіть тоді Міноборони купувало.

Тільки тепер, коли "педех" (ПД) вже немає (де, до речі, статистика втрат?), компанія Арахамії викотила, нарешті, електричну версію "ПД" – безпілотник "Шарк", на який через "Повернись живим" зібрали 325 млн грн. Божевільні гроші, чесно кажучи, навіть якщо порахувати автомобілі, катапульти та ін. Дорого. Дуже дорого.

До речі, чому жирні волонтерські фонди спонсорують Арахамію – це окреме питання. Це вміння та можливості господаря вести переговори, безумовно. То Притула прикуповує залишки незбитих ще "педех" на початку війни, то оголошує бомбічний збір на ударні безпілотники RAM II, котрі сором'язливо не називають безпілотниками Арахамії, і які на показовій демонстрації не потрапили жодного разу з трьох разів по цілі на відстані прямої видимості. Це, втім, не завадило господареві поставити їх на озброєння до Міноборони за ціною 50 тис. доларів за штуку. Дорого. Дуже дорого. Але ціна не бентежить Чмута, який забиває весь теле- радіоефір рекламою "Шарка", який ще дорожчий. Чому так?

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Чому великі "волонтерські" фонди допомагають не тим, хто реально потребує підтримки, робить унікальні продукти, і за значно нижчою ціною, а тим, у кого все схоплено, хто має держзамовлення, і хто заробляє гроші на війні?

І останнє. Про двох інвесторів, яких "розвів на гроші" Касьянов, пише Арахамія. Коли тебе не можуть звинуватити ні в боягузтві, ні в підлості, ні в крадіжці, з'являються інвестори, яких ти кинув. Прізвища до студії, Давид. Давайте запитаємо самих інвесторів.
Інвестиції у високотехнологічні проєкти – це дуже ризикована штука у всьому світі, коли лише один проєкт із десяти вигоряє. Це відомо. Особливо високі ризики, коли успіх приймуть на озброєння чи ні - залежить від Арахамії. Або від твого вміння/здатності прогинатися. До того ж, у нас в країні немає "інвесторів" у класичному розумінні цього слова. У нас є господарі проєкту, які можуть будь-якої миті його закрити, просто за своїми сімейними обставинами, або тому, що набридло. Але ми, проте, досягли успіху. Просто Арахамії це невідомо. Гроші не ті...

І має рацію, безумовно, Арахамія, коли в іншому коменті пише, що він – "не інвестор Укрспецсистемс". Звичайно, початковим інвестором проєкту виступив український народ через платформу People's Project, яка дала старт "Укрспецсистемс". Потім інвесторами виступили різні державні силові структури, які не могли відмовити Арахамії. Потім – шейхи ОАЕ, яким Арахамія продав свою продукцію. Згодом Міноборони України як основний покупець. Потім фонд Притули. Потім "Повернися живим". Тобто – українські громадяни, які допомагають через волонтерів.

І якщо припустити, що мінімальна маржа на всьому цьому волонтерському зборі "лише" 20% (я оцінюю в 35%), то із 325 млн грн, зібраних Чмутом, у Арахамії виходить 65 млн доходу. Півтора мільйони доларів за одну ніч. Це ви ще не порахували 12%, які за законом мають право залишати собі благодійні фонди. А ви кажете війна", - розповів Касьянов.

Автор: 

безпілотник (4203) держзакупівлі (383) волонтери (1335) Касьянов Юрій (13) Чмут Тарас (16) Арахамія Давид (1104) закупівлі (3389)


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Топ коментарі
+34
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05.11.2022 19:04
+31
"Понеслось гімно на вентилятор!" Скоро Арахамію "порохоботом" обізве!
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05.11.2022 18:36
+30


Ге ж, Арахнофобія?
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05.11.2022 18:35
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Арахамія ДУЖЕ не бідний чувак.
Він передавав ЗСУ дрони безкоштовно?

"Арахамія заробив за рік півмільйона, але сім'я має десятки мільйонів готівки."

https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/1/7288632/

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05.11.2022 19:54 Відповісти
Только вчера писал под другой статьёй, что 325 лямов за сутки - это они тупо засветили канал отмывки бабла... Пока украинские патриоты умирают за свободную Украину, а народ терпит бедствия и погибает десятками тысяч - эти суки шарят по карманам украинцев УКраины...
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05.11.2022 19:56 Відповісти
Цікаво пішли події...після того як Бутусова попросили проаналізувати статистику застосування дронів. Не було і знову випливають "реформатори", 9 міс війни. Тепер зрозуміло, чому Захід не може збалансувати військову допомогу... І як показово, що до ситуації причетні, що в тиражі у ЗМІ. А це покажуть в "Єдиному телемарафоні"? А за цією ситуацією, слідують наслідки... втрати на полі бою. Наприклад стає зрозуміло, чому ЗСУ не застосовують зміни тактик ударів - напр до массованих. Тут нагрузка на арту і штурмову авіацію. Тому і снарядів не вистачає, тому втрати у в літаках і пілотах там де можна було уникнути. І так, якість дій ЗСУ напряму залежить від подарунків Заходу. Можна навіть і здогодуватися, що така ситуацію по всюди. приклад Зимова форма підтвердження. Думається, це бачать де треба... 9 міс війни, "еліта" млять.

Якби Генштаб не був під впливом, то статистика дуже швидко змінила ситуацію.
Напр. Яка кількість вильотів до втрати?
Яка кількість виконаних бойових завдань?
Яка макс дальність виконання завдань?
Макс корисна нагрузка?
Втрати особового складу при виконанні... це напряму повязано із типом дрона.

Думається, що і на Заході зацікавляться цим "бойовим досвідом"...
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05.11.2022 20:07 Відповісти
мінятися тут може тільки одне: всю цю зеленопику,картаву,бородату і русскоязичную шоблу ,без зайвих розмов поставити до стінки! да,не забути московських попів-бороданів,більшість блогерів-повій і російську агентуру!
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05.11.2022 20:19 Відповісти
арахімія є завуальований рашистський агент .
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05.11.2022 20:14 Відповісти
А от де собака закопана. Після ефектного "мопедного спаму" іранських шахедів та десятків влучань по нашій техніці російських ланцетів, я задумався. Невже Україна не здатна виготовляти тисячі ефективних дронів-камікадзе та дронів-розвідників. У нас же є доступ до західних технологій та ринків і на їх виробництво не потрібно залучати мільярдні інвестиції. Дрони ж не бойові літаки чи далекобійні ракети. Почав шукати інформацію. Знайшов десятки українських компаній, які мають готові розробки з дуже хорошими тактико-технічними характеристиками. Але ж чому цих пташок не має у війську? І от ця новина і все стало на свої місця. Виною всьому "стара добра" мафія у нашій владі. А особливо прикро, що і Чмут з Притулою цьому допомагають. Вони ж добре розуміють, що без правильного використання коштів перемоги нам не бачити, як власних вух. Ресурси в нас не безмежні.
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05.11.2022 20:21 Відповісти
Так у нас не только с дронами. Что бы откопать зарытую собаку нужно открыть информацию о разработках и закупках всего вооружения и боеприпасов. Тогда гражданское общество сможет контролировать и давить на власть. И сказки о военной тайне здесь - только прикрытие коррупции и бездеятельности.

Что касается конкретно PD-2, то по техническим характеристикам грузоподъемности и дальности он многие образцы превосходит. Но, это теория. Теперь нужны доказательства на практике на поле боя и в тылу противника как он использует эти свои преимущества перед другими образцами и как ударный дрон и как разведывательный. Я такой информации не встречал. И тем более не встречал сопоставимого статистического анализа всех дронов с выводами по соотношению цена/качество. Коррупционеры скажут - низя - военная тайна. А я думаю, что если враг что-то ещё не знает и будет нанесет какой-то вред, то он будет с лихвой компенсирован давлением информированного гражданского общества на власть.
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06.11.2022 00:04 Відповісти
Всех кто наживается на войне под суд невзирая ни на что. СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.11.2022 20:21 Відповісти
ничего нового... просто, жиды грызутся за бюджетные бабки. вот и все.
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05.11.2022 20:24 Відповісти
Описанное в очередной раз говорит об особенностях головы Касьянова. Арахамия ему мешал еще во времена Порошенко, что не помешало второй половине мозгов Касьянова заявлять- в физбуке-"мы будем править страной", имея ввиду и Арахамию, который у Зеленского был одним из "главных по выборам".
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05.11.2022 20:52 Відповісти
До статті двояке відношення. З однлго боку вже саме призвище арахамії викликає блювоту, а з другого про автора: «Трояку я обещал дать по лицу ещё в апреле», «Арахамии надо было дать по лицу ещё в 2014 году, когда он вместе с Бирюковым оседлал Минобороны»,-то чого не дав? Чого чекав із 2014 року і виліз тільки зараз? На воєнних поставках стільки наживаються, що тяжко відрізнити грішника від правідника. Такщо все може бути, але...
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05.11.2022 21:26 Відповісти
Я давно читаю Цензор і в мене гарна пам'ять -
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05.11.2022 21:29 Відповісти
А я з 14го року пропоную дати цьому спеціалісту по обличчю..
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06.11.2022 00:08 Відповісти
Все що треба знать про цих мародерів.І вони як думають що їм так усе пройде як їх попередникам усім ******* і в Монако а от надіїмся що ні
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05.11.2022 21:45 Відповісти
Коли кров майже водопадом льется то саме на часі заробляти великі гроши особливо привладним ділкам як арахамщіна підтримуваний янелохом.
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05.11.2022 22:07 Відповісти
Цитата Юрія Касьянова з 2018:" К сожалению, сегодня никакой системной работы в этом направлении нет. СНБО лоббирует только создание ракет разного назначения под эгидой КБ "Луч", направляя в эту сферу львиную долю скудных ресурсов. А покупка турецких БПЛА никаким образом не послужит развитию отрасли, это всего лишь предвыборный пиар действующего пока ещё президента за наши с вами деньги. А война идёт... "Источник:
Здається я тепер розумію чому ракетну програму було зупинено після приходу нової влади у 2019 і куди перерозподілили кошти. Жалюгідні людішкі! Просто огидно! А автор здається у 2014 році лобіював інтереси "Укрспецсистемс" Арахамії, а в 2022 хтось дав більше (чи Арахамія не дав ). А історія з Притулой починає дійсно тхнути відмиванням грошей.
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05.11.2022 22:18 Відповісти
Арахамія - слизький бізнесмен і досить підла, на мою думку, людина. Це з гляду
на його участь у перемовинах, особливо стамбульський етап.
Про безпілотники більше скажуть військові, що користуються різними моделями
цього озброєння. Підтримувати волонтерські організації, звичайно, маємо. Як вони
ведуть облік, які у них зарплати - це вже на їхній совісті.
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05.11.2022 22:23 Відповісти
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05.11.2022 22:23 Відповісти
Интересно заинтересован ли в быстрейшем окончании войны человек власти получающий доходы от продажи оружия
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05.11.2022 22:30 Відповісти
Касьянов внес последний пазл в картинку ситуации с рекламой властью только двух основных волонтерских организаций - Притулы и Чмута
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05.11.2022 22:32 Відповісти
Недочитала і недочитаю, по-перше на ніч шкідливо, по-друге знову в ''жбан'' командирують
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05.11.2022 22:32 Відповісти
Касьянов - ******. Брехня ледь не в кожному реченні.
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05.11.2022 22:51 Відповісти
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05.11.2022 22:59 Відповісти
Каломойша пропхав до влади зе-команду не для того щоб щось давати, а брати,брати, загрібати.
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05.11.2022 23:33 Відповісти
про арахамідію, нічого доброго сказати не можу, від слова ВЗАГАЛІ.
так же доречі як і про касьянова.
то є два кремлівські агенти, які знову щось не поділили. може гроші, а може славу?
як обидва отримали громадянство Ураїни мають розібратися наші спецслужби, звісно коли будуть ментально укранські спецслужби.
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05.11.2022 23:53 Відповісти
Відкіля взагалі ця мавпочка арахамія вилізла.
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06.11.2022 00:37 Відповісти
Всі ці волонтерські фонди як би то сказати не кидалово але і не дуже пряма допомога ЗСУ.
Краще самому як Порох закуповувати і вивозити на першу лінію чи другу, звісно окрім куплених у Агрохімії беспілотників (що без нього їх купити більше ніде?Брєд)
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06.11.2022 00:39 Відповісти
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06.11.2022 10:45 Відповісти
Укрспецсистемс нормальні пацани з Миколаїва, заходили через дуже популярну на разі силову структуру при сивочолому
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06.11.2022 13:34 Відповісти
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