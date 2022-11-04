Україна має розвивати систему безпілотників, і не тільки повітряних, - Резніков
Одним з викликів для ВПК України є розвиток системи безпілотників, у тому числи підводних, надводних та наземних.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"Виклик для українського ВПК (військово промислового комплексу. - Ред.) – розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що під водою, в воді і на землі. Це майбутнє сучасних війн на Землі.
На жаль, маючи такого сусіди ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або заволодівати ними", - пояснив очільник Міноборони.
За словами Резнікова, ще одним викликом для ВПК є будування системи ремонту техніки.
Він зазначив, що найпростіший ремонт має відбуватися на полі бою, ремонт середньої складності - на українських підприємствах, а важкий - за межами України, наприклад в Польщі, Словаччині та Чехії.
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Боевой дельфин.
кое хто АЙПЕД в гараже создал ‼️‼️‼️
Нехай думають Притула, Чмут, "Справа громад".
А зелені на відосіках побудовані.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNf8Li8zL30
Продовжувати?
Зелені суки🤬
https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/udarno-taktycheskyy-bespylotnyk-ace-one-ukraynskykh-razrabotchykov-sposoben-razgonyatsya-do-zvukovoy-skorosty-095-makha-podnymaetsya-na-visotu-do-137-km?fbclid=IwAR2wF2tZL_ikzLutqc4MzSIS7dzErMamto3rQCkeDaoU9HkTAVqBdLGYxv0
(у захваті):
До чого ж метикуватий наш пан Резніков!
Взагалі давно треба наземних безпілотників. Максимально дешевих та швидких у виготовленні.
Ціль яких буде ловити в себе першим прильоти із артилерії противника, першим ловити прильоти із птрк, та напорюватись першим на міни спасаючи в такий спосіб екіпаж та десант. А якщо станеться чудо і така машина доїде до позицій противника то могти відкрити вогонь із турельки (бойового модуля).