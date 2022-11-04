УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 679 22

Україна має розвивати систему безпілотників, і не тільки повітряних, - Резніков

резніков

Одним з викликів для ВПК України є розвиток системи безпілотників, у тому числи підводних, надводних та наземних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Виклик для українського ВПК (військово промислового комплексу. - Ред.) – розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що під водою, в воді і на землі. Це майбутнє сучасних війн на Землі.

На жаль, маючи такого сусіди ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або заволодівати ними", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, ще одним викликом для ВПК є будування системи ремонту техніки.

Він зазначив, що найпростіший ремонт має відбуватися на полі бою, ремонт середньої складності - на українських підприємствах, а важкий - за межами України, наприклад в Польщі, Словаччині та Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили понад 50 проєктів посилення ЗСУ, - Резніков провів зустріч із чеською колегою Чорноховою

Автор: 

безпілотник (4190) військово-промисловий комплекс (283) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
...Але тоді не зможе будувати дороги
показати весь коментар
04.11.2022 13:54
+8
яке прозріння на 8-ому році війни...., дай боже, щоб воно блимнуло, та не згасло, як світло...
показати весь коментар
04.11.2022 13:54
+4
Если к кроту привязать гранату, куда он ее доставит?
Боевой дельфин.
показати весь коментар
04.11.2022 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если касапа загипнотизировать, это будет беспилотником считаться??
показати весь коментар
04.11.2022 13:53 Відповісти
Если к кроту привязать гранату, куда он ее доставит?
Боевой дельфин.
показати весь коментар
04.11.2022 13:54 Відповісти
...Але тоді не зможе будувати дороги
показати весь коментар
04.11.2022 13:54 Відповісти
Можна, але не так як вони, а нормально, без шалених відкатів.
показати весь коментар
04.11.2022 14:09 Відповісти
яке прозріння на 8-ому році війни...., дай боже, щоб воно блимнуло, та не згасло, як світло...
показати весь коментар
04.11.2022 13:54 Відповісти
І збирати їх треба в існуючих приміщеннях , А НЕ будувати 2 роки приміщення заводу
кое хто АЙПЕД в гараже создал ‼️‼️‼️
показати весь коментар
04.11.2022 13:56 Відповісти
Про "айпед в гараже" це ти трохи загоняєшься, вибач)
показати весь коментар
04.11.2022 13:57 Відповісти
1 і 2 Mac, якщо бути точним ...
показати весь коментар
04.11.2022 13:59 Відповісти
У "зеленоперих" все - має, а не робимо.
Нехай думають Притула, Чмут, "Справа громад".
А зелені на відосіках побудовані.
показати весь коментар
04.11.2022 14:01 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2022 14:02 Відповісти
Пусть посчитает, сколько беспилотников можно купить на 64млрд. Ладно, 10 млрд на текущий ремонт. Остается 54. Но вопрос тот же: на 54 млрд можно наладить систему производства, закупок, обеспечения, ремонта, обучения и тд. беспилотных систем и тех, кто их будет обслуживать?
показати весь коментар
04.11.2022 14:03 Відповісти
А три роки хто заваджав це робити*
показати весь коментар
04.11.2022 14:07 Відповісти
хм.....то чому не розвивала?
показати весь коментар
04.11.2022 14:25 Відповісти
"Допоки ми не отето вот": довга дорога українських дронів
https://www.youtube.com/watch?v=ZNf8Li8zL30

показати весь коментар
04.11.2022 14:41 Відповісти
А шо заважало розвівати с травня 2019 року? Свіжий асфальт та баласн рахунків в офшорах Оману?
показати весь коментар
04.11.2022 14:53 Відповісти
Саме тому ви продовжуєте дерибанити бюджет, продовжили велике крадівництво, не конфіскували активи росолігархів, списуєте борги Коломойському, перепродуєте гумунітарку, кошмарите волонтерів і т.д.
Продовжувати?
Зелені суки🤬
показати весь коментар
04.11.2022 14:59 Відповісти
Пора випускати те , що є розроблене вже давно

https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/udarno-taktycheskyy-bespylotnyk-ace-one-ukraynskykh-razrabotchykov-sposoben-razgonyatsya-do-zvukovoy-skorosty-095-makha-podnymaetsya-na-visotu-do-137-km?fbclid=IwAR2wF2tZL_ikzLutqc4MzSIS7dzErMamto3rQCkeDaoU9HkTAVqBdLGYxv0
показати весь коментар
04.11.2022 15:12 Відповісти
Україна має розвивати систему безпілотників, і не тільки повітряних, - Резніков

(у захваті):
До чого ж метикуватий наш пан Резніков!
показати весь коментар
04.11.2022 15:23 Відповісти
Хто знищив аеророзвідку створену на волонтерських засадах?
показати весь коментар
04.11.2022 15:48 Відповісти
Правильно.

Взагалі давно треба наземних безпілотників. Максимально дешевих та швидких у виготовленні.

Ціль яких буде ловити в себе першим прильоти із артилерії противника, першим ловити прильоти із птрк, та напорюватись першим на міни спасаючи в такий спосіб екіпаж та десант. А якщо станеться чудо і така машина доїде до позицій противника то могти відкрити вогонь із турельки (бойового модуля).
показати весь коментар
04.11.2022 17:27 Відповісти
Та ти шо? Геніально, бравіссімо. Звідки такі блискучі ідеї?
показати весь коментар
04.11.2022 23:40 Відповісти
 
 