Україна має розвивати систему безпілотників, і не тільки повітряних, - Резніков

Одним з викликів для ВПК України є розвиток системи безпілотників, у тому числи підводних, надводних та наземних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Виклик для українського ВПК (військово промислового комплексу. - Ред.) – розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що під водою, в воді і на землі. Це майбутнє сучасних війн на Землі.

На жаль, маючи такого сусіди ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або заволодівати ними", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, ще одним викликом для ВПК є будування системи ремонту техніки.

Він зазначив, що найпростіший ремонт має відбуватися на полі бою, ремонт середньої складності - на українських підприємствах, а важкий - за межами України, наприклад в Польщі, Словаччині та Чехії.

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