Дрони Касьянова завдали удару по Кремлю. Єрмак розформовує підрозділ. ВIДЕО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов опублікував на свїй сторінці допис, у якому він звинувачує керівника ОП Андрія Єрмака у ліквідації роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Держприкордонслужби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Касьянов нагадав, що бійці саме цього підрозділу атакували головний купол Кремля із прапором РФ 3 травня 2023 року.

"В ніч на 3 травня 2023 року ми з ювелірною точністю завдали удару по Кремлю. Хотіли збити прапор імперії, промахнулися на пів метра. З 2022 року наш підрозділ провів сотні успішних операцій, завдав збитків противнику на суму понад пів мільярда доларів. Ми не втратили жодного бійця. Вважаю злочином, диверсією, державною зрадою прийняте Єрмаком рішення ліквідувати наш підрозділ. Зрада сидить на Банковій", - пише Касьянов на своїй сторінці у соцмережі.

