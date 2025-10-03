Дрони Касьянова завдали удару по Кремлю. Єрмак розформовує підрозділ. ВIДЕО
Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов опублікував на свїй сторінці допис, у якому він звинувачує керівника ОП Андрія Єрмака у ліквідації роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Держприкордонслужби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Касьянов нагадав, що бійці саме цього підрозділу атакували головний купол Кремля із прапором РФ 3 травня 2023 року.
"В ніч на 3 травня 2023 року ми з ювелірною точністю завдали удару по Кремлю. Хотіли збити прапор імперії, промахнулися на пів метра. З 2022 року наш підрозділ провів сотні успішних операцій, завдав збитків противнику на суму понад пів мільярда доларів. Ми не втратили жодного бійця. Вважаю злочином, диверсією, державною зрадою прийняте Єрмаком рішення ліквідувати наш підрозділ. Зрада сидить на Банковій", - пише Касьянов на своїй сторінці у соцмережі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вибори.
Не вибори,а Уряд Національного Порятунку.Посади в якому займуть виключно професіонали а не партійні функціонери.
Ти свою задницю з косою з теплої хати зможеш присунути на дільницю,а в Україні чимало громадян боронять країну чи поневіряються на чужині,пропали безвісти.Прагнеш посадити хитру бабу замість тупорилого осла на трон ...
Мабуть потрібно мені перепочити від новин і чату під ними, бо зараз на ЦН тільки вступаєш з кимось в діалог, то таке враження, що попав на "собаче весілля".
Перегляньте чат. В мене було одне питання, - Яку посаду займає єрмак у владі, в командуванні військами, в справах МЗС і т. п.? -
І це не я придумав. Про діяльність цього "діяча" ставлять питання всі союзники. Ось, наприклад:
«https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/andriy-yermak-dratuye-i-respublikanciv-i-demokrativ-u-ssha-ft-nazvala-prichinu-novini-ukrajini-50532213.html Андрій Єрмакне є президентом України. Але він часто діє як президент», - так характеризує главу ОП видання https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246?fbclid=IwY2xjawLuwcVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFieEJPVHNQSFNuTGpRMmpaAR6t3knmJodzuoNvcp2pChuo4fCUdsnMorTMgApYitCsl4UZ9flB0LhggnuIpA_aem_NH1b8kZb3-9mAt-O_EMARg Financial Times, яке 24 липня оприлюднило розлогу статтю-портрет про роль та вплив Єрмака в українській політиці і дипломатичних зусиллях України."
" ... «Не є президентом, але часто діє як президент». «Як керівник Офісу президента України 53-річний Єрмак розробляє мирні плани, керує залаштунковою дипломатією та особисто підбирає урядовців. Йому часто поступаються прем'єр-міністр та вище військове керівництво. Коли справа доходить до важливих переговорів - чи то обмін полоненими з Москвою; чи то повернення викрадених українських дітей; чи угоди про продовження поставок зерна через Чорне море - Єрмак керує всім. Європейські уряди координують із ним дії щодо військової та фінансової допомоги. Він спілкується на "ти" із впливовими особами з усього світу та голлівудськими зірками», - окреслює автор статті реальний масштаб повноважень і влади Андрія Єрмака."
І так далі і тому подібне!!!
я задав просте питання, - Хто такий єрмак! -, не приймаючи нічиєї із сторін. Може тицьнете мене носом, де я написав, що єрмак розформовує підрозділ Касьянова?
Повторюю, я тричі задав питання одного типу, - Хто такий єрмак ? -
Так Касьянов "сукин син", але цей "сукин син" зараз конкретно воює, а значить вже заслуговує на повагу на відміну таких, як ми - диванних вояк.
Хто такий ермак,на основі яких повноважень він собі таке дозволяє в умовах війни? То не перший випадок,як він знущається з військових.
Тепер Козир відповість?
А переймається таки долею країни.
Ось, за це і зермак хоче його засудити,руками укр.суду.
Як і Червінського-за захоплення Цемаха.
На передньому план той самий хижак-козирь.
Що було з Червінським-таке застосували з Касьяновим: арештувати на основі підтасовки даних і ув'язнити,підрозділ розформувати,як і з підрозділом Червінського було зроблено.
Цілком просте і приземленне пояснення.
Касьянов робить те саме, шо окрім нього роблять десятки, якшо не сотні підрозділів в ЗСУ і дуже багато з них роблять це на голову краще ніж Касьянов. І їх не пресують, а Касьянова пресують.
Чому?
Але навіщо розформовувати його бойовий підрозділ і це робить той,хто немає ніяких повноважень і якого небезпідставно вважають агентом Росії: більш,аніж дивно.
Касьянов воює,а він ніхто,окрім того,що написано про нього в статті і не тільки.
2.ермак повинен займатися лише тим,що згідно його службових обов'язків.
3.Що про успіхи Касьянова на фронті мало відомо,то не його проблеми: він воїн,він воює,в ерм-ніхто,шкідник.
2. Його службові обовʼязки ларьки кришувати. Але це не до мене питання. Я за них не голосував.
3. Якшо про них нічого не видомо, то може їх і нема? Воювати і язиком можна. Прикладів багато.
Теракт - це руйнування під'їздів будинків у Дніпрі та Умані або ракетний обстріл вокзалу у Краматорську та багато інших трагедій. А те, що сталося в Москві, очевидно нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших противників
Радник президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Подоляк заявив, що Київ не має ніякого стосунку до попередньо припущеного нападу на Кремль, та що такі дії нічого не дали б Україні на полі бою, а тільки провокували б Росію на більш радикальні кроки. Подоляк заявив, що твердження про те, що Київ стояв за припущеним нападом, та арештовані Росією припущені українські диверсанти в Криму можуть свідчити про те, що Москва готується до масштабної «терористичної атаки» проти України найближчими днямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:5-21 [21].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії, заявив:
«Ми не нападаємо на Путіна або на Москву. Ми ведемо військові дії на нашій території. Ми захищаємо наші села і міста»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:3-12 [12].
США
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD Ентоні Блінкен заявив на міжнародній пресконференції: «Я б сприймав усе, що виходить з Кремля, з великою пересторогою». Американські чиновники скептично поставилися до того, що будь-який безпілотник, відправлений в Україну, міг бути використаний в атаці, оскільки йому довелося б подолати велику відстань, щоб досягти Москви.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-22 [22]
https://x.com/pogrebeckij
Сергій Погребецький
https://x.com/pogrebeckij https://x.com/pogrebeckij
@pogrebeckij
https://x.com/i/status/1973992421366092015
5 років тому, 3 жовтня 2020 року, глава ОП своїм ротом, чистою російською мовою, на проросійському каналі, повідомляє всю країну, що вони узгодили НОВІ 20 місць розмінування на лінії зіткнення і 4 НОВІ місця розведення військ. З ким узгодили? З сепаратистами та військами росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року. Зауважте, НОВІ місця для розмінування та НОВІ місця для розведення, тобто методично відбувалося і розмінування і розведення. ТБ канал та мова спілкування було обрано не випадково? Міркую, що так. Послання сепаратистам та росіянам "Юстас" - "Алексу"? Минуло 5 років, і ця ж людина представляє Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні. Абсурд чи закономірність?
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст. 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
натомість вони й досі бєзбєдно-гешефтно банкують у країні мрії верховного зебіла..
понаобирали, блін, дебіли- експериментатори кров-горе-війну Україні..
На выборах за него не голосовали, в партии Слуг народа не состоит
Какого народа он тогда слуга?
Кто-то тихо подсунул его под Зеленского, типа будет только скрепки считать и бумагу выдавать.
А оказалось, что он руководит и Зеленским, и армией, и силовыми органами.
Человек, должность которого не прописана в Конституции, является Верхвнее Верховного Главнокомандующего.