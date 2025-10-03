Дроны Касьянова нанесли удар по Кремлю. Ермак расформировывает подразделение. ВИДЕО
Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов опубликовал на своей странице сообщение, в котором он обвиняет руководителя ОП Андрея Ермака в ликвидации роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Касьянов напомнил, что бойцы именно этого подразделения атаковали главный купол Кремля с флагом РФ 3 мая 2023 года.
"В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю. Хотели сбить флаг империи, промахнулись на полметра. С 2022 года наше подразделение провело сотни успешных операций, нанесло ущерб противнику на сумму более полумиллиарда долларов. Мы не потеряли ни одного бойца. Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение ликвидировать наше подразделение. Измена сидит на Банковой", - пишет Касьянов на своей странице в соцсетях.
Вибори.
Не вибори,а Уряд Національного Порятунку.Посади в якому займуть виключно професіонали а не партійні функціонери.
Ти свою задницю з косою з теплої хати зможеш присунути на дільницю,а в Україні чимало громадян боронять країну чи поневіряються на чужині,пропали безвісти.Прагнеш посадити хитру бабу замість тупорилого осла на трон ...
Мабуть потрібно мені перепочити від новин і чату під ними, бо зараз на ЦН тільки вступаєш з кимось в діалог, то таке враження, що попав на "собаче весілля".
Перегляньте чат. В мене було одне питання, - Яку посаду займає єрмак у владі, в командуванні військами, в справах МЗС і т. п.? -
І це не я придумав. Про діяльність цього "діяча" ставлять питання всі союзники. Ось, наприклад:
«https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/andriy-yermak-dratuye-i-respublikanciv-i-demokrativ-u-ssha-ft-nazvala-prichinu-novini-ukrajini-50532213.html Андрій Єрмакне є президентом України. Але він часто діє як президент», - так характеризує главу ОП видання https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246?fbclid=IwY2xjawLuwcVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFieEJPVHNQSFNuTGpRMmpaAR6t3knmJodzuoNvcp2pChuo4fCUdsnMorTMgApYitCsl4UZ9flB0LhggnuIpA_aem_NH1b8kZb3-9mAt-O_EMARg Financial Times, яке 24 липня оприлюднило розлогу статтю-портрет про роль та вплив Єрмака в українській політиці і дипломатичних зусиллях України."
" ... «Не є президентом, але часто діє як президент». «Як керівник Офісу президента України 53-річний Єрмак розробляє мирні плани, керує залаштунковою дипломатією та особисто підбирає урядовців. Йому часто поступаються прем'єр-міністр та вище військове керівництво. Коли справа доходить до важливих переговорів - чи то обмін полоненими з Москвою; чи то повернення викрадених українських дітей; чи угоди про продовження поставок зерна через Чорне море - Єрмак керує всім. Європейські уряди координують із ним дії щодо військової та фінансової допомоги. Він спілкується на "ти" із впливовими особами з усього світу та голлівудськими зірками», - окреслює автор статті реальний масштаб повноважень і влади Андрія Єрмака."
І так далі і тому подібне!!!
я задав просте питання, - Хто такий єрмак! -, не приймаючи нічиєї із сторін. Може тицьнете мене носом, де я написав, що єрмак розформовує підрозділ Касьянова?
Повторюю, я тричі задав питання одного типу, - Хто такий єрмак ? -
Так Касьянов "сукин син", але цей "сукин син" зараз конкретно воює, а значить вже заслуговує на повагу на відміну таких, як ми - диванних вояк.
Хто такий ермак,на основі яких повноважень він собі таке дозволяє в умовах війни? То не перший випадок,як він знущається з військових.
Тепер Козир відповість?
А переймається таки долею країни.
Ось, за це і зермак хоче його засудити,руками укр.суду.
Як і Червінського-за захоплення Цемаха.
На передньому план той самий хижак-козирь.
Що було з Червінським-таке застосували з Касьяновим: арештувати на основі підтасовки даних і ув'язнити,підрозділ розформувати,як і з підрозділом Червінського було зроблено.
Цілком просте і приземленне пояснення.
Касьянов робить те саме, шо окрім нього роблять десятки, якшо не сотні підрозділів в ЗСУ і дуже багато з них роблять це на голову краще ніж Касьянов. І їх не пресують, а Касьянова пресують.
Чому?
Але навіщо розформовувати його бойовий підрозділ і це робить той,хто немає ніяких повноважень і якого небезпідставно вважають агентом Росії: більш,аніж дивно.
Касьянов воює,а він ніхто,окрім того,що написано про нього в статті і не тільки.
2.ермак повинен займатися лише тим,що згідно його службових обов'язків.
3.Що про успіхи Касьянова на фронті мало відомо,то не його проблеми: він воїн,він воює,в ерм-ніхто,шкідник.
Теракт - це руйнування під'їздів будинків у Дніпрі та Умані або ракетний обстріл вокзалу у Краматорську та багато інших трагедій. А те, що сталося в Москві, очевидно нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших противників
Радник президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Подоляк заявив, що Київ не має ніякого стосунку до попередньо припущеного нападу на Кремль, та що такі дії нічого не дали б Україні на полі бою, а тільки провокували б Росію на більш радикальні кроки. Подоляк заявив, що твердження про те, що Київ стояв за припущеним нападом, та арештовані Росією припущені українські диверсанти в Криму можуть свідчити про те, що Москва готується до масштабної «терористичної атаки» проти України найближчими днямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:5-21 [21].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії, заявив:
«Ми не нападаємо на Путіна або на Москву. Ми ведемо військові дії на нашій території. Ми захищаємо наші села і міста»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:3-12 [12].
США
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD Ентоні Блінкен заявив на міжнародній пресконференції: «Я б сприймав усе, що виходить з Кремля, з великою пересторогою». Американські чиновники скептично поставилися до того, що будь-який безпілотник, відправлений в Україну, міг бути використаний в атаці, оскільки йому довелося б подолати велику відстань, щоб досягти Москви.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-22 [22]
5 років тому, 3 жовтня 2020 року, глава ОП своїм ротом, чистою російською мовою, на проросійському каналі, повідомляє всю країну, що вони узгодили НОВІ 20 місць розмінування на лінії зіткнення і 4 НОВІ місця розведення військ. З ким узгодили? З сепаратистами та військами росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року. Зауважте, НОВІ місця для розмінування та НОВІ місця для розведення, тобто методично відбувалося і розмінування і розведення. ТБ канал та мова спілкування було обрано не випадково? Міркую, що так. Послання сепаратистам та росіянам "Юстас" - "Алексу"? Минуло 5 років, і ця ж людина представляє Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні. Абсурд чи закономірність?
натомість вони й досі бєзбєдно-гешефтно банкують у країні мрії верховного зебіла..
понаобирали, блін, дебіли- експериментатори кров-горе-війну Україні..
На выборах за него не голосовали, в партии Слуг народа не состоит
Какого народа он тогда слуга?
Кто-то тихо подсунул его под Зеленского, типа будет только скрепки считать и бумагу выдавать.
А оказалось, что он руководит и Зеленским, и армией, и силовыми органами.
Человек, должность которого не прописана в Конституции, является Верхвнее Верховного Главнокомандующего.