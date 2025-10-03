РУС
Дроны Касьянова нанесли удар по Кремлю. Ермак расформировывает подразделение. ВИДЕО

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов опубликовал на своей странице сообщение, в котором он обвиняет руководителя ОП Андрея Ермака в ликвидации роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Касьянов напомнил, что бойцы именно этого подразделения атаковали главный купол Кремля с флагом РФ 3 мая 2023 года.

"В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю. Хотели сбить флаг империи, промахнулись на полметра. С 2022 года наше подразделение провело сотни успешных операций, нанесло ущерб противнику на сумму более полумиллиарда долларов. Мы не потеряли ни одного бойца. Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение ликвидировать наше подразделение. Измена сидит на Банковой", - пишет Касьянов на своей странице в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака, - Касьянов

Автор: 

кремль (742) Касьянов Юрий (31) Ермак Андрей (1315) дроны (4941)
+49
от тому й знищили..., для когось завдати удар по кремлю - це майже, як по своїй оселі..., родина все ж таки..., хоч і далека...
03.10.2025 14:18 Ответить
+35
Багато хто розуміє все...але як вигнати цю гидоту.що здає країну?
03.10.2025 14:18 Ответить
+29
Може я щось пропустив, а яке місце в воєнній ієрархії займає єрмак, что пак, агент "Козирь", він же агент "Матвєєв"?
03.10.2025 14:19 Ответить
от тому й знищили..., для когось завдати удар по кремлю - це майже, як по своїй оселі..., родина все ж таки..., хоч і далека...
03.10.2025 14:18 Ответить
Багато хто розуміє все...але як вигнати цю гидоту.що здає країну?
03.10.2025 14:18 Ответить
Дуже просто: нехай хтось з українських генералів згадає, що в нього залізні яйця, а не з пластиліну(того самого, для дитячої творчості).
03.10.2025 14:25 Ответить
Треба вимагати вибори. Всім. Під час військового стану вибори проводити не можна, а мати шпигугунську владу можна? Громадянське суспільство має цим займатись, поки військові тримають небо на плечах.

Вибори.
03.10.2025 15:04 Ответить
Носишся з виборами,як дурачок з сопілкою.
Не вибори,а Уряд Національного Порятунку.Посади в якому займуть виключно професіонали а не партійні функціонери.
Ти свою задницю з косою з теплої хати зможеш присунути на дільницю,а в Україні чимало громадян боронять країну чи поневіряються на чужині,пропали безвісти.Прагнеш посадити хитру бабу замість тупорилого осла на трон ...
03.10.2025 15:25 Ответить
Ось склад коаліційного уряду: голова - ЗЕ, перший заступник - ЄРь, склад - Юра Бойко, Миндичь, чернишов, безвумна, арахімія, та ін слуги, пропонуйте свої варіанти
03.10.2025 16:01 Ответить
ІБан Суліман, а як ти собі це уявляєш, тим більш згідно законодавства? ти ж, мабуть, хочеш, щоб всі визнали ці вибори? чи головне тімашонку протягнути, щоб здала Україну пуйлу, він тоді що хочеш визнає.
03.10.2025 15:29 Ответить
Idy v dupu, vatogoliva potvora z julkynymy vyboramy!
03.10.2025 15:53 Ответить
Руками гнати цю гидоту з Банкової, аж до камери СІЗО СБУ!!
03.10.2025 15:18 Ответить
Може я щось пропустив, а яке місце в воєнній ієрархії займає єрмак, что пак, агент "Козирь", він же агент "Матвєєв"?
03.10.2025 14:19 Ответить
не кажи дурниц . У Дєрмака агентурний псевдонім "Тимофєєв"
03.10.2025 14:29 Ответить
Так дійсно ти правий, але не "дурниц" , а я просто помилився - спочатку написав, а потім відчуваю, що десь помилився, а згадати чомусь не вийшло.
03.10.2025 14:34 Ответить
смайл бачив? То був лише жарт інічого більше. Без образ
03.10.2025 14:44 Ответить
Вже побачив .
Мабуть потрібно мені перепочити від новин і чату під ними, бо зараз на ЦН тільки вступаєш з кимось в діалог, то таке враження, що попав на "собаче весілля".
03.10.2025 14:55 Ответить
псевдонім "Підарас", а не Тимофєєв,- це у мілованова Тимофєєв (або дебіл)
03.10.2025 14:45 Ответить
Взагалі то про "Єрмака" написав сам Касьянов. Він міг з таким самим успіхом написати шо їх закривають за наказом з Нубіру. Ви би теж тоді питали "яке місце в воєнній ієрархії займють Анунаки"?
03.10.2025 14:34 Ответить
Анунаки чи не анунаки, вам адвокатам зєрмаків видніше, а все таки, - Яке місце чи то пасаду займає ваш єрмак? -
03.10.2025 14:38 Ответить
Я - адвокат здорового глузду. Ніхто тут не може сказати, шо я колись захищав цю зелену камарілью. Але будувати теорії змови на нитті Касьянова - це блін ПОТУЖНО!
03.10.2025 14:41 Ответить
Відкидаємо анунаків, адвокатів зєрмаків, адвокатів "здорового глузду" і вертаємося до питання, - То яке місце займає в деравній структурі, що він і в США на переговори катається, і командує військовими справами і т. п.? -
03.10.2025 14:51 Ответить
д'Єрьмак -це прямий уповноважений Бєні Бородача. по всіх питаннях, всіх галузях в Україні і він в ієрархії банди Бєні Бородача стоїть вище від шлемазла Вови **********.
03.10.2025 14:56 Ответить
Чого ви взагалі вирішили, шо це дʼЄрмак зробив, а не просто Касьянов забємбав своїм ниттям всє своє керівництво?
03.10.2025 15:00 Ответить
А де я написав, що "це єрмак зробив"?!
Перегляньте чат. В мене було одне питання, - Яку посаду займає єрмак у владі, в командуванні військами, в справах МЗС і т. п.? -
І це не я придумав. Про діяльність цього "діяча" ставлять питання всі союзники. Ось, наприклад:

«https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/andriy-yermak-dratuye-i-respublikanciv-i-demokrativ-u-ssha-ft-nazvala-prichinu-novini-ukrajini-50532213.html Андрій Єрмакне є президентом України. Але він часто діє як президент», - так характеризує главу ОП видання https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246?fbclid=IwY2xjawLuwcVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFieEJPVHNQSFNuTGpRMmpaAR6t3knmJodzuoNvcp2pChuo4fCUdsnMorTMgApYitCsl4UZ9flB0LhggnuIpA_aem_NH1b8kZb3-9mAt-O_EMARg Financial Times, яке 24 липня оприлюднило розлогу статтю-портрет про роль та вплив Єрмака в українській політиці і дипломатичних зусиллях України."
" ... «Не є президентом, але часто діє як президент». «Як керівник Офісу президента України 53-річний Єрмак розробляє мирні плани, керує залаштунковою дипломатією та особисто підбирає урядовців. Йому часто поступаються прем'єр-міністр та вище військове керівництво. Коли справа доходить до важливих переговорів - чи то обмін полоненими з Москвою; чи то повернення викрадених українських дітей; чи угоди про продовження поставок зерна через Чорне море - Єрмак керує всім. Європейські уряди координують із ним дії щодо військової та фінансової допомоги. Він спілкується на "ти" із впливовими особами з усього світу та голлівудськими зірками», - окреслює автор статті реальний масштаб повноважень і влади Андрія Єрмака."
І так далі і тому подібне!!!
03.10.2025 15:45 Ответить
Тоді я вас неправильно зрозумів. Вибачте.
03.10.2025 15:47 Ответить
Проїхали. Мені теж вибачте за надлишкову "отруту" з моєї сторони на вашу адресу.
03.10.2025 15:54 Ответить
Не змішуй мух, з котлетами... Касьянов точно так само "триндів", у свій час, і про Порошенка... Чоловічок весь час старається вирішить свої проблеми, за чужий рахунок. Якщо не виходить - починає "накидать гімно на вентилятор...".
03.10.2025 15:24 Ответить
Вибачте, пане Яр Холодний! Я більше не буду Андрія Борисовича ображати. А Касьянов, ууууууу, негідник або, як казали Володимир Олександрович - "Розбійник!! -
03.10.2025 15:36 Ответить
Не треба "ги-ги"... Ти прекрасно знаєш мою позицію стосовно Єрмака... Просто деякі люди стараються, як я сказав, вирішувать власні проблеми, чужим коштом... Це ж не перший випадок... Шабунін рятує власну шкуру, прикриваючись "боротьбою за захист інтересів НАБУ...". Касьянов - з тієї ж, "когорти"... Не вдалося вирішить свої шкурні інтереси, при Порошенку - кидався лайном в нього, і "рвав сраку" за "зелених". "Зелені "нахєр послали" - почав на них лайном жбурляться...
03.10.2025 15:45 Ответить
Все так і є, я пам'ятаю "шакаляче дзявоління касьянова проти Порошенка, але
я задав просте питання, - Хто такий єрмак! -, не приймаючи нічиєї із сторін. Може тицьнете мене носом, де я написав, що єрмак розформовує підрозділ Касьянова?
Повторюю, я тричі задав питання одного типу, - Хто такий єрмак ? -
03.10.2025 15:51 Ответить
Я нижче відповів...
03.10.2025 15:55 Ответить
Відповів ти все правильно, але які тоді "котлети" і які "мухи", коли я Касьянова і словом не підтримав, а всього лиш запитатав, - То хто такий єрмак? -
Так Касьянов "сукин син", але цей "сукин син" зараз конкретно воює, а значить вже заслуговує на повагу на відміну таких, як ми - диванних вояк.
03.10.2025 16:04 Ответить
Навіщо ермак розформовує підрозділ Касьянова,який воює з окупантами?
Хто такий ермак,на основі яких повноважень він собі таке дозволяє в умовах війни? То не перший випадок,як він знущається з військових.
03.10.2025 15:39 Ответить
Єрмак - це людина, що узурпувала владу в Україні... Це такий собі "кардинал Рішельє", який не має офіційнихважелів влади, але, фактично, "рулить" "маріонеткою" - "Блазнем"...
03.10.2025 15:49 Ответить
Зараз , о 14:30 на радіо НВ виступає Касьянов. Там буде запис.
03.10.2025 14:50 Ответить
Друзі, це що, на головного крота наїхали?
Тепер Козир відповість?
03.10.2025 14:19 Ответить
А окрім ганчірки на кремлі є взагалі притомна причина? Дєрьмак 2 роки чекав на вазьмєздіє? Несерйозно якось. В чому там справа взагалі?
03.10.2025 14:20 Ответить
Касьянов ставив під сумнів звіздьож про реактивні дрони, ефективність зенітних дронів і т.д. і т.п. Короче, займався факт-чеком потужних новин.
03.10.2025 15:00 Ответить
Треба ставити на місце дєрмака, наскільки відкрито виконувати накази коемля це пздц
03.10.2025 14:20 Ответить
З цими тварюками при владі можна вирішити питання так само як і з кацапами - дронами. Наче в цього підрозділа є такий досвід,
03.10.2025 14:21 Ответить
На святое замахнувся!!! Для опи ж рацєя це ікона чудотворна. 5та колона цуки
03.10.2025 14:22 Ответить
Деякі дурники досі чекають перемоги від кротів кремля на Банковій.
03.10.2025 14:23 Ответить
Йому ж Порох поганий був, най тепер насолоджується дєрьмаком.
03.10.2025 14:24 Ответить
ой як я згодна з Вами ...але як болить від неможливості виправити задіяне ...
03.10.2025 14:45 Ответить
Багато хто, навіть ЮБ,але ж люди виправляються,а деякі застигли,як вулканічна маса.
03.10.2025 15:43 Ответить
От і відповідь, чому на 4й рік війни в Україні немає нормальних ракет для удару по рф. Бо дефективні менеджери Зеленського потужно працюють над дефективністю військових можливостей України.
03.10.2025 14:24 Ответить
тому режим нелегітимного зеленського і розформовує підрозділ
03.10.2025 14:26 Ответить
Президентство зе зійшло до абсурду: так тупо віддати свої повноваження другорядній особі і скільки вже військових пройшло крізь криваві жорна рос.агента козиря, та коли це неподобство вже закінчиться.
03.10.2025 14:26 Ответить
Гірші та небезпечніші за москалів гниди з Банкової та Грушевського !!))
03.10.2025 14:27 Ответить
Всі знаємо, що зрада сидить на Банковій. Питання: що з цим робити?
03.10.2025 14:35 Ответить
Нічого не робити. Сидіть вже в своїй Італії спокійно.
03.10.2025 14:40 Ответить
В Нідерландах,у вас, також спокійно,лише йде дощ.
03.10.2025 15:49 Ответить
Шо ви одразу? Людина запитала шо робити. Я запропонував найкраще, шо підказують життєвий досвід і сукупність зовнішніх умов в даній ситуації
03.10.2025 15:53 Ответить
Вона так з Італії,як я чи ви-з Нідерландів.
А переймається таки долею країни.
03.10.2025 16:01 Ответить
"Дрони Касьянова завдали удару по Кремлю".
Ось, за це і зермак хоче його засудити,руками укр.суду.
Як і Червінського-за захоплення Цемаха.
На передньому план той самий хижак-козирь.
03.10.2025 14:37 Ответить
Це відбулося 2 роки тому. А зараз про це взагалі ніхто не згадує. Навіщо робити це зараз, та ще й по указці з самого верху. Я думаю цим приколам є якесь більш просте і приземлене пояснення.
03.10.2025 14:39 Ответить
Не приколи,а рішення ерма.
Що було з Червінським-таке застосували з Касьяновим: арештувати на основі підтасовки даних і ув'язнити,підрозділ розформувати,як і з підрозділом Червінського було зроблено.
Цілком просте і приземленне пояснення.
03.10.2025 15:20 Ответить
Червінський діло робив. Проводив унікальні операції. І його арештували одразу, не відходячи від каси.
Касьянов робить те саме, шо окрім нього роблять десятки, якшо не сотні підрозділів в ЗСУ і дуже багато з них роблять це на голову краще ніж Касьянов. І їх не пресують, а Касьянова пресують.
Чому?
03.10.2025 15:33 Ответить
І я ніяким чином не виправдовую підара Єрмака. Йому багато за що можна було б предʼявити. Але звинувачувати його в переслідуванні якогось вічно ниючого клоуна, який не робить ніякої погоди... ну ви серьозно?
03.10.2025 15:35 Ответить
Допустим,що ниє.
Але навіщо розформовувати його бойовий підрозділ і це робить той,хто немає ніяких повноважень і якого небезпідставно вважають агентом Росії: більш,аніж дивно.
03.10.2025 15:54 Ответить
Про Єрмака ми знаємо з самого ниття. Погодьтеся, шо якшо вже отримав пінок під сраку, то почесніше буде написати "від зрадника Єрмака, який душить справжніх патріотів" ніж "від безпосереднього командира підрозділу, бо задовбав всіх своїм ниттям і ніяких успіхів не мав".
03.10.2025 15:57 Ответить
дʼЄрмак і Касьянов виступають в різних репертуарах і різних вагових категоріях. В мене є дуже великі сумніви, шо комусь в ОПі є якесь діло до нонстоп ниття пана Касьянова. І чому саме зараз? Він ниє на протязі багатьох років.
03.10.2025 14:37 Ответить
І яка вагова категорія ермака?
Касьянов воює,а він ніхто,окрім того,що написано про нього в статті і не тільки.
03.10.2025 15:25 Ответить
Касьянов воює, причому, на відміну від того ж Мадяра, широкому загалу про його успіхи майже нічого не відомо. Єрмак займається політикою і міжнародними відносинами, катається по всяким саммітам і такому іншому. Я не бачу точок зіткнення. Це все виглядає як в кацапів президент США в підїзді гадить, так і Касьянова переслідує перша по могутності фігура в Україні.
03.10.2025 15:30 Ответить
1.Точка зіткнення(версія,якщо що): агент 1козир отримав завдання посадити того,хто замахнувся на зірку кремля .
2.ермак повинен займатися лише тим,що згідно його службових обов'язків.
3.Що про успіхи Касьянова на фронті мало відомо,то не його проблеми: він воїн,він воює,в ерм-ніхто,шкідник.
03.10.2025 16:09 Ответить
03.10.2025 14:38 Ответить
Прессекретар президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Никифоров заявив у коментарі для ЗМІ, що Україна не атакує чужі території. Він також прокоментував слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 прессекретаря президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%94%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Пєскова, який назвав атаку дронів на Кремль «терактом»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:5-21 [21]:

Теракт - це руйнування під'їздів будинків у Дніпрі та Умані або ракетний обстріл вокзалу у Краматорську та багато інших трагедій. А те, що сталося в Москві, очевидно нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших противників

Радник президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Подоляк заявив, що Київ не має ніякого стосунку до попередньо припущеного нападу на Кремль, та що такі дії нічого не дали б Україні на полі бою, а тільки провокували б Росію на більш радикальні кроки. Подоляк заявив, що твердження про те, що Київ стояв за припущеним нападом, та арештовані Росією припущені українські диверсанти в Криму можуть свідчити про те, що Москва готується до масштабної «терористичної атаки» проти України найближчими днямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:5-21 [21].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії, заявив:

«Ми не нападаємо на Путіна або на Москву. Ми ведемо військові дії на нашій території. Ми захищаємо наші села і міста»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-:3-12 [12].

США

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD Ентоні Блінкен заявив на міжнародній пресконференції: «Я б сприймав усе, що виходить з Кремля, з великою пересторогою». Американські чиновники скептично поставилися до того, що будь-який безпілотник, відправлений в Україну, міг бути використаний в атаці, оскільки йому довелося б подолати велику відстань, щоб досягти Москви.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C#cite_note-22 [22]
03.10.2025 14:41 Ответить
Татаров сидить у Єрмака, і сам Єрмак зрада тоді так...
03.10.2025 14:44 Ответить
категорія в єрмака одна карандаші....це не державник а звичайний Лузер
03.10.2025 14:45 Ответить
То не ми!, то матіас руст-2. А взагалі гарно вїбали,
03.10.2025 14:46 Ответить
Зараз , о 14:30 на радіо НВ виступає Касьянов. Там буде запис.
03.10.2025 14:48 Ответить
https://x.com/pogrebeckij

https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький


https://x.com/pogrebeckij https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij


https://x.com/i/status/1973992421366092015

5 років тому, 3 жовтня 2020 року, глава ОП своїм ротом, чистою російською мовою, на проросійському каналі, повідомляє всю країну, що вони узгодили НОВІ 20 місць розмінування на лінії зіткнення і 4 НОВІ місця розведення військ. З ким узгодили? З сепаратистами та військами росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року. Зауважте, НОВІ місця для розмінування та НОВІ місця для розведення, тобто методично відбувалося і розмінування і розведення. ТБ канал та мова спілкування було обрано не випадково? Міркую, що так. Послання сепаратистам та росіянам "Юстас" - "Алексу"? Минуло 5 років, і ця ж людина представляє Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні. Абсурд чи закономірність?
03.10.2025 14:59 Ответить
Пряма шкода обороноздатності держави, Стаття 111 ККУ - державна зрада.
03.10.2025 15:02 Ответить
Так що, вибори, чи нехай ще позраджують?
03.10.2025 15:16 Ответить
Якшо будуть вибори, то Зеля буде офіційно обраним презом ще на 5 років. Нашо воно вам треба?
03.10.2025 15:37 Ответить
Залужний перемагає у другому турі всіх вдвічі.
03.10.2025 15:45 Ответить
Навіть якщо так.. хоча це не так... Ви ж вже один раз вибрали "прикольного чувачка" без всякого досвіду в політиці і з повною відсутністю планів і компетентної команди. Невже з першого разу нічого не дійшло?
03.10.2025 15:50 Ответить
дермак - гнида, окрім шкодити воно більше ні на що не здатне, за один лише "чонгар, з наслідками" ця зелена банда уся має сісти пожиттєво..
натомість вони й досі бєзбєдно-гешефтно банкують у країні мрії верховного зебіла..
понаобирали, блін, дебіли- експериментатори кров-горе-війну Україні..
03.10.2025 15:12 Ответить
Зрада на Банковій. Нарешті і до тебе дійшло, Юра.
03.10.2025 15:55 Ответить
А кто такой Ермак?
На выборах за него не голосовали, в партии Слуг народа не состоит
Какого народа он тогда слуга?
Кто-то тихо подсунул его под Зеленского, типа будет только скрепки считать и бумагу выдавать.
А оказалось, что он руководит и Зеленским, и армией, и силовыми органами.
Человек, должность которого не прописана в Конституции, является Верхвнее Верховного Главнокомандующего.
03.10.2025 16:08 Ответить
 
 