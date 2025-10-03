Дроны Касьянова нанесли удар по Кремлю. Ермак расформировывает подразделение. ВИДЕО

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов опубликовал на своей странице сообщение, в котором он обвиняет руководителя ОП Андрея Ермака в ликвидации роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Касьянов напомнил, что бойцы именно этого подразделения атаковали главный купол Кремля с флагом РФ 3 мая 2023 года.

"В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю. Хотели сбить флаг империи, промахнулись на полметра. С 2022 года наше подразделение провело сотни успешных операций, нанесло ущерб противнику на сумму более полумиллиарда долларов. Мы не потеряли ни одного бойца. Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение ликвидировать наше подразделение. Измена сидит на Банковой", - пишет Касьянов на своей странице в соцсетях.

