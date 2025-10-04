Касьянов обратился к Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения: Сдаем имущество и вывозим под открытым небом БПЛА на сумму более $1 млн. Остановите этот кошмар

Эффективное подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы расформировывают против воли военных. Сейчас они вынуждены сдавать имущество подразделения и вывозить под открытым небом беспилотные самолеты на сумму более 1 млн долларов.

Об этом сообщил в фейсбуке офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас военнослужащие нашего подразделения сдают личное имущество, служебные автомобили, под открытым небом вывозят беспилотные самолеты - более 100 штук на сумму более 1 млн долларов.

Вчера сдали оружие, боеприпасы. Сегодня-завтра начнут отправлять высококвалифицированных операторов дронов, программистов, электронщиков, аналитиков в различные подразделения ГПСУ для дальнейшего прохождения службы в качестве стрелков", - отметил он.

Также читайте: Дроны Касьянова нанесли удар по Кремлю. Ермак расформировывает подразделение. ВИДЕО

По словам военного, за время его служи в армии, с 1986 года никогда не видел, чтобы так быстро работала военная машина. И это просто ужас - уничтожение эффективного боевого подразделения во время такой тяжелой войны.

"Мне говорят сверху, что все это происходит потому, что я "заигрался в политику". Это не так - здесь ноль политики. Здесь личные обиды и личные финансовые интересы. Большие деньги. Напомню: наши неприятности начались год назад с неудачного, хайпового заголовка к моему интервью, который поставили журналисты. Интервью было чисто техническое, о "ракетах-дронах", без какой-либо политики.

После публикации этого заголовка нас впервые хотели разогнать, ликвидировать, несмотря на все наши боевые успехи. Не разогнали, но "заблокировали" - не назначали людей на должности, не присваивали звания, не подписывали бр-ки, не финансировали закупку комплектующих для дронов", - пишет он.

Также читайте: Офицер ГПСУ Касьянов заявил о преследовании бойцов подразделения и обратился к Ермаку: "Очень рекомендую сушить сухари"

Как добавил Касьянов, он не давал интервью целый год и весь год пытался договориться с командованием, представителями Офиса президента, министрами и депутатом парламента, чтобы подразделение "разблокировали" и дали возможность нормально воевать.

"Мы, конечно, воевали, но не так, как могли бы. Прошел год, и я начал активно писать и говорить о наших проблемах. Потому что уже надоело. Если кто-то хочет просто "пересидеть войну", то это не про нас - многие из нас воюют с 2014 года, добровольно пришли защищать Украину. Я писал и говорил о наших проблемах, о монополизации рынка компанией Fire Point. Вот за это нас теперь и разгоняют. Убивают подразделение, которое имело высокую боевую эффективность, которое мы создали сами, сами сконструировали дроны, вкладывали в подразделение свой труд и свои ресурсы.

Обращаюсь к президенту Украины, к главнокомандующему Владимиру Зеленскому: остановите этот кошмар!

Мы с вами в одной лодке, по крайней мере до конца войны, мы пошли воевать не по вашему приказу, а по зову сердца, мы не занимаемся политикой и не зарабатываем деньги на войне. Мы - свои, украинцы, нас не надо ликвидировать, как вражеское подразделение. Помогите нам, Владимир Александрович! Вы гарант Конституции и конституционных прав граждан, а мы просим только об одном праве и обязанности - защищать свою страну", - резюмирует он.

Ранее Касьянов заявил, что успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака.

Больше читайте в нашем Telegram-канале



