Касьянов обратился к Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения: Сдаем имущество и вывозим под открытым небом БПЛА на сумму более $1 млн. Остановите этот кошмар
Эффективное подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы расформировывают против воли военных. Сейчас они вынуждены сдавать имущество подразделения и вывозить под открытым небом беспилотные самолеты на сумму более 1 млн долларов.
Об этом сообщил в фейсбуке офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас военнослужащие нашего подразделения сдают личное имущество, служебные автомобили, под открытым небом вывозят беспилотные самолеты - более 100 штук на сумму более 1 млн долларов.
Вчера сдали оружие, боеприпасы. Сегодня-завтра начнут отправлять высококвалифицированных операторов дронов, программистов, электронщиков, аналитиков в различные подразделения ГПСУ для дальнейшего прохождения службы в качестве стрелков", - отметил он.
По словам военного, за время его служи в армии, с 1986 года никогда не видел, чтобы так быстро работала военная машина. И это просто ужас - уничтожение эффективного боевого подразделения во время такой тяжелой войны.
"Мне говорят сверху, что все это происходит потому, что я "заигрался в политику". Это не так - здесь ноль политики. Здесь личные обиды и личные финансовые интересы. Большие деньги. Напомню: наши неприятности начались год назад с неудачного, хайпового заголовка к моему интервью, который поставили журналисты. Интервью было чисто техническое, о "ракетах-дронах", без какой-либо политики.
После публикации этого заголовка нас впервые хотели разогнать, ликвидировать, несмотря на все наши боевые успехи. Не разогнали, но "заблокировали" - не назначали людей на должности, не присваивали звания, не подписывали бр-ки, не финансировали закупку комплектующих для дронов", - пишет он.
Как добавил Касьянов, он не давал интервью целый год и весь год пытался договориться с командованием, представителями Офиса президента, министрами и депутатом парламента, чтобы подразделение "разблокировали" и дали возможность нормально воевать.
"Мы, конечно, воевали, но не так, как могли бы. Прошел год, и я начал активно писать и говорить о наших проблемах. Потому что уже надоело. Если кто-то хочет просто "пересидеть войну", то это не про нас - многие из нас воюют с 2014 года, добровольно пришли защищать Украину. Я писал и говорил о наших проблемах, о монополизации рынка компанией Fire Point. Вот за это нас теперь и разгоняют. Убивают подразделение, которое имело высокую боевую эффективность, которое мы создали сами, сами сконструировали дроны, вкладывали в подразделение свой труд и свои ресурсы.
Обращаюсь к президенту Украины, к главнокомандующему Владимиру Зеленскому: остановите этот кошмар!
Мы с вами в одной лодке, по крайней мере до конца войны, мы пошли воевать не по вашему приказу, а по зову сердца, мы не занимаемся политикой и не зарабатываем деньги на войне. Мы - свои, украинцы, нас не надо ликвидировать, как вражеское подразделение. Помогите нам, Владимир Александрович! Вы гарант Конституции и конституционных прав граждан, а мы просим только об одном праве и обязанности - защищать свою страну", - резюмирует он.
Ранее Касьянов заявил, что успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака.
Продублюю свій коментар:
1. це робиться з відома зебіла
2. зебіл не президент, а узурпатор, який, в порушення Конституції, захопив владу.
То передайте це майно іншому підрозділу. Не будьте хатаскрайниками
чи, дід касьян сам собі махно?
Боневтік бонелохович
робиш вирішальний вибір між Путіним і
Путіним."-чиї слова?
А підрозділу треба було не по кремлю гатити, а у вікна одного будинку на вулиці Банковій.
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02zAw4HfxAovKXKYmbEgKx3768Yc9uidfi9QgdXjZ15yekosNDBaPbbKUtMXVwEJJMl?__cft__[0]=AZWJngypUazRgg42Q3pzcZEkhpHfYTBFVuE8VlBwDtRBh675L0MkhYMLC22K8mZXXmKLeVAmdtvX99A1ThH1gsM820V6iZn9TmvdnpTckT-6SkmkagJBsX7sPYns7vv5c3XbYRKjiy2kWqzz7tmDvUgt7cRdz3dTpRrdHPa6JpW8VA&__tn__=%2CO%2CP-R 9 квітня 2019 р. ·
Голосуючи за Порошенка, пам'ятай: ти робиш вирішальний вибір між Путіним і Путіним.
Это практически ЧЕХОВ
И его знаменитый Ванька Жуков!
Дедушка ,забери меня отседа....
Ну как можно просить помощи у того
Кто стоит за всем ,что происходит в ЗСУ????
Кто сначала год травил Залужного
Молча наблюдал за тем ,как его собираются убить
Пнул из армии генерала Залужного- а армия промолчала
Молча утерлась
А теперь милостыню будете просить у барина?
Тьфу, какая мерзость!!!!!
і дуже правильно, що британія взяла під свій захист талановитого генерала, а надалі дипломата, та сподіваюсь патріотичного президента, справжнього гаранта конституції!
бо, пам'ятаєте, що туди пхали резнікова.
И украинского посла в Британии...
Привіт з Чернігова.