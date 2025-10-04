РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8479 посетителей онлайн
Новости Юрий Касьянов обратился к Ермаку
4 406 65

Касьянов обратился к Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения: Сдаем имущество и вывозим под открытым небом БПЛА на сумму более $1 млн. Остановите этот кошмар

Юрий Касьянов

Эффективное подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы расформировывают против воли военных. Сейчас они вынуждены сдавать имущество подразделения и вывозить под открытым небом беспилотные самолеты на сумму более 1 млн долларов.

Об этом сообщил в фейсбуке офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас военнослужащие нашего подразделения сдают личное имущество, служебные автомобили, под открытым небом вывозят беспилотные самолеты - более 100 штук на сумму более 1 млн долларов.

Вчера сдали оружие, боеприпасы. Сегодня-завтра начнут отправлять высококвалифицированных операторов дронов, программистов, электронщиков, аналитиков в различные подразделения ГПСУ для дальнейшего прохождения службы в качестве стрелков", - отметил он.

Также читайте: Дроны Касьянова нанесли удар по Кремлю. Ермак расформировывает подразделение. ВИДЕО

По словам военного, за время его служи в армии, с 1986 года никогда не видел, чтобы так быстро работала военная машина. И это просто ужас - уничтожение эффективного боевого подразделения во время такой тяжелой войны.

"Мне говорят сверху, что все это происходит потому, что я "заигрался в политику". Это не так - здесь ноль политики. Здесь личные обиды и личные финансовые интересы. Большие деньги. Напомню: наши неприятности начались год назад с неудачного, хайпового заголовка к моему интервью, который поставили журналисты. Интервью было чисто техническое, о "ракетах-дронах", без какой-либо политики.

После публикации этого заголовка нас впервые хотели разогнать, ликвидировать, несмотря на все наши боевые успехи. Не разогнали, но "заблокировали" - не назначали людей на должности, не присваивали звания, не подписывали бр-ки, не финансировали закупку комплектующих для дронов", - пишет он.

Также читайте: Офицер ГПСУ Касьянов заявил о преследовании бойцов подразделения и обратился к Ермаку: "Очень рекомендую сушить сухари"

Как добавил Касьянов, он не давал интервью целый год и весь год пытался договориться с командованием, представителями Офиса президента, министрами и депутатом парламента, чтобы подразделение "разблокировали" и дали возможность нормально воевать.

"Мы, конечно, воевали, но не так, как могли бы. Прошел год, и я начал активно писать и говорить о наших проблемах. Потому что уже надоело. Если кто-то хочет просто "пересидеть войну", то это не про нас - многие из нас воюют с 2014 года, добровольно пришли защищать Украину. Я писал и говорил о наших проблемах, о монополизации рынка компанией Fire Point. Вот за это нас теперь и разгоняют. Убивают подразделение, которое имело высокую боевую эффективность, которое мы создали сами, сами сконструировали дроны, вкладывали в подразделение свой труд и свои ресурсы.

Обращаюсь к президенту Украины, к главнокомандующему Владимиру Зеленскому: остановите этот кошмар!

Мы с вами в одной лодке, по крайней мере до конца войны, мы пошли воевать не по вашему приказу, а по зову сердца, мы не занимаемся политикой и не зарабатываем деньги на войне. Мы - свои, украинцы, нас не надо ликвидировать, как вражеское подразделение. Помогите нам, Владимир Александрович! Вы гарант Конституции и конституционных прав граждан, а мы просим только об одном праве и обязанности - защищать свою страну", - резюмирует он.

Ранее Касьянов заявил, что успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Касьянов скрин
Касьянов скрин

Зеленский Владимир (22148) Касьянов Юрий (33) война в Украине (6410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Геть ішака! Це безтолкове та бездарне чмо - ганьба для країни та її народу.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:49 Ответить
+17
Ганьба українським військовим, холуям режиму Вови **********-Бєні Бородача, які своїм цинічним мовчанням допускають розправу над людьми, які вірно служили Україні. Дождетеся, тонтон-макути ВасіДвамагазина прийдуть і за вами.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:51 Ответить
+15
показать весь комментарий
04.10.2025 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геть ішака! Це безтолкове та бездарне чмо - ганьба для країни та її народу.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:49 Ответить
Страшно таке читати. Кому вірити?
показать весь комментарий
04.10.2025 15:52 Ответить
А ось цьому шлімазелу - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показать весь комментарий
04.10.2025 16:03 Ответить
Пізно , Касьянов …( сЦарь не хароший ) … чудово розумів , що зейло , , фсбшний опариш, який всє життя блазував , перед " адін народ" , відробляючи , свою вербовку
показать весь комментарий
04.10.2025 16:34 Ответить
Гнидник з Банкової діє !! Доки це ******** триватиме??))
показать весь комментарий
04.10.2025 15:49 Ответить
Доки зебіла називають президентом.

Продублюю свій коментар:
1. це робиться з відома зебіла
2. зебіл не президент, а узурпатор, який, в порушення Конституції, захопив владу.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:01 Ответить
Здаємо майно та вивозимо просто неба БпЛА на понад $1 млн.

То передайте це майно іншому підрозділу. Не будьте хатаскрайниками
показать весь комментарий
04.10.2025 15:49 Ответить
є главком дронов, мадяр!
чи, дід касьян сам собі махно?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:31 Ответить
Ганьба українським військовим, холуям режиму Вови **********-Бєні Бородача, які своїм цинічним мовчанням допускають розправу над людьми, які вірно служили Україні. Дождетеся, тонтон-макути ВасіДвамагазина прийдуть і за вами.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:51 Ответить
«Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично».

Боневтік бонелохович
показать весь комментарий
04.10.2025 15:53 Ответить
Вже й каденція скінчилася, а боневтік і нині там.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:55 Ответить
Тільки не уточнив скільки його каденція буде йти.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:59 Ответить
А командування чому язика в дупу запхало? Де ті речники подівалися?
показать весь комментарий
04.10.2025 15:54 Ответить
они все вместе зарабатывают и в окопах не бывают
показать весь комментарий
04.10.2025 16:29 Ответить
Порошенко гірше *****!!!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 15:54 Ответить
до чого тут Порошенко?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:06 Ответить
"Голосуючи за Порошенка, пам'ятай: ти
робиш вирішальний вибір між Путіним і
Путіним."-чиї слова?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:19 Ответить
Касьянова. Він агітував за ЗЕ в 2019.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:25 Ответить
отметилось тупо рылое существо? бегом смотреть марафон! это твой уровень развития!
показать весь комментарий
04.10.2025 16:11 Ответить
дебіл зелений
показать весь комментарий
04.10.2025 16:12 Ответить
Bogdan #603107 бидлота ваЗЕлінова ти що кварталів-шмарафонів передивилося???
показать весь комментарий
04.10.2025 16:22 Ответить
до чого тут порошенко?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:32 Ответить
К Зеленскому бесполезно. Ели уж у кого-то просить защиты. так это у Трампа. Пока он в настроении.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:55 Ответить
Тільки "єскадрони смерті" врятують Україну..якщо законними методами їх ніяк не взяти.
показать весь комментарий
04.10.2025 15:58 Ответить
Ідіоти смерті форуму?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:04 Ответить
Ти сам мабуть такий, прогугли, реально існували такі і мабуть існують і зараз.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:06 Ответить
Тебе це бентежить?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:13 Ответить
"Ескадрони смерті"-це колишні, або діючі поліцейські в Бразилії , які розчарувалися в боротьбі з злочинцями конституційними методами і знищували злочинців нелегально партизанськими методами. Кому, по-вашому повинні підпорядковуватися "ескадрони смерті" в Україні?
показать весь комментарий
04.10.2025 16:24 Ответить
Та пофіг хоть самому чорту лисому
показать весь комментарий
04.10.2025 16:48 Ответить
так зеленому мерзотнику це і потрібно
показать весь комментарий
04.10.2025 15:59 Ответить
А чому пан Касьянов впевнений, що зе має вплив на єрмака, і не заодно із ним?
показать весь комментарий
04.10.2025 15:59 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 16:16 Ответить
Як живі!
показать весь комментарий
04.10.2025 16:45 Ответить
Говномандуючому видніше.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RlNkTOFN7ow
показать весь комментарий
04.10.2025 16:06 Ответить
Би 2 проукраінська позиція.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:08 Ответить
Касьянов!приказ з кремля не обговорюється
показать весь комментарий
04.10.2025 16:08 Ответить
а при чому тут піаніст ,еєрмак все рішає
показать весь комментарий
04.10.2025 16:09 Ответить
До одного місця їм ваша ганьба.
А підрозділу треба було не по кремлю гатити, а у вікна одного будинку на вулиці Банковій.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:10 Ответить
Довбаний треш...
показать весь комментарий
04.10.2025 16:11 Ответить
проси єрмака
показать весь комментарий
04.10.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 16:14 Ответить
Касьянов, Білецький, Бутусов та інші відомі люди підставили Україну в 19 році дуже суттєво, бо вони відомі і їх слухало стадо безмозглих, хейтячи Пороха і "порохоботів". Білецький за рожевих свинок хоч раз десь вибачився? Касьянов з Бутусовим публічно вибачилися хоч раз? А повинні би на колінпх стояти і вибачатись кожен день перед народом за той кошмар, в якому зараз країна.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:44 Ответить
В країні роль президента виконує халупа і зрадливе чмо боневтік. Падло щоб ти здох зелебородько кончаний
показать весь комментарий
04.10.2025 16:17 Ответить
Карма панянка з норовом, да Касьянов? Бачили твої очі за що агітували, тепер їжте, хоч повилазьте... Це пост Касьянова від 18 квітня 2019 р.: Зеленский с командой выступили красиво, свежо, мощно. Молодая крепкая струя. Убедительные месседжи, хорошо выученные монологи, отлично поставленные голоса вызвали из глубин памяти пионерские линейки и оанние масляковские КВНы. Владимир излучал непосредственность, уверенность в себе и даже на заранее подготовленные вопросы отвечал с импровизацией, с лгоньком. Петя в глубоком ауте со своим феодальным патернализмом. Широкой поступью по Украине идет новая зеленая политика ЗЕ.... И последнее - Петя должен уйти. У меня на сегодня все.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:19 Ответить
Молодая крепкая струя (під столом)
показать весь комментарий
04.10.2025 16:45 Ответить
На жаль проросійський клоун так і не став українським президентом ,його хвилює понад усе не доля України ,а власна ср-ка що б ні за що не відповідати.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:21 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWJngypUazRgg42Q3pzcZEkhpHfYTBFVuE8VlBwDtRBh675L0MkhYMLC22K8mZXXmKLeVAmdtvX99A1ThH1gsM820V6iZn9TmvdnpTckT-6SkmkagJBsX7sPYns7vv5c3XbYRKjiy2kWqzz7tmDvUgt7cRdz3dTpRrdHPa6JpW8VA&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02zAw4HfxAovKXKYmbEgKx3768Yc9uidfi9QgdXjZ15yekosNDBaPbbKUtMXVwEJJMl?__cft__[0]=AZWJngypUazRgg42Q3pzcZEkhpHfYTBFVuE8VlBwDtRBh675L0MkhYMLC22K8mZXXmKLeVAmdtvX99A1ThH1gsM820V6iZn9TmvdnpTckT-6SkmkagJBsX7sPYns7vv5c3XbYRKjiy2kWqzz7tmDvUgt7cRdz3dTpRrdHPa6JpW8VA&__tn__=%2CO%2CP-R 9 квітня 2019 р. ·

Голосуючи за Порошенка, пам'ятай: ти робиш вирішальний вибір між Путіним і Путіним.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:22 Ответить
ну помилилась людина, і що тепер? головне, щоб він зрозумів свою помилку й почав працювати проти режиму зебіла
показать весь комментарий
04.10.2025 16:40 Ответить
А в мене запитання до Касьянова: цей хай стоїть вже кілька днів, то чи не краще було б хоча б ці безпілотники врятувати тихенько запустивши їх по тилам параші? Там же цілей непочатий край! Хоча б по енергетиці, вони по нашій бʼють ні в кого не питаючи дозволу.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:30 Ответить
на такі дії потрібні БР вообще-то. У тому і є трюк з неєфектівністью. БР на цілі які могут знищити дрони немає, а які дають ті дрон не візме. Так і разформовуються. Немає нічого хітрого.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:38 Ответить
Если за этим стоит не сам президент, то уж точно он в курсе. И не обманут он.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:36 Ответить
Зеленський робить свою справу !
показать весь комментарий
04.10.2025 16:39 Ответить
Не почує. Треба звернення передавати персонально в руки з доставкою за допомогою «вивільнившихся» БпЛА. Адреса відома всім, крім ворожих ракет.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:41 Ответить
Класс! Просто класс!
Это практически ЧЕХОВ
И его знаменитый Ванька Жуков!
Дедушка ,забери меня отседа....
Ну как можно просить помощи у того
Кто стоит за всем ,что происходит в ЗСУ????
Кто сначала год травил Залужного
Молча наблюдал за тем ,как его собираются убить
Пнул из армии генерала Залужного- а армия промолчала
Молча утерлась
А теперь милостыню будете просить у барина?
Тьфу, какая мерзость!!!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 16:41 Ответить
а, як виявилось, зробив з ненависного залужного свою погибєль.
і дуже правильно, що британія взяла під свій захист талановитого генерала, а надалі дипломата, та сподіваюсь патріотичного президента, справжнього гаранта конституції!
бо, пам'ятаєте, що туди пхали резнікова.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:46 Ответить
Боже, храни Британию!
И украинского посла в Британии...
показать весь комментарий
04.10.2025 16:47 Ответить
Гундосій почварі насрати на жертви, людей які сидять без електрики. Це могиильщик України зі своїми 5-6 менеджерами. Чим гірше нам тим йому краще. Оманські домовленості зобоов'язують.
Привіт з Чернігова.
показать весь комментарий
04.10.2025 16:43 Ответить
казка про доброго царя і поганих бояр я так зрозумів касьянову зайшла--тут ситуація зрозуміла--за що боровся на те і напоровся---хотів зеленського в князі то тепер плакай в тряпочку-ти отримав те що хотів від 18 квітня 2019 року
показать весь комментарий
04.10.2025 16:47 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 16:48 Ответить
 
 