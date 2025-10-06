УКР
На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене, - Касьянов

Касьянов про ліквідацію підрозділу

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив,  що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці.

"Прямо зараз командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира, якого вони з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись його забрали. Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в'язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент.  Нам потрібна юридична підтримка", - заявив Касьянов.

Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою".

Нагадаємо, раніше Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов  разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

протест Касьянов Юрій
При Порошенко такого ж не було так, Касьянов? Це ж при Zе?
А солдат шкода, підрозділ шкода.
06.10.2025 11:32
Тепер-то ви розумієте якого монстра привели до влади? Міні-хуйла з фсбшними методами.
06.10.2025 11:35
Перепроси Порошенка і він допоможе тобі з адвокатами. Завдяки таким, як Касьянов у Порошенка хороші адвокати і великий досвід відбивати атаки зєрмачні. До речі, Порошенко не відмовить через злопам'ятність, бо ставить на перше місце не помсту, а інтереси держави, як би дивно для декогл це не звучало. Хоча тут все просто - його бвзнес можливий лише у вільній і демократичній Україні.
06.10.2025 11:35
При Порошенко такого ж не було так, Касьянов? Це ж при Zе?
А солдат шкода, підрозділ шкода.
06.10.2025 11:32
Від Samarska ТГ
Ні, я не радію, що людину, яка воює 3,5 роки, розформовують. Не треба цих клікабельних маніпуляцій.

Така моя обʼєктивна реальність, що немає на кого покластися, окрім як на ЗСУ, від слова зовсім. Тому я схильна взагалі іх боготворити.

Я просто вказую на увесь ланцюжок подій, а не намагаюся деякі незручні для людини ланки висмикнути.
Це ж як треба було накачати себе ненавистю, аби видавати те, що на скріні!
путін або путін? Блд, на язиці найстрашніші матюки…

До речі, донедавна людині, чий підрозділ розформовують, дуже заважали саме порохоботи, прям кушоць ні мог, казав, як ви задовбали..
А чим, питається, задовбали? А тим самим. Питаннями, то як там при молодому-красівому «не путіні» справи?

Я від щирого серця бажаю людині, чий підрозділ розформовують, відстояти своє право на захист країни. І дякую за все зроблене.

Бо я, на відміну від людини, чий підрозділ розформовують, вмію вибудовувати причинно-наслідкові ланцюги і усвідомлюю його роль у захисті мого, в тому числі, життя.
06.10.2025 12:03
Так і я про те саме тільки лаконічно.
06.10.2025 12:08
В ЗСУ є багато пристосуванців , які на підтанцьовці ( за посади , звання , квартири……… ) злочинного угрупування Зе Ностри ! Вони " свинками кидались на "баригу"Порошенко , а мегабаригу Зейла -Ермака-Міндіча-Чернишова ………………Резнікова … Умерова, в упор не помічають ‼️
06.10.2025 12:19
Подібні протизаконні дії, привладних зеленського, проводилися і вертухаями кривоОхоронних системи, у 2013-14 році, татаров -єрмак- гетьманцев, теж до цього були залучені, як помічники ригоАНАЛІВ сівковича-тадеєва-клюєвих!!
Потім, після втечі «несудимого», цівиконавці переховувалися по мертвим селам та в Карпатах, тигіпко, цю тему теж знає і пам'ятає ….
06.10.2025 11:34
Поки що я взагалі нічого "протизаконного" в діях командування ДПСУ та 10го мобільного загону не бачу. Ну розформовують підрозділ. Ну переводять особовий склад в інші частини. І що? Що тут "протизаконного"? Ви давно статут читали-то? Взагалі, слово "наказ" знаєте? В ЗСУ кожного дня десятки підрозділів формують/розформовують.

Мені було б навіть трішки цікаво - хто дав наказ і дозволив касьянову кататись по Києву і витрачати час військовослужбовця на "пікети" - що якраз гарантовано є "протизаконним" і не це точно ніяких наказів і дозволів не було ні за яких обставин. І тільки за це йому можуть впаяти роки ув'язнення. Бо "пікет від військовослужбовця на майдані" - це з області, в якій частіше звучать слова "СЗЧ", "дезертирство", "невиконання прямих наказів" тощо.
06.10.2025 12:08
То це ще не остання серія шоу. Ті, хто касьянову порадили цей прикол, далі запланували суд.
06.10.2025 12:30
Тепер-то ви розумієте якого монстра привели до влади? Міні-хуйла з фсбшними методами.
06.10.2025 11:35
Я побачу шо він зрозумів коли вибачется перед Порошенко.
06.10.2025 11:39
Ніколи не вибачиться. На Цензорі в Блогах він намагається максимально глибоко лизнути гундосу - він для нього "батько нації", то ж питань більше немає. І співчуття також.
06.10.2025 11:41
В мене взагалі думка про скасувала, що касьчянова до виборів готують.
Такий собі скривджений владою, але при цьому жодного слова проти ЛІДОРА. д'Єрмак і інші поганий, в бубачка хороший.
06.10.2025 11:52
Занадто касьянов зашкварений своєю брехнею та зализуванням ануса хєрограя. Щоб за нього проголосували - це треба забагатьом стирання пам'яті влаштувати.
06.10.2025 12:11
Зрозуміти шо ти був не правий та вибачится можуть тільки розумні та сильні люди.
06.10.2025 11:58
А ви напишіть йому це у фб . Він скаже - розумію , але вибору не було , бо Порох ще гірший і тд і тп ...
Навіть зараз , у такій ситуації , він ненавидить Порошенка більше ніж Єрмака .
06.10.2025 12:17
Перепроси Порошенка і він допоможе тобі з адвокатами. Завдяки таким, як Касьянов у Порошенка хороші адвокати і великий досвід відбивати атаки зєрмачні. До речі, Порошенко не відмовить через злопам'ятність, бо ставить на перше місце не помсту, а інтереси держави, як би дивно для декогл це не звучало. Хоча тут все просто - його бвзнес можливий лише у вільній і демократичній Україні.
06.10.2025 11:35
якщо Зе ермачило вперлось то ніякі адвокати не допоможуть, наприклад Пороха не випускають за кордон коли дають команду ...тай до чого тут адвокати? Шо протизаконного робить військове керівництво проводячи реорганізацію? Тут не підкопатись
06.10.2025 11:38
Тиск на військовослужбовців - це не законно все-таки.
06.10.2025 11:41
Де зелене ОПГ, а де закон.
06.10.2025 11:46
Так якщо формально, в чому тиск? Реформування підрозділу цілком законна річ, навіть в цивільній структурі...все ж робиться під законними гаслами...юристи тут безсиллі...думаю Кас'янов міг би сам долучити юристів якби би був сенс
06.10.2025 11:50
В чому тиск? Не вигадуйте. Розформування будь-яких підрозділів, перепризначення командирів, переведення між підрозділами особового складу - це гарантоване і невід'ємне право командирів в будь-якому війську. Чи без вашої особистої згоди ні одне призначення командирів рот в ЗСУ не має відбуватись?

Поліграф? Пфє. Якщо накажуть стрибати з ранку до вечора, з надітими дротами від поліграфу - стрибати зобов'язаний. Нічого незаконного тут немає. Допити в рамках службових розслідувань? Пфє. Все абсолютно законно - будь-який громадянин, в т.ч. військовослужбовець, може бути допитаний. В рамках процедури допиту - в громадянина є права і обов'язки. В т.ч. право ніхєра не говорити та на адвоката.
06.10.2025 12:16
"Стрибати з ранку до вечора", щоб підрозділу Касьянова часу на знищення ворога зовсім не залишилось?
Ворог мабуть перебуває у захваті від тактичної майстерності агентури та корисних ідіотів , бо "...все абсолютно законно - будь-який громадянин, в т.ч. військовослужбовець, може бути допитаний"
06.10.2025 12:50
Порошенко держиться завдяки авторитету в країнах ЄС.
Які адвокати? Ви про що?
Якби могли без наслідків закрити -то вже б давно сидів би і фабриками володіла Ленка.
При владі тупа кловунська банда безпредельщиків, які вміють одне - красти.
06.10.2025 12:02
Чувак,тиж так справно боров Пороха!
Так **** ти ниєш
06.10.2025 11:38
Ти здатний до мислення без методичок? Мова йде не про "чувака і Пороха", а про розформування ефективного бойового підрозділу ЗСУ. Заради задоволення патологічних амбіцій продажних обдолбаних аморалів здійснюється ослаблення Української Армії у вирішальний для країни час
Подивийся нижче на фото - кваліфікований психіатр і нарколог навіть по цьому фото виставить діагноз.
06.10.2025 11:51
Добре. Знищили підрозділ. Які будуть наслідки для ОПи чувака який тримає булаву гетьмана України? Хто такий Касьянов, хто про нього знає, хто став на його захист?
06.10.2025 12:05
Зачекай, "ще не вечір". Нещодавно якось такий -собі "чувак з булавою" розігнав студентів на Хрещатику...
06.10.2025 13:09
А чого ви придурки від мене чекали? Я вам нічого не дольжен.
06.10.2025 11:40
Тваринний страх перед незбіжною карою за продажність, зраду, розкрадання України і Армії штовхають блазня з полководцями не зупиняючись навіть перед розформуванням і ліквідацією ефективних бойових підрозділів нашої Армії. Про заміну ефективного командування на бездарне, "потужні" курські наступи вже мовчу...
06.10.2025 11:42
06.10.2025 11:47
Такі люди, як Юрій Касьянов, здатні створювати з нуля ефективні бойові підрозділи, які воюють з ворогом високотехнологічною зброєю, яку самі розробили і виробляють серійно, власним коштом без корупції і мінімальним бюджетом є золотим фондом української нації.
Жадні, сірі і тупі мерзотники, які намагається знищувати таких людей, перешкоджати їх професійній бойовій роботі на фронті і в тилу, є небезпечними поплічниками ворога.
06.10.2025 11:47
Так-так. Жаль тільки, що ніхто не може помітити ту ефективність, бо мікроскопа з собою не носить постійно, а словам касьянова, який бреше як дихає, вірять тільки зовсім упороті дегенерати.
06.10.2025 12:20
А ви спробуйте помітити, без табельного мікроскопу і розплющеними очима:
https://www.youtube.com/watch?v=C5dyLDt6LCs&t=12s
06.10.2025 12:36
Профілактика брехні "зовсім упоротих дегенератів" :
https://www.youtube.com/watch?v=NIJF1aQLnqk
06.10.2025 12:42
Ага. Це точно, Касянов настворював Україні скільки проблєм, скільки загибелей людей і втраченої землі, через свого висуванця -Узурпатора Потужного, що жоден Фон Браун поряд не чхав.
06.10.2025 12:46
потрібен дах, без підтримки йти проти системи - марна праця й небезпечно, вона зжере будь що ефективне, неефективне, їй байдуже....
06.10.2025 11:54
От ти бач, яка юрєц касьянов однозначна постать в українському суспільстві - його вважає брехливим лайном весь політичний спектр "провокаторів".
06.10.2025 12:22
Ну что, Касьян? Помогли тебе твои (ляхи) зеб илы? Кому плачешь, на кого обижаешься?
06.10.2025 12:08
За що боровся..
06.10.2025 12:10
сукі
06.10.2025 13:04
ФСБ в особі Єрмака бореться із ЗСУ зсередини?
06.10.2025 13:04
 
 