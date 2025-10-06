На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене, - Касьянов
Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці.
"Прямо зараз командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира, якого вони з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись його забрали. Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в'язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент. Нам потрібна юридична підтримка", - заявив Касьянов.
Нагадаємо, раніше Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.
Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.
Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.
А солдат шкода, підрозділ шкода.
Ні, я не радію, що людину, яка воює 3,5 роки, розформовують. Не треба цих клікабельних маніпуляцій.
Така моя обʼєктивна реальність, що немає на кого покластися, окрім як на ЗСУ, від слова зовсім. Тому я схильна взагалі іх боготворити.
Я просто вказую на увесь ланцюжок подій, а не намагаюся деякі незручні для людини ланки висмикнути.
Це ж як треба було накачати себе ненавистю, аби видавати те, що на скріні!
путін або путін? Блд, на язиці найстрашніші матюки…
До речі, донедавна людині, чий підрозділ розформовують, дуже заважали саме порохоботи, прям кушоць ні мог, казав, як ви задовбали..
А чим, питається, задовбали? А тим самим. Питаннями, то як там при молодому-красівому «не путіні» справи?
Я від щирого серця бажаю людині, чий підрозділ розформовують, відстояти своє право на захист країни. І дякую за все зроблене.
Бо я, на відміну від людини, чий підрозділ розформовують, вмію вибудовувати причинно-наслідкові ланцюги і усвідомлюю його роль у захисті мого, в тому числі, життя.
Потім, після втечі «несудимого», цівиконавці переховувалися по мертвим селам та в Карпатах, тигіпко, цю тему теж знає і пам'ятає ….
Мені було б навіть трішки цікаво - хто дав наказ і дозволив касьянову кататись по Києву і витрачати час військовослужбовця на "пікети" - що якраз гарантовано є "протизаконним" і не це точно ніяких наказів і дозволів не було ні за яких обставин. І тільки за це йому можуть впаяти роки ув'язнення. Бо "пікет від військовослужбовця на майдані" - це з області, в якій частіше звучать слова "СЗЧ", "дезертирство", "невиконання прямих наказів" тощо.
Такий собі скривджений владою, але при цьому жодного слова проти ЛІДОРА. д'Єрмак і інші поганий, в бубачка хороший.
Навіть зараз , у такій ситуації , він ненавидить Порошенка більше ніж Єрмака .
Поліграф? Пфє. Якщо накажуть стрибати з ранку до вечора, з надітими дротами від поліграфу - стрибати зобов'язаний. Нічого незаконного тут немає. Допити в рамках службових розслідувань? Пфє. Все абсолютно законно - будь-який громадянин, в т.ч. військовослужбовець, може бути допитаний. В рамках процедури допиту - в громадянина є права і обов'язки. В т.ч. право ніхєра не говорити та на адвоката.
Ворог мабуть перебуває у захваті від тактичної майстерності агентури та корисних ідіотів , бо "...все абсолютно законно - будь-який громадянин, в т.ч. військовослужбовець, може бути допитаний"
Які адвокати? Ви про що?
Якби могли без наслідків закрити -то вже б давно сидів би і фабриками володіла Ленка.
При владі тупа кловунська банда безпредельщиків, які вміють одне - красти.
Так **** ти ниєш
Подивийся нижче на фото - кваліфікований психіатр і нарколог навіть по цьому фото виставить діагноз.
Жадні, сірі і тупі мерзотники, які намагається знищувати таких людей, перешкоджати їх професійній бойовій роботі на фронті і в тилу, є небезпечними поплічниками ворога.
https://www.youtube.com/watch?v=C5dyLDt6LCs&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=NIJF1aQLnqk