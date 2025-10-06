На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене, - Касьянов

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини

про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці.

"Прямо зараз командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира, якого вони з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись його забрали. Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в'язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент. Нам потрібна юридична підтримка", - заявив Касьянов.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.