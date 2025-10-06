УКР
Касьянов вийшов на акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу: Понад дві години чекали президента, але він не прийшов. Нас знищили. ФОТО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов ввечері неділі, 5 жовтня, разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Про це Касьянов розповів у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше двох годин чекали на президента, проте він так і не прийшов. А це був би класний хід, якби президент, верховний головнокомандувач, батько нації вийшов просто, без формальностей до народу, і вирішив би очевидну проблему, відновив би справедливість. Ми очікуємо саме такого рішення від Володимира Олександровича. Дуже чекаємо", - заявив військовий.

Касьянов

Медійна атака телеграм-каналів 

За словами офіцера, поки він та його близькі чекали президента, телеграм-канали, наближені до Офісу президента, "займалися дискредитацією майора Касьянова".

"Поки чекали президента, телеграм-смітники офісу президента і зливний бачок ВБ (не буду розшифровувати, щоб не привертати увагу) з хворобливою насолодою займалися дискредитацією майора Касьянова і всієї його мерзенної сімейки. Відразу видно, хто замовник знищення нашого підрозділу... Наші вороги, і внутрішні, і зовнішні, використовують секрети пропаганди нацистського доктора Геббельса: трохи правди і купа брехні", - написав військовий.

Він зазначив, що телеграм-канали пишуть про те, що "у Касьянова - "корупція": його підприємство виготовляло дрони для його ж підрозділу на величезні суми грошей".

Дивіться також: Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

"По-перше, гроші не такі вже й великі, з огляду на розмах дронової війни. По-друге, дрони коштували - в середньому - 5 тис доларів, при вартості інших хороших дронів дипстрайк в десятки разів більше при тій же начинці. По-третє, що таке корупція?.. Це коли посадова особа використовує службове становище для особистого збагачення. Що було у нас? - На початку 2022 року наше сімейне підприємство стало базою для нашого підрозділу. Ми самі розробляли дрони, самі їх виготовляли і самі застосовували. Було створено ППД підрозділу, склади, офіс, все необхідне - не за державні гроші. Було виготовлено сотні дронів дальнього радіусу дії - не за державні гроші. До середини літа 2023 року ми воювали не за державні гроші. Свої дрони, свої автомобілі, свої бази, навіть, частково, своя вибухівка. Ми бомбили ворожі аеродроми, знищували ППО С-300, завдали унікального удару по московському кремлю - не за державні гроші. Це корупція?", - пише військовослужбовець.

касьянов
Фото: фб-сторінка Юрія Касьянова

Також Касьянов спростував брехню телеграм-каналів про те, що у його підрозділі нібито служить прокурор САП, який сам мобілізувався в перші дні війни, і нібито він злочинними схемами наповнював їхній бюджет.

"Повна брехня. По-перше, не один прокурор, а цілих три, і не служить, а служили до кінця 2023 року. І наповнювали не наш бюджет, а бюджет "Армії дронів" грошима корупціонерів, які вони віддавали в обмін на звільнення від ув'язнення. Законна схема. Потім нам виділялися "Армією дронів" якісь невеликі суми з цих грошей, тому що неможливо всі роки війни купувати комплектуючі для дронів за свій рахунок", - пише далі військовий.

"Смітники пишуть про величезні суми, плутаючи дохід з прибутком. Якщо у вас, скажімо, безпілотник дипстрайк коштує 200 тис. гривень - найнижча ціна на ринку, але їх виробляється 100 штук, то ціна 20 млн за партію здається величезною, якщо не брати до уваги, що за ці гроші можна купити 2,5 штуки "Лютих" або 8 FP-1 компанії Fire Point за цінами на початок 2024 року. Законна прибутковість від 20 млн грн - максимум 25% - близько 5 млн грн, а насправді значно менше, тому що у держави немає грошей і війна, надходила на забезпечення нашого підрозділу приміщеннями, обладнанням, розробку нових дронів, і забезпечення всім необхідним. Ніхто ніколи ці гроші не чіпав і не виводив на рахунки в швейцарських банках. Залишки цих грошей лежать на рахунках компанії. Це - корупція?.. Помийки пишуть про якісь фантастичні 200% "навару" - спробуйте стільки "наварити" на дроні вартістю 5 тис. доларів з наповненням кращим і дорожчим, ніж у дрона FP-1 вартістю 55 тис. доларів. Автопілот коштує близько 700 доларів, приймач GPS з антеною - близько 800 доларів, висотомір 650 доларів, система дальнього зв'язку - 500 доларів, сервоприводи - близько 700 доларів, а ще є двигун, планер, детонатор, бойова частина, роботи, оренда, зарплати... Ви точно вмієте рахувати?", - йдеться у дописі офіцера.

Дивіться також: Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати! - Касьянов. ВIДЕО

Крім цього, Касьянов розповів, що телеграм-канали "смітники" пишуть, що Касьянов "заробив мільйони" на рабській праці військовослужбовців.

"Ви за кого нас вважаєте? За рабів? Ви справді думаєте, що програміст або електронник, який заробляв у цивільному житті десятки тисяч доларів, і до нас добровільно мобілізувався на зарплату військового 30-35 тис грн, погодиться працювати безкоштовно на Юрія Касьянова?.. І ще платити "штрафи" в десятки тисяч грн на волонтерський фонд В-52?.. Ви зовсім здуріли?..", - запитав військовий.

Він зауважив, що найогидніше - це те, що згадані ним телеграм-канали "зливають" секретну інформацію - назву компанії-виробника, місце дислокації підрозділу, імена та прізвища бійців, за якими полює ворог навіть у глибокому тилу.

"Ця чутлива інформація зливається командуванням ДПСУ і може коштувати життя нашим бійцям та цивільним працівникам. Це - злочин. Державна зрада. Сьогодні я подав заяву в СБУ. Надії мало, так як СБУ працює під ОП, але, там теж є чесні люди і патріоти", - заявив військовий.

"Хотів сьогодні - ще в п'ятницю хотів написати про наш новий далекобійний дрон з практично нульовою ЕПР, тобто - непомітний для радарів, за технологією Стелс. Два тижні тому він надійшов на випробування. І це могла б бути "бомба" - ми зможемо непомітно вражати об'єкти противника на відстані понад 1200 км. Хотів написати, що ми починаємо виробництво нашої ракетної системи ППО, щоб надійно збивати крилаті ракети і шахеди. Але це тепер нікому не потрібно. Нас знищили", - підсумував офіцер ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Читайте також: Касьянов о 18.00 проведе акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу

безпілотник (4993) Зеленський Володимир (25713) Київ (20235) протест (2451) Касьянов Юрій (25)
У якій армії світу на протязі всієї світової історії верховний головнокомандувач був чотирикратним ухилянтом, який не спромігся одержати навіть армійське звання "рядовий", а в громадянській професії - скоморох, блазень, шлемазл?
06.10.2025 00:44 Відповісти
Проблема в том, что этот патриот не послушал в свое время умных людей, тех-же киевлян, и с довольными возгласами привел к власти того, кто его сейчас и сожрал не поморщившись.
06.10.2025 00:44 Відповісти
Волонтер Юрий Касьянов назвал новогоднюю речь Петра Порошенко "гламурной" и никому не нужной, об этом он написал на своей странице в Facebook."Посмотрел поздравление президента в записи. Не то! Не то!.. Надо сказать правду: когда и как мы закончим войну. Как вернем свои территории, и как освободим своих людей. Надо извиниться перед украинцами, которые страдают в оккупации. Надо сказать беженцам правду - когда они вернутся домой. Надо говорить о радикальной военной модернизации страны. О судебной реформе. О либерализации экономики. Об увольнении Шокина... Надо говорить честно, и надо делать поступки. Нечестно. Гламурно. Не то!"

касьянов, а ЗЄля тепер саме за ТО, що ти колись топив проти Пороха взяв і чесно не глямурно похерив
старий ти дурень, касьянов !

.
06.10.2025 01:10 Відповісти
Саакашвілі лайно,яке присосалось до кормушки в Україні,за це і получив по рукам, а " жити по новому" дегенерати навіть не спробували,а обрали жити в лайні, по старому,бо іржати з дебільних шуток кварталу 95, " сватів" краще ніж починати щось робити щоб " жити по новому",тому Порошенко і дістав дегенератів.
06.10.2025 03:54 Відповісти
Гнида Саакашвили - огромная ошибка Пороха.к сожалению.
06.10.2025 07:56 Відповісти
"Молодая крепкая струя." Оце найкраще з того посту. Тільки от забув таваріщ уточнити, саме чого була та "струя". Була то "струя" сечі у очі і на голови українцям, а зараз вона перетворилася у ріки крові. Української крові. І якщо зараз цей "патріот" з картонкою став би на коліна, попросив пробачення у українців, не хохлів, саме українців, за те, що він разом з другими такими ж мерзотниками привів до влади торчка з "харашо виученнимі маналогамі", не буде йому прощення від українців, від матерів, чиїх дітей вбив його кумир, у якого "атлічна паставлєнний голас" разом з путіним.
06.10.2025 06:39 Відповісти
Після всього багна, що він вилив на Пороха як в передвиборчий період, так і дотепер, цей кволий "картонний протест" виглядає просто жалюгідно. Кожне слово цього "збитого дронщика" показує, яке воно недолуге, примітивне, зле, що сприймає управління державою, як вміння добре вивчити чужий текст, гостро висміяти з використанням набору заготовлених жартів, завернути брехню в гарну форму і максимально поширити
06.10.2025 08:16 Відповісти
Тобто, принаймні достеменно відомо : Пан дроном керувати не вміє.
06.10.2025 00:58 Відповісти
Прилетів бумеранг "Аби нє Пoрашенкo".
06.10.2025 01:00 Відповісти
сконтруйював дрон-бумеранг "Аби нє Пoрашенкo".

.
06.10.2025 01:39 Відповісти
Судячи з висловленого - таки він ******** Жалко шо не написав що Звєзду смєрті вже сконструював, але Єрмак не дав її застосувати по кацапах - розігнав Йуру по домах
Касьянов! Застосуй свій новий стелс-мєга-квазі-супер дрон по Єрмаку! - і все автоматично розрулиться!
06.10.2025 01:07 Відповісти
касьянов на волонтерській хвилі, після 2014 року, створив свою фірмочку - Matrix-UAV. Яка спочатку типу на виробляла для армії дрони, за донати. Але досить швидко почала виробляти дрони для сільгосп.виробників. В 2022-2023 роках вони намагались влізти в держзамовлення дронів - але за всіма відомими відгуками, їхні дрони були повним і остаточним лайном. Але це дозволяло все ж таки якісь-такісь "завдання" касьянову з своїм РУБпАК виконувати в своєму 10му мобільному загоні ДПСУ (це не бойовий підрозділ - на ротації на фронт вони не їхдять, їхня задача - захист кордону в Сумській області, протидеверсійна робота). Фірмочка касьянова щось там намагалась зробити до початку 2025 року, але всі інші ЗНАЧНО краще справлялись з виробництвом та постачанням, тому навіть РУБпАК касьянова перестав використовувати "іздєлія" Matrix-UAV.
06.10.2025 01:28 Відповісти
А якщо б ти добавив, що пишеш по завданню від д'Єрьмака, який УСУНУВ Касьянова і його фірму від конкуренції до свого дітища по дерибану українського бюджету "Файр пойнт", то пазл складеться ідеально.
06.10.2025 01:46 Відповісти
Хто такий Касьянов ми знали задовго до того як дізналися про існування Єрмаiка.
06.10.2025 03:52 Відповісти
У складі ДПСУ є прикордонні загони швидкого реагування (ПКШР). Це бойові підрозділи, і "їздять" вони на фронт і на ротації ("в командіровки") Знаю від рідної мені людини - т.з. "захист кордону в Сумській області" - здійснювався із заходом на Курщину (Свердліково, Суджа...ч-з Юнаківку (для ЗСУ і ПКШР то була "дорога смерті"). Пізніше і досі цю авантюру називають "успішною" (як і всю с(т)ратегію "видатних полководців"). Ось тільки жовто-блакитного на наших цвинтарях прибавилося... Воюють наші граничари хоробро, і гинуть в боях. І, доречі, Касьянова пам"ятають добрим словом.
То, що декому він не подобається - то від передчуття Майдану і незбіжної КАРИ за злочини і зраду України бандою блазня з "полководцями".
06.10.2025 08:23 Відповісти
Єрмак також не служив і бздить, коли б'ють по москві, мабуть має зобов'язання перед кацапами- не чіпати їхню столицю, а починати потрібно було бомбити зброєю, що маємо одразу з москви, петербурга, ростова, бєлгорода, курська та інших великих і дотичних міст росії до української території та однозначно по Криму, хоча там проживають татари, зате смердить кацапами. Нехай би кацапури відчули, що таке війна, якої вони зажадали. кацапська наволоч лише хоче жерти, пити й за рахунок інших народів жити. Ми- українці не здамося і будемо битися і мстити до останньої каплі крові. Смерть кацапам!
06.10.2025 05:41 Відповісти
"Батько нації". Він що, теж щось курнув перед тим, як це сказати? Гарно підспівує тим мерзотникам, які з обрізного покидька ліплять лідера і батька української нації. А коли пхав ту непотріб у президентське крісло, що було в голові у нього? Списати ті дії на дурість не вийде, такі, як він, не дебіли, що наслухалися пропаганди Раєвських з Дубінськими, значить, були якісь інтереси, заради яких він вирішив штовхнути у прірву цілу країну і націю.
06.10.2025 06:03 Відповісти
Кого ти називаєш "батьком нації"ЗЕленського?В мене язик не повернувся б так сказати.У всіх бідах які стались після 24.02.2022 винен він і тільки він.Прийде час і кримінальні провадження на нього будуть.А ось єрмак ,така птаха,може сприснути,бо посада в нього ні за що не відповідає.
06.10.2025 06:08 Відповісти
Перш за все у всіх бідах винен "мудрий нАрід", який привів до влади цю владу згідно з сценарієм Кремля і внутрішнім ворогам України!
06.10.2025 08:35 Відповісти
Тобі "мудрому" - голосував Народ , який зараз, на відміну від тебе, мужньо воює, і голосував Народ вчергове не За , а Проти зажраної влади пороха з надією на щось краще.. Цю надію, на жаль, знов спаплюжила чергова злочинна влада зелі.
показати весь коментар
чмошний чонгарщик-шашличник Верховне Зеля морозиться, як і ***** та мріє стати таким самим довічним диктатором, а дермак - це його інструмент для цього (хоча хто чий інструмент - то ще питання) і ці обидва НЕукраїнськи члени з ОПи - це ярмо і гальмо для розвитку України..
понаобирали, блін, лайна зеленого на нашу голову, скільки горя і втрат приніс і принесе ще той дебільний експеримент Вироку2019 від вумного наріду з приводу клоуна на трон сцаря-брехунця..
06.10.2025 06:38 Відповісти
зеленський - єврей який вихований в єврейській сімї.йому до України як до Києва рачки з Кривого Рогу,це не його земля - того він землю і продає.
06.10.2025 06:49 Відповісти
Геть мохнатого ішака! Це обкурене чмо, так виглядає, само не здохне.
06.10.2025 07:28 Відповісти
"Рота безпілотних ударних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ розформована згідно рішення Управління внутрішнього аудиту адміністрації ДПСУ в рамках " економії бюджетних коштів". Звичайно з 75 тисяч "сторожів кордону" з бюджетом майже 62 млрд ₴ заважав корупційному режиму Зеленського єдиний бойовий підрозділ. Кого ще збирається скоротити Зеленський при 300-мільярдному дефіциті фінансування ЗСУ до кінця року в бюджеті?" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
06.10.2025 07:45 Відповісти
Не слышал ничего о Касьянова.почитал нелестные отзывы.картина проясняется.да ещё на Пороха дерьмо лил.пшел,говнокосьян,нах.
06.10.2025 07:54 Відповісти
Порох прямо святий. Не смішіть.
06.10.2025 08:12 Відповісти
Ану назови хоч трьох святих сьогодення !
06.10.2025 08:17 Відповісти
Порох не святий, але коли був президентом то він підняв армію, він зупинив просування москалів , але не думаюче населєніє захотіло сміху, а дістало горе та плач
06.10.2025 08:31 Відповісти
Святим проголошує церква, задовго після смерті.
06.10.2025 08:39 Відповісти
Касянов це Майдан, якого нищить Антимайдан.
Я вчора виходив підтримати Касянова. Людей було досить мало. Люди думають, що влада, яка заробляє на крові їх захистить. Насрати владі на вас. У них зараз кроваві жнива. Тому і роблять дрони режисер кварталу Кирющенко, та дружбан Диктатора Міндіч. Тому і долітає один дрон зі ста до цілі і при цьому обходиться він нам у 2.5 млн доларів на відміну від Шахедів вартістю 35 тис $. Продовжуйте далі співати осану зеленій нікчемі, гинути і хоронити своїх дітей.
06.10.2025 08:11 Відповісти
Касьянов активно підтримував на виборах антимайдан(Зеленського).
06.10.2025 08:43 Відповісти
Так, а ще 73%. А Гундосий в 14 в Москві гостролював, Горлівці, 4 рази уклонився від призову. А Касянов з 14 року стоїть на захисті країни.
06.10.2025 09:06 Відповісти
Тут ціла ліга диванних експердунів-хейтерів.Живуть по принципу "Сам нічого не роблю,нічого не бачив,але в інеті вичитав тому точно знаю..."
06.10.2025 09:24 Відповісти
Якась маячня, вийти з бумажкою і ждати для розмови сцикливого янелоха- боневтіка.
06.10.2025 08:16 Відповісти
А як в 19 році все класно починалося, топив Порошенка , підтримував землю , думав, що буде у корита, а все повернулося інакше.
06.10.2025 08:25 Відповісти
"Чеквли президента"?Юра,ти ідіот.Лідор нації це не барига і клептомант тобі якийсь!
06.10.2025 08:27 Відповісти
Ситуацію з цим діячем нагадує історію іншого діяча - єжова: "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!"
Не допомогло, сподвижника диктатури знищила диктатура
06.10.2025 08:38 Відповісти
По справжньому ефективні засоби ураження та засоби ппо нікому не потрібні…, як потім можна видурювати гроші партнерів на міфічні ракети, які нікуди не літають(але от ще трохи й полетять) й нікуди не стріляють(але от ще трохи й будуть стріляти), якщо ти не можеш продати якусь історію, чи можеш ти вважатися ефективним менеджером, та і партнери краще посадять тебе на голку поставок засобів власного виробництва, чим дозволять розробити щось своє…
06.10.2025 08:38 Відповісти
"Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи блазніі?" Тарас Бульба
06.10.2025 08:38 Відповісти
Що тепер дивуватись, коли допустили у владу ворогів
Думати треба було раніше
06.10.2025 08:58 Відповісти
Найпалкіші виборці янукодла і вовакодла якраз той фундамент для окупації України наготовлений кремлем.
06.10.2025 08:59 Відповісти
Нашій владі не потрібні конкуренти навіть у виробництві хорошої зброї. Наша влада не хоче ділити з кимось успіхи та досягнення . Влада хоче балів тільки для себе.
06.10.2025 09:01 Відповісти
Впав на коліна,а господар на нього харкнув.Рабів в рай не пускають,а Українці не підтримують.🤡🤡🤡🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
06.10.2025 09:07 Відповісти
Так, Єрмак показав що він робить з нахабними холопами. Навіть повзання на колінах перед царем потім не врятує.
06.10.2025 09:24 Відповісти
За одну передачу повноважень,з цього недовгк треба би було спитати.
06.10.2025 09:13 Відповісти
...прибуток підрозділу 25% під час війни?!
і ще: кустарщина вона і є кустарщина.

Якщо насправді є проривні ідеї, то вони мали б бути реалізовані в промислових масштабах.

...чи це розумно оптимально раціонально, коли невеличкі окремі групи, щось клепають і займаються пошуком "велосипеду", в той час, коли вже існує рішення?

Чи варто розпорошувати сили і засоби, замість того щоб об'єднати розробників?

І ще питання: звідкіля цей сімейний бізнес дістає комплектуючи?

Чи не розуміє пан, що виробництво 10 тис , 100 тис.дронів буде в рази дешевше, чим 100 штук?

Тобто, на жаль, пан бачить лише особистий інтерес...типа сам пью, сам гуляю, сам горілку виробляю.
я я я я ...десь ми про це вже чули.
06.10.2025 09:21 Відповісти
А ось ***** атакувати москву
06.10.2025 09:26 Відповісти
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді 5.10.25 написав про вирішення ситуації з підрозділом Касьянова у себе на фейсбук:
https://www.facebook.com/p/Роберт-Бровді-100004808732741
06.10.2025 09:36 Відповісти
