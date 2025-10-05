УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10530 відвідувачів онлайн
Новини Відео Юрій Касьянов звернувся до Єрмака Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
3 184 41

Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати! - Касьянов. ВIДЕО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов запевнив, що його бойовий підрозділ довгий час перебував у тіні.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що підрозділи, які ведуть далекобійні атаки - особлива ціль для ворожих ракет і агентів. У всіх на слуху "Птахи Маядра", "Ахіллес", "Фенікс", але мало хто знає командирів і назви підрозділів deep strike.

"Ми теж довго шифрувалися, але тепер все одно - зусиллями наших внутрішніх ворогів всі секрети, дислокації стали відомі широкій публіці і ворогу теж. Ми на війні з квітня 2014 року. З липня 2014-го ми застосовуємо дрони на війні. Самі конструюємо, виробляємо. Перші чотири місяці великой війни воювали як добровольці, потім - у складі ГУР. Виготовляли свої дрони, робили це за власні гроші, за волонтерські кошти, і так воювали цілий рік – на своїх особистих автомобілях, виготовленими за власний рахунок дронами; будували самі свої бази та майстерні.

Вразили, зокрема, напередодні 2023 року дивізіон С-300 московського полку ППО "Чеканщик", завдавши збитків ворогу на 117 млн доларів за одну ніч", - розповідає Касьянов.

Також читайте: Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

Також він зазначив, що восени 2023 року воїни підрозділу перейшли в ЗСУ - на меншу зарплату, нижчий статус, лише для того, щоб мати можливість набирати людей і розвивати підрозділ. Створили роту. Коли на місце Залужного прийшов Сирський, і сталася організаційна плутанина, і вони погодилися на пропозицію перейти в ДПСУ.

"Тут все просто. У нас з 80 чоловік – майже всі добровольці, люди прийшли воювати, а не робити кар'єру. Тому нам все одно, у складі якої силової структури знищувати ворога. Ніхто з нас не займається політикою, і я в тому числі. Але коли ми не згодні з неякісними управлінськими рішеннями, які шкодять нашій перемозі у війні, - ми про це говоримо, і це нагорі називають "політикою".

Ми дійсно з березня 2022 року до березня 2025 року виготовляли безпілотники на виробничій базі моєї сімейної рекламно-виробничої компанії. Це було логічно - скористатися існуючим виробництвом", - додав він.

Як зазначається, спочатку виготовили близько 100 штук безпілотників за свій рахунок, потім фінансування на комплектуючі та виробництво отримували від держави.

"При середній вартості нашого безпілотника близько 5 тис. доларів - важко щось вкрасти. Це не 55 тис, не 120 тис і не 200 тис доларів - стільки коштують інші хороші безпілотники з такими ж комплектуючими чи навіть гіршими. Прибуток - не більше 25% дозволених (бували випадки, коли просили зменшити прибуток, бо в державі нема грошей) справно направляли на розвиток підрозділу і створення нових безпілотників.

Залишок прибутку лежить на рахунках компанії, щоб будь-яка перевірка могла переконатися, що ніщо собі в кишеню не перевели, хоча могли б перевести - бо це законний прибуток.

Ніколи військовослужбовці на підприємстві не працювали, і ніхто нікого не штрафував, тим більше на 10 тис. грн. Це повна нісенітниця", - запевнив Касьянов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касьянов звернувся до Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу: Здаємо майно та вивозимо просто неба БпЛА на понад $1 млн. Зупиніть цей кошмар

Також він розповів, що після зливу інформації про виробництво, вони були змушені евакуювати людей, хоча з березня 2025 року виробництво майже не працює, тому що фінансування немає.

"Якщо прилетить шахед або ракета – відповідальність лежить повністю на тих людях, які зливали з закритих реєстрів секретну інформацію. Вірю, що колись вони отримають по заслугах", - додав він.

Витрати на виробництво безпілотників 

"З 2022 року ми офіційно використали проти ворога понад 700 ударних безпілотників великого радіусу дії. Неофіційно, з урахуванням виготовлених за свій рахунок і волонтерських - набагато більше. Офіційні витрати на виробництво безпілотників - $3 252 849, тобто середня ціна за безпілотник дальнього радіусу дії - 4646 доларів. Це, фактично, вартість комплектуючих і матеріалів (інші безпілотники коштують від 55 до 200 тис доларів).

Ми бомбили аеродроми - Курськ, Шайковка, Дягілево, Сеща та інші. Ми знищували системи ППО С-300, склади ПММ і боєприпасів, енергетичні об'єкти. На кілька місяців зупиняли найважливіший російський оборонний завод "Кремній-Ел". Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. В ході нашої операції росіяни збили свій же вертоліт Мі-28 під москвою навесні цього року.

Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі", - продовжує військовий.

Офіційно зафіксовані втрати ворога - $479 858 721, непідтверджені - на великій відстані важко підтвердити ураження - набагато більше. Тобто, на кожен 1 долар витрат з нашого боку припадає 148 доларів підтверджених втрат ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака, - Касьянов

"Покажіть мені кращі результати. Ми звертаємося до СБС, до Мадяра, звертаємося до безпілотчиків ГУР - ви знаєте наші результати, ви можете нас взяти, проявіть наполегливість. Наші 80 чоловік - це золотий фонд, найкращі інженери та конструктори, програмісти та електронники, оператори дронів та аналітики. Ці люди добровільно прийшли в військо, щоб воювати.

Ми звертаємося до президента, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського – зупиніть це свавілля. Не можна знищувати один з найкращих підрозділів безпілотників. Ворог аплодує такому рішенню.

Я звертаюся до своїх ворогів - я готовий перестати вас критикувати. Збережіть наш підрозділ. Дайте нам можливість воювати. Бо якщо ми не будемо воювати за вас, то і вас - не буде", - резюмує Касьянов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

безпілотник (4993) Касьянов Юрій (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Волонтер Юрий Касьянов назвал речь Порошенко "гламурной"
Касьянов: Порошенко - олігарх, і він йшов до влади захищати свої інтереси
Волонтер та громадський активіст Юрій Касьянов заявив, що підтримує ідею канонізації Петра Порошенка та назвав його «покровителем злодіїв, боягузів і негідників».
Введення воєнного стану в Україні може зіграти злий жарт з Петром Порошенком.
і так далі тощо....
на коліна, кріпак!
благати мовчки!
показати весь коментар
05.10.2025 10:57 Відповісти
+9
цей підрозділ потрібний нам - вони захищають нас , а не зеленського чи інших слуг. Такими діями влада знищує не тільки армію - але і власне населення. Це якийсь суцільний жах.
показати весь коментар
05.10.2025 10:48 Відповісти
+9
Краще б ви до Єлабуги долітали, та заводи шахедів знищували. Тоді б і народ за вас став. А показухою займатися, привівши Гундосого Калігулу у владу, а тепер нити?
показати весь коментар
05.10.2025 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они дурачки или прикидываются,кому нужен пидроздил долетающий до моцквы,сыну гэрэушника,агенту сивковича,московиту творожку,туманоголовому шашлычнику и прочим квартальщикам? Откройте глаза дебиляки.
показати весь коментар
05.10.2025 10:45 Відповісти
А от мені вже якось соромно , шо обізвала Касьянова нарцизом ...але і Воїном назвала теж ...пробачте пан Касьянов ,але ви військовий і знаєте більше нас ,шо 🤡 вам не друг і тим більше народу України ...
показати весь коментар
05.10.2025 10:46 Відповісти
Дивно чому мовчить Сирський. Чи він згодег з дЕрьмаком? Чаво изволите ваше ларечно-скотское вяличество?
показати весь коментар
05.10.2025 10:46 Відповісти
А хто був ініціатором призначення
показати весь коментар
05.10.2025 10:48 Відповісти
Дивне запитання. Ви вважаєтє шо це якась таємниця? тоді я вас її відкрию, тількт тссссс, ви ж ні кому. Ланцюк дуже короткий Рішення дЕрьмака а підпис Віслюка.
показати весь коментар
05.10.2025 10:59 Відповісти
Касьянов из другого ведомства(МВД), не факт, шо и за кого-то из ВСУ заступился бы.
показати весь коментар
05.10.2025 12:02 Відповісти
цей підрозділ потрібний нам - вони захищають нас , а не зеленського чи інших слуг. Такими діями влада знищує не тільки армію - але і власне населення. Це якийсь суцільний жах.
показати весь коментар
05.10.2025 10:48 Відповісти
бо Дерьмак права рука Зе не може не красти
показати весь коментар
05.10.2025 10:50 Відповісти
А хіба ця влада переймалась інтересами країни ? для них понад усе збагачення і піар "найвеличнішого".
показати весь коментар
05.10.2025 10:51 Відповісти
Ясно що приймалася, но тут друга справа, ху....до просило, як відмовити
показати весь коментар
05.10.2025 11:03 Відповісти
"Зробили себе разом".
показати весь коментар
05.10.2025 10:54 Відповісти
Бл..., немає слів !!! Щоб то все дєрмо виздихало !!!!!!
показати весь коментар
05.10.2025 10:55 Відповісти
До чого всі ці плачі?
показати весь коментар
05.10.2025 10:55 Відповісти
Краще б ви до Єлабуги долітали, та заводи шахедів знищували. Тоді б і народ за вас став. А показухою займатися, привівши Гундосого Калігулу у владу, а тепер нити?
показати весь коментар
05.10.2025 10:57 Відповісти
Волонтер Юрий Касьянов назвал речь Порошенко "гламурной"
Касьянов: Порошенко - олігарх, і він йшов до влади захищати свої інтереси
Волонтер та громадський активіст Юрій Касьянов заявив, що підтримує ідею канонізації Петра Порошенка та назвав його «покровителем злодіїв, боягузів і негідників».
Введення воєнного стану в Україні може зіграти злий жарт з Петром Порошенком.
і так далі тощо....
на коліна, кріпак!
благати мовчки!
показати весь коментар
05.10.2025 10:57 Відповісти
Цей Касьянов ще той фрукт....
показати весь коментар
05.10.2025 11:04 Відповісти
Hrysha Hlyba... Ага! Виявляється той Юрій Касьянов був колись проти чи за канонізації Петра Порошенка? Яке святотатство - проти самого Порошенка якось "пі*ю дро*чив"...

І тепер радіють з того, що привівши Зеленського до владу, від неї і отримує ?

І це перекреслює все те, що Юрій Касьянов робив для України?

Але ж війна... А "штірліц" Vladislav додає від себе своє загадкове як і його псевдо Vladislav "Цей Касьянов ще той фрукт...."

І заява Касьянова, офіцера ДПСУ, фахівця з аеророзвідки, засновника громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV"про те, що "Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати!" губиться у брудних політичних іграх.

А де ж Україна...
показати весь коментар
05.10.2025 11:31 Відповісти
багато українців ро***ть корисне для україни!
багато українців ро***ть корисне для перемоги!
дід касьян не кращий за них! може і не гірший!
тільки українці мовчки ро***ть свою справу, а не зайобують оточуючих своєю надутою значимістю!
ой, ***, у діда касьяна відбирають прєлєсть?
то, зроби нову!
чи, я не розумію, що значить розформовують підрозділ? особистий приватний підрозділ діда касьяна?
показати весь коментар
05.10.2025 11:39 Відповісти
Ішак усе робив, робить, і немає сумніву буде робити, щоб у будь-який спосіб втриматись при владі. Обкурене чмо буде мутити воду та мстити українцям. Ішак - ворог країни та народу не менше за *****. А то й більший, бо маскується патріотичними гаслами та вдає із себе "патріота". Чмо є чмо.
показати весь коментар
05.10.2025 11:03 Відповісти
Може вважає себе Штірліцем?
Той теж "халь хитлер!(зє-Слава Україні!)",а працював(цює) на кремль.
показати весь коментар
05.10.2025 11:14 Відповісти
Цікаві були б коментарі Contra - пояснення від тих, хто знищує такий ефективний самодіяльний підрозділ у розпал війни...

Невже в Україні, - в уряді, в АП, у ВР і далі скрізь сформувалася потужна партія, - по типу ленінської підчас першої світової війни, - "За поразку України у війні з агресором"
показати весь коментар
05.10.2025 11:05 Відповісти
Так,сформована і діє. ПР і молоді ригінали зє були і є авангардом з 2000 років.
показати весь коментар
05.10.2025 11:17 Відповісти
Підуть в окопи.
Штурмовиків зараз бракує.
Якщо в 2025 році цей дєд вірить, що президента цікавить ефективність ЗСУ, то йому бажано показатися не з картонкою в руках під ОП, а лікарю психіатру.
показати весь коментар
05.10.2025 11:12 Відповісти
Схоже, зє готується до "мирних" договорняків з #уйлом, тому і "не на часі" бити по москві. А Кас'янову про це напряму чомусь не сказали.
показати весь коментар
05.10.2025 11:14 Відповісти
Для зє завжди "бити по москві" було не на часі(під забороною) бо саме там зосереджений бізнеси зєленського на раше,саме там приймаються рішеня про виділеня фінансуваня особисто Зєленському.
показати весь коментар
05.10.2025 11:21 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 11:19 Відповісти
долітали до центру мацкви? за це і знищують
показати весь коментар
05.10.2025 11:20 Відповісти
А стартували прямо з язика Касьянова...
показати весь коментар
05.10.2025 11:26 Відповісти
дЕрмак - відданий служака ***** і його ************** в Україні. Що кукурікав блазень про д,Ермака? Що він піде разом з ним у відставку. Не може шут не виконати вказівку *****. Цих випадкув сотні, може тисячі. Не буду про все писати, наведу тільки один приклад. Блазень, явно по вказівкі ***** почав шити діло генералу Марченко, про ніби-то неякісні бронежилети, все було готово, щоб посадити генерала. І тут сталось непередбачуване для ***** і блазня. Генерала викупив Порошенко, вніс за нього заставу і фактично викупив його у блазня. А в чотириждиухилянта буби криворіжського були наполеонівські плани по півдню України. Були розміновані 3 мости і 4 дамби на Чонгарі, що відкрило прямий доступ військам ***** по захвату півдня за кілька днів, що вони і зробили. А далі по плану ***** було захоплення Миколаїва, Вознесенська і до Придністровья оставалось 130 км по степу без всякого опору. Україна була-би відрізана від Одеси і від Чорного моря. Але на біду ***** і блазня генерал Марченко відігнав кацапські орди від цього захвату. Так само і з Касьяновим. Чоловік набрав єнтузіастів і вони робили все, щоб захищати Україну. Але тут д,Ермак отримай нові вказівку від *****, ліквідувати підрозділ добровольців, які добре допекли кацапському свинорейху. А блазень завжди виконував завдання *****. Так що побачимо, що з цього вийде в шута.
показати весь коментар
05.10.2025 11:24 Відповісти
Ось таке знайшов у Демона . Не берусь гадати чи це правда чи ні , але Демона знаю давно , і довіряю йому більше ніж Касьянову .
..
показати весь коментар
05.10.2025 11:25 Відповісти
Касьянов каже "за останній рік".
показати весь коментар
05.10.2025 11:40 Відповісти
Так там трішки нижче по тексту він додає таке - Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі", - продовжує військовий. Джерело: https://censor.net/ua/v3577887
показати весь коментар
05.10.2025 11:42 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 11:27 Відповісти
нагадує пропутінську бабку з плакатиком
треба ще на коліна стати перед справжнім царем
показати весь коментар
05.10.2025 11:53 Відповісти
Болваны,у ларечника папа проживает в москве,никто и никогда туда не долетит,пока фигурант керует офисом.
показати весь коментар
05.10.2025 11:40 Відповісти
Армії потрібні штурмовики. Так що починай Юро вчитись бігати з броніком.
показати весь коментар
05.10.2025 11:42 Відповісти
слил хренову тучу дорогих дронов об пво масквы и шо? вместо того чтобы ******* по унече и навсегда закрыть "дружбу"
показати весь коментар
05.10.2025 11:49 Відповісти
Тільки не розумному зрозуміло що у зе давні секретні договорняки з кремлем, документи мабуть які свідчать про це є, і якщо хоч частина буде оприлюднина, то 76 відсотків будуть наче у рівні.
показати весь коментар
05.10.2025 11:52 Відповісти
А чим пан Касьянов думав коли агітував за зелю ?Він сам писав що клоун наркоман на посту президента краще за Порошенка.
Білецькому покращало, а Касьянову ні.
показати весь коментар
05.10.2025 11:55 Відповісти
Справа не у Касьянові, а у людях при владі, яких Касьянов привів до влади. Більше цікаво те, як Касьянов вимагає припинити розпуск його підрозділу: якщо розформуєте, то я викрою злочини Єрмака з БПЛА. Тобто він знаючи про злочин приховує його. Він співучасник злочину, він поплічник Єрмака. А ще питання дня: прикордонники наносять удар по Кремлю. Не ЗСУ і навіть не ГУР чи СБУ (теж питання, як вони перехопили функції ЗСУ), а ПРИКОРДОННИКИ, Карл!
показати весь коментар
05.10.2025 12:05 Відповісти
 
 