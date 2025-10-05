Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати! - Касьянов. ВIДЕО
Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов запевнив, що його бойовий підрозділ довгий час перебував у тіні.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що підрозділи, які ведуть далекобійні атаки - особлива ціль для ворожих ракет і агентів. У всіх на слуху "Птахи Маядра", "Ахіллес", "Фенікс", але мало хто знає командирів і назви підрозділів deep strike.
"Ми теж довго шифрувалися, але тепер все одно - зусиллями наших внутрішніх ворогів всі секрети, дислокації стали відомі широкій публіці і ворогу теж. Ми на війні з квітня 2014 року. З липня 2014-го ми застосовуємо дрони на війні. Самі конструюємо, виробляємо. Перші чотири місяці великой війни воювали як добровольці, потім - у складі ГУР. Виготовляли свої дрони, робили це за власні гроші, за волонтерські кошти, і так воювали цілий рік – на своїх особистих автомобілях, виготовленими за власний рахунок дронами; будували самі свої бази та майстерні.
Вразили, зокрема, напередодні 2023 року дивізіон С-300 московського полку ППО "Чеканщик", завдавши збитків ворогу на 117 млн доларів за одну ніч", - розповідає Касьянов.
Також він зазначив, що восени 2023 року воїни підрозділу перейшли в ЗСУ - на меншу зарплату, нижчий статус, лише для того, щоб мати можливість набирати людей і розвивати підрозділ. Створили роту. Коли на місце Залужного прийшов Сирський, і сталася організаційна плутанина, і вони погодилися на пропозицію перейти в ДПСУ.
"Тут все просто. У нас з 80 чоловік – майже всі добровольці, люди прийшли воювати, а не робити кар'єру. Тому нам все одно, у складі якої силової структури знищувати ворога. Ніхто з нас не займається політикою, і я в тому числі. Але коли ми не згодні з неякісними управлінськими рішеннями, які шкодять нашій перемозі у війні, - ми про це говоримо, і це нагорі називають "політикою".
Ми дійсно з березня 2022 року до березня 2025 року виготовляли безпілотники на виробничій базі моєї сімейної рекламно-виробничої компанії. Це було логічно - скористатися існуючим виробництвом", - додав він.
Як зазначається, спочатку виготовили близько 100 штук безпілотників за свій рахунок, потім фінансування на комплектуючі та виробництво отримували від держави.
"При середній вартості нашого безпілотника близько 5 тис. доларів - важко щось вкрасти. Це не 55 тис, не 120 тис і не 200 тис доларів - стільки коштують інші хороші безпілотники з такими ж комплектуючими чи навіть гіршими. Прибуток - не більше 25% дозволених (бували випадки, коли просили зменшити прибуток, бо в державі нема грошей) справно направляли на розвиток підрозділу і створення нових безпілотників.
Залишок прибутку лежить на рахунках компанії, щоб будь-яка перевірка могла переконатися, що ніщо собі в кишеню не перевели, хоча могли б перевести - бо це законний прибуток.
Ніколи військовослужбовці на підприємстві не працювали, і ніхто нікого не штрафував, тим більше на 10 тис. грн. Це повна нісенітниця", - запевнив Касьянов.
Також він розповів, що після зливу інформації про виробництво, вони були змушені евакуювати людей, хоча з березня 2025 року виробництво майже не працює, тому що фінансування немає.
"Якщо прилетить шахед або ракета – відповідальність лежить повністю на тих людях, які зливали з закритих реєстрів секретну інформацію. Вірю, що колись вони отримають по заслугах", - додав він.
Витрати на виробництво безпілотників
"З 2022 року ми офіційно використали проти ворога понад 700 ударних безпілотників великого радіусу дії. Неофіційно, з урахуванням виготовлених за свій рахунок і волонтерських - набагато більше. Офіційні витрати на виробництво безпілотників - $3 252 849, тобто середня ціна за безпілотник дальнього радіусу дії - 4646 доларів. Це, фактично, вартість комплектуючих і матеріалів (інші безпілотники коштують від 55 до 200 тис доларів).
Ми бомбили аеродроми - Курськ, Шайковка, Дягілево, Сеща та інші. Ми знищували системи ППО С-300, склади ПММ і боєприпасів, енергетичні об'єкти. На кілька місяців зупиняли найважливіший російський оборонний завод "Кремній-Ел". Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. В ході нашої операції росіяни збили свій же вертоліт Мі-28 під москвою навесні цього року.
Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі", - продовжує військовий.
Офіційно зафіксовані втрати ворога - $479 858 721, непідтверджені - на великій відстані важко підтвердити ураження - набагато більше. Тобто, на кожен 1 долар витрат з нашого боку припадає 148 доларів підтверджених втрат ворога.
"Покажіть мені кращі результати. Ми звертаємося до СБС, до Мадяра, звертаємося до безпілотчиків ГУР - ви знаєте наші результати, ви можете нас взяти, проявіть наполегливість. Наші 80 чоловік - це золотий фонд, найкращі інженери та конструктори, програмісти та електронники, оператори дронів та аналітики. Ці люди добровільно прийшли в військо, щоб воювати.
Ми звертаємося до президента, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського – зупиніть це свавілля. Не можна знищувати один з найкращих підрозділів безпілотників. Ворог аплодує такому рішенню.
Я звертаюся до своїх ворогів - я готовий перестати вас критикувати. Збережіть наш підрозділ. Дайте нам можливість воювати. Бо якщо ми не будемо воювати за вас, то і вас - не буде", - резюмує Касьянов.
