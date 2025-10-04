УКР
Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов знову звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити ліквідацію ефективного підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У той час, коли ворог бомбардує шахедами наші мирні міста, ми не можемо відповісти, бо знищують один із найкращих підрозділів дипстрайк. Цей злочин може зупинити верховний головнокомандувач", - заявив військовий.

Касьянов зазначив, що він написав звернення до президента, але глава держави його не чує.

"Я виходжу до Офісу президента, на Майдан зі своєю картонкою. Це не мітинг, не бунт, і навіть не одиночний пікет. Під час війни таке неприпустимо. Це - військова необхідність. Я хочу, щоб Володимир Зеленський мене почув, зберіг наш підрозділ і дав нам можливість воювати. Тому що війна. Пане президенте, почуйте нас", - звернувся він із закликом до президента.

касьянов
Фото: фб-сторінка Юрія Касьянова

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу.

Читайте також: Касьянов звернувся до Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу: Здаємо майно та вивозимо просто неба БпЛА на понад $1 млн. Зупиніть цей кошмар

безпілотник (4985) Зеленський Володимир (25702) Касьянов Юрій (23)
Топ коментарі
+26
Я так розумію-як може бути Президентом України не українець який окрім того все життя ненавидить українців ?
показати весь коментар
04.10.2025 19:21 Відповісти
+25
Була слабка надія що ми обійдемось без хунти, але стадіон так стадіон! Ця команда КВН себе об'єктивно вичерпала, в неї немає ідей, крім корупційних і навіть корупційні ідеї не їхні!
показати весь коментар
04.10.2025 19:40 Відповісти
+23
Добрий царь обовйазково пачує кожного
показати весь коментар
04.10.2025 19:20 Відповісти
До речі Берлінська та інші медійні особи не підтримують, розумні)
показати весь коментар
04.10.2025 20:01 Відповісти
Пане Касьянов, креативніше потрібно, креативніше, а морду-ліца зробити, ну хоч таку, як Гепа Допі рекомендував або, бо дякуючи таким як ви, ми українці із демократичного суспільства перетворилися в зелене автократичне. В автократичних та тоталітарних країнах заявляти про себе можна тільки так:

показати весь коментар
04.10.2025 20:03 Відповісти
Картель

Касьянов чудово організатор, який обʼєднав вмотивованих людей та виготовляв БПЛА стратегічного значення за прийнятною вартістю, але Єрмакам це не подобається бо втрачається можливість збагачення !

ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник КРАДЄ ДРОНОВІ-ГРОШІ У ЗСУ

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ- ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ.

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є !!!!! 2+2 =4
показати весь коментар
04.10.2025 20:03 Відповісти
Бідно, але чисто вдягнений дідусь купував в магазині пів картонки. Ридали всім "епіцентром".
показати весь коментар
04.10.2025 20:04 Відповісти
"занадто ефективний бойовий підрозділ який Касьянов створив"

З цього моменту будьласка давайте подробиці.
показати весь коментар
04.10.2025 20:11 Відповісти
"атаки на бойового офіцера та патріота"
))

показати весь коментар
04.10.2025 20:23 Відповісти
Русскоязычный Бандеровец

Україною керують люди, яким Україна не потрібна.
Це злодії і мародери.

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ-ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ.

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є !!!!! 2+2 =4
показати весь коментар
04.10.2025 20:05 Відповісти
А я б не парився, а зробив пропозицію американцям.

Навіщо їм купляти дрони, коли можна купити тих, хто їх робить та застосовує?
показати весь коментар
04.10.2025 20:05 Відповісти
Може тому, що американцям такі дрони, які Касьянов робив, нінафіг не впали.
показати весь коментар
04.10.2025 20:19 Відповісти
А може з.змій працює на *****?!
показати весь коментар
04.10.2025 21:08 Відповісти
Як вам така фігня взагалі могла прийти в голову?
показати весь коментар
04.10.2025 21:19 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2025 20:05 Відповісти
Комментаторы сплошные расисты.
показати весь коментар
04.10.2025 20:10 Відповісти
Ненавижу расизм и негров.
показати весь коментар
04.10.2025 20:28 Відповісти
Ну так звернись за допомогою до Пороха,ой яж зовсім забув,як ти його кляв,пожинай плоди!!!
показати весь коментар
04.10.2025 20:18 Відповісти
Где и когда ?
показати весь коментар
04.10.2025 20:24 Відповісти
В особі Касьянова влада демонстративно має всю країну і кожного окремо, але у коментаторів свято: Касьянову воздалося. Це лише означає, що для них головне саме це, а зовсім не країна. Про підтримку, об'єднання, консолідацію або вимогу припинити беззаконня мова не йде, для них важливіша зловтіха, яка гріє їм душу. Таке буває, коли в голові каша, або вони просто служать іншому царю, своєму, а країна для них то так, декорації. Саме так виглядає цей шабаш.
показати весь коментар
04.10.2025 20:33 Відповісти
За все потрібно нести відповідальність,73% приколістів думали про Державу я що,тепер їм співчувати повинен? Коли Пороха лаяв,думав про що,про манну з небес? Від таких і потерпає тепер Україна,бо в голові все шашлички,прикольчики,а тепер маєм те,що маєм!!! Мені на сьогодні тільки шкода тих 20%,які думали не тим місцем на якому сидять і розуміли,що людина,яка ЖОДНОГО дня не мала відношення як до політики так і до виробництва,не зможе тягнути такий тягар і в такий час. Мені і Порох не сильно подобався і в першому турі за нього не голосував,але в другому турі,тут вже вибачте!!!
показати весь коментар
04.10.2025 20:56 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/5012 Безугла. Про Касьянова. Звертався до мене кілька разів, токсичний, ненормальний тип. Що там роблять з підрозділом, який його сина, а не його, я не знаю і знати не хочу. У них ще й сімейний підряд по виготовленню й нав'язуванню безпілотників. Управляти ними не можуть: сьогодні ця сімейка готова виконати наказ, завтра - ні. Коли він звертався до мене й просив допомоги з переводом до інших сил безпеки та оборони від прикордонників, ніхто його брати не захотів, люди в різних відомствах прямо шарахались від мого запитання щодо перспективи служити з ним. Взагалі ще пару разів хотіла допомогти, тільки брудом облив. Це особливість його характеру: обливати брудом, потім намагатися щось випросити, і далі знову.

Один з його недавніх публічних "шедеврів", що дрони-перехоплювачі неефективні.

Єрмак взагалі з ним не знайомий і не в курсі, хто це. Ну, може, зараз скріншотів накидали. Андрій Борисович і війною не особливо цікавиться, на жаль. А мав би, вважаю, але це окрема історія.
показати весь коментар
04.10.2025 20:36 Відповісти
Юра, дякую тобі за реZEдента, замість українського президента. Ти його піарив та ти за нього голосував. Не ганьбися, Юра, ти ж військова людина, кому ти пишеш на картонках свої звернення??? Ти що досі не вкурив, що твому обранцю тупо ***** на те скільки загине українців, скільки буде окуповано нашої землі??? Ти реально цього досі не вдуплив??? Твій обранець працює проти української держави і те що його влада зараз робить вже з твоїм підрозділом тому стопітсоте підтвердження.
показати весь коментар
04.10.2025 20:50 Відповісти
Чувак один раз два года назад попытался налететь на маскву, промахнулся мимо цели и больше не пытался. Теперь он пишет о себе " бомблю москву". Ну таке.
показати весь коментар
04.10.2025 20:51 Відповісти
Так и есть, какой-то пердёж в стул.
показати весь коментар
04.10.2025 20:53 Відповісти
Знають що бунтують , але стануть на коліна і стоять бунтують . Треба стати на коліна , інакше це не бунт.
показати весь коментар
04.10.2025 21:15 Відповісти
зелений міжсобойчик
показати весь коментар
04.10.2025 21:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 