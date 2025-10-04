Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов знову звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити ліквідацію ефективного підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У той час, коли ворог бомбардує шахедами наші мирні міста, ми не можемо відповісти, бо знищують один із найкращих підрозділів дипстрайк. Цей злочин може зупинити верховний головнокомандувач", - заявив військовий.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Касьянов зазначив, що він написав звернення до президента, але глава держави його не чує.

"Я виходжу до Офісу президента, на Майдан зі своєю картонкою. Це не мітинг, не бунт, і навіть не одиночний пікет. Під час війни таке неприпустимо. Це - військова необхідність. Я хочу, щоб Володимир Зеленський мене почув, зберіг наш підрозділ і дав нам можливість воювати. Тому що війна. Пане президенте, почуйте нас", - звернувся він із закликом до президента.

Фото: фб-сторінка Юрія Касьянова

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу.

Читайте також: Касьянов звернувся до Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу: Здаємо майно та вивозимо просто неба БпЛА на понад $1 млн. Зупиніть цей кошмар