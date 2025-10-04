Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО
Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов знову звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити ліквідацію ефективного підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"У той час, коли ворог бомбардує шахедами наші мирні міста, ми не можемо відповісти, бо знищують один із найкращих підрозділів дипстрайк. Цей злочин може зупинити верховний головнокомандувач", - заявив військовий.
Касьянов зазначив, що він написав звернення до президента, але глава держави його не чує.
"Я виходжу до Офісу президента, на Майдан зі своєю картонкою. Це не мітинг, не бунт, і навіть не одиночний пікет. Під час війни таке неприпустимо. Це - військова необхідність. Я хочу, щоб Володимир Зеленський мене почув, зберіг наш підрозділ і дав нам можливість воювати. Тому що війна. Пане президенте, почуйте нас", - звернувся він із закликом до президента.
Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.
Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу.
Касьянов чудово організатор, який обʼєднав вмотивованих людей та виготовляв БПЛА стратегічного значення за прийнятною вартістю, але Єрмакам це не подобається бо втрачається можливість збагачення !
ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
З цього моменту будьласка давайте подробиці.
))
Україною керують люди, яким Україна не потрібна.
Це злодії і мародери.
Навіщо їм купляти дрони, коли можна купити тих, хто їх робить та застосовує?
Один з його недавніх публічних "шедеврів", що дрони-перехоплювачі неефективні.
Єрмак взагалі з ним не знайомий і не в курсі, хто це. Ну, може, зараз скріншотів накидали. Андрій Борисович і війною не особливо цікавиться, на жаль. А мав би, вважаю, але це окрема історія.