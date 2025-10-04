Касьянов снова обратился к Зеленскому из-за ликвидации подразделения, которое наносит удары по Москве: "Я выхожу к ОП на Майдан со своей картонкой". ФОТО

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов снова обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить ликвидацию эффективного подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда.

"В то время, когда враг бомбит "Шахедами" наши мирные города, мы не можем ответить, потому что уничтожают одно из лучших подразделений дипстрайк. Это преступление может остановить верховный главнокомандующий", - заявил военный.

Касьянов отметил, что он написал обращение к президенту, но глава государства его не слышит.

"Я выхожу к Офису президента, на Майдан со своей картонкой. Это не митинг, не бунт, и даже не одиночный пикет. Во время войны такое недопустимо. Это - военная необходимость. Я хочу, чтобы Владимир Зеленский меня услышал, сохранил наше подразделение и дал нам возможность воевать. Потому что война. Господин президент, услышьте нас", - обратился он с призывом к президенту.

Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения.

