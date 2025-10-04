Касьянов снова обратился к Зеленскому из-за ликвидации подразделения, которое наносит удары по Москве: "Я выхожу к ОП на Майдан со своей картонкой". ФОТО
Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов снова обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить ликвидацию эффективного подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В то время, когда враг бомбит "Шахедами" наши мирные города, мы не можем ответить, потому что уничтожают одно из лучших подразделений дипстрайк. Это преступление может остановить верховный главнокомандующий", - заявил военный.
Касьянов отметил, что он написал обращение к президенту, но глава государства его не слышит.
"Я выхожу к Офису президента, на Майдан со своей картонкой. Это не митинг, не бунт, и даже не одиночный пикет. Во время войны такое недопустимо. Это - военная необходимость. Я хочу, чтобы Владимир Зеленский меня услышал, сохранил наше подразделение и дал нам возможность воевать. Потому что война. Господин президент, услышьте нас", - обратился он с призывом к президенту.
Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения.
Ти дивись, що це за пряма демократія у армії...
А може бути "модераторам" (ТАК-ЖЕ ЯК І ЄРМАКУ) не Подобається саме - занадто ефективний бойовий підрозділ який Касьянов створив?
дід касьян топив за зе!гніду, що капець.
але, не вистачає стояння на колінах!
на колєні смєрд!
вже забули затравочку?
стерненко закинув діду касьяну, що той зневажає дрони перехоплювачі, на які збирає, оте чмо стерненко.
ну, касьян щабуня берлінська.... отримуйте те що заслужили!
не треба змішувати армію і діда касьяна!!!!
не будуть їх захищати від "засмучених" військових..
Ти ж перейшов на бік антимайданівців! В Україні "править бал" 100% антимайдан! Ті хто ображав всю Україну, називаючи її "повією", насміхалися з ЗСУ, закликали зі сцени в Горлівці 2014 року кацапських бойовиків та колаборантів "вмєстє шатать кієвскую власть" і т. п.
Хто тобі повірить? Ті на кого ти гавкав в 2019 році? Сумніваюсь ...
Касьянов став лише каталізатором всього!
Але він й стане кінцем - крайнім!
Е Р М А K САМЕ ЦЕ ПІДРОЗДІЛ ЛІКВІДУВАВ !!!
- ЄРМАК ЛІКВІДУВАВ ОДНЕ З НАЙВИХІДНИХ РЕЗУЛТАТИВНИХ БОЙОВИХ ПІДРОЗДІЛ !
Не для того кошерна банда Єрмака-Зеленського-Міндіча доривалась до влади щоб ''касьянови та інші'' заважали їм грабувати Україну і Українців.
Велика Ціль Зеленського - що б чим більше активних Українців загинуло у війні проти москальських окупантів - тоді легше буде грабувати Українців...
Бо Україною керують люди, яким Україна не потрібна.
Це злодії і мародери.