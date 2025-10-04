РУС
Юрий Касьянов обратился к Ермаку
3 422 62

Касьянов снова обратился к Зеленскому из-за ликвидации подразделения, которое наносит удары по Москве: "Я выхожу к ОП на Майдан со своей картонкой". ФОТО

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов снова обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить ликвидацию эффективного подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В то время, когда враг бомбит "Шахедами" наши мирные города, мы не можем ответить, потому что уничтожают одно из лучших подразделений дипстрайк. Это преступление может остановить верховный главнокомандующий", - заявил военный.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Касьянов отметил, что он написал обращение к президенту, но глава государства его не слышит.

"Я выхожу к Офису президента, на Майдан со своей картонкой. Это не митинг, не бунт, и даже не одиночный пикет. Во время войны такое недопустимо. Это - военная необходимость. Я хочу, чтобы Владимир Зеленский меня услышал, сохранил наше подразделение и дал нам возможность воевать. Потому что война. Господин президент, услышьте нас", - обратился он с призывом к президенту.

касьянов
Фото: фб-страница Юрия Касьянова

Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения.

Читайте также: Касьянов обратился к Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения: Сдаем имущество и вывозим под открытым небом БпЛА на более $1 млн. Остановите этот кошмар

Автор: 

беспилотник (4361) Зеленский Владимир (22148) Касьянов Юрий (33)
Топ комментарии
+9
ох і лох, зебілу начхати на той підрозділ
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
+8
Я так розумію-як може бути Президентом України не українець який окрім того все життя ненавидить українців ?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
+7
Добрий царь обовйазково пачує кожного
показать весь комментарий
04.10.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Це початок Майдану!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:19 Ответить
під питанням ...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:24 Ответить
.... хто вийде.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:25 Ответить
військові вийдуть
показать весь комментарий
04.10.2025 19:36 Ответить
Була слабка надія що ми обійдемось без хунти, але стадіон так стадіон! Ця команда КВН себе об'єктивно вичерпала, в неї немає ідей, крім корупційних і навіть корупційні ідеї не їхні!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:40 Ответить
Ухилянти. (сарказм, якщо що...)
показать весь комментарий
04.10.2025 19:52 Ответить
Хто за цим МУДАКОМ піде? Хай, краще, замість "картонки", вийде з своїм "білбордом", 2019-го року, де він запевняв, що голосування за Порошенка - голосування за Путіна...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:44 Ответить
тобі не треба - не йди, інші підуть - бо режим зебіла задовбав вже
показать весь комментарий
04.10.2025 19:50 Ответить
Ну, де верховний ішак з черговим вечірнім відосіком?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:20 Ответить
Він буде розказувати про чергові кластери чи клістрони, коротше максимально запудрити мізки.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:31 Ответить
Добрий царь обовйазково пачує кожного
показать весь комментарий
04.10.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 19:41 Ответить
Мутно то все.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
Я так розумію-як може бути Президентом України не українець який окрім того все життя ненавидить українців ?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
при демократії - норм тема, не ми одні такі.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:23 Ответить
ох і лох, зебілу начхати на той підрозділ
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
Зеленський сам казав, що йому немає часу мислити стратегічно і масштабно.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:21 Ответить
Кастянов розумна людина , але "бунт одинака" ніколи не працює ! Чому його не підтримують командири інших підрозділів ?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:22 Ответить
Тим більш вони дронарі. Чого не хочуть ліквідувати Їрмака фпв-дроном. Дьошова та сердито.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:39 Ответить
все *** приїхали ...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:22 Ответить
"Гаспадін царь, прідєржитє ваших баяр. Іскріннє прашу."

показать весь комментарий
04.10.2025 19:23 Ответить
Він на службі? Якщо на службі, то діб десять гауптвахти для початку.
Ти дивись, що це за пряма демократія у армії...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:24 Ответить
і повзати по плацу у хімзахисту, а вночі чистити вигребну яму!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:40 Ответить
Ех Юра,ти з своєю впертістю і самовпевненістю з сивиною ні друзів ні союзників не нажив.Ніхто тебе не підтримає і зе з єрмаком тебе навіть не помітить.Сумно і гидко це все
показать весь комментарий
04.10.2025 19:24 Ответить
Юрко Воїн нарциз ...і це все ...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:26 Ответить
просто дура чи за гроши?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:53 Ответить
Цікаво - хто ці "модератори" Цензора які дозволяють такі огидні НЕ-Цензурні решітчасті атаки на бойового офіцера та патріота?!
А може бути "модераторам" (ТАК-ЖЕ ЯК І ЄРМАКУ) не Подобається саме - занадто ефективний бойовий підрозділ який Касьянов створив?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:50 Ответить
Пане Касьянов - картонка діє лише тоді коли за вашою спиною фонд Сороса, інтереси західних партнерів або спонсорів. Без цього -картонка годиться лише в туалет ... І то навряд - занадто тверда...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:26 Ответить
ну навіщо ви так?
дід касьян топив за зе!гніду, що капець.
але, не вистачає стояння на колінах!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:27 Ответить
....
показать весь комментарий
04.10.2025 19:28 Ответить
на колєні!
на колєні смєрд!

вже забули затравочку?
стерненко закинув діду касьяну, що той зневажає дрони перехоплювачі, на які збирає, оте чмо стерненко.
ну, касьян щабуня берлінська.... отримуйте те що заслужили!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:26 Ответить
Як ? Ви неуважаєте самого стєрнєнка ? Стовпа і надію дронової промисловості України ? Безсрібника -патріота ? Да вас анафємі прєдадуть місцеві патріоти ....
показать весь комментарий
04.10.2025 19:38 Ответить
До кого ви звертаєтеся, Касьянов? Знищення вашого підрозділу, Армії в цілому, ефективного командування, оборонки, України , Нації ... йде саме від мерзотників зеленських-єрмаків. Ваші волання - то вереск антилопи в зубах до крокодила. Думаю, що маєте рацію - Майдан для зеленських-єрмаків уже аж ломиться. Терпець в Народу уривається ... та й у Армії.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:26 Ответить
тссс....
не треба змішувати армію і діда касьяна!!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:29 Ответить
звідки знаєш?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:30 Ответить
добре, що єрмак чистий і білий
показать весь комментарий
04.10.2025 19:34 Ответить
може це такий гавк на дермака , шоб допомогти 🤡 позбутися опіки над собою ?...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:29 Ответить
Касьянова в президенты, в отличии от пересидента он "бомбит москву".
показать весь комментарий
04.10.2025 19:30 Ответить
якщо ще й не засцить ЯЗ відновити, то чому б ні? Не ті часи щоб сцикунів при владі мати..
показать весь комментарий
04.10.2025 19:36 Ответить
this, президентом має бути людина, яка візьме на себе відповідальність та почне відновлення ядерного статусу, а не зелений зебіл-узурпатор
показать весь комментарий
04.10.2025 19:47 Ответить
Це виглядає дуже жалюгідно.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:31 Ответить
Так, за те що підрозділ- "бомбив маскву", його і закривають...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:32 Ответить
Обрати президентом у 2019 явного агента кремля це я не знаю ким можна бути, невже не видно що ця шобла працює тільки в шкоду країні?!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:32 Ответить
чому не на колінах і не покірно звісивши голову?--і взагалі погляд якийсь зверхній і не покірний--особисто я не бачу раскающегося грішника
показать весь комментарий
04.10.2025 19:33 Ответить
Как чєлобітную царю подайош, смєрд?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:33 Ответить
Чомусь мені здається, шо ті, хто дивляться телемарафон зе-шобли
не будуть їх захищати від "засмучених" військових..
показать весь комментарий
04.10.2025 19:33 Ответить
ФСБУ тримає на контролі...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:34 Ответить
Пане Касьянов, який Майдан?
Ти ж перейшов на бік антимайданівців! В Україні "править бал" 100% антимайдан! Ті хто ображав всю Україну, називаючи її "повією", насміхалися з ЗСУ, закликали зі сцени в Горлівці 2014 року кацапських бойовиків та колаборантів "вмєстє шатать кієвскую власть" і т. п.
Хто тобі повірить? Ті на кого ти гавкав в 2019 році? Сумніваюсь ...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:34 Ответить
Ось він, початок кінця у ЗСУ, через ручне кервництво "владики" ОП Єрмака, - сірого кардинала України, і послідовника Л. П. Берії!
Касьянов став лише каталізатором всього!
Але він й стане кінцем - крайнім!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:34 Ответить
Масиву дамбити неможна, бо там друзі по КВК, сватам, мітяям,підарам,.......
показать весь комментарий
04.10.2025 19:35 Ответить
А є якісь конкретні результати "завдання ударів по москві"?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:37 Ответить
Касьянов, та ти ж в 2019 казав що з Вовіком все буде ЗЕшибісь.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:37 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 19:38 Ответить
Юра це тобі прилетів бумеранг з 19го року!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:39 Ответить
ПІДРОЗДІЛ КАСЬЯНОВА БУВ Одне з НАЙКРАЩИХ, НАЙБІЛЬШ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ БОЙОВИХ ПІДРОЗДІЛ ЗСУ = ТИСЯЧИ ЗНИЩЕНИХ ОДИНИЦЬ ВОРОЖОЇ ТЕХНІКИ !!

Е Р М А K САМЕ ЦЕ ПІДРОЗДІЛ ЛІКВІДУВАВ !!!
- ЄРМАК ЛІКВІДУВАВ ОДНЕ З НАЙВИХІДНИХ РЕЗУЛТАТИВНИХ БОЙОВИХ ПІДРОЗДІЛ !
показать весь комментарий
04.10.2025 19:42 Ответить
Злодій і мародер Зеленський легенько сміється з наївного Касьянова.
Не для того кошерна банда Єрмака-Зеленського-Міндіча доривалась до влади щоб ''касьянови та інші'' заважали їм грабувати Україну і Українців.

Велика Ціль Зеленського - що б чим більше активних Українців загинуло у війні проти москальських окупантів - тоді легше буде грабувати Українців...
показать весь комментарий
04.10.2025 19:43 Ответить
Может теперь военным 50+(как Касьянов) разрешат свободный выезд за границу? Ну шоб с картонками не сидели. Скрестим пальцы.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:48 Ответить
Нема чого звертатися до зеленського.
Бо Україною керують люди, яким Україна не потрібна.
Це злодії і мародери.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:49 Ответить
 
 