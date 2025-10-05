РУС
3 980 52

Мы единственные, кто долетал до центра Москвы за последний год. Сохраните наше подразделение. Дайте возможность воевать! - Касьянов. ВИДЕО

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов заверил, что его боевое подразделение долгое время находилось в тени.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что подразделения, которые ведут дальнобойные атаки - особая цель для вражеских ракет и агентов. У всех на слуху "Птицы Маядра", "Ахиллес", "Феникс", но мало кто знает командиров и названия подразделений deep strike.

"Мы тоже долго шифровались, но теперь все равно - усилиями наших внутренних врагов все секреты, дислокации стали известны широкой публике и врагу тоже. Мы на войне с апреля 2014 года. С июля 2014-го мы применяем дроны на войне. Сами конструируем, производим. Первые четыре месяца великой войны воевали как добровольцы, потом - в составе ГУР. Изготавливали свои дроны, делали это за собственные деньги, за волонтерские средства, и так воевали целый год - на своих личных автомобилях, изготовленными за свой счет дронами; строили сами свои базы и мастерские.

Поразили, в частности, накануне 2023 года дивизион С-300 московского полка ПВО "Чеканщик", нанеся ущерб врагу на 117 млн долларов за одну ночь", - рассказывает Касьянов.

Также читайте: Касьянов снова обратился к Зеленскому из-за ликвидации подразделения, которое наносит удары по Москве: "Я выхожу к ОП на Майдан со своей картонкой". ФОТО

Также он отметил, что осенью 2023 года воины подразделения перешли в ВСУ - на меньшую зарплату, более низкий статус, только для того, чтобы иметь возможность набирать людей и развивать подразделение. Создали роту. Когда на место Залужного пришел Сырский и произошла организационная неразбериха, и они согласились на предложение перейти в ГПСУ.

"Здесь все просто. У нас из 80 человек - почти все добровольцы, люди пришли воевать, а не делать карьеру. Поэтому нам все равно, в составе какой силовой структуры уничтожать врага. Никто из нас не занимается политикой, и я в том числе. Но когда мы не согласны с некачественными управленческими решениями, которые вредят нашей победе в войне, - мы об этом говорим, и это наверху называют "политикой".

Мы действительно с марта 2022 года до марта 2025 года производили беспилотники на производственной базе моей семейной рекламно-производственной компании. Это было логично - воспользоваться существующим производством", - добавил он.

Как отмечается, сначала изготовили около 100 штук беспилотников за свой счет, затем финансирование на комплектующие и производство получали от государства.

"При средней стоимости нашего беспилотника около 5 тыс. долларов - трудно что-то украсть. Это не 55 тыс., не 120 тыс. и не 200 тыс. долларов - столько стоят другие хорошие беспилотники с такими же комплектующими или даже хуже. Прибыль - не более 25% разрешенных (бывали случаи, когда просили уменьшить прибыль, потому что в государстве нет денег) исправно направляли на развитие подразделения и создание новых беспилотников.

Остаток прибыли лежит на счетах компании, чтобы любая проверка могла убедиться, что ничего себе в карман не перевели, хотя могли бы перевести - потому что это законная прибыль.

Никогда военнослужащие на предприятии не работали, и никто никого не штрафовал, тем более на 10 тыс. грн. Это полная чушь", - заверил Касьянов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касьянов обратился к Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения: Сдаем имущество и вывозим под открытым небом БпЛА на более чем $1 млн. Остановите этот кошмар

Также он рассказал, что после слива информации о производстве, они были вынуждены эвакуировать людей, хотя с марта 2025 года производство почти не работает, потому что финансирования нет.

"Если прилетит шахед или ракета - ответственность лежит полностью на тех людях, которые сливали из закрытых реестров секретную информацию. Верю, что когда-то они получат по заслугам", - добавил он.

Затраты на производство беспилотников

"С 2022 года мы официально использовали против врага более 700 ударных беспилотников большого радиуса действия. Неофициально, с учетом изготовленных за свой счет и волонтерских - гораздо больше. Официальные затраты на производство беспилотников - $3 252 849, то есть средняя цена за беспилотник дальнего радиуса действия - 4646 долларов. Это, фактически, стоимость комплектующих и материалов (другие беспилотники стоят от 55 до 200 тыс. долларов).

Мы бомбили аэродромы - Курск, Шайковка, Дягилево, Сеща и другие. Мы уничтожали системы ПВО С-300, склады ГСМ и боеприпасов, энергетические объекты. На несколько месяцев останавливали важнейший российский оборонный завод "Кремний-Эл". Мы единственные, кто долетал до центра Москвы за последний год. В ходе нашей операции россияне сбили свой же вертолет Ми-28 под Москвой весной этого года.

В конце концов, именно мы нанесли удар по московскому Кремлю в ночь со 2 на 3 мая 2023 года, там где самая сильная ПВО в мире", - продолжает военный.

Официально зафиксированные потери врага - $479 858 721, неподтвержденные - на большом расстоянии трудно подтвердить поражения - гораздо больше. То есть, на каждый 1 доллар расходов с нашей стороны приходится 148 долларов подтвержденных потерь врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака, - Касьянов

"Покажите мне лучшие результаты. Мы обращаемся к СБС, к Мадяру, обращаемся к беспилотникам ГУР - вы знаете наши результаты, вы можете нас взять, проявите настойчивость. Наши 80 человек - это золотой фонд, лучшие инженеры и конструкторы, программисты и электронщики, операторы дронов и аналитики. Эти люди добровольно пришли в армию, чтобы воевать.

Мы обращаемся к президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому - остановите этот беспредел. Нельзя уничтожать одно из лучших подразделений беспилотников. Враг аплодирует такому решению.

Я обращаюсь к своим врагам - я готов перестать вас критиковать. Сохраните наше подразделение. Дайте нам возможность воевать. Потому что если мы не будем воевать за вас, то и вас - не будет", - резюмирует Касьянов.

