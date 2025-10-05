Мы единственные, кто долетал до центра Москвы за последний год. Сохраните наше подразделение. Дайте возможность воевать! - Касьянов. ВИДЕО
Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов заверил, что его боевое подразделение долгое время находилось в тени.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что подразделения, которые ведут дальнобойные атаки - особая цель для вражеских ракет и агентов. У всех на слуху "Птицы Маядра", "Ахиллес", "Феникс", но мало кто знает командиров и названия подразделений deep strike.
"Мы тоже долго шифровались, но теперь все равно - усилиями наших внутренних врагов все секреты, дислокации стали известны широкой публике и врагу тоже. Мы на войне с апреля 2014 года. С июля 2014-го мы применяем дроны на войне. Сами конструируем, производим. Первые четыре месяца великой войны воевали как добровольцы, потом - в составе ГУР. Изготавливали свои дроны, делали это за собственные деньги, за волонтерские средства, и так воевали целый год - на своих личных автомобилях, изготовленными за свой счет дронами; строили сами свои базы и мастерские.
Поразили, в частности, накануне 2023 года дивизион С-300 московского полка ПВО "Чеканщик", нанеся ущерб врагу на 117 млн долларов за одну ночь", - рассказывает Касьянов.
Также он отметил, что осенью 2023 года воины подразделения перешли в ВСУ - на меньшую зарплату, более низкий статус, только для того, чтобы иметь возможность набирать людей и развивать подразделение. Создали роту. Когда на место Залужного пришел Сырский и произошла организационная неразбериха, и они согласились на предложение перейти в ГПСУ.
"Здесь все просто. У нас из 80 человек - почти все добровольцы, люди пришли воевать, а не делать карьеру. Поэтому нам все равно, в составе какой силовой структуры уничтожать врага. Никто из нас не занимается политикой, и я в том числе. Но когда мы не согласны с некачественными управленческими решениями, которые вредят нашей победе в войне, - мы об этом говорим, и это наверху называют "политикой".
Мы действительно с марта 2022 года до марта 2025 года производили беспилотники на производственной базе моей семейной рекламно-производственной компании. Это было логично - воспользоваться существующим производством", - добавил он.
Как отмечается, сначала изготовили около 100 штук беспилотников за свой счет, затем финансирование на комплектующие и производство получали от государства.
"При средней стоимости нашего беспилотника около 5 тыс. долларов - трудно что-то украсть. Это не 55 тыс., не 120 тыс. и не 200 тыс. долларов - столько стоят другие хорошие беспилотники с такими же комплектующими или даже хуже. Прибыль - не более 25% разрешенных (бывали случаи, когда просили уменьшить прибыль, потому что в государстве нет денег) исправно направляли на развитие подразделения и создание новых беспилотников.
Остаток прибыли лежит на счетах компании, чтобы любая проверка могла убедиться, что ничего себе в карман не перевели, хотя могли бы перевести - потому что это законная прибыль.
Никогда военнослужащие на предприятии не работали, и никто никого не штрафовал, тем более на 10 тыс. грн. Это полная чушь", - заверил Касьянов.
Также он рассказал, что после слива информации о производстве, они были вынуждены эвакуировать людей, хотя с марта 2025 года производство почти не работает, потому что финансирования нет.
"Если прилетит шахед или ракета - ответственность лежит полностью на тех людях, которые сливали из закрытых реестров секретную информацию. Верю, что когда-то они получат по заслугам", - добавил он.
Затраты на производство беспилотников
"С 2022 года мы официально использовали против врага более 700 ударных беспилотников большого радиуса действия. Неофициально, с учетом изготовленных за свой счет и волонтерских - гораздо больше. Официальные затраты на производство беспилотников - $3 252 849, то есть средняя цена за беспилотник дальнего радиуса действия - 4646 долларов. Это, фактически, стоимость комплектующих и материалов (другие беспилотники стоят от 55 до 200 тыс. долларов).
Мы бомбили аэродромы - Курск, Шайковка, Дягилево, Сеща и другие. Мы уничтожали системы ПВО С-300, склады ГСМ и боеприпасов, энергетические объекты. На несколько месяцев останавливали важнейший российский оборонный завод "Кремний-Эл". Мы единственные, кто долетал до центра Москвы за последний год. В ходе нашей операции россияне сбили свой же вертолет Ми-28 под Москвой весной этого года.
В конце концов, именно мы нанесли удар по московскому Кремлю в ночь со 2 на 3 мая 2023 года, там где самая сильная ПВО в мире", - продолжает военный.
Официально зафиксированные потери врага - $479 858 721, неподтвержденные - на большом расстоянии трудно подтвердить поражения - гораздо больше. То есть, на каждый 1 доллар расходов с нашей стороны приходится 148 долларов подтвержденных потерь врага.
"Покажите мне лучшие результаты. Мы обращаемся к СБС, к Мадяру, обращаемся к беспилотникам ГУР - вы знаете наши результаты, вы можете нас взять, проявите настойчивость. Наши 80 человек - это золотой фонд, лучшие инженеры и конструкторы, программисты и электронщики, операторы дронов и аналитики. Эти люди добровольно пришли в армию, чтобы воевать.
Мы обращаемся к президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому - остановите этот беспредел. Нельзя уничтожать одно из лучших подразделений беспилотников. Враг аплодирует такому решению.
Я обращаюсь к своим врагам - я готов перестать вас критиковать. Сохраните наше подразделение. Дайте нам возможность воевать. Потому что если мы не будем воевать за вас, то и вас - не будет", - резюмирует Касьянов.
До речі, щось не бачив(може пропустив) жодної реакції решти того підрозділу. Чи все там так, як нам розказує касьянов.
Касьянов: Порошенко - олігарх, і він йшов до влади захищати свої інтереси
Волонтер та громадський активіст Юрій Касьянов заявив, що підтримує ідею канонізації Петра Порошенка та назвав його «покровителем злодіїв, боягузів і негідників».
Введення воєнного стану в Україні може зіграти злий жарт з Петром Порошенком.
і так далі тощо....
на коліна, кріпак!
благати мовчки!
І тепер радіють з того, що привівши Зеленського до владу, від неї і отримує ?
І це перекреслює все те, що Юрій Касьянов робив для України?
Але ж війна... А "штірліц" Vladislav додає від себе своє загадкове як і його псевдо Vladislav "Цей Касьянов ще той фрукт...."
І заява Касьянова, офіцера ДПСУ, фахівця з аеророзвідки, засновника громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV"про те, що "Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати!" губиться у брудних політичних іграх.
А де ж Україна...
багато українців ро***ть корисне для перемоги!
дід касьян не кращий за них! може і не гірший!
тільки українці мовчки ро***ть свою справу, а не зайобують оточуючих своєю надутою значимістю!
ой, ***, у діда касьяна відбирають прєлєсть?
то, зроби нову!
чи, я не розумію, що значить розформовують підрозділ? особистий приватний підрозділ діда касьяна?
Той теж "халь хитлер!(зє-Слава Україні!)",а працював(цює) на кремль.
Невже в Україні, - в уряді, в АП, у ВР і далі скрізь сформувалася потужна партія, - по типу ленінської підчас першої світової війни, - "За поразку України у війні з агресором"
Штурмовиків зараз бракує.
Якщо в 2025 році цей дєд вірить, що президента цікавить ефективність ЗСУ, то йому бажано показатися не з картонкою в руках під ОП, а лікарю психіатру.
..
треба ще на коліна стати перед справжнім царем
Білецькому покращало, а Касьянову ні.
Якщо вороги то вони є зовнішні і внутрішні,ворогів знешкоджують.Якщо Єрмак ворог його треба знешкодити Чому не вмішуються Голокомандувач,начальник Генерального штабу,ДБР.Якщо перепона Єрмак,то що він за перець який лізе у всі справи в країні Що мовчить ЗЕленський то зрозуміло що Єрмак входить до його шоблооточення.Якщо Єрмак шкодить державі то його треба на нари.
«Любят касьяновьі бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!»