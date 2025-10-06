Касьянов вышел на акцию протеста против расформирования Ермаком боевого подразделения: Более двух часов ждали президента, но он не пришел. Нас уничтожили. ФОТО

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов вечером воскресенья, 5 октября, вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

"Более двух часов ждали президента, однако он так и не пришел. А это был бы классный ход, если бы президент, верховный главнокомандующий, отец нации вышел просто, без формальностей к народу, и решил бы очевидную проблему, восстановил бы справедливость. Мы ожидаем именно такого решения от Владимира Александровича. Очень ждем", - заявил военный.

Медийная атака телеграмм-каналов

По словам офицера, пока он и его близкие ждали президента, телеграм-каналы, приближенные к Офису президента, "занимались дискредитацией майора Касьянова".

"Пока ждали президента, телеграм-помойки офиса президента и сливной бачок ВБ (не буду расшифровывать, чтобы не привлекать внимание) с болезненным наслаждением занимались дискредитацией майора Касьянова и всей его мерзкой семейки. Сразу видно, кто заказчик уничтожения нашего подразделения... Наши враги, и внутренние, и внешние, используют секреты пропаганды нацистского доктора Геббельса: немного правды и куча лжи", - написал военный.

Он отметил, что телеграм-каналы пишут о том, что "у Касьянова - "коррупция": его предприятие изготавливало дроны для его же подразделения на огромные суммы денег".

"Во-первых, деньги не такие уж и большие, учитывая размах дроновой войны. Во-вторых, дроны стоили - в среднем - 5 тыс долларов, при стоимости других хороших дронов дипстрайк в десятки раз больше при той же начинке. В-третьих, что такое коррупция? Это когда должностное лицо использует служебное положение для личного обогащения. Что было у нас - В начале 2022 года наше семейное предприятие стало базой для нашего подразделения. Мы сами разрабатывали дроны, сами их изготавливали и сами применяли. Было создано ППД подразделения, склады, офис, все необходимое - не за государственные деньги. Было изготовлено сотни дронов дальнего радиуса действия - не за государственные деньги. До середины лета 2023 года мы воевали не за государственные деньги. Свои дроны, свои автомобили, свои базы, даже, частично, своя взрывчатка. Мы бомбили вражеские аэродромы, уничтожали ПВО С-300, нанесли уникальный удар по московскому кремлю - не за государственные деньги. Это коррупция?", - пишет военнослужащий.

Также Касьянов опроверг ложь телеграм-каналов о том, что в его подразделении якобы служит прокурор САП, который сам мобилизовался в первые дни войны, и якобы он преступными схемами наполнял их бюджет.

"Полная ложь. Во-первых, не один прокурор, а целых три, и не служит, а служили до конца 2023 года. И наполняли не наш бюджет, а бюджет "Армии дронов" деньгами коррупционеров, которые они отдавали в обмен на освобождение от заключения. Законная схема. Потом нам выделялись "Армией дронов" какие-то небольшие суммы из этих денег, потому что невозможно все годы войны покупать комплектующие для дронов за свой счет", - пишет далее военный.

"Мусорщики пишут об огромных суммах, путая доход с прибылью. Если у вас, скажем, беспилотник дипстрайк стоит 200 тыс. гривен - самая низкая цена на рынке, но их производится 100 штук, то цена 20 млн за партию кажется огромной, если не брать во внимание, что за эти деньги можно купить 2,5 штуки "Лютых" или 8 FP-1 компании Fire Point по ценам на начало 2024 года. Законная доходность от 20 млн грн - максимум 25% - около 5 млн грн, а на самом деле значительно меньше, потому что у государства нет денег и война, поступала на обеспечение нашего подразделения помещениями, оборудованием, разработку новых дронов, и обеспечение всем необходимым. Никто никогда эти деньги не трогал и не выводил на счета в швейцарских банках. Остатки этих денег лежат на счетах компании. Это - коррупция? Помойки пишут о каких-то фантастических 200% "навара" - попробуйте столько "наварить" на дроне стоимостью 5 тыс. долларов с наполнением лучше и дороже, чем у дрона FP-1 стоимостью 55 тыс. долларов. Автопилот стоит около 700 долларов, приемник GPS с антенной - около 800 долларов, высотомер 650 долларов, система дальней связи - 500 долларов, сервоприводы - около 700 долларов, а еще есть двигатель, планер, детонатор, боевая часть, роботы, аренда, зарплаты... Вы точно умеете считать?", - говорится в заметке офицера.

Кроме этого, Касьянов рассказал, что телеграм-каналы "помойки" пишут, что Касьянов "заработал миллионы" на рабском труде военнослужащих.

"Вы за кого нас считаете? За рабов? Вы действительно думаете, что программист или электронщик, который зарабатывал в гражданской жизни десятки тысяч долларов, и к нам добровольно мобилизовался на зарплату военного 30-35 тыс грн, согласится работать бесплатно на Юрия Касьянова? И еще платить "штрафы" в десятки тысяч грн на волонтерский фонд В-52? Вы совсем сдурели?..", - спросил военный.

Он отметил, что самое отвратительное - это то, что упомянутые им телеграмм-каналы "сливают" секретную информацию - название компании-производителя, место дислокации подразделения, имена и фамилии бойцов, за которыми охотится враг даже в глубоком тылу.

"Эта чувствительная информация сливается командованием ГПСУ и может стоить жизни нашим бойцам и гражданским работникам. Это - преступление. Государственная измена. Сегодня я подал заявление в СБУ. Надежды мало, так как СБУ работает под ОП, но, там тоже есть честные люди и патриоты", - заявил военный.

"Хотел сегодня - еще в пятницу хотел написать о нашем новом дальнобойном дроне с практически нулевой ЭПР, то есть - незаметном для радаров, по технологии Стелс. Две недели назад он поступил на испытания. И это могла бы быть "бомба" - мы сможем незаметно поражать объекты противника на расстоянии более 1200 км. Хотел написать, что мы начинаем производство нашей ракетной системы ПВО, чтобы надежно сбивать крылатые ракеты и шахеты. Но это теперь никому не нужно. Нас уничтожили", - подытожил офицер ГПСУ.

Что предшествовало?

Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

