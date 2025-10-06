РУС
Касьянов вышел на акцию протеста против расформирования Ермаком боевого подразделения: Более двух часов ждали президента, но он не пришел. Нас уничтожили. ФОТО

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов вечером воскресенья, 5 октября, вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Об этом Касьянов рассказал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Более двух часов ждали президента, однако он так и не пришел. А это был бы классный ход, если бы президент, верховный главнокомандующий, отец нации вышел просто, без формальностей к народу, и решил бы очевидную проблему, восстановил бы справедливость. Мы ожидаем именно такого решения от Владимира Александровича. Очень ждем", - заявил военный.

Касьянов

Медийная атака телеграмм-каналов

По словам офицера, пока он и его близкие ждали президента, телеграм-каналы, приближенные к Офису президента, "занимались дискредитацией майора Касьянова".

"Пока ждали президента, телеграм-помойки офиса президента и сливной бачок ВБ (не буду расшифровывать, чтобы не привлекать внимание) с болезненным наслаждением занимались дискредитацией майора Касьянова и всей его мерзкой семейки. Сразу видно, кто заказчик уничтожения нашего подразделения... Наши враги, и внутренние, и внешние, используют секреты пропаганды нацистского доктора Геббельса: немного правды и куча лжи", - написал военный.

Он отметил, что телеграм-каналы пишут о том, что "у Касьянова - "коррупция": его предприятие изготавливало дроны для его же подразделения на огромные суммы денег".

Смотрите также: Касьянов снова обратился к Зеленскому из-за ликвидации подразделения, которое наносит удары по Москве: "Я выхожу к ОП на Майдан со своей картонкой". ФОТО

"Во-первых, деньги не такие уж и большие, учитывая размах дроновой войны. Во-вторых, дроны стоили - в среднем - 5 тыс долларов, при стоимости других хороших дронов дипстрайк в десятки раз больше при той же начинке. В-третьих, что такое коррупция? Это когда должностное лицо использует служебное положение для личного обогащения. Что было у нас - В начале 2022 года наше семейное предприятие стало базой для нашего подразделения. Мы сами разрабатывали дроны, сами их изготавливали и сами применяли. Было создано ППД подразделения, склады, офис, все необходимое - не за государственные деньги. Было изготовлено сотни дронов дальнего радиуса действия - не за государственные деньги. До середины лета 2023 года мы воевали не за государственные деньги. Свои дроны, свои автомобили, свои базы, даже, частично, своя взрывчатка. Мы бомбили вражеские аэродромы, уничтожали ПВО С-300, нанесли уникальный удар по московскому кремлю - не за государственные деньги. Это коррупция?", - пишет военнослужащий.

касьянов
Фото: фб-страница Юрия Касьянова

Также Касьянов опроверг ложь телеграм-каналов о том, что в его подразделении якобы служит прокурор САП, который сам мобилизовался в первые дни войны, и якобы он преступными схемами наполнял их бюджет.

"Полная ложь. Во-первых, не один прокурор, а целых три, и не служит, а служили до конца 2023 года. И наполняли не наш бюджет, а бюджет "Армии дронов" деньгами коррупционеров, которые они отдавали в обмен на освобождение от заключения. Законная схема. Потом нам выделялись "Армией дронов" какие-то небольшие суммы из этих денег, потому что невозможно все годы войны покупать комплектующие для дронов за свой счет", - пишет далее военный.

"Мусорщики пишут об огромных суммах, путая доход с прибылью. Если у вас, скажем, беспилотник дипстрайк стоит 200 тыс. гривен - самая низкая цена на рынке, но их производится 100 штук, то цена 20 млн за партию кажется огромной, если не брать во внимание, что за эти деньги можно купить 2,5 штуки "Лютых" или 8 FP-1 компании Fire Point по ценам на начало 2024 года. Законная доходность от 20 млн грн - максимум 25% - около 5 млн грн, а на самом деле значительно меньше, потому что у государства нет денег и война, поступала на обеспечение нашего подразделения помещениями, оборудованием, разработку новых дронов, и обеспечение всем необходимым. Никто никогда эти деньги не трогал и не выводил на счета в швейцарских банках. Остатки этих денег лежат на счетах компании. Это - коррупция? Помойки пишут о каких-то фантастических 200% "навара" - попробуйте столько "наварить" на дроне стоимостью 5 тыс. долларов с наполнением лучше и дороже, чем у дрона FP-1 стоимостью 55 тыс. долларов. Автопилот стоит около 700 долларов, приемник GPS с антенной - около 800 долларов, высотомер 650 долларов, система дальней связи - 500 долларов, сервоприводы - около 700 долларов, а еще есть двигатель, планер, детонатор, боевая часть, роботы, аренда, зарплаты... Вы точно умеете считать?", - говорится в заметке офицера.

Смотрите также: Мы единственные, кто долетал до центра Москвы за последний год. Сохраните наше подразделение. Дайте возможность воевать!" - Касьянов. ВИДЕО

Кроме этого, Касьянов рассказал, что телеграм-каналы "помойки" пишут, что Касьянов "заработал миллионы" на рабском труде военнослужащих.

"Вы за кого нас считаете? За рабов? Вы действительно думаете, что программист или электронщик, который зарабатывал в гражданской жизни десятки тысяч долларов, и к нам добровольно мобилизовался на зарплату военного 30-35 тыс грн, согласится работать бесплатно на Юрия Касьянова? И еще платить "штрафы" в десятки тысяч грн на волонтерский фонд В-52? Вы совсем сдурели?..", - спросил военный.

Он отметил, что самое отвратительное - это то, что упомянутые им телеграмм-каналы "сливают" секретную информацию - название компании-производителя, место дислокации подразделения, имена и фамилии бойцов, за которыми охотится враг даже в глубоком тылу.

"Эта чувствительная информация сливается командованием ГПСУ и может стоить жизни нашим бойцам и гражданским работникам. Это - преступление. Государственная измена. Сегодня я подал заявление в СБУ. Надежды мало, так как СБУ работает под ОП, но, там тоже есть честные люди и патриоты", - заявил военный.

"Хотел сегодня - еще в пятницу хотел написать о нашем новом дальнобойном дроне с практически нулевой ЭПР, то есть - незаметном для радаров, по технологии Стелс. Две недели назад он поступил на испытания. И это могла бы быть "бомба" - мы сможем незаметно поражать объекты противника на расстоянии более 1200 км. Хотел написать, что мы начинаем производство нашей ракетной системы ПВО, чтобы надежно сбивать крылатые ракеты и шахеты. Но это теперь никому не нужно. Нас уничтожили", - подытожил офицер ГПСУ.

Что предшествовало?

Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Читайте также: Касьянов в 18.00 проведет акцию протеста против расформирования Ермаком боевого подразделения

+50
У якій армії світу на протязі всієї світової історії верховний головнокомандувач був чотирикратним ухилянтом, який не спромігся одержати навіть армійське звання "рядовий", а в громадянській професії - скоморох, блазень, шлемазл?
06.10.2025 00:44 Ответить
+30
Проблема в том, что этот патриот не послушал в свое время умных людей, тех-же киевлян, и с довольными возгласами привел к власти того, кто его сейчас и сожрал не поморщившись.
06.10.2025 00:44 Ответить
+27
Волонтер Юрий Касьянов назвал новогоднюю речь Петра Порошенко "гламурной" и никому не нужной, об этом он написал на своей странице в Facebook."Посмотрел поздравление президента в записи. Не то! Не то!.. Надо сказать правду: когда и как мы закончим войну. Как вернем свои территории, и как освободим своих людей. Надо извиниться перед украинцами, которые страдают в оккупации. Надо сказать беженцам правду - когда они вернутся домой. Надо говорить о радикальной военной модернизации страны. О судебной реформе. О либерализации экономики. Об увольнении Шокина... Надо говорить честно, и надо делать поступки. Нечестно. Гламурно. Не то!"

касьянов, а ЗЄля тепер саме за ТО, що ти колись топив проти Пороха взяв і чесно не глямурно похерив
старий ти дурень, касьянов !

.
06.10.2025 01:10 Ответить
Страница 2 из 2
Після всього багна, що він вилив на Пороха як в передвиборчий період, так і дотепер, цей кволий "картонний протест" виглядає просто жалюгідно. Кожне слово цього "збитого дронщика" показує, яке воно недолуге, примітивне, зле, що сприймає управління державою, як вміння добре вивчити чужий текст, гостро висміяти з використанням набору заготовлених жартів, завернути брехню в гарну форму і максимально поширити
06.10.2025 08:16 Ответить
Тобто, принаймні достеменно відомо : Пан дроном керувати не вміє.
06.10.2025 00:58 Ответить
Прилетів бумеранг "Аби нє Пoрашенкo".
06.10.2025 01:00 Ответить
сконтруйював дрон-бумеранг "Аби нє Пoрашенкo".

.
06.10.2025 01:39 Ответить
Судячи з висловленого - таки він ******** Жалко шо не написав що Звєзду смєрті вже сконструював, але Єрмак не дав її застосувати по кацапах - розігнав Йуру по домах
Касьянов! Застосуй свій новий стелс-мєга-квазі-супер дрон по Єрмаку! - і все автоматично розрулиться!
06.10.2025 01:07 Ответить
касьянов на волонтерській хвилі, після 2014 року, створив свою фірмочку - Matrix-UAV. Яка спочатку типу на виробляла для армії дрони, за донати. Але досить швидко почала виробляти дрони для сільгосп.виробників. В 2022-2023 роках вони намагались влізти в держзамовлення дронів - але за всіма відомими відгуками, їхні дрони були повним і остаточним лайном. Але це дозволяло все ж таки якісь-такісь "завдання" касьянову з своїм РУБпАК виконувати в своєму 10му мобільному загоні ДПСУ (це не бойовий підрозділ - на ротації на фронт вони не їхдять, їхня задача - захист кордону в Сумській області, протидеверсійна робота). Фірмочка касьянова щось там намагалась зробити до початку 2025 року, але всі інші ЗНАЧНО краще справлялись з виробництвом та постачанням, тому навіть РУБпАК касьянова перестав використовувати "іздєлія" Matrix-UAV.
06.10.2025 01:28 Ответить
А якщо б ти добавив, що пишеш по завданню від д'Єрьмака, який УСУНУВ Касьянова і його фірму від конкуренції до свого дітища по дерибану українського бюджету "Файр пойнт", то пазл складеться ідеально.
06.10.2025 01:46 Ответить
Хто такий Касьянов ми знали задовго до того як дізналися про існування Єрмаiка.
06.10.2025 03:52 Ответить
У складі ДПСУ є прикордонні загони швидкого реагування (ПКШР). Це бойові підрозділи, і "їздять" вони на фронт і на ротації ("в командіровки") Знаю від рідної мені людини - т.з. "захист кордону в Сумській області" - здійснювався із заходом на Курщину (Свердліково, Суджа...ч-з Юнаківку (для ЗСУ і ПКШР то була "дорога смерті"). Пізніше і досі цю авантюру називають "успішною" (як і всю с(т)ратегію "видатних полководців"). Ось тільки жовто-блакитного на наших цвинтарях прибавилося... Воюють наші граничари хоробро, і гинуть в боях. І, доречі, Касьянова пам"ятають добрим словом.
То, що декому він не подобається - то від передчуття Майдану і незбіжної КАРИ за злочини і зраду України бандою блазня з "полководцями".
06.10.2025 08:23 Ответить
Єрмак також не служив і бздить, коли б'ють по москві, мабуть має зобов'язання перед кацапами- не чіпати їхню столицю, а починати потрібно було бомбити зброєю, що маємо одразу з москви, петербурга, ростова, бєлгорода, курська та інших великих і дотичних міст росії до української території та однозначно по Криму, хоча там проживають татари, зате смердить кацапами. Нехай би кацапури відчули, що таке війна, якої вони зажадали. кацапська наволоч лише хоче жерти, пити й за рахунок інших народів жити. Ми- українці не здамося і будемо битися і мстити до останньої каплі крові. Смерть кацапам!
06.10.2025 05:41 Ответить
"Батько нації". Він що, теж щось курнув перед тим, як це сказати? Гарно підспівує тим мерзотникам, які з обрізного покидька ліплять лідера і батька української нації. А коли пхав ту непотріб у президентське крісло, що було в голові у нього? Списати ті дії на дурість не вийде, такі, як він, не дебіли, що наслухалися пропаганди Раєвських з Дубінськими, значить, були якісь інтереси, заради яких він вирішив штовхнути у прірву цілу країну і націю.
06.10.2025 06:03 Ответить
Кого ти називаєш "батьком нації"ЗЕленського?В мене язик не повернувся б так сказати.У всіх бідах які стались після 24.02.2022 винен він і тільки він.Прийде час і кримінальні провадження на нього будуть.А ось єрмак ,така птаха,може сприснути,бо посада в нього ні за що не відповідає.
06.10.2025 06:08 Ответить
Перш за все у всіх бідах винен "мудрий нАрід", який привів до влади цю владу згідно з сценарієм Кремля і внутрішнім ворогам України!
06.10.2025 08:35 Ответить
чмошний чонгарщик-шашличник Верховне Зеля морозиться, як і ***** та мріє стати таким самим довічним диктатором, а дермак - це його інструмент для цього (хоча хто чий інструмент - то ще питання) і ці обидва НЕукраїнськи члени з ОПи - це ярмо і гальмо для розвитку України..
понаобирали, блін, лайна зеленого на нашу голову, скільки горя і втрат приніс і принесе ще той дебільний експеримент Вироку2019 від вумного наріду з приводу клоуна на трон сцаря-брехунця..
06.10.2025 06:38 Ответить
зеленський - єврей який вихований в єврейській сімї.йому до України як до Києва рачки з Кривого Рогу,це не його земля - того він землю і продає.
06.10.2025 06:49 Ответить
Геть мохнатого ішака! Це обкурене чмо, так виглядає, само не здохне.
06.10.2025 07:28 Ответить
"Рота безпілотних ударних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ розформована згідно рішення Управління внутрішнього аудиту адміністрації ДПСУ в рамках " економії бюджетних коштів". Звичайно з 75 тисяч "сторожів кордону" з бюджетом майже 62 млрд ₴ заважав корупційному режиму Зеленського єдиний бойовий підрозділ. Кого ще збирається скоротити Зеленський при 300-мільярдному дефіциті фінансування ЗСУ до кінця року в бюджеті?" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
06.10.2025 07:45 Ответить
Не слышал ничего о Касьянова.почитал нелестные отзывы.картина проясняется.да ещё на Пороха дерьмо лил.пшел,говнокосьян,нах.
06.10.2025 07:54 Ответить
Порох прямо святий. Не смішіть.
06.10.2025 08:12 Ответить
Ану назови хоч трьох святих сьогодення !
06.10.2025 08:17 Ответить
Порох не святий, але коли був президентом то він підняв армію, він зупинив просування москалів , але не думаюче населєніє захотіло сміху, а дістало горе та плач
06.10.2025 08:31 Ответить
Святим проголошує церква, задовго після смерті.
06.10.2025 08:39 Ответить
Касянов це Майдан, якого нищить Антимайдан.
Я вчора виходив підтримати Касянова. Людей було досить мало. Люди думають, що влада, яка заробляє на крові їх захистить. Насрати владі на вас. У них зараз кроваві жнива. Тому і роблять дрони режисер кварталу Кирющенко, та дружбан Диктатора Міндіч. Тому і долітає один дрон зі ста до цілі і при цьому обходиться він нам у 2.5 млн доларів на відміну від Шахедів вартістю 35 тис $. Продовжуйте далі співати осану зеленій нікчемі, гинути і хоронити своїх дітей.
06.10.2025 08:11 Ответить
Касьянов активно підтримував на виборах антимайдан(Зеленського).
06.10.2025 08:43 Ответить
Якась маячня, вийти з бумажкою і ждати для розмови сцикливого янелоха- боневтіка.
06.10.2025 08:16 Ответить
А як в 19 році все класно починалося, топив Порошенка , підтримував землю , думав, що буде у корита, а все повернулося інакше.
06.10.2025 08:25 Ответить
"Чеквли президента"?Юра,ти ідіот.Лідор нації це не барига і клептомант тобі якийсь!
06.10.2025 08:27 Ответить
Ситуацію з цим діячем нагадує історію іншого діяча - єжова: "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!"
Не допомогло, сподвижника диктатури знищила диктатура
06.10.2025 08:38 Ответить
По справжньому ефективні засоби ураження та засоби ппо нікому не потрібні…, як потім можна видурювати гроші партнерів на міфічні ракети, які нікуди не літають(але от ще трохи й полетять) й нікуди не стріляють(але от ще трохи й будуть стріляти), якщо ти не можеш продати якусь історію, чи можеш ти вважатися ефективним менеджером, та і партнери краще посадять тебе на голку поставок засобів власного виробництва, чим дозволять розробити щось своє…
06.10.2025 08:38 Ответить
"Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи блазніі?" Тарас Бульба
06.10.2025 08:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 