Касьянов в 18.00 проведет акцию протеста против расформирования Ермаком боевого подразделения
Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов 5 октября снова выйдет на Майдан в знак протеста.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 18.00 снова выйду на Майдан, чтобы президент нас услышал. Это не нарушение закона, это не военный мятеж, не демонстрация, не митинг и не одиночный пикет. Это - обращение к верховному главнокомандующему, попытка восстановить справедливость, растоптанную чиновничьим произволом. Это акт отчаяния.
Скорее всего, на Майдане меня арестуют. Возможно, арестуют еще до 18.00. Они очень жестко взялись за нас и устраивают образцово-показательную расправу - позавчера утром только объявили о ликвидации подразделения, а вчера вечером уже отправляют бойцов в другие воинские части. Дана команда до понедельника все уничтожить, растоптать, забыть", - убеждает военный.
Он также отметил, что стал бояться "наших" больше, чем врагов.
"В войне против диктаторской России Украина превратилась в тоталитарную диктатуру, где отсутствует верховенство права, где бесстыдно плюют на закон, где элементарные права человека - пустой звук. Наша военно-политическая верхушка, военное командование, правоохранительные органы боятся всесильного Ермака больше, чем путина. Они покажут, кто в Украине хозяин.
Арестуют меня - придумают СОЧ, неповиновение, скажут, что я белорусский шпион, проведут обыски, найдут оружие и наркотики, сфотографируют нас с женой в одних трусах с разложенными на полу долларами.
Арестуют мою жену - потому что она директор маленького предприятия, которое производило дроны. Найдут финансовые махинации, неуплату налогов, незаконную прибыль, деньги, наркотики, портрет Путина в туалете", - продолжает он.
Касьянов также отметил, что вчера я пытался с ними договориться.
"Условия простые: они - оставляют нас в покое, дают нам возможность воевать; я - прекращаю о них писать, критиковать, раскрывать грязные схемы. Но - нет. Потому что я сегодня главный враг государства. Сотни людей пишут слова поддержки, многие что-то пытаются сделать, поступают предложения перевести людей, сохранить подразделение в различных воинских частях - я всем безумно благодарен, но нас не отпускают из ГПСУ. Нас физически уничтожают.
Я даже написал петицию на сайте офиса президента, но она там рассматривается два дня перед публикацией, и, думаю, не будет опубликована", - пишет он.
По словам Касьянова, его самое большое разочарование - военный омбудсмен Ольга Решетилова, которая должна защищать права, которые в этой истории прямо нарушаются - люди добровольно пришли служить, мобилизовались служить именно в это подразделение, на оговоренные профессии, должности. Теперь людей как бесправный скот, как крепостных, как рабов отправляют в другие подразделения ГПСУ.
"Для чего тогда весь этот рекрутинг, "Армия+", все эти призывы идти на службу в конкретные подразделения? Я знаю Ольгу Решетилову очень давно, с Майдана, наверное. Я ей позвонил, рассказал нашу историю, она обещала разобраться, поговорить с главой ГПСУ и главой офиса президента. Ответила так: "Дейнека приняв решение о расформировании, у него свои аргументы. К сожалению, влиять на управленческие решения я не могу".
Какие могут быть аргументы, чтобы ликвидировать эффективное боевое подразделение!!!.. Это - преступление", - добавил он.
Касьянов подробно остановился на истории военнослужащей подразделения Натальи. Как отмечается, Наталья пришла как волонтер еще в 2023 году. Мобилизовалась, прошла все испытания, изнурительную подготовку, стала сержантом, талантливым руководителем и просто офигенным аналитиком. Наталья может рассчитать маршрут дрона на расстоянии 700 км так, чтобы пройти все вражеские системы РЭБ и ПВО, учесть все варианты погоды и обеспечить поражение цели. Враги дорого оценивают ее голову.
Наши генералы не ценят ее вообще, ведь Наталья после расформирования нашего подразделения отправляется служить в Харьков - переводить бумажки, как и положено дамам, которые попали на службу.
"Другая дама - госпожа Ольга Решетилова, наш военный омбудсмен, считает такое решение главы ГПСУ правильным. Для чего учиться на дронаря, становиться классным аналитиком, если завтра тебя отправят на кухню, в пехоту, или перекладывать бумажки в штабе? Наша госпожа Наталья, так же как и госпожа Ольга Решетилова, могла бы сегодня посещать театр или сидеть в киевском кафе. Решение мобилизоваться к нам в подразделение было сознательным, добровольным, и именно к нам она мобилизовалась, чтобы быть профессионалом высокого уровня. А теперь решением председателя ГПСУ Наталью используют как военную рабыню: если она уже однажды мобилизовалась, то теперь служи там, где прикажут. И как на это смотрит военный омбудсмен? А вот такое. И это капец... Я в шоке. Что с вами, Ольга Решетилова? Когда вы так изменились? Разве вы не видите несправедливость, которая творится с нашим подразделением, с нашими бойцами, с госпожой Натальей?.... Вы точно не видите, как напыщенные генералы уничтожают уникальное, суперэффективное подразделение?.. Почему и когда вы стали настолько зависимой от кормящей властной руки?... Вы стали похожи на уполномоченного по правам человека россии. Как так получилось? Что с вами?..", - задает вопрос Касьянов.
"Президент не слышит. Я снова выйду на Майдан сегодня в 18.00. Это не политический протест. Это - военная необходимость. Нам надо сохранить эффективное подразделение, которое стало жертвой генеральского слабоумия и "политической" целесообразности. Мы не бунтуем, не митингуем, не выдвигаем политических требований. Мы хотим только одного - воевать в составе подразделения. Владимир Александрович, услышьте нас! Я не призываю митинговать, но если меня арестуют, каждый из вас может принести свою картонку с призывом к верховному главнокомандующему остановить этот беспредел и дать нам возможность воевать", - резюмирует военный.
Напомним, накануне Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
А на ділі, помічник ригоАНАЛІВ (тадеєва), отой єрмак, рулює воєнними формуваннями, проводить дивні зібрання/наради/ставки/ …, ставить якісь там, завдання Вищому військовому керівництву Захисників України????
У Генпрокурора, в отому Офісі, хоть якось на це реагують, разом з колегами з військової контррозвідки, СБУ КМУ НАБУ РНБОУ САП …???
Так і бакай свого часу, теж «нарулив з розрахунками» за ************ газ для України!! А потім, спокійно утік до ******!! Кучма, литвин, тимошено, можуть в дрібницях про нього розказати!! І теж генпрокурор теж, лише тихо слюнявив гроші, рахував майно, і мовчав у тряпочку!!
Нехай напише на картонці "Порошенко=Путін", як в 2019році і ніхто його пальцем не торкнеться.
якось ці бусики непомітно біля елітних ресторанів та елітних ЖК
в 2019 ніяк зрозуміти не змогли ?
Як на мене це називається - шантаж .
Чим тоді Касьянов кращий за владу , яка діє схожими методами .!?
Якщо вже пішла коса на камінь то може краще вже оприлюднити той компромат на Єрмака , про який говорив Юрко !? Може це викличе суспільний резонанс більший ніж банальний мітинг на Банковій .?
Напевно таким як ти дуже в одному органі палило.
ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник КРАДЄ ДРОНОВІ-ГРОШІ У ЗСУ
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ- ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ FirePoint.
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є Зрадник !!!!! 2+2 =4
залишили73% зедибіли вибрали руйнувати Україну
Справа не в Касьянові особисто. Просто ці два шакала, д'Єрьмак і Вова ********* розформовують підрозділ, який успішно бореться з навалою лаптєногих в Україну. Ті двоє, замість того,щоб захищати державні інтереси України і українців, нищать їх, переслідуючи свої егоїстичні цілі, а саме продерибанити бюджет України і ************ локтями від нього всіх конкурентів. Ганьба українським генералам, жоден з яких не висловився на захист Касьянова. Не сумнівайтеся, у Вови *********а і д'Єрьмака дійде черга і до вас
АЛЕ ЕРМАКА ТРЕБА ГНАТИ У ШІЮ І геттманцева , і Арахамію
Єрмак працює з ФСБ,організував ішаку зустріч з Патрушевим і розвалює Україну ркуами ішака.
Всим покуй на це факт, бо не на часі.
Ну який компромат потрібен,щоб наріт почав думати головою і прибрав зрадника Єрмакa і робітника ФСБ ?!!!
ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник КРАДЄ ДРОНОВІ-ГРОШІ У ЗСУ
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ- ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ FirePoint.
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є Зрадник !!!!! 2+2 =4
у мене питання!
це особистий приватний підрозділ касьяна?
чи будь хто, з військових може вийти з картонкою, типу не хочу в той окоп, хочу в інший, а краще до штабу писарем?
ТОМУ ЩО АГЕНТ-ЄРМАК І ЙОГО СЛУГА-ЄРМАКА НАРИК ЦЬОГО НЕ РОБИЛИ І НЕ ПЛАНУВАЛИ
ВІН СПЛАНУВАВ І ВИКОНАВ СОТНІ УДАРІВ ПО ТЕХНІЦІ ВОРОГА В ГЛИБОКОМУ ТИЛУ
Юрій КасьяновОфіцер ЗСУ. Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV"
Я розповім всю правду
З 2022 року ми офіційно використали проти ворога понад 700 ударних безпілотників великого радіусу дії. Неофіційно, з урахуванням виготовлених за свій рахунок і волонтерських - набагато більше.
Офіційні витрати на виробництво безпілотників - $3 252 849, тобто середня ціна за безпілотник дальнього радіусу дії - 4646 доларів. Це, фактично, вартість комплектуючих і матеріалів (інші безпілотники коштують від 55 до 200 тис доларів).
Покажіть мені кращі результати.
Ми звертаємося до СБС, до Мадяра, звертаємося до безпілотчиків ГУР - ви знаєте наші результати, ви можете нас взяти, проявіть наполегливість.
Наші 80 чоловік - це золотий фонд, найкращі інженери та конструктори, програмісти та електронники, оператори дронів та аналітики. Ці люди добровільно прийшли в військо, щоб воювати.
Ми звертаємося до президента, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського - зупиніть це свавілля. Не можна знищувати один з найкращих підрозділів безпілотників. Ворог аплодує такому рішенню.
Я звертаюся до своїх ворогів - я готовий перестати вас критикувати. Збережіть наш підрозділ. Дайте нам можливість воювати. Бо якщо ми не будемо воювати за вас, то і вас - не буде. Джерело: https://censor.net/ua/b3577871
І це все на фоні. Немає кому збивати шахеди. Дрони є нема операторів.
ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник КРАДЄ ДРОНОВІ-ГРОШІ У ЗСУ
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ- ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ FirePoint.
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є Зрадник !!!!! 2+2 =4
А казали люди з Урядового кварталу, що зеленський числиться отим, верхоунам говнокомадівачем, за Конституцією України!
А на ділі, помічник ригоАНАЛІВ (тадеєва), отой єрмак, рулює воєнними формуваннями, проводить дивні зібрання/наради/ставки/ …, ставить якісь там, завдання Вищому військовому керівництву Захисників України????
У Генпрокурора, в отому Офісі, хоть якось на це реагують, разом з колегами з військової контррозвідки, СБУ КМУ НАБУ РНБОУ САП …???