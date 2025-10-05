Касьянов в 18.00 проведет акцию протеста против расформирования Ермаком боевого подразделения

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов 5 октября снова выйдет на Майдан в знак протеста.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня в 18.00 снова выйду на Майдан, чтобы президент нас услышал. Это не нарушение закона, это не военный мятеж, не демонстрация, не митинг и не одиночный пикет. Это - обращение к верховному главнокомандующему, попытка восстановить справедливость, растоптанную чиновничьим произволом. Это акт отчаяния.

Скорее всего, на Майдане меня арестуют. Возможно, арестуют еще до 18.00. Они очень жестко взялись за нас и устраивают образцово-показательную расправу - позавчера утром только объявили о ликвидации подразделения, а вчера вечером уже отправляют бойцов в другие воинские части. Дана команда до понедельника все уничтожить, растоптать, забыть", - убеждает военный.

Он также отметил, что стал бояться "наших" больше, чем врагов.

"В войне против диктаторской России Украина превратилась в тоталитарную диктатуру, где отсутствует верховенство права, где бесстыдно плюют на закон, где элементарные права человека - пустой звук. Наша военно-политическая верхушка, военное командование, правоохранительные органы боятся всесильного Ермака больше, чем путина. Они покажут, кто в Украине хозяин.

Арестуют меня - придумают СОЧ, неповиновение, скажут, что я белорусский шпион, проведут обыски, найдут оружие и наркотики, сфотографируют нас с женой в одних трусах с разложенными на полу долларами.

Арестуют мою жену - потому что она директор маленького предприятия, которое производило дроны. Найдут финансовые махинации, неуплату налогов, незаконную прибыль, деньги, наркотики, портрет Путина в туалете", - продолжает он.

Касьянов также отметил, что вчера я пытался с ними договориться.

"Условия простые: они - оставляют нас в покое, дают нам возможность воевать; я - прекращаю о них писать, критиковать, раскрывать грязные схемы. Но - нет. Потому что я сегодня главный враг государства. Сотни людей пишут слова поддержки, многие что-то пытаются сделать, поступают предложения перевести людей, сохранить подразделение в различных воинских частях - я всем безумно благодарен, но нас не отпускают из ГПСУ. Нас физически уничтожают.

Я даже написал петицию на сайте офиса президента, но она там рассматривается два дня перед публикацией, и, думаю, не будет опубликована", - пишет он.

По словам Касьянова, его самое большое разочарование - военный омбудсмен Ольга Решетилова, которая должна защищать права, которые в этой истории прямо нарушаются - люди добровольно пришли служить, мобилизовались служить именно в это подразделение, на оговоренные профессии, должности. Теперь людей как бесправный скот, как крепостных, как рабов отправляют в другие подразделения ГПСУ.

"Для чего тогда весь этот рекрутинг, "Армия+", все эти призывы идти на службу в конкретные подразделения? Я знаю Ольгу Решетилову очень давно, с Майдана, наверное. Я ей позвонил, рассказал нашу историю, она обещала разобраться, поговорить с главой ГПСУ и главой офиса президента. Ответила так: "Дейнека приняв решение о расформировании, у него свои аргументы. К сожалению, влиять на управленческие решения я не могу".

Какие могут быть аргументы, чтобы ликвидировать эффективное боевое подразделение!!!.. Это - преступление", - добавил он.

Касьянов подробно остановился на истории военнослужащей подразделения Натальи. Как отмечается, Наталья пришла как волонтер еще в 2023 году. Мобилизовалась, прошла все испытания, изнурительную подготовку, стала сержантом, талантливым руководителем и просто офигенным аналитиком. Наталья может рассчитать маршрут дрона на расстоянии 700 км так, чтобы пройти все вражеские системы РЭБ и ПВО, учесть все варианты погоды и обеспечить поражение цели. Враги дорого оценивают ее голову.

Наши генералы не ценят ее вообще, ведь Наталья после расформирования нашего подразделения отправляется служить в Харьков - переводить бумажки, как и положено дамам, которые попали на службу.

"Другая дама - госпожа Ольга Решетилова, наш военный омбудсмен, считает такое решение главы ГПСУ правильным. Для чего учиться на дронаря, становиться классным аналитиком, если завтра тебя отправят на кухню, в пехоту, или перекладывать бумажки в штабе? Наша госпожа Наталья, так же как и госпожа Ольга Решетилова, могла бы сегодня посещать театр или сидеть в киевском кафе. Решение мобилизоваться к нам в подразделение было сознательным, добровольным, и именно к нам она мобилизовалась, чтобы быть профессионалом высокого уровня. А теперь решением председателя ГПСУ Наталью используют как военную рабыню: если она уже однажды мобилизовалась, то теперь служи там, где прикажут. И как на это смотрит военный омбудсмен? А вот такое. И это капец... Я в шоке. Что с вами, Ольга Решетилова? Когда вы так изменились? Разве вы не видите несправедливость, которая творится с нашим подразделением, с нашими бойцами, с госпожой Натальей?.... Вы точно не видите, как напыщенные генералы уничтожают уникальное, суперэффективное подразделение?.. Почему и когда вы стали настолько зависимой от кормящей властной руки?... Вы стали похожи на уполномоченного по правам человека россии. Как так получилось? Что с вами?..", - задает вопрос Касьянов.

"Президент не слышит. Я снова выйду на Майдан сегодня в 18.00. Это не политический протест. Это - военная необходимость. Нам надо сохранить эффективное подразделение, которое стало жертвой генеральского слабоумия и "политической" целесообразности. Мы не бунтуем, не митингуем, не выдвигаем политических требований. Мы хотим только одного - воевать в составе подразделения. Владимир Александрович, услышьте нас! Я не призываю митинговать, но если меня арестуют, каждый из вас может принести свою картонку с призывом к верховному главнокомандующему остановить этот беспредел и дать нам возможность воевать", - резюмирует военный.

