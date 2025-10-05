Касьянов о 18.00 проведе акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов 5 жовтня знову вийде на Майдан на знак протесту.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 18.00 знову вийду на Майдан, щоб президент нас почув. Це не порушення закону, це не військовий заколот, не демонстрація, не мітинг і не одиночний пікет. Це – звернення до верховного головнокомандувача, спроба відновити справедливість, розтоптану чиновницьким свавіллям. Це акт відчаю.

Швидше за все, на Майдані мене заарештують. Можливо, заарештують ще до 18.00. Вони дуже жорстко взялися за нас і влаштовують зразково-показову розправу - позавчора вранці лише оголосили про ліквідацію підрозділу, а вчора ввечері вже відправляють бійців в інші військові частини. Дано команду до понеділка все знищити, розтоптати, забути", - переконує військовий.

Він також зауважив, що став боятися "наших" більше, ніж ворогів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати! - Касьянов. ВIДЕО

"У війні проти диктаторської росії Україна перетворилася на тоталітарну диктатуру, де відсутнє верховенство права, де безсоромно плюють на закон, де елементарні права людини - порожній звук. Наша військово-політична верхівка, військове командування, правоохоронні органи бояться всесильного Єрмака більше, ніж путіна. Вони покажуть, хто в Україні господар.

Заарештують мене – придумають СЗЧ, непокору, скажуть, що я білоруський шпигун, проведуть обшуки, знайдуть зброю і наркотики, сфотографують нас з дружиною в одних трусах з розкладеними на підлозі доларами.

Заарештують мою дружину - бо вона директор маленького підприємства, яке виробляло дрони. Знайдуть фінансові махінації, несплату податків, незаконний прибуток, гроші, наркотики, портрет путіна в туалеті", - продовжує він.

Касьянов також зауважив, що вчора я намагався з ними домовитися.

"Умови прості: вони - залишають нас у спокої, дають нам можливість воювати; я – припиняю про них писати, критикувати, розкривати брудні схеми. Але - ні. Тому що я сьогодні головний ворог держави. Сотні людей пишуть слова підтримки, багато хто хось щось намагається зробити, надходять пропозиції перевести людей, зберегти підрозділ у різних військових частинах – я всім шалено вдячний, але нас не відпускають з ДПСУ. Нас фізично знищують.

Я навіть написав петицію на сайті офісу президента, але вона там розглядається два дні перед публікацією, і, думаю, не буде опублікована", - пише він.

Читайте також: Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

За словами Касьянова, його найбільше розчарування - військовий омбудсмен Ольга Решетилова, яка має захищати права, які в цій історії прямо порушуються - люди добровільно прийшли служити, мобілізувалися служити саме в цей підрозділ, на обумовлені професії, посади. Тепер людей як безправну худобу, як кріпаків, як рабів відправляють в інші підрозділи ДПСУ.

"Для чого тоді весь цей рекрутинг, "Армія+", усі ці заклики йти на службу в конкретні підрозділи? Я знаю Ольгу Решетилову дуже давно, з Майдану, напевно. Я їй зателефонував, розповів нашу історію, вона обіцяла розібратися, поговорити з головою ДПСУ і головою офісу президента. Відповіла так: "Дейнека прийнявши рішення про розформування, у нього свої аргументи. На жаль, впливати на управлінські рішення я не можу".

Які можуть бути аргументи, щоб ліквідувати ефективний бойовий підрозділ?!.. Це - злочин", - додав він.

Касьянов детально зупинився на історії військовослужбовиці підрозділу Наталії. Як зазначається, Наталія прийшлаяк волонтер ще в 2023 році. Мобілізувалася, пройшла всі випробування, виснажливу підготовку, стала сержантом, талановитим керівником і просто офігенним аналітиком. Пані Наталія може розрахувати маршрут дрона на відстані 700 км так, щоб пройти всі ворожі системи РЕБ і ППО, врахувати всі варіанти погоди і забезпечити ураження цілі. Вороги дорого оцінюють її голову.

Наші генерали не цінують її взагалі, адже Наталія після розформування нашого підрозділу відправляється служити до Харкова- перекладати папірці, як і належить дамам, які потрапили на службу.

Читайте: Дрони Касьянова завдали удару по Кремлю. Єрмак розформовує підрозділ. ВIДЕО

"Інша пані – пані Ольга Решетилова, наш військовий омбудсмен, вважає таке рішення голови ДПСУ правильним. Для чого вчитися на дронаря, ставати класним аналітиком, якщо завтра тебе відправлять на кухню, в піхоту, чи перекладати папірці в штабі? Наша пані Наталія, так само як і пані Ольга Решетилова, могла б сьогодні відвідувати театр чи сидіти в київському кафе. Рішення мобілізуватися до нас у підрозділ було свідомим, добровільним, і саме до нас вона мобілізувалася, щоб бути професіоналом високого рівня. А тепер рішенням голови ДПСУ пані Наталю використовують як військову рабиню: якщо вона вже одного разу мобілізувалася, то тепер служи там, де накажуть. І як на це дивиться військовий омбудсмен?.. А ось таке. І це капець... Я в шоці. Що з вами, Ольга Решетилова?.. Коли ви так змінилися?.. Хіба ви не бачите несправедливість, яка твориться з нашим підрозділом, з нашими бійцями, з пані Наталією?... Ви точно не бачите, як пихаті генерали знищують унікальний, суперефективний підрозділ?.. Чому і коли ви стали настільки залежною від годуючої владної руки?.. Ви стали схожі на уповноваженого з прав людини росії. Як так вийшло?.. Що з вами?..", - порушує питання Касьянов.

"Президент не чує. Я знову вийду на Майдан сьогодні о 18.00. Це не політичний протест. Це - військова необхідність. Нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генеральського недоумства і "політичної" доцільності. Ми не бунтуємо, не мітингуємо, не висуваємо політичних вимог. Ми хочемо лише одного – воювати у складі підрозділу. Володимире Олександровичу, почуйте нас! Я не закликаю мітингувати, але якщо мене заарештують, кожен з вас може принести свою картонку із закликом до верховного головнокомандувача зупинити це свавілля і дати нам можливість воювати", - резюмує військовий.

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.













