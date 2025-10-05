УКР
Касьянов о 18.00 проведе акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов 5 жовтня знову вийде на Майдан на знак протесту.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 18.00 знову вийду на Майдан, щоб президент нас почув. Це не порушення закону, це не військовий заколот, не демонстрація, не мітинг і не одиночний пікет. Це – звернення до верховного головнокомандувача, спроба відновити справедливість, розтоптану чиновницьким свавіллям. Це акт відчаю.

Швидше за все, на Майдані мене заарештують. Можливо, заарештують ще до 18.00. Вони дуже жорстко взялися за нас і влаштовують зразково-показову розправу - позавчора вранці лише оголосили про ліквідацію підрозділу, а вчора ввечері вже відправляють бійців в інші військові частини. Дано команду до понеділка все знищити, розтоптати, забути", - переконує військовий.

Він також зауважив, що став боятися "наших" більше, ніж ворогів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати! - Касьянов. ВIДЕО

"У війні проти диктаторської росії Україна перетворилася на тоталітарну диктатуру, де відсутнє верховенство права, де безсоромно плюють на закон, де елементарні права людини - порожній звук. Наша військово-політична верхівка, військове командування, правоохоронні органи бояться всесильного Єрмака більше, ніж путіна. Вони покажуть, хто в Україні господар.

Заарештують мене – придумають СЗЧ, непокору, скажуть, що я білоруський шпигун, проведуть обшуки, знайдуть зброю і наркотики, сфотографують нас з дружиною в одних трусах з розкладеними на підлозі доларами.

Заарештують мою дружину - бо вона директор маленького підприємства, яке виробляло дрони. Знайдуть фінансові махінації, несплату податків, незаконний прибуток, гроші, наркотики, портрет путіна в туалеті", - продовжує він.

Касьянов також зауважив, що вчора я намагався з ними домовитися.

"Умови прості: вони - залишають нас у спокої, дають нам можливість воювати; я – припиняю про них писати, критикувати, розкривати брудні схеми. Але - ні. Тому що я сьогодні головний ворог держави. Сотні людей пишуть слова підтримки, багато хто хось щось намагається зробити, надходять пропозиції перевести людей, зберегти підрозділ у різних військових частинах – я всім шалено вдячний, але нас не відпускають з ДПСУ. Нас фізично знищують.

Я навіть написав петицію на сайті офісу президента, але вона там розглядається два дні перед публікацією, і, думаю, не буде опублікована", - пише він.

Читайте також: Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

За словами Касьянова, його найбільше розчарування - військовий омбудсмен Ольга Решетилова, яка має захищати права, які в цій історії прямо порушуються - люди добровільно прийшли служити, мобілізувалися служити саме в цей підрозділ, на обумовлені професії, посади. Тепер людей як безправну худобу, як кріпаків, як рабів відправляють в інші підрозділи ДПСУ.

"Для чого тоді весь цей рекрутинг, "Армія+", усі ці заклики йти на службу в конкретні підрозділи? Я знаю Ольгу Решетилову дуже давно, з Майдану, напевно. Я їй зателефонував, розповів нашу історію, вона обіцяла розібратися, поговорити з головою ДПСУ і головою офісу президента. Відповіла так: "Дейнека прийнявши рішення про розформування, у нього свої аргументи. На жаль, впливати на управлінські рішення я не можу".

Які можуть бути аргументи, щоб ліквідувати ефективний бойовий підрозділ?!.. Це - злочин", - додав він.

Касьянов детально зупинився на історії військовослужбовиці підрозділу Наталії. Як зазначається, Наталія прийшлаяк волонтер ще в 2023 році. Мобілізувалася, пройшла всі випробування, виснажливу підготовку, стала сержантом, талановитим керівником і просто офігенним аналітиком. Пані Наталія може розрахувати маршрут дрона на відстані 700 км так, щоб пройти всі ворожі системи РЕБ і ППО, врахувати всі варіанти погоди і забезпечити ураження цілі. Вороги дорого оцінюють її голову.

Наші генерали не цінують її взагалі, адже Наталія після розформування нашого підрозділу відправляється служити до Харкова- перекладати папірці, як і належить дамам, які потрапили на службу.

Читайте: Дрони Касьянова завдали удару по Кремлю. Єрмак розформовує підрозділ. ВIДЕО

"Інша пані – пані Ольга Решетилова, наш військовий омбудсмен, вважає таке рішення голови ДПСУ правильним. Для чого вчитися на дронаря, ставати класним аналітиком, якщо завтра тебе відправлять на кухню, в піхоту, чи перекладати папірці в штабі? Наша пані Наталія, так само як і пані Ольга Решетилова, могла б сьогодні відвідувати театр чи сидіти в київському кафе. Рішення мобілізуватися до нас у підрозділ було свідомим, добровільним, і саме до нас вона мобілізувалася, щоб бути професіоналом високого рівня. А тепер рішенням голови ДПСУ пані Наталю використовують як військову рабиню: якщо вона вже одного разу мобілізувалася, то тепер служи там, де накажуть. І як на це дивиться військовий омбудсмен?.. А ось таке. І це капець... Я в шоці. Що з вами, Ольга Решетилова?.. Коли ви так змінилися?.. Хіба ви не бачите несправедливість, яка твориться з нашим підрозділом, з нашими бійцями, з пані Наталією?... Ви точно не бачите, як пихаті генерали знищують унікальний, суперефективний підрозділ?.. Чому і коли ви стали настільки залежною від годуючої владної руки?.. Ви стали схожі на уповноваженого з прав людини росії. Як так вийшло?.. Що з вами?..", - порушує питання Касьянов.

"Президент не чує. Я знову вийду на Майдан сьогодні о 18.00. Це не політичний протест. Це - військова необхідність. Нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генеральського недоумства і "політичної" доцільності. Ми не бунтуємо, не мітингуємо, не висуваємо політичних вимог. Ми хочемо лише одного – воювати у складі підрозділу. Володимире Олександровичу, почуйте нас! Я не закликаю мітингувати, але якщо мене заарештують, кожен з вас може принести свою картонку із закликом до верховного головнокомандувача зупинити це свавілля і дати нам можливість воювати", - резюмує військовий.

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

+13
Забагато цього дєда останнім часом.
Нехай напише на картонці "Порошенко=Путін", як в 2019році і ніхто його пальцем не торкнеться.
Він і так нах🤬й нікому не потрібний.
05.10.2025 12:58 Відповісти
+12
ці zeлені ублюдки зовсім втратили береги.
05.10.2025 12:58 Відповісти
+12
Гальмо ти тупе під ніком Тиха Вода #607592. Справа не в Касьянові особисто. Просто ці два шакала, д'Єрьмак і Вова ********* розформовують підрозділ, який успішно бореться з навалою лаптєногих в Україну. Ті двоє, замість того,щоб захищати державні інтереси України і українців, нищать їх, переслідуючи свої егоїстичні цілі, а саме продерибанити бюджет України і ************ локтями від нього всіх конкурентів. Ганьба українським генералам, жоден з яких не висловився на захист Касьянова. Не сумнівайтеся, у Вови *********а і д'Єрьмака дійде черга і до вас
05.10.2025 13:15 Відповісти
Це мені нагадує історію з українською журналістикой.До Януковича клепали джинсу та непогано харчувалися.Потім ім роздали темники і почали біти морди,якщо відхиляешься.Причому безкоштовно.Тоді деяки перетворилися прихильників демократичних інститутів.
05.10.2025 12:45 Відповісти
Чи не достатньо Ішак Оманський з єрмачмом вже ,,нахазяйнували'' що їх разом ригокодлом вже теж розформували!!.. бо вже скоро України не залишиться!
05.10.2025 13:16 Відповісти
гидко вжє слухати , ( сцарь 🤢 хароший) "ермаком ", ермак по Конституції не має 💯ніякого права і обов'язків Це брехня, що ермак , щось зробив поганє - 🤢🤡🎪Зеленський ваш зеленський , який несеза законом відповідальність ‼️7 -й рік тотальної БРЕХНІ ‼️Почали з державноі зради зейла, коли він , саме він зірвав , міжнародну спецоперацію по обезкодженню рашистських террористів "вагнерів" Коли зегниду , викрили , він заступився за ермака хуцлою :" по конституції ермак не несе відповідальність , тому , що він не має відношення до Держтаемниці"
05.10.2025 13:24 Відповісти
А казали люди з Урядового кварталу, що зеленський числиться отим, верхоунам говнокомадівачем, за Конституцією України!
А на ділі, помічник ригоАНАЛІВ (тадеєва), отой єрмак, рулює воєнними формуваннями, проводить дивні зібрання/наради/ставки/ …, ставить якісь там, завдання Вищому військовому керівництву Захисників України????
У Генпрокурора, в отому Офісі, хоть якось на це реагують, разом з колегами з військової контррозвідки, СБУ КМУ НАБУ РНБОУ САП …???
Так і бакай свого часу, теж «нарулив з розрахунками» за ************ газ для України!! А потім, спокійно утік до ******!! Кучма, литвин, тимошено, можуть в дрібницях про нього розказати!! І теж генпрокурор теж, лише тихо слюнявив гроші, рахував майно, і мовчав у тряпочку!!
05.10.2025 13:52 Відповісти
***** вже по Банковій 11.
Хоч поржемо під шашлики.
05.10.2025 12:51 Відповісти
Так, я побіжав за пивом. Трансляція буде?
05.10.2025 12:54 Відповісти
Забагато цього дєда останнім часом.
Нехай напише на картонці "Порошенко=Путін", як в 2019році і ніхто його пальцем не торкнеться.
Він і так нах🤬й нікому не потрібний.
05.10.2025 12:58 Відповісти
зауважу - на відміну від студентів які кричали "Зеленський чорт" касьянов поважливо до Оманської Гниди
05.10.2025 13:07 Відповісти
Гальмо ти тупе під ніком Тиха Вода #607592. Справа не в Касьянові особисто. Просто ці два шакала, д'Єрьмак і Вова ********* розформовують підрозділ, який успішно бореться з навалою лаптєногих в Україну. Ті двоє, замість того,щоб захищати державні інтереси України і українців, нищать їх, переслідуючи свої егоїстичні цілі, а саме продерибанити бюджет України і ************ локтями від нього всіх конкурентів. Ганьба українським генералам, жоден з яких не висловився на захист Касьянова. Не сумнівайтеся, у Вови *********а і д'Єрьмака дійде черга і до вас
05.10.2025 13:15 Відповісти
так вже давно дійшло ..бусики на вулиці не помітили ?

якось ці бусики непомітно біля елітних ресторанів та елітних ЖК
05.10.2025 13:22 Відповісти
Так тут не два, а три шакала. Двоє доїдають третього. Зелений межсобійчик.
05.10.2025 13:50 Відповісти
Касьянов один з проголосувавших 73% смєтунов

ну давай , смєтай

05.10.2025 12:58 Відповісти
ці zeлені ублюдки зовсім втратили береги.
05.10.2025 12:58 Відповісти
а тільки зараз зрозуміло?!

в 2019 ніяк зрозуміти не змогли ?
05.10.2025 13:06 Відповісти
При всій повазі до пана Юрія він не тієї ваги щоб зїсти двох центнерного дЄрмака.
05.10.2025 13:03 Відповісти
Якщо дрон долітає до кремля, то може долетіти і до єрмака...
05.10.2025 13:11 Відповісти
От саме тому розформовують не лояльний підрозділ.
05.10.2025 13:14 Відповісти
дрон не летів, не летить, і не полетить.
05.10.2025 13:19 Відповісти
Це ми так вважаємо. А Єрмаку мабуть сцикотно.
05.10.2025 13:21 Відповісти
То нехай хоч понадкусює.
05.10.2025 13:13 Відповісти
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/volonter-yuriy-kasyanov-nazval-rech-poroshenko-1451658542.html
05.10.2025 13:10 Відповісти
Аби тільки люди не були байдужі і підтримали. Політику цього разу в сторону.
05.10.2025 13:11 Відповісти
Яким чином, якщо це наслідки саме політики і джерело проблеми знаходиться на самому верху політичної влади?
05.10.2025 13:16 Відповісти
мається на увазі розборки про Пороха. А зверху не політики а уйодки.
05.10.2025 13:40 Відповісти
До чого тут завгосп? Хіба це не парафія верховного головнокомандувача Зеленского?
05.10.2025 13:15 Відповісти
"Умови прості: вони - залишають нас у спокої, дають нам можливість воювати; я - припиняю про них писати, критикувати, розкривати брудні схеми. Джерело: https://censor.net/ua/n3577900

Як на мене це називається - шантаж .
Чим тоді Касьянов кращий за владу , яка діє схожими методами .!?
Якщо вже пішла коса на камінь то може краще вже оприлюднити той компромат на Єрмака , про який говорив Юрко !? Може це викличе суспільний резонанс більший ніж банальний мітинг на Банковій .?
05.10.2025 13:15 Відповісти
Пох той копромат.Єрмак працює з ФСБ,організував ішаку зустріч з Патрушевим і розвалює Україну ркуами ішака.Всим покуй на це факт,бо не на часі.Ну який компромат потрібен,щоб наріт почав думати головою і прибрав зрадника і робітника ФСБ????
05.10.2025 13:20 Відповісти
Кращий вже тим, що хоче нищити ворога.
05.10.2025 13:27 Відповісти
Ну так є ще й внутрішній ворог . Якого він нищити не поспішає , а хоче з ним просто домовитись .
05.10.2025 13:37 Відповісти
Фото з гарячим куполом Кремля це Попадання до Резиденції Головнокомандувача рaшки
Напевно таким як ти дуже в одному органі палило.

Вразили, зокрема, напередодні 2023 року дивізіон С-300 московського полку ППО «Чеканщик», завдавши збитків ворогу на 117 млн доларів за одну ніч. Джерело: https://censor.net/ua/b3577871
Офіційно зафіксовані втрати ворога - $479 858 721, непідтверджені - на великій відстані важко підтвердити ураження - набагато більше. Джерело: https://censor.net/ua/b3577871

Ми бомбили аеродроми - Курськ, Шайковка, Дягілево, Сеща та інші. Ми знищували системи ППО С-300, склади ПММ і ***********, енергетичні об'єкти. На кілька місяців зупиняли найважливіший російський оборонний завод «Кремній-Ел». Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. В ході нашої операції росіяни збили свій же вертоліт Мі-28 під москвою навесні цього року.

Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі.
05.10.2025 13:17 Відповісти
Ось за це все, а також за втручання в афери зєрмаків, і розформували
05.10.2025 13:34 Відповісти
Касьянов чудово організатор, який обʼєднав вмотивованих людей та виготовляв БПЛА стратегічного значення за прийнятною вартістю, але Єрмакам це не подобається бо втрачається можливість збагачення !

ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник КРАДЄ ДРОНОВІ-ГРОШІ У ЗСУ

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ- ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ FirePoint.

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є Зрадник !!!!! 2+2 =4
05.10.2025 13:19 Відповісти
Зрадник ішак,а Єрмак агент рахи.
05.10.2025 13:24 Відповісти
я почала розуміти і виправдовувати ухилянтів після того як призначили сирського. це вже був контрольний в голову
05.10.2025 13:20 Відповісти
контрольний був в 2022р,коли зрадника залишили далі руйнувати Україну
05.10.2025 13:22 Відповісти
контрольний був в 2019р,коли зрадника залишили 73% зедибіли вибрали руйнувати Україну
05.10.2025 13:40 Відповісти
05.10.2025 13:22 Відповісти
треба на купюру нанести - один сопель
05.10.2025 13:58 Відповісти
Юра ідіот,звертатися потрібно не до єрмака
05.10.2025 13:25 Відповісти
Можна по різному відноситися до Касянова, але потрібно підтримати захисника і його бойовий підрозділ. Це вже зі сторони ОПи відверта зрада. Тому я там буду в 18 і запрошую небайдужих прийти підтримати захисників і дати по злодійкуватим рукам зеленим невінгласам і крадіям.
05.10.2025 13:26 Відповісти
Лично Касьянову нарисуют интересный диагноз в ВЛК(прогноз). Подразделение(которым командовал сын) уже не существует. Показательная порка в действии.
05.10.2025 13:29 Відповісти
Е...й цирк,военные просят на коленях не издеваться над ними сынка гэрэушника проживающего в мацкве,*** выдавите уже из себя рабов.
05.10.2025 13:30 Відповісти
Андрей Варгола

Справа не в Касьянові особисто. Просто ці два шакала, д'Єрьмак і Вова ********* розформовують підрозділ, який успішно бореться з навалою лаптєногих в Україну. Ті двоє, замість того,щоб захищати державні інтереси України і українців, нищать їх, переслідуючи свої егоїстичні цілі, а саме продерибанити бюджет України і ************ локтями від нього всіх конкурентів. Ганьба українським генералам, жоден з яких не висловився на захист Касьянова. Не сумнівайтеся, у Вови *********а і д'Єрьмака дійде черга і до вас
05.10.2025 13:33 Відповісти
Не захищаю Касьянова, бо не знаю його
АЛЕ ЕРМАКА ТРЕБА ГНАТИ У ШІЮ І геттманцева , і Арахамію
05.10.2025 13:34 Відповісти
Prof #608516


Єрмак працює з ФСБ,організував ішаку зустріч з Патрушевим і розвалює Україну ркуами ішака.
Всим покуй на це факт, бо не на часі.
Ну який компромат потрібен,щоб наріт почав думати головою і прибрав зрадника Єрмакa і робітника ФСБ ?!!!
05.10.2025 13:35 Відповісти
Касьянов чудово організатор, який обʼєднав вмотивованих людей та виготовляв БПЛА стратегічного значення за прийнятною вартістю, але Єрмакам це не подобається бо втрачається можливість збагачення !

ЯКЩО "КАРДИНАЛ" ЄРМАК = ЯК ЗРАДНИК
МАЄ БАТЬКА ГЕНЕРАЛА Ф.С.Б. ,
ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник КРАДЄ ДРОНОВІ-ГРОШІ У ЗСУ

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК ЗРAДНИК ПИЛИТЬ ДРОНОВІ- ГРОШІ МІЛІAРДAMИ РАЗОМ З МІНДИЧОМ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНУ ФІРМУ FirePoint.

ЯКЩО ЄРМАК = ЯК Зрадник
ЗМІШУЄ УСПІШНОГО ГОЛОВКОМУ ЗАЛУЖНОГО У СЕРЕДИНІ ВІЙНИ
ТО ЄРМАК ВІН І Є Зрадник !!!!! 2+2 =4
05.10.2025 13:36 Відповісти
А хто у нас головнокомандуючий, єрмак?
05.10.2025 13:42 Відповісти
То сьогодні військові таки скинуть zeленого торчка?
Уряяя!
05.10.2025 13:43 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Ось, яке має бути гасло. Тоді вийдуть на вулиці мільони.
05.10.2025 13:43 Відповісти
Вимоги треба видвигати ЗЕбілу щоб Єрмака обмежив в посаді завхоза офіса (сарая).Йому не можна доручити якісь державні справи,ставити головою всіляких делегацій.Він запятнав себе ще з часів "Вагнергейта"коли разом з ЗЕбілом вони "з'їли" голову ГУР Бурбу,а потім Червінського,останнього до сих пір переслідують в суді.Сврий кардинал Єрмак повинен відійти від всіх важливих справ.
05.10.2025 13:44 Відповісти
і шабуню!
шабуню обов'язково позвіть.
хай теж щось напише на картонці.

у мене питання!
це особистий приватний підрозділ касьяна?
чи будь хто, з військових може вийти з картонкою, типу не хочу в той окоп, хочу в інший, а краще до штабу писарем?
05.10.2025 13:45 Відповісти
Унилий зовсім приунив.
05.10.2025 13:47 Відповісти
Беру попкорн, подивлюсь на звитягу вкраїнчика
05.10.2025 13:47 Відповісти
Якщо дійсно підрозділ Касьянова ефективний,повинні вмішатись і голова ДПСУ, і Сирський,і Гнатов.Ганьба таким генералам що не можуть захистити інтереси військової справи,відбити похоть цього кота Єрмака.
05.10.2025 13:48 Відповісти
Не будеш присмикатись перед Зєрмаками - втратиш посаду, звання, й ще можуть кримінальну справи відкрити. Тому й мовчать.
05.10.2025 13:51 Відповісти
Глава ДПСУ генерал-лейтенант Дейнеко и расформировал подразделение, где служил Касьянов. Генералы Сырский и Гнатов не могут лезть в дела другого ведомства(МВД).
05.10.2025 13:55 Відповісти
І це все на фоні. Немає кому збивати шахеди. Дрони є нема операторів.
05.10.2025 13:53 Відповісти
 
 