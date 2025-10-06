На людей ужасно давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов
Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на фейсбук-странице.
"Прямо сейчас командование уволило с должности офицера, исполнявшего обязанности командира, которого они с субботы незаконно удерживали на территории воинской части, и куда-то его забрали. Фактически арестовали. На людей очень давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня. Меня арестуют в любой момент. Нам нужна юридическая поддержка", - заявил Касьянов.
Напомним, ранее Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрея Ермака из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.
А солдат шкода, підрозділ шкода.
Потім, після втечі «несудимого», цівиконавці переховувалися по мертвим селам та в Карпатах, тигіпко, цю тему теж знає і пам'ятає ….
Такий собі скривджений владою, але при цьому жодного слова проти ЛІДОРА. д'Єрмак і інші поганий, в бубачка хороший.
Так **** ти ниєш
Подивийся нижче на фото - кваліфікований психіатр і нарколог навіть по цьому фото виставить діагноз.
Жадні, сірі і тупі мерзотники, які намагається знищувати таких людей, перешкоджати їх професійній бойовій роботі на фронті і в тилу, є небезпечними поплічниками ворога.