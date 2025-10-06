На людей ужасно давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на фейсбук-странице.

"Прямо сейчас командование уволило с должности офицера, исполнявшего обязанности командира, которого они с субботы незаконно удерживали на территории воинской части, и куда-то его забрали. Фактически арестовали. На людей очень давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня. Меня арестуют в любой момент. Нам нужна юридическая поддержка", - заявил Касьянов.

Напомним, ранее Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрея Ермака из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.