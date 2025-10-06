РУС
На людей ужасно давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов

Касьянов о ликвидации подразделения

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на фейсбук-странице.

"Прямо сейчас командование уволило с должности офицера, исполнявшего обязанности командира, которого они с субботы незаконно удерживали на территории воинской части, и куда-то его забрали. Фактически арестовали. На людей очень давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня. Меня арестуют в любой момент. Нам нужна юридическая поддержка", - заявил Касьянов.

Напомним, ранее Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрея Ермака из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

При Порошенко такого ж не було так, Касьянов? Це ж при Zе?
А солдат шкода, підрозділ шкода.
06.10.2025 11:32 Ответить
Тепер-то ви розумієте якого монстра привели до влади? Міні-хуйла з фсбшними методами.
06.10.2025 11:35 Ответить
Перепроси Порошенка і він допоможе тобі з адвокатами. Завдяки таким, як Касьянов у Порошенка хороші адвокати і великий досвід відбивати атаки зєрмачні. До речі, Порошенко не відмовить через злопам'ятність, бо ставить на перше місце не помсту, а інтереси держави, як би дивно для декогл це не звучало. Хоча тут все просто - його бвзнес можливий лише у вільній і демократичній Україні.
06.10.2025 11:35 Ответить
При Порошенко такого ж не було так, Касьянов? Це ж при Zе?
А солдат шкода, підрозділ шкода.
06.10.2025 11:32 Ответить
Подібні протизаконні дії, привладних зеленського, проводилися і вертухаями кривоОхоронних системи, у 2013-14 році, татаров -єрмак- гетьманцев, теж до цього були залучені, як помічники ригоАНАЛІВ сівковича-тадеєва-клюєвих!!
Потім, після втечі «несудимого», цівиконавці переховувалися по мертвим селам та в Карпатах, тигіпко, цю тему теж знає і пам'ятає ….
06.10.2025 11:34 Ответить
Тепер-то ви розумієте якого монстра привели до влади? Міні-хуйла з фсбшними методами.
06.10.2025 11:35 Ответить
Я побачу шо він зрозумів коли вибачется перед Порошенко.
06.10.2025 11:39 Ответить
Ніколи не вибачиться. На Цензорі в Блогах він намагається максимально глибоко лизнути гундосу - він для нього "батько нації", то ж питань більше немає. І співчуття також.
06.10.2025 11:41 Ответить
В мене взагалі думка про скасувала, що касьчянова до виборів готують.
Такий собі скривджений владою, але при цьому жодного слова проти ЛІДОРА. д'Єрмак і інші поганий, в бубачка хороший.
06.10.2025 11:52 Ответить
Перепроси Порошенка і він допоможе тобі з адвокатами. Завдяки таким, як Касьянов у Порошенка хороші адвокати і великий досвід відбивати атаки зєрмачні. До речі, Порошенко не відмовить через злопам'ятність, бо ставить на перше місце не помсту, а інтереси держави, як би дивно для декогл це не звучало. Хоча тут все просто - його бвзнес можливий лише у вільній і демократичній Україні.
06.10.2025 11:35 Ответить
якщо Зе ермачило вперлось то ніякі адвокати не допоможуть, наприклад Пороха не випускають за кордон коли дають команду ...тай до чого тут адвокати? Шо протизаконного робить військове керівництво проводячи реорганізацію? Тут не підкопатись
06.10.2025 11:38 Ответить
Тиск на військовослужбовців - це не законно все-таки.
06.10.2025 11:41 Ответить
Де зелене ОПГ, а де закон.
06.10.2025 11:46 Ответить
Так якщо формально, в чому тиск? Реформування підрозділу цілком законна річ, навіть в цивільній структурі...все ж робиться під законними гаслами...юристи тут безсиллі...думаю Кас'янов міг би сам долучити юристів якби би був сенс
06.10.2025 11:50 Ответить
Чувак,тиж так справно боров Пороха!
Так **** ти ниєш
06.10.2025 11:38 Ответить
Ти здатний до мислення без методичок? Мова йде не про "чувака і Пороха", а про розформування ефективного бойового підрозділу ЗСУ. Заради задоволення патологічних амбіцій продажних обдолбаних аморалів здійснюється ослаблення Української Армії у вирішальний для країни час
Подивийся нижче на фото - кваліфікований психіатр і нарколог навіть по цьому фото виставить діагноз.
06.10.2025 11:51 Ответить
А чого ви придурки від мене чекали? Я вам нічого не дольжен.
06.10.2025 11:40 Ответить
Тваринний страх перед незбіжною карою за продажність, зраду, розкрадання України і Армії штовхають блазня з полководцями не зупиняючись навіть перед розформуванням і ліквідацією ефективних бойових підрозділів нашої Армії. Про заміну ефективного командування на бездарне, "потужні" курські наступи вже мовчу...
06.10.2025 11:42 Ответить
главное не Порох) да?
06.10.2025 11:43 Ответить
06.10.2025 11:47 Ответить
Такі люди, як Юрій Касьянов, здатні створювати з нуля ефективні бойові підрозділи, які воюють з ворогом високотехнологічною зброєю, яку самі розробили і виробляють серійно, власним коштом без корупції і мінімальним бюджетом є золотим фондом української нації.
Жадні, сірі і тупі мерзотники, які намагається знищувати таких людей, перешкоджати їх професійній бойовій роботі на фронті і в тилу, є небезпечними поплічниками ворога.
06.10.2025 11:47 Ответить
потрібен дах, без підтримки йти проти системи - марна праця й небезпечно, вона зжере будь що ефективне, неефективне, їй байдуже....
06.10.2025 11:54 Ответить
 
 