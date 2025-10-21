УКР
Новини Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
2 253 24

Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході: займатиметься FPV-дронами

Касьянов потрапив у новий підрозділ. Чим він займатиметься?

Майор та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов заявив, що приступив до виконання завдань у складі одного із загонів Держприкордонслужби на східному напрямку.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправив мене сюди голова ДПСУ пан генерал Дейнеко особистим наказом, як поважну особу. Спочатку кинув у розподільчий пункт на Рівненщині, де за його вказівкою мене замкнули в казармі з бусифікованими й ухилянтами, і ставилися як до злочинця - нікуди не випускали, і навіть курити дозволяли тільки в огородженому "мавпятнику" біля казарми чітко за розкладом.

На війні, зрозуміло, тиснути складніше, але і тут пан Дейнеко вигадує для мене хоча б малі, проте важливі і витончені незручності", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація підрозділу Касьянова - це елемент залякування військових Банковою, - Шабунін

За словами Касьянова, понад рік тому Дейнеко вже погрожував розформувати його підрозділ. 

"Цього року додалася критика Fire Point і мої свідчення в НАБУ. Все це вважається ознаками "неефективності" і "безрезультативності" підрозділу за версією Сергія Васильовича, тому і ставлення до мене у нього особисте, царське - розжалувати, бити різками і заслати в солдати. Якби навпаки - підрозділ дійсно був би неефективним, проте я б всюди співав осанну дорогим батькам нації і їх бізнес-партнерам, то сидів би зараз у київському ресторані разом з Сергієм Васильєвичем", - додав офіцер.

Читайте: Рішення про ліквідацію підрозділу ухвалив Зеленський через мої свідчення в НАБУ, родину переслідують, мене утримують в скотських умовах, - Касьянов

Чим тепер займатиметься Касьянов?

"Тепер займаюся фпв-дронами. Типова майстерня, яких багато. Хтось налаштовує дрони, хтось вигадує скиди, ціла артіль військовослужбовців готує для підарів "цукерки". Нічого, нібито, складного, роботи багато, рук не вистачає. Є бажання поліпшити пташки, є технічні проблеми, є ідеї, як їх вирішити.

В минулому житті, до ліквідації підрозділу, я б одразу поставив завдання нашим конструкторам, інженерам, знайшов би гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора, але тепер я звичайний майор, котрий буде писати рекламації на виробника, вмовляти волонтерів, і чекати місяцями на вирішення питань.

Пан Дейнеко вважає, що так краще. Що це державницький підхід.

І нехай ніхто тепер не літає до москви, а в покинутому ангарі гниють новітні розробки літаків, катапульт, двигунів, тощо. Нехай в пустих лабораторіях ховаються дивовижні відкриття, вмирають тисячі годин розрахунків і експериментів, а на карті планування операцій меркнуть примари вкраденої перемоги. Головне, щоб велике серце Сергія Васильовича не боліло. Але цього я йому точно не обіцяю", - підсумував він.

Читайте: Ліквідація підрозділу Касьянова: ТСК звернулася до голови ДПСУ Дейнека щодо надання повної інформації, - нардепка Яцик

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Держприкордонслужба ДПСУ (6514) Касьянов Юрій (38)
+12
Коли я цьому придурку нагадав допис https://t.me/sam_svit/9297 Світлани Самарської - він мене забанив, принаймі, у своєму блозі "Війна триває". Не подобається, видать, йому, нагадування, що в його проблемах винуватий він сам. Що він сам наагітував собі - але передовсім всім нам, украхнцям - оцю зелену біду з повномасштабним вторгненням *****.
Він нас всіх, хто нагадує - вважає сектою. Ще й бахвалиться, що приліпив до нас погремуху "порохоботи"...
21.10.2025 13:52 Відповісти
+9
"В минулому житті, до ліквідації підрозділу, я б одразу поставив завдання нашим конструкторам, інженерам, знайшов би гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора "

То чого не поставив? Капець... Порох за руки тримав?
21.10.2025 13:55 Відповісти
+7
До речі, висер самого https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02ooQuNYwjpYGFZt8CotymMGDKBkv5mhpG3K9YkBgtKBU4y2MTvRzQ4Xtyu4LMLMral Касьянова: Там він пистів "Ну, так давайте разом з владою вбuйтe мене заради вашой "справедливості", за якою криється тільки фанатично віра у вашого лідера" - але ж потім відредагував на "Вам важливіше вбити «невірного», навіть якщо він воює за вас, за Україну, і самотужки з усіх сил протистоїть всій державній машині, яку ви, начебто, ненавидите?" Те що він і тут бреше, несподіванкою не являється: ніхто йому вбивством не погрожував, і не погрожує. Це він сам собі придумав, мовляв, нагадування йому його брехні (в т.ч. тої, якою він клеймив нас шпигунами *****; а Пороха - *********** резидентом в придуманих ним самим фейкових жабах) - це, мовляв, його натурально вбиває...
21.10.2025 14:08 Відповісти
Ну от, тепер буде в тилу десь крутити дрони , зате не з ухилянтами в одній казармі! А то це вже занадто!
21.10.2025 13:43 Відповісти
Тобто пан касьянов, в складі "РУБпАК 10-го мобільного загону" - ніякого відношення до "Сходу" напередодні свого нового призначення не мав. Тож пан касьянов відтепер буде виконувати накази і вирішувати конкретні корисні задачі, а не "ставити завдання нашим конструкторам, інженерам, шукати гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора" в тому режимі, в якому йому хочеться і там, де йому хочеться.

Я одно не розумію - зараз у війську приблизно мінімум півмільйона осіб - виконують накази, роблять конкретні речі і знаходяться в тому місці, де наказав командир. Чим, власне, пан касьянов не задоволений? Хоч якимось чином хоч хтось порушив щодо нього статут чи навіть закон?

Якщо ж по людськи: менше пи*діти, пан касьянов, без приводу і без доказів, треба на камеру. За пи*дьож до тебе "по уставному" і поставились. Тобто - за купу брехні без приводу.
21.10.2025 13:46 Відповісти
Воно себе відчуває білою кістю з голубої крові, в все решта це бидло, тіла його повинні цілувати в дупу і носити на руках!!! Воно **** по всіх статтях!!!
21.10.2025 15:08 Відповісти
Тобто, ефективність роботи нахєр? Головне щоб не ******! Хоча, ефективність роботи ефективного лрганізатора, насправді, важливіше та дорожче сотні виконавців. І чому зараз він займається "корисною" справою, а раніше це була не корисна справа в іншому підрозділі?
21.10.2025 15:59 Відповісти
Олег, от з чого ти прийняв за "постулат", що пан касьянов має хоч якесь відношення до терміну "ефективність роботи"?!? Якраз навпаки - вся історія, яка описується словами "касьянов і виробництво дронів" - це суцільна брехня, видурювання донатів на неіснуючі "масові виробництва", відстійні дрони, які в коментарях тих, хто їх замовляв разово, інакші ніж "лайно" не називаються.

Тож особисто я впевнений - вихлопу від роботи пана касьянова на новому місці буде БІЛЬШЕ, якщо він взагалі буде ходити на "роботу" і справно рапорти підлеглих щодо необхідних їм матеріалів підписувати, "не дивлячись". А от якщо він стане в тих рапортах почне "розбиратись" і щось там "вирішувати" - ефективність буде катастрофічно нижче, ніж могла б бути.

Бо він - п*здабол по життю.
21.10.2025 16:20 Відповісти
Нагорода знайшла свого героя.
21.10.2025 13:46 Відповісти
Тимур Міндіч головниий кінопродюсер ракети "Фламінго".
21.10.2025 13:50 Відповісти
Коли я цьому придурку нагадав допис https://t.me/sam_svit/9297 Світлани Самарської - він мене забанив, принаймі, у своєму блозі "Війна триває". Не подобається, видать, йому, нагадування, що в його проблемах винуватий він сам. Що він сам наагітував собі - але передовсім всім нам, украхнцям - оцю зелену біду з повномасштабним вторгненням *****.
Він нас всіх, хто нагадує - вважає сектою. Ще й бахвалиться, що приліпив до нас погремуху "порохоботи"...
21.10.2025 13:52 Відповісти
До речі, висер самого https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02ooQuNYwjpYGFZt8CotymMGDKBkv5mhpG3K9YkBgtKBU4y2MTvRzQ4Xtyu4LMLMral Касьянова: Там він пистів "Ну, так давайте разом з владою вбuйтe мене заради вашой "справедливості", за якою криється тільки фанатично віра у вашого лідера" - але ж потім відредагував на "Вам важливіше вбити «невірного», навіть якщо він воює за вас, за Україну, і самотужки з усіх сил протистоїть всій державній машині, яку ви, начебто, ненавидите?" Те що він і тут бреше, несподіванкою не являється: ніхто йому вбивством не погрожував, і не погрожує. Це він сам собі придумав, мовляв, нагадування йому його брехні (в т.ч. тої, якою він клеймив нас шпигунами *****; а Пороха - *********** резидентом в придуманих ним самим фейкових жабах) - це, мовляв, його натурально вбиває...
21.10.2025 14:08 Відповісти
Холопи не ******* нахабних холопів. Всією країною показали йому його місце.
21.10.2025 14:18 Відповісти
Кращої ілюстрації до цього прислів'я годі й шукати.
21.10.2025 14:51 Відповісти
От бач яка ти ****: 1. вигадав якесь прислів'я щодо нелюбові холопів до чогось (ти холоп, що знаєш почуття холопів?). 2. потім потулював, що це вся країна показала касьянову його місце (ти кожного в країні опитав, що розпинаєшся за всіх?). 3. фактично назвав всю країну холопами (тут ти зовсім мразотою себе виставив).
21.10.2025 15:39 Відповісти
А він завжди банить хто його критикує Мене з десяток раз банив
21.10.2025 15:44 Відповісти
Мало пробыл в казарме с мобилизованными(которых в СОУ 80+ %). Но не все потеряно, будут еще "откровения" от Касьянова.
21.10.2025 13:53 Відповісти
"В минулому житті, до ліквідації підрозділу, я б одразу поставив завдання нашим конструкторам, інженерам, знайшов би гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора "

То чого не поставив? Капець... Порох за руки тримав?
21.10.2025 13:55 Відповісти
Поставалка ще тоді не виросла. А заоаз буде рости з кожним днем. Касянову ж не подобається, що він тепер не Атаман Махно і Рокфелєр на мінімалках одночасеїно. А " звичайний майор", якому ще доведеться " виконувати накази".
21.10.2025 15:22 Відповісти
Щось занадто пафосу в Касьянова
21.10.2025 14:14 Відповісти
" аристократ грьобаний" !!!
21.10.2025 15:10 Відповісти
Не скривдити найвеличнішого, ось головна задача його світи. Якийсь Касьянов попер на фламіндіча, ату його, фас, і борзі стартували, женуть одна перед одною
21.10.2025 14:22 Відповісти
До речі, касьянов ні слова прямої мови щодо міндіча не сказав. Це ваша вигадка. І проти найвеличнішого херограя напряму він ні слова не сказав ні разу. Бо є давнім ідейним прихильником найвеличнішого - в т.ч. палко агітував за нього в 2019 році.

Більшість спічів і обсирання "всіх інших" в касьянова були спричинені тим, що хтось там отримав підряди на десятки і сотні тисяч дронів (очевидно, що в т.ч. і з корупційними приколюхами), а бізнес касьянова (фірма називається Matrix-UAV) ніяких підрядів не отримала. А ще касьянов навіщось почав х*есосити зенітні дрони. Мабуть теж тому, що його фірма їх не виробляє. В соцмережах можна знайти десятки відгуків про дрони від Matrix-UAV в стилі "один раз замовили на пробу - виявилось відверте лайно - більше не замовляли". Очевидно, що якщо б вони працювали реально - їх би купували - грошей в системі, не підвладним найвеличнішому, доволі багато "гуляє". Але дрони виявились лайном. У касьянова з-за відсутності доступу до грошових потоків - підгоряє і нетримання вербальне.

А так як касьянов сам по собі показав себе чортом до цих подій - то і співчуття та справжніх захисників в нього - ото сім'я лише.
21.10.2025 15:48 Відповісти
Виклянчив тилову посаду.
21.10.2025 14:42 Відповісти
Нічого він не клянчив. В ЗСУ майорів на ЛБЗ, в окопи тощо - не надсилають. Якщо ви майор - можете спокійно йти до ТЦК і мобілізуватись - буде у вас в 99.9% "тилова посада", ну або, принаймні, не пов'язана з сидінням в окопах та безпосереднім натисканням гашеток.
21.10.2025 15:52 Відповісти
Шахрай.
21.10.2025 16:34 Відповісти
 
 