Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході: займатиметься FPV-дронами

Майор та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов заявив, що приступив до виконання завдань у складі одного із загонів Держприкордонслужби на східному напрямку.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправив мене сюди голова ДПСУ пан генерал Дейнеко особистим наказом, як поважну особу. Спочатку кинув у розподільчий пункт на Рівненщині, де за його вказівкою мене замкнули в казармі з бусифікованими й ухилянтами, і ставилися як до злочинця - нікуди не випускали, і навіть курити дозволяли тільки в огородженому "мавпятнику" біля казарми чітко за розкладом.

На війні, зрозуміло, тиснути складніше, але і тут пан Дейнеко вигадує для мене хоча б малі, проте важливі і витончені незручності", - зазначив він.

За словами Касьянова, понад рік тому Дейнеко вже погрожував розформувати його підрозділ.

"Цього року додалася критика Fire Point і мої свідчення в НАБУ. Все це вважається ознаками "неефективності" і "безрезультативності" підрозділу за версією Сергія Васильовича, тому і ставлення до мене у нього особисте, царське - розжалувати, бити різками і заслати в солдати. Якби навпаки - підрозділ дійсно був би неефективним, проте я б всюди співав осанну дорогим батькам нації і їх бізнес-партнерам, то сидів би зараз у київському ресторані разом з Сергієм Васильєвичем", - додав офіцер.

Чим тепер займатиметься Касьянов?

"Тепер займаюся фпв-дронами. Типова майстерня, яких багато. Хтось налаштовує дрони, хтось вигадує скиди, ціла артіль військовослужбовців готує для підарів "цукерки". Нічого, нібито, складного, роботи багато, рук не вистачає. Є бажання поліпшити пташки, є технічні проблеми, є ідеї, як їх вирішити.

В минулому житті, до ліквідації підрозділу, я б одразу поставив завдання нашим конструкторам, інженерам, знайшов би гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора, але тепер я звичайний майор, котрий буде писати рекламації на виробника, вмовляти волонтерів, і чекати місяцями на вирішення питань.

Пан Дейнеко вважає, що так краще. Що це державницький підхід.

І нехай ніхто тепер не літає до москви, а в покинутому ангарі гниють новітні розробки літаків, катапульт, двигунів, тощо. Нехай в пустих лабораторіях ховаються дивовижні відкриття, вмирають тисячі годин розрахунків і експериментів, а на карті планування операцій меркнуть примари вкраденої перемоги. Головне, щоб велике серце Сергія Васильовича не боліло. Але цього я йому точно не обіцяю", - підсумував він.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

