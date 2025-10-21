Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке: будет заниматься FPV-дронами

Майор и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что приступил к выполнению задач в составе одного из отрядов Госпогранслужбы на восточном направлении.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Отправил меня сюда председатель ГПСУ господин генерал Дейнеко личным приказом, как уважаемое лицо. Сначала бросил в распределительный пункт на Ривненщине, где по его указанию меня заперли в казарме с бусифицированными и уклонистами, и относились, как к преступнику - никуда не выпускали и даже курить разрешали только в огражденном "обезьяннике" возле казармы четко по расписанию.

На войне, разумеется, давить сложнее, но и здесь господин Дейнеко придумывает для меня хотя бы малые, но важные и изощренные неудобства", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация подразделения Касьянова - это элемент запугивания военных Банковой, - Шабунин

По словам Касьянова, более года назад Дейнеко уже угрожал расформировать его подразделение.

"В этом году добавилась критика Fire Point и мои показания в НАБУ. Все это считается признаками "неэффективности" и "безрезультативности" подразделения по версии Сергея Васильевича, поэтому и отношение ко мне у него личное, царское - разжаловать, бить розгами и сослать в солдаты. Если бы наоборот - подразделение действительно было бы неэффективным, однако я бы везде пел осанну дорогим отцам нации и их бизнес-партнерам, то сидел бы сейчас в киевском ресторане вместе с Сергеем Васильевичем", - добавил офицер.

Читайте: Решение о ликвидации подразделения принял Зеленский из-за моих показаний в НАБУ, семью преследуют, меня удерживают в скотских условиях, - Касьянов

Чем теперь будет заниматься Касьянов?

"Теперь занимаюсь фпв-дронами. Типичная мастерская, которых много. Кто-то настраивает дроны, кто-то придумывает сбросы, целая артель военнослужащих готовит для пидаров "конфеты". Ничего, вроде бы, сложного, работы много, рук не хватает. Есть желание улучшить птички, есть технические проблемы, есть идеи, как их решить.

В прошлой жизни, до ликвидации подразделения, я бы сразу поставил задачу нашим конструкторам, инженерам, нашел бы деньги, ресурсы, и все бы сделали еще на вчера, но теперь я обычный майор, который будет писать рекламации на производителя, уговаривать волонтеров, и ждать месяцами решения вопросов.

Господин Дейнеко считает, что так лучше. Что это государственный подход.

И пусть никто теперь не летает на Москву, а в заброшенном ангаре гниют новейшие разработки самолетов, катапульт, двигателей и тому подобное. Пусть в пустых лабораториях прячутся удивительные открытия, умирают тысячи часов расчетов и экспериментов, а на карте планирования операций меркнут призраки украденной победы. Главное, чтобы большое сердце Сергея Васильевича не болело. Но этого я ему точно не обещаю", - подытожил он.

Читайте: Ликвидация подразделения Касьянова: ВСК обратилась к главе ГПСУ Дейнеку о предоставлении полной информации, - нардеп Яцык

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Больше читайте в нашем Telegram-канале