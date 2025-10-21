РУС
Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке: будет заниматься FPV-дронами

Касьянов попал в новое подразделение. Чем он будет заниматься?

Майор и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что приступил к выполнению задач в составе одного из отрядов Госпогранслужбы на восточном направлении.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Отправил меня сюда председатель ГПСУ господин генерал Дейнеко личным приказом, как уважаемое лицо. Сначала бросил в распределительный пункт на Ривненщине, где по его указанию меня заперли в казарме с бусифицированными и уклонистами, и относились, как к преступнику - никуда не выпускали и даже курить разрешали только в огражденном "обезьяннике" возле казармы четко по расписанию.

На войне, разумеется, давить сложнее, но и здесь господин Дейнеко придумывает для меня хотя бы малые, но важные и изощренные неудобства", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация подразделения Касьянова - это элемент запугивания военных Банковой, - Шабунин

По словам Касьянова, более года назад Дейнеко уже угрожал расформировать его подразделение.

"В этом году добавилась критика Fire Point и мои показания в НАБУ. Все это считается признаками "неэффективности" и "безрезультативности" подразделения по версии Сергея Васильевича, поэтому и отношение ко мне у него личное, царское - разжаловать, бить розгами и сослать в солдаты. Если бы наоборот - подразделение действительно было бы неэффективным, однако я бы везде пел осанну дорогим отцам нации и их бизнес-партнерам, то сидел бы сейчас в киевском ресторане вместе с Сергеем Васильевичем", - добавил офицер.

Читайте: Решение о ликвидации подразделения принял Зеленский из-за моих показаний в НАБУ, семью преследуют, меня удерживают в скотских условиях, - Касьянов

Чем теперь будет заниматься Касьянов?

"Теперь занимаюсь фпв-дронами. Типичная мастерская, которых много. Кто-то настраивает дроны, кто-то придумывает сбросы, целая артель военнослужащих готовит для пидаров "конфеты". Ничего, вроде бы, сложного, работы много, рук не хватает. Есть желание улучшить птички, есть технические проблемы, есть идеи, как их решить.

В прошлой жизни, до ликвидации подразделения, я бы сразу поставил задачу нашим конструкторам, инженерам, нашел бы деньги, ресурсы, и все бы сделали еще на вчера, но теперь я обычный майор, который будет писать рекламации на производителя, уговаривать волонтеров, и ждать месяцами решения вопросов.

Господин Дейнеко считает, что так лучше. Что это государственный подход.

И пусть никто теперь не летает на Москву, а в заброшенном ангаре гниют новейшие разработки самолетов, катапульт, двигателей и тому подобное. Пусть в пустых лабораториях прячутся удивительные открытия, умирают тысячи часов расчетов и экспериментов, а на карте планирования операций меркнут призраки украденной победы. Главное, чтобы большое сердце Сергея Васильевича не болело. Но этого я ему точно не обещаю", - подытожил он.

Читайте: Ликвидация подразделения Касьянова: ВСК обратилась к главе ГПСУ Дейнеку о предоставлении полной информации, - нардеп Яцык

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Топ комментарии
+10
Коли я цьому придурку нагадав допис https://t.me/sam_svit/9297 Світлани Самарської - він мене забанив, принаймі, у своєму блозі "Війна триває". Не подобається, видать, йому, нагадування, що в його проблемах винуватий він сам. Що він сам наагітував собі - але передовсім всім нам, украхнцям - оцю зелену біду з повномасштабним вторгненням *****.
Він нас всіх, хто нагадує - вважає сектою. Ще й бахвалиться, що приліпив до нас погремуху "порохоботи"...
21.10.2025 13:52 Ответить
+5
Ну от, тепер буде в тилу десь крутити дрони , зате не з ухилянтами в одній казармі! А то це вже занадто!
21.10.2025 13:43 Ответить
+5
"В минулому житті, до ліквідації підрозділу, я б одразу поставив завдання нашим конструкторам, інженерам, знайшов би гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора "

То чого не поставив? Капець... Порох за руки тримав?
21.10.2025 13:55 Ответить
Ну от, тепер буде в тилу десь крутити дрони , зате не з ухилянтами в одній казармі! А то це вже занадто!
21.10.2025 13:43 Ответить
Тобто пан касьянов, в складі "РУБпАК 10-го мобільного загону" - ніякого відношення до "Сходу" напередодні свого нового призначення не мав. Тож пан касьянов відтепер буде виконувати накази і вирішувати конкретні корисні задачі, а не "ставити завдання нашим конструкторам, інженерам, шукати гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора" в тому режимі, в якому йому хочеться і там, де йому хочеться.

Я одно не розумію - зараз у війську приблизно мінімум півмільйона осіб - виконують накази, роблять конкретні речі і знаходяться в тому місці, де наказав командир. Чим, власне, пан касьянов не задоволений? Хоч якимось чином хоч хтось порушив щодо нього статут чи навіть закон?

Якщо ж по людськи: менше пи*діти, пан касьянов, без приводу і без доказів, треба на камеру. За пи*дьож до тебе "по уставному" і поставились. Тобто - за купу брехні без приводу.
21.10.2025 13:46 Ответить
Воно себе відчуває білою кістю з голубої крові, в все решта це бидло, тіла його повинні цілувати в дупу і носити на руках!!! Воно **** по всіх статтях!!!
21.10.2025 15:08 Ответить
Нагорода знайшла свого героя.
21.10.2025 13:46 Ответить
Тимур Міндіч головниий кінопродюсер ракети "Фламінго".
21.10.2025 13:50 Ответить
Коли я цьому придурку нагадав допис https://t.me/sam_svit/9297 Світлани Самарської - він мене забанив, принаймі, у своєму блозі "Війна триває". Не подобається, видать, йому, нагадування, що в його проблемах винуватий він сам. Що він сам наагітував собі - але передовсім всім нам, украхнцям - оцю зелену біду з повномасштабним вторгненням *****.
Він нас всіх, хто нагадує - вважає сектою. Ще й бахвалиться, що приліпив до нас погремуху "порохоботи"...
21.10.2025 13:52 Ответить
До речі, висер самого https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02ooQuNYwjpYGFZt8CotymMGDKBkv5mhpG3K9YkBgtKBU4y2MTvRzQ4Xtyu4LMLMral Касьянова: Там він пистів "Ну, так давайте разом з владою вбuйтe мене заради вашой "справедливості", за якою криється тільки фанатично віра у вашого лідера" - але ж потім відредагував на "Вам важливіше вбити «невірного», навіть якщо він воює за вас, за Україну, і самотужки з усіх сил протистоїть всій державній машині, яку ви, начебто, ненавидите?" Те що він і тут бреше, несподіванкою не являється: ніхто йому вбивством не погрожував, і не погрожує. Це він сам собі придумав, мовляв, нагадування йому його брехні (в т.ч. тої, якою він клеймив нас шпигунами *****; а Пороха - *********** резидентом в придуманих ним самим фейкових жабах) - це, мовляв, його натурально вбиває...
21.10.2025 14:08 Ответить
Холопи не ******* нахабних холопів. Всією країною показали йому його місце.
21.10.2025 14:18 Ответить
Кращої ілюстрації до цього прислів'я годі й шукати.
21.10.2025 14:51 Ответить
Мало пробыл в казарме с мобилизованными(которых в СОУ 80+ %). Но не все потеряно, будут еще "откровения" от Касьянова.
21.10.2025 13:53 Ответить
"В минулому житті, до ліквідації підрозділу, я б одразу поставив завдання нашим конструкторам, інженерам, знайшов би гроші, ресурси, і все б зробили ще на вчора "

То чого не поставив? Капець... Порох за руки тримав?
21.10.2025 13:55 Ответить
Поставалка ще тоді не виросла. А заоаз буде рости з кожним днем. Касянову ж не подобається, що він тепер не Атаман Махно і Рокфелєр на мінімалках одночасеїно. А " звичайний майор", якому ще доведеться " виконувати накази".
21.10.2025 15:22 Ответить
Щось занадто пафосу в Касьянова
21.10.2025 14:14 Ответить
" аристократ грьобаний" !!!
21.10.2025 15:10 Ответить
Не скривдити найвеличнішого, ось головна задача його світи. Якийсь Касьянов попер на фламіндіча, ату його, фас, і борзі стартували, женуть одна перед одною
21.10.2025 14:22 Ответить
Виклянчив тилову посаду.
21.10.2025 14:42 Ответить
 
 