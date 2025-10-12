Решение о ликвидации нашего подразделения принял Зеленский из-за моих показаний в НАБУ, семью преследуют, меня удерживают в скотских условиях, охраняют, как уклониста, - Касьянов

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что решение о ликвидации его подразделения было принято лично президентом Владимиром Зеленским.

"Решение о ликвидации нашего подразделения было принято президентом Владимиром Зеленским, потому что я являюсь обличителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем. 2 октября я дал показания детективам НАБУ. 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения", - подчеркнул он и призвал НАБУ обеспечить ему и его семье защиту по программе защиты свидетелей.

"Я оставлял президенту поле для маневра - призывал его изменить решение, выходил на Майдан, обвинял только Ермака, вел кулуарные переговоры с членами его команды, даже поднял белый флаг в попытке сохранить эффективное подразделение и не преследовать меня и членов моей семьи.

Я боролся за консолидацию в обществе вокруг фигуры президента и верховного главнокомандующего. Президент не услышал и принял решение расправиться. Потому что в моих показаниях есть и его фамилия", - пишет Касьянов.

"Преследование детективов НАБУ, попытка поставить НАБУ под контроль через правки в законодательстве, а теперь и ликвидация нашего подразделения, преследование меня и членов моей семьи, потоки "компромата" в сети, нападение на семейный бизнес - все это акт показательной расправы топ-коррупционеров, которые зарабатывают миллиарды долларов на войне", - добавляет военный.

Он также сообщил, что сейчас находится в Ривненской области, в сборно-пересыльном пункте 1-го пограничного отряда (бригада "Гарт") в скотских условиях, фактически в положении арестованного.

"Меня, старшего офицера, добровольца с 2014 года, поселили в одной казарме с мобилизованными, не позволяют выйти, охраняют как уклониста. Мое физическое состояние ухудшается с каждым днем. Дейнека меня отсюда живым не выпустит", - резюмирует Касьянов.

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

