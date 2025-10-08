Половину нашего "неэффективного" подразделения отправили в другую часть ГПСУ, - Касьянов
Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил о переводе половины личного состава его подразделения в другую воинскую часть Госпогранслужбы.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня половину нашего "неэффективного" подразделения отправили в другую хорошую воинскую часть ГПСУ, которая реально воюет, а не занимается построениями по 6 раз в день. Им объявили решение в обед, завтра они должны уже быть в расположении. Ни дня отдыха (выходных у них не было), ни дня для сборов, решения семейных вопросов...
Но все равно я рад за ребят. Для них все закончилось. Вместе с ними отправляют и наши "неэффективные" самолеты. Не знаю, как они их будут запускать без стендов для настройки, калибровки, прогазовки двигателей...", - написал Касьянов.
Офицер сообщил о потере оборудования, которое использовалось для обслуживания БПЛА.
"Все это разрушено, разграблено, в бывшем расположении подразделения лишнего имущества (не уставного, не принадлежащего воинской части) - на десятки миллионов гривен, все это делалось ради победы. Раньше я всегда боялся, что в расположение подразделения прилетит "шахед" или "искандер", а оказывается, бояться надо было наших украинских негодяев и предателей", - отметил Касьянов.
По словам военного, часть личного состава подразделения покидает службу:
"Многие из нашего подразделения уходят со службы по семейным обстоятельствам - возраст, трое детей, болезни. Несколько ребят принципиально ушли в СЗЧ. Те, кто остался, не хотят служить. "Кейс Касьянова" - это еще кейс о мотивации".
Касьянов признался, что если бы можно было вернуть время назад, выбрал бы другой путь и не брался бы за организацию подразделения и производство дронов.
Что предшествовало?
3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.
Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.
6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо у сухому залишку. Хто служить- буде служити і з літачками розберуця. Щира подяка Касянову за працю і ганьба Касянову за всаджування у крісло підлітка- клєптомана із комплексами.
Звернувся?
В цьому увесь Йура. Фізбуком махати і охлосу у вуха " зраду" вдувати- тут у Йури все ОК,
А зробити дію, ту що озвучив- це не про нього.
Блазень ставить кругом своїх сра колизів.
А бути незалежним "правдорубом" в Україні - це як перечити мафії.
Транслювання виключно слів касьянова з цього питання (розформування РУБпАК в 10-му мобільному загоін ДПСУ).
На жаль, касьянов - досить одіозний "персонаж". Краз настільки, щоб всі його слова піддавати великому сумніву.