РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7081 посетитель онлайн
Новости Ликвидация подразделения роты ударных БПЛА комплексов 10-го мобильного отряда
726 12

Половину нашего "неэффективного" подразделения отправили в другую часть ГПСУ, - Касьянов

касьянов

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил о переводе половины личного состава его подразделения в другую воинскую часть Госпогранслужбы.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня половину нашего "неэффективного" подразделения отправили в другую хорошую воинскую часть ГПСУ, которая реально воюет, а не занимается построениями по 6 раз в день. Им объявили решение в обед, завтра они должны уже быть в расположении. Ни дня отдыха (выходных у них не было), ни дня для сборов, решения семейных вопросов...

Но все равно я рад за ребят. Для них все закончилось. Вместе с ними отправляют и наши "неэффективные" самолеты. Не знаю, как они их будут запускать без стендов для настройки, калибровки, прогазовки двигателей...", - написал Касьянов.

Офицер сообщил о потере оборудования, которое использовалось для обслуживания БПЛА.

"Все это разрушено, разграблено, в бывшем расположении подразделения лишнего имущества (не уставного, не принадлежащего воинской части) - на десятки миллионов гривен, все это делалось ради победы. Раньше я всегда боялся, что в расположение подразделения прилетит "шахед" или "искандер", а оказывается, бояться надо было наших украинских негодяев и предателей", - отметил Касьянов.

Также читайте: Личные данные наших бойцов оказались в сети, - Касьянов

По словам военного, часть личного состава подразделения покидает службу:

"Многие из нашего подразделения уходят со службы по семейным обстоятельствам - возраст, трое детей, болезни. Несколько ребят принципиально ушли в СЗЧ. Те, кто остался, не хотят служить. "Кейс Касьянова" - это еще кейс о мотивации".

Касьянов признался, что если бы можно было вернуть время назад, выбрал бы другой путь и не брался бы за организацию подразделения и производство дронов.

касьянов

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ГПСУ Дейнеко встретился с военными расформированного подразделения Касьянова, - Демченко

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.

Автор: 

Госпогранслужба (6904) Касьянов Юрий (44)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
В чи не на такий результат розраховував цей пан, коли в 19-му скидав бариґу-марадьора?
показать весь комментарий
08.10.2025 23:23 Ответить
+5
А що ж корєфан Зеля? Йура, ти ж так за нього топив, і картонками із закликами до " батька нації" сігналізував йому?
А якщо у сухому залишку. Хто служить- буде служити і з літачками розберуця. Щира подяка Касянову за працю і ганьба Касянову за всаджування у крісло підлітка- клєптомана із комплексами.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:24 Ответить
+3
А воно ще той гусак!!! Це ж воно так топило за зє перед виборами, в тепер пробачення просить у єрмакова, смердить воно !!!
показать весь комментарий
08.10.2025 23:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В чи не на такий результат розраховував цей пан, коли в 19-му скидав бариґу-марадьора?
показать весь комментарий
08.10.2025 23:23 Ответить
А що ж корєфан Зеля? Йура, ти ж так за нього топив, і картонками із закликами до " батька нації" сігналізував йому?
А якщо у сухому залишку. Хто служить- буде служити і з літачками розберуця. Щира подяка Касянову за працю і ганьба Касянову за всаджування у крісло підлітка- клєптомана із комплексами.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:24 Ответить
зебіл ніколи не був "підлітком-клєптоманом", він з самого початку зйомок серіалу Слуга Народу знав, що буде захоплювати владу для власних інтересів.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:38 Ответить
А воно ще той гусак!!! Це ж воно так топило за зє перед виборами, в тепер пробачення просить у єрмакова, смердить воно !!!
показать весь комментарий
08.10.2025 23:25 Ответить
Так що там з компроматом на єрмака?Зате баригу поборов.Сумно і гидко.Тепер скулиш як пес побитий
показать весь комментарий
08.10.2025 23:25 Ответить
Та да, Йура декілька разів інформував що " звернеця до НАЬУ".
Звернувся?
В цьому увесь Йура. Фізбуком махати і охлосу у вуха " зраду" вдувати- тут у Йури все ОК,
А зробити дію, ту що озвучив- це не про нього.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:55 Ответить
Шкода Касьянова.
Блазень ставить кругом своїх сра колизів.
А бути незалежним "правдорубом" в Україні - це як перечити мафії.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:27 Ответить
Незалежний "правдоруб"...🤣
показать весь комментарий
08.10.2025 23:29 Ответить
Касьянова нагнули за правду про фламінго (повезло, що поки ще живий).
показать весь комментарий
08.10.2025 23:33 Ответить
Спочатку був Шабунін, тепер цей патріот, ще кілька мєлкіх баригоборців. І жоден з них не шкодує, що привів до влади кацапську маріонетку і позбавив Україну ефективно захищатись
показать весь комментарий
08.10.2025 23:27 Ответить
Касьянова смыла та самая "свежая струя", которой он радовался в 2019. Хорошо будет, если не посадят.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:37 Ответить
Цензору варто було б зробити запит і озвучити позицію керівництва ДПСУ та 10-го мобільного загону.

Транслювання виключно слів касьянова з цього питання (розформування РУБпАК в 10-му мобільному загоін ДПСУ).

На жаль, касьянов - досить одіозний "персонаж". Краз настільки, щоб всі його слова піддавати великому сумніву.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:48 Ответить
 
 