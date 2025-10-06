РУС
Подразделение Касьянова расформировывают из-за отсутствия результативности. Ни одного поражения определенных вражеских объектов не подтверждено, - ГПСУ

Подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для понимания ситуации. Подразделение, о котором говорит Касьянов, было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Штатная численность подразделения изначально составляла более 40 военнослужащих. Несколько раз проводились организационно штатные изменения, в результате чего штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих", - сказал Демченко.

По его словам, в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысяч гривен.

"В течение 2025 года было осуществлено 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА", - отметил Демченко, добавив, что для обеспечения подразделения была организована аренда помещений, обеспечено вооружением и средствами защиты, 11 единицами транспортных средств (были еще три автомобиля от волонтеров), более 6 тоннами палевого (только в 2025 году), портативными и автомобильными радиостанциями, Starlink, ноутбуками и планшетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На людей очень давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов

В то же время, как отметил Демченко, по результатам применения ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов врага.

"В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены. Еще раз отмечу, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения. Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

Также читайте: Касьянов снова обратился к Зеленскому из-за ликвидации подразделения, которое наносит удары по Москве: "Я выхожу к ОП на Майдан со своей картонкой". ФОТО

Что предшествовало?

Напомним, Касьянов ранее сообщил, что успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака после критики в его адрес. Со стороны главы ОП, по словам Касьянова, идет давление и преследование. Кроме того, он отмечал, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Военный обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и призвал прекратить давление.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел. 6 октября стало известно, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира подразделения.

+24
Ось і все юра.Це при баризі ти мав авторитет.При,як ти сам назвав президента і верховного головкома,батьку нації-ти просто пєшка і використ презерватив.Тебе ніхто не підтримав.А все тому що ти ніколи і нікого не підтримав.Корона тобі заважала.
06.10.2025 11:56 Ответить
+23
Можна розформувати ОП, використовуючи те саме формулювання?
06.10.2025 11:59 Ответить
+19
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
06.10.2025 11:59 Ответить
віримо...і його слова про не ефективністьі шалену вартість продуктів "міндіча-єрмака" зовсім ні до чого
06.10.2025 11:55 Ответить
Надіюсь розформовують не просто так, а розпихають по частинах де не комплект. І цього Касьянова, який привів оце зелене чмо до влади, кинуть в шутрмовики
06.10.2025 11:55 Ответить
Він офіцер.Найгірше що його може чекати-штаб бата.
06.10.2025 11:57 Ответить
Єрмак для нього зробить виняток
показать весь комментарий
06.10.2025 12:02 Ответить
Майор, найдется должность.
06.10.2025 11:59 Ответить
"особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства"
06.10.2025 12:28 Ответить
Ось і все юра.Це при баризі ти мав авторитет.При,як ти сам назвав президента і верховного головкома,батьку нації-ти просто пєшка і використ презерватив.Тебе ніхто не підтримав.А все тому що ти ніколи і нікого не підтримав.Корона тобі заважала.
06.10.2025 11:56 Ответить
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
06.10.2025 11:59 Ответить
по факту сьогодні євреї прийшли по вас.а ви як вівці.
показать весь комментарий
06.10.2025 12:35 Ответить
Та ні. Ніхто не хоче повторити долю Касьянова.Чого варті розпіарені борцуни зрозуміло з того ,який треш відбувається в країні. Касьянов теж майже 3 роки мовчав і не чіпав єлдака і зєльонского. Але трішки забагато собі дозволив сам того не бажаючи. Якби його підрозділ був неефективний, то його розформували ще рік тому, коли він випадково заївся з самим єлдаком.
06.10.2025 12:09 Ответить
І тому будуть ще сильніше демонструвати лояльність до оп.
показать весь комментарий
06.10.2025 12:21 Ответить
"Якби його підрозділ був неефективний, то його розформували ще рік тому"

рік тому его только сформировали
06.10.2025 12:31 Ответить
Быть такого не может. Подразделение же "бомбит москву"(читайте на картонке)...
06.10.2025 11:58 Ответить
А ви з секти вірунів телемарафону і вечірніх гундосиків? Ні? То чому вірите балаболу Демченку?
показать весь комментарий
06.10.2025 12:13 Ответить
Можна розформувати ОП, використовуючи те саме формулювання?
06.10.2025 11:59 Ответить
нужна і без формулювань
06.10.2025 12:18 Ответить
и в 225 ОШП
06.10.2025 12:22 Ответить
Ось і правда всплила)))))
06.10.2025 12:00 Ответить
Под таким соусом можно расформировать абсолютно любое подразделение. Что такое конкретно "низкая результативность" и какие критерии ее определения? При всем моем отношении к Касьянову как к человеку - это чистая херня.
06.10.2025 12:00 Ответить
Ось з цього місця, будь-ласка, детальніше🤗 То яка він людина, розкажіть, - людям цікаво і вам корисно 🤔
показать весь комментарий
06.10.2025 12:04 Ответить
А бездіяльного і недієздатного Гундоса та його монобільшість, моджна розформувати з таким самим обоснуєм?
06.10.2025 12:01 Ответить
ну так. ворог же сказав "пападаній нєт, адні хлапкі ат сбітих дронаф" - чого ви не вірите?
06.10.2025 12:01 Ответить
Бреше пан Демченко. Нахабно бреше.
06.10.2025 12:02 Ответить
Як корупціонери мстяться. За Міндіча Гундосий за добу НАБУ ліквідував, а що їм захисник, бойовий офіцер. Зітруть в поорошок як хлопців, які дали покази на брата Єрмака. Живем в диктатурі чи Єрмака Чи Гундосого.
06.10.2025 12:03 Ответить
Рік били і все пішло в "молоко" - та ну нах!
06.10.2025 12:05 Ответить
Зешобла робить все щоб капітулювати, бізнес в рашці ой як кортить провідати.
06.10.2025 12:07 Ответить
За 6 мільярдів фламінгових евро і не таке можна сказати.
06.10.2025 12:07 Ответить
06.10.2025 12:08 Ответить
У ретельно вишколений військово-бюрократичній системі завжди є, як мінімум, два пояснення своїх рішень: правдиве і те, яке гучно і добре звучить.
06.10.2025 12:14 Ответить
06.10.2025 12:23 Ответить
Я его себе заберу уместо д'ермака. 🤣🤣🤣
06.10.2025 12:26 Ответить
"їбала жаба гадюку"
06.10.2025 12:29 Ответить
У західній пресі з'явилася нова критична стаття щодо Зелемського.
Видання https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukrainian-politics-war/ Politicoзазначає, що в Києві не повірили словам Зеленського про готовність провести вибори й не залишатися на другий термін після припинення вогню.

Навіть депутати фракції «Слуга народу» вважають, що Зеленський не збирається залишати владу і «позитивно налаштований щодо своїх шансів на переобрання». Такі висновки Politico зробило після нещодавньої наради з Зеленським, розповіли виданню народні депутати.
Журналісти наголошують, що в Україні «повним ходом триває передвиборча кампанія, хоча точні терміни голосування залишаються невідомими». Невдала атака на НАБУ розглядається також у цьому контексті - як і поточні розслідування СБУ проти детективів Бюро.
06.10.2025 12:40 Ответить
https://t.me/dragonspech/9420 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Пишу один раз аби більше не було питань. Скан (https://t.me/dragonspech/9420 за ссиллю) ліворуч - Юрій Касьянов зі штанів вистрибує аби зелені стали владою. Скан праворуч - пропаганда зелених захопленно мішає з лайном Юрія Касьянова, коли той поскаржився що його переслідує Єрмак.
Яка буде моя реакція? Правильна відповідь - ніяка. Я не розумію чому взагалі треба обговорювати цей зелений міжсобойчик.
У Касьянова проблеми? Таке трапляється з тими хто робить коміків президентами. Зелені з легкістю мішають з лайном Богдана, Разумкова та Данилюка, які робили Зеленського президентом. З якого дива Касьянов вирішив ніби він за них кращий?
Я ніде не бачив аби Касьянов вибачався перед Петром Порошенко та його прибічниками за всю гидоту сказану раніше. Відтак - я не бачу жодних підстав йому співчувати.
Касьянова гнобить Єрмак? Ну хай напише звернення до Зеленського, повідомить що "праізашла чудовіщная ошибка".
Тяжко в мене з емпатією. Я вважаю, що людина мусить відповідати за зроблене.
06.10.2025 12:57 Ответить
https://hromadske.ua/viyskovi/252564-ne-vtiahnete-u-srach-madiar-hovoryv-z-viyskovym-kasianovym-shcho-zaiavyv-pro-rozformuvannia-**********-za-nakazom-yermaka Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) контактує з військовим Юрієм Касьяновим, чий підрозділ ДК 8 у складі Державної прикордонної служби заявляв про наміри розформувати його та закликав розглянути переведення до СБС.
Про це він https://www.facebook.com/share/p/19wLF92Bxi/ написав у своїх соцмережах.
«Ви не втягнете мене у публічний срач навколо прикордонного загону Касьянова, - прошу не зволожуватися "чорноротим", а притомних людей прошу почути: все не просто чи чорно-біло», - заявив командувач.
Мадяр зауважив, що група Касьянова з іншого роду військ - не ЗСУ, а ДПСУ. Він також додав, що «має що сказати» щодо підрозділу Касьянова, але, мовляв, не на публіку.
«Окрім іншого, щоб бути змістовним, треба розібратись, і на то потрібен час. І пан Касьянов про це знає. Тому що ми з ним уже на звʼязку», - зазначив Бровді.
«Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху: вчора, позавчора, крайнього разу- хвилин двадцять тому, і точно- не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками», - написав командувач СБС. Мадяр додав, що можливий перехід групи Касьянова до СБС залежить «від нього особисто, від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати».
Як наголосив командувач СБС, вони з Касьяновим уже визначили порядок дій. «Без сварок, взаємоповажливо та наразі - на конструктиві. І це було обговорено і підкріплено конкретними діями до "картонних" страйків та анонсованого Майдану. Тому оголошеного протесту не підтримую, але терплячий і дію згідно з домовленостями», - заявив Бровді.
06.10.2025 13:06 Ответить
Стаття в газеті "Дзеркало тижня". 16 квітня 2025 р.
"Розпіарений наліт українських дронів на москву у березні виявився провальним.. Чому ? - Юрій Касьянов."

11 березня 2025 року на Москву летіло 400 українських безпілотників. Жоден з них не дістався до межі міста, кілька штук потрапили в житлові будинки, а залізничний переїзд і в автостоянку біля маркету. Витрати - близько 40 млн доларів (тільки на безпілотники), ефективність - практично нуль, крім піару в пресі і закритих на кілька годин аеропортів.
06.10.2025 13:09 Ответить
 
 