Подразделение Касьянова расформировывают из-за отсутствия результативности. Ни одного поражения определенных вражеских объектов не подтверждено, - ГПСУ
Подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Для понимания ситуации. Подразделение, о котором говорит Касьянов, было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Штатная численность подразделения изначально составляла более 40 военнослужащих. Несколько раз проводились организационно штатные изменения, в результате чего штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих", - сказал Демченко.
По его словам, в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысяч гривен.
"В течение 2025 года было осуществлено 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА", - отметил Демченко, добавив, что для обеспечения подразделения была организована аренда помещений, обеспечено вооружением и средствами защиты, 11 единицами транспортных средств (были еще три автомобиля от волонтеров), более 6 тоннами палевого (только в 2025 году), портативными и автомобильными радиостанциями, Starlink, ноутбуками и планшетами.
В то же время, как отметил Демченко, по результатам применения ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов врага.
"В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены. Еще раз отмечу, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения. Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", - подчеркнул спикер ГПСУ.
Демченко добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.
Что предшествовало?
Напомним, Касьянов ранее сообщил, что успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака после критики в его адрес. Со стороны главы ОП, по словам Касьянова, идет давление и преследование. Кроме того, он отмечал, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Военный обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и призвал прекратить давление.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел. 6 октября стало известно, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира подразделения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
рік тому его только сформировали
Видання https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukrainian-politics-war/ Politicoзазначає, що в Києві не повірили словам Зеленського про готовність провести вибори й не залишатися на другий термін після припинення вогню.
Навіть депутати фракції «Слуга народу» вважають, що Зеленський не збирається залишати владу і «позитивно налаштований щодо своїх шансів на переобрання». Такі висновки Politico зробило після нещодавньої наради з Зеленським, розповіли виданню народні депутати.
Журналісти наголошують, що в Україні «повним ходом триває передвиборча кампанія, хоча точні терміни голосування залишаються невідомими». Невдала атака на НАБУ розглядається також у цьому контексті - як і поточні розслідування СБУ проти детективів Бюро.
Пишу один раз аби більше не було питань. Скан (https://t.me/dragonspech/9420 за ссиллю) ліворуч - Юрій Касьянов зі штанів вистрибує аби зелені стали владою. Скан праворуч - пропаганда зелених захопленно мішає з лайном Юрія Касьянова, коли той поскаржився що його переслідує Єрмак.
Яка буде моя реакція? Правильна відповідь - ніяка. Я не розумію чому взагалі треба обговорювати цей зелений міжсобойчик.
У Касьянова проблеми? Таке трапляється з тими хто робить коміків президентами. Зелені з легкістю мішають з лайном Богдана, Разумкова та Данилюка, які робили Зеленського президентом. З якого дива Касьянов вирішив ніби він за них кращий?
Я ніде не бачив аби Касьянов вибачався перед Петром Порошенко та його прибічниками за всю гидоту сказану раніше. Відтак - я не бачу жодних підстав йому співчувати.
Касьянова гнобить Єрмак? Ну хай напише звернення до Зеленського, повідомить що "праізашла чудовіщная ошибка".
Тяжко в мене з емпатією. Я вважаю, що людина мусить відповідати за зроблене.
Про це він https://www.facebook.com/share/p/19wLF92Bxi/ написав у своїх соцмережах.
«Ви не втягнете мене у публічний срач навколо прикордонного загону Касьянова, - прошу не зволожуватися "чорноротим", а притомних людей прошу почути: все не просто чи чорно-біло», - заявив командувач.
Мадяр зауважив, що група Касьянова з іншого роду військ - не ЗСУ, а ДПСУ. Він також додав, що «має що сказати» щодо підрозділу Касьянова, але, мовляв, не на публіку.
«Окрім іншого, щоб бути змістовним, треба розібратись, і на то потрібен час. І пан Касьянов про це знає. Тому що ми з ним уже на звʼязку», - зазначив Бровді.
«Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху: вчора, позавчора, крайнього разу- хвилин двадцять тому, і точно- не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками», - написав командувач СБС. Мадяр додав, що можливий перехід групи Касьянова до СБС залежить «від нього особисто, від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати».
Як наголосив командувач СБС, вони з Касьяновим уже визначили порядок дій. «Без сварок, взаємоповажливо та наразі - на конструктиві. І це було обговорено і підкріплено конкретними діями до "картонних" страйків та анонсованого Майдану. Тому оголошеного протесту не підтримую, але терплячий і дію згідно з домовленостями», - заявив Бровді.
"Розпіарений наліт українських дронів на москву у березні виявився провальним.. Чому ? - Юрій Касьянов."
11 березня 2025 року на Москву летіло 400 українських безпілотників. Жоден з них не дістався до межі міста, кілька штук потрапили в житлові будинки, а залізничний переїзд і в автостоянку біля маркету. Витрати - близько 40 млн доларів (тільки на безпілотники), ефективність - практично нуль, крім піару в пресі і закритих на кілька годин аеропортів.