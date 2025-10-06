Подразделение Касьянова расформировывают из-за отсутствия результативности. Ни одного поражения определенных вражеских объектов не подтверждено, - ГПСУ

Подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для понимания ситуации. Подразделение, о котором говорит Касьянов, было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Штатная численность подразделения изначально составляла более 40 военнослужащих. Несколько раз проводились организационно штатные изменения, в результате чего штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих", - сказал Демченко.

По его словам, в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысяч гривен.

"В течение 2025 года было осуществлено 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА", - отметил Демченко, добавив, что для обеспечения подразделения была организована аренда помещений, обеспечено вооружением и средствами защиты, 11 единицами транспортных средств (были еще три автомобиля от волонтеров), более 6 тоннами палевого (только в 2025 году), портативными и автомобильными радиостанциями, Starlink, ноутбуками и планшетами.

В то же время, как отметил Демченко, по результатам применения ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов врага.

"В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены. Еще раз отмечу, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения. Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

Что предшествовало?

Напомним, Касьянов ранее сообщил, что успешное военное подразделение пустили под нож топ-коррупции и ликвидировали по приказу Ермака после критики в его адрес. Со стороны главы ОП, по словам Касьянова, идет давление и преследование. Кроме того, он отмечал, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Военный обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и призвал прекратить давление.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел. 6 октября стало известно, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира подразделения.

