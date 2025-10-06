Підрозділ Касьянова розформовують через відсутність результативності. Жодного ураження визначених ворожих об’єктів не підтверджено, - ДПСУ
Підрозділ роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для розуміння ситуації. Підрозділ, про який говорить Касьянов, було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців", - сказав Демченко.
За його словами, протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тисяч гривень.
"Протягом 2025 року було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА", - зазначив Демченко, додавши, що для забезпечення підрозділу було організовано оренду приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспортних засобів (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тоннами пальового (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.
Водночас, як наголосив Демченко, за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.
"У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", - підкреслив речник ДПСУ.
Демченко додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Що передувало?
Нагадаємо, Касьянов раніше повідомив, що успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака після критики на його адресу. Зі сторони голови ОП, за словами Касьянова, йде тиск та переслідування. Окрім того він наголошував, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Військовий звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та закликав припинити тиск.
Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.
Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов. 6 жовтня стало відомо, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира підрозділу.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
рік тому его только сформировали
Видання https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukrainian-politics-war/ Politicoзазначає, що в Києві не повірили словам Зеленського про готовність провести вибори й не залишатися на другий термін після припинення вогню.
Навіть депутати фракції «Слуга народу» вважають, що Зеленський не збирається залишати владу і «позитивно налаштований щодо своїх шансів на переобрання». Такі висновки Politico зробило після нещодавньої наради з Зеленським, розповіли виданню народні депутати.
Журналісти наголошують, що в Україні «повним ходом триває передвиборча кампанія, хоча точні терміни голосування залишаються невідомими». Невдала атака на НАБУ розглядається також у цьому контексті - як і поточні розслідування СБУ проти детективів Бюро.
Пишу один раз аби більше не було питань. Скан (https://t.me/dragonspech/9420 за ссиллю) ліворуч - Юрій Касьянов зі штанів вистрибує аби зелені стали владою. Скан праворуч - пропаганда зелених захопленно мішає з лайном Юрія Касьянова, коли той поскаржився що його переслідує Єрмак.
Яка буде моя реакція? Правильна відповідь - ніяка. Я не розумію чому взагалі треба обговорювати цей зелений міжсобойчик.
У Касьянова проблеми? Таке трапляється з тими хто робить коміків президентами. Зелені з легкістю мішають з лайном Богдана, Разумкова та Данилюка, які робили Зеленського президентом. З якого дива Касьянов вирішив ніби він за них кращий?
Я ніде не бачив аби Касьянов вибачався перед Петром Порошенко та його прибічниками за всю гидоту сказану раніше. Відтак - я не бачу жодних підстав йому співчувати.
Касьянова гнобить Єрмак? Ну хай напише звернення до Зеленського, повідомить що "праізашла чудовіщная ошибка".
Тяжко в мене з емпатією. Я вважаю, що людина мусить відповідати за зроблене.
Про це він https://www.facebook.com/share/p/19wLF92Bxi/ написав у своїх соцмережах.
«Ви не втягнете мене у публічний срач навколо прикордонного загону Касьянова, - прошу не зволожуватися "чорноротим", а притомних людей прошу почути: все не просто чи чорно-біло», - заявив командувач.
Мадяр зауважив, що група Касьянова з іншого роду військ - не ЗСУ, а ДПСУ. Він також додав, що «має що сказати» щодо підрозділу Касьянова, але, мовляв, не на публіку.
«Окрім іншого, щоб бути змістовним, треба розібратись, і на то потрібен час. І пан Касьянов про це знає. Тому що ми з ним уже на звʼязку», - зазначив Бровді.
«Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху: вчора, позавчора, крайнього разу- хвилин двадцять тому, і точно- не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками», - написав командувач СБС. Мадяр додав, що можливий перехід групи Касьянова до СБС залежить «від нього особисто, від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати».
Як наголосив командувач СБС, вони з Касьяновим уже визначили порядок дій. «Без сварок, взаємоповажливо та наразі - на конструктиві. І це було обговорено і підкріплено конкретними діями до "картонних" страйків та анонсованого Майдану. Тому оголошеного протесту не підтримую, але терплячий і дію згідно з домовленостями», - заявив Бровді.
Тим більш в країні вже є подібний гнусавий пасажир. А двох клоунів ця сцена не витримує отже має залишатися лише один, тому касьянчіку подякували і відправили в еротичну подорож.
"Розпіарений наліт українських дронів на москву у березні виявився провальним.. Чому ? - Юрій Касьянов."
11 березня 2025 року на Москву летіло 400 українських безпілотників. Жоден з них не дістався до межі міста, кілька штук потрапили в житлові будинки, а залізничний переїзд і в автостоянку біля маркету. Витрати - близько 40 млн доларів (тільки на безпілотники), ефективність - практично нуль, крім піару в пресі і закритих на кілька годин аеропортів.