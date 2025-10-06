Підрозділ Касьянова розформовують через відсутність результативності. Жодного ураження визначених ворожих об’єктів не підтверджено, - ДПСУ

Підрозділ роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для розуміння ситуації. Підрозділ, про який говорить Касьянов, було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців", - сказав Демченко.

За його словами, протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тисяч гривень.

"Протягом 2025 року було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА", - зазначив Демченко, додавши, що для забезпечення підрозділу було організовано оренду приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспортних засобів (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тоннами пальового (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Водночас, як наголосив Демченко, за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

"У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", - підкреслив речник ДПСУ.

Демченко додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Що передувало?

Нагадаємо, Касьянов раніше повідомив, що успішний військовий підрозділ пустили під ніж топкорупції та ліквідували за наказом Єрмака після критики на його адресу. Зі сторони голови ОП, за словами Касьянова, йде тиск та переслідування. Окрім того він наголошував, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Військовий звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та закликав припинити тиск.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов. 6 жовтня стало відомо, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира підрозділу.

