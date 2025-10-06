Заявление ГПСУ об отсутствии результатов у нашего подразделения - ложь. Есть отчеты о проделанной работе, - Касьянов

Офицер ГПСУ и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Госпогранслужба заявила, что подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ решили расформировать из-за отсутствия результативности во время выполнения задач.

"Это полная ложь. Есть отчеты о проделанной работе. Рукописи не горят.

Например, 11 марта этого года был осуществлен массированный налет на Москву Силами обороны Украины. Мы не принимали участия. Летело около 400 других хороших беспилотников, но ни один из них, к сожалению, не достиг Москвы по понятным причинам - там самая мощная ПВО в мире. 400 дронов по цене, скажем, 50 тыс долларов (средняя, заниженная) - это 20 млн долларов", - отметил Касьянов.

По словам офицера, 14 марта 2025 года подразделение работало над Москвой. Тогда запустили 24 дрона, из которых 9 долетели до Московской области, 3 - почти до цели.

"Остатки вражеских зенитных ракет валялись по Москве, закрывались аэропорты, поднимались вертолеты ПВО. Оценка ущерба противника - более 14 млн долларов. Затраты на акцию:

24 наших дрона по цене 6 тыс долларов (у нас самые дешевые дроны) - 144 тыс долларов

Главное не количество запущенных дронов, а эффективность. Наши дроны одни из самых "умных" среди дальнобойных, способны преодолеть даже московскую ПВО. И самые дешевые. А они обвиняют нас в зарабатывании денег на войне. Это абсурд. И это не аргумент для ликвидации подразделения", - подытожил он.

Читайте: "Лазарь" - модель правильной государственной политики в области дронов, - Касьянов. ВИДЕО

Напомним, ранее Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

Больше читайте в нашем Telegram-канале