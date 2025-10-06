РУС
Новости Юрий Касьянов обратился к Ермаку Ликвидация подразделения роты ударных БПЛА комплексов 10-го мобильного отряда
1 427 12

Заявление ГПСУ об отсутствии результатов у нашего подразделения - ложь. Есть отчеты о проделанной работе, - Касьянов

Касьянов опроверг отсутствие результатов у своего подразделения

Офицер ГПСУ и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Госпогранслужба заявила, что подразделение роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ решили расформировать из-за отсутствия результативности во время выполнения задач.

"Это полная ложь. Есть отчеты о проделанной работе. Рукописи не горят.

Например, 11 марта этого года был осуществлен массированный налет на Москву Силами обороны Украины. Мы не принимали участия. Летело около 400 других хороших беспилотников, но ни один из них, к сожалению, не достиг Москвы по понятным причинам - там самая мощная ПВО в мире. 400 дронов по цене, скажем, 50 тыс долларов (средняя, заниженная) - это 20 млн долларов", - отметил Касьянов.

По словам офицера, 14 марта 2025 года подразделение работало над Москвой. Тогда запустили 24 дрона, из которых 9 долетели до Московской области, 3 - почти до цели.

"Остатки вражеских зенитных ракет валялись по Москве, закрывались аэропорты, поднимались вертолеты ПВО. Оценка ущерба противника - более 14 млн долларов. Затраты на акцию:

24 наших дрона по цене 6 тыс долларов (у нас самые дешевые дроны) - 144 тыс долларов

Главное не количество запущенных дронов, а эффективность. Наши дроны одни из самых "умных" среди дальнобойных, способны преодолеть даже московскую ПВО. И самые дешевые. А они обвиняют нас в зарабатывании денег на войне. Это абсурд. И это не аргумент для ликвидации подразделения", - подытожил он.

Касьянов опроверг отсутствие результатов у своего подразделения

Читайте: "Лазарь" - модель правильной государственной политики в области дронов, - Касьянов. ВИДЕО

Напомним, ранее Касьянов заявил, что бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

Госпогранслужба (6897) Касьянов Юрий (38)
+8
Юра, то всьо Єрмак!!!
Або Порошенко, на крайній випадок 🤭

А товарищь Зеленский?
Он, он просто не в курсе!!! 😆

Чергова Санта-Барбара для 🐏🐑😂
06.10.2025 15:14 Ответить
+4
Пізно,юра.З твоєю допомогою і активною участю ми все просрали.
06.10.2025 15:03 Ответить
+2
"запустили 24 дрони, з яких 9 долетіли до Московської області, 3 - майже до цілі" - то це і є ефективність?
06.10.2025 15:23 Ответить
Пізно,юра.З твоєю допомогою і активною участю ми все просрали.
06.10.2025 15:03 Ответить
400 дронів летіло для піару, але недолетіло. Хоча для таких легкозбиваємих бпла є незахищені цілі (або малозахищені) на рф.
06.10.2025 15:05 Ответить
Оманські з Урядового кварталу, гадять Захисникам України на користь ******!
06.10.2025 15:06 Ответить
"дрони за ціною 6тис.$"
То може ви відкати у 300% не робите, тому у вас найдешевші дрони? І може в цьому причина? Демпінгуєте ціни? Інша справа бпла за 250тис$.
06.10.2025 15:09 Ответить
Навіть якби не знав тріпло піарщика Касьянова, то більше б повірив "Мадяру".
06.10.2025 15:47 Ответить
Ну...можливо, у Касьянова і найкращі і найдешевші дрони. Але приклад ураженнь "майже долетіли" - такий собі. Невже немає жодного реального ураження без "майже"?
показать весь комментарий
06.10.2025 15:50 Ответить
06.10.2025 15:57 Ответить
Завдяки зебіламц в ОПі та ДПСУ тепер кожен виліт далекобійних БПЛА має супроводжуватись розвідувальними безпілотниками, щоби фіксувати результати ударів по цілях. Й бажано в он-лайн режимі формуватись відео-звіти. Бо інакше -звинувачення в неефективності і розформування. Та ще й вимагатимуть відшкодування вартості витратних дронів
06.10.2025 16:30 Ответить
 
 