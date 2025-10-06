Заява ДПСУ про відсутність результатів у нашого підрозділу - брехня. Є звіти про виконану роботу, - Касьянов

Офіцер ДПСУ та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Раніше Держприкордонслужба заявила, що підрозділ роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

"Це повна брехня. Є звіти про виконану роботу. Рукописи не горять.

Наприклад, 11 березня цього року було здійснено масований наліт на Москву Силами оборони України. Ми не брали участі. Летіло близько 400 інших хороших безпілотників, але жоден з них, на жаль, не досяг Москви зі зрозумілих причин – там найпотужніша ППО в світі. 400 дронів за ціною, скажімо, 50 тис доларів (середня, занижена) – це 20 млн доларів", - зазначив Касьянов.

За словами офіцера, 14 березня 2025 року підрозділ працював над Москвою. Тоді запустили 24 дрони, з яких 9 долетіли до Московської області, 3 - майже до цілі.

"Залишки ворожих зенітних ракет валялися по Москві, закривалися аеропорти, піднімалися вертольоти ППО. Оцінка збитків противника – понад 14 млн доларів. Витрати на акцію:

24 наші дрони за ціною 6 тис. доларів (у нас найдешевші дрони) – 144 тис. доларів

Головне не кількість запущених дронів, а ефективність. Наші дрони одні з "найрозумніших" серед далекобійних, здатні подолати навіть московську ППО. І найдешевші. А вони звинувачують нас у зароблянні грошей на війні. Це абсурд. І це не аргумент для ліквідації підрозділу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

