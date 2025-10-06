Глава ГПСУ Дейнеко встретился с военными расформированного подразделения Касьянова, - Демченко

В понедельник, 6 октября, глава Госпогранслужбы, генерал-лейтенант Сергей Дейнеко встретился с военнослужащими расформированного подразделения Юрия Касьянова и ответил на их вопросы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча состоялась, чтобы военные подразделения "получили объективную информацию из первых уст, чтобы нивелировать спекуляционные манипуляции, которые распространяются в последнее время".

На встрече присутствовали 35 военнослужащих. Также "объективную информацию" получили еще 15 военнослужащих, которые впоследствии прибыли на место разговора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление ГПСУ об отсутствии результатов у нашего подразделения - ложь. Есть отчеты о проделанной работе, - Касьянов

Как отмечается, Дейнеко рассказал о причинах расформирования подразделения и где в дальнейшем военных будут привлекать для усиления эффективности выполнения задач.

Дейнеко, как отметил спикер ГПСУ, рассказал, что военных направят в другие боевые подразделения ведомства разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, только по своей специальности.

Глава ГПСУ подчеркнул, что люди - приоритет, а любые спекуляции о "штурмовиках на Добропольском направлении", которые распространяются, назвал "откровенной ложью".

Военнослужащие в свою очередь, по словам Демченко, заявили, что получили от главы ГПСУ "исчерпывающие ответы" и добавили, что давления на них нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделение Касьянова расформировывают из-за отсутствия результативности. Ни одного поражения определенных вражеских объектов не подтверждено, - ГПСУ

Что этому предшествовало

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На людей ужасно давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов