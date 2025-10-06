РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Ликвидация подразделения роты ударных БПЛА комплексов 10-го мобильного отряда
4 864 27

Глава ГПСУ Дейнеко встретился с военными расформированного подразделения Касьянова, - Демченко

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко

В понедельник, 6 октября, глава Госпогранслужбы, генерал-лейтенант Сергей Дейнеко встретился с военнослужащими расформированного подразделения Юрия Касьянова и ответил на их вопросы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча состоялась, чтобы военные подразделения "получили объективную информацию из первых уст, чтобы нивелировать спекуляционные манипуляции, которые распространяются в последнее время".

На встрече присутствовали 35 военнослужащих. Также "объективную информацию" получили еще 15 военнослужащих, которые впоследствии прибыли на место разговора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление ГПСУ об отсутствии результатов у нашего подразделения - ложь. Есть отчеты о проделанной работе, - Касьянов

Как отмечается, Дейнеко рассказал о причинах расформирования подразделения и где в дальнейшем военных будут привлекать для усиления эффективности выполнения задач.

Дейнеко, как отметил спикер ГПСУ, рассказал, что военных направят в другие боевые подразделения ведомства разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, только по своей специальности.

Глава ГПСУ подчеркнул, что люди - приоритет, а любые спекуляции о "штурмовиках на Добропольском направлении", которые распространяются, назвал "откровенной ложью".

Военнослужащие в свою очередь, по словам Демченко, заявили, что получили от главы ГПСУ "исчерпывающие ответы" и добавили, что давления на них нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделение Касьянова расформировывают из-за отсутствия результативности. Ни одного поражения определенных вражеских объектов не подтверждено, - ГПСУ

Что этому предшествовало

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На людей ужасно давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов

Автор: 

Госпогранслужба (6897) Касьянов Юрий (38) Дейнеко Сергей (83) Демченко Андрей (319)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Дейнеко, мабуть, хотів розказати Українцям, про оті «дивні перетини кордону» осіб на кшалт ппортнова-боголюбова-шурми…!!??
показать весь комментарий
06.10.2025 21:12 Ответить
+11
Кому присягу давав цей Дейнеко: народу України чи Єрмаку-Зеленському?
показать весь комментарий
06.10.2025 21:07 Ответить
+10
Ну і які причини розформування?
показать весь комментарий
06.10.2025 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дейнеко сказав шо все буде чікі - пікі
показать весь комментарий
06.10.2025 21:05 Ответить
... все буде "чікі-чікі"
показать весь комментарий
06.10.2025 21:08 Ответить
Дейнеко, мабуть, хотів розказати Українцям, про оті «дивні перетини кордону» осіб на кшалт ппортнова-боголюбова-шурми…!!??
показать весь комментарий
06.10.2025 21:12 Ответить
Абдрістовіча , дмитрука ……
показать весь комментарий
06.10.2025 22:15 Ответить
Ні він сказав -' чікі бомбоні.
Касьянов може все ж то Порошенко вінуватий?
показать весь комментарий
06.10.2025 21:13 Ответить
Хто така ця парашенка , про яку ти весь час згадуєш ?
показать весь комментарий
06.10.2025 21:18 Ответить
Забули - загляньте у записку!😁
показать весь комментарий
06.10.2025 21:28 Ответить
Абдрістовіча , дмитрука ……
показать весь комментарий
06.10.2025 22:17 Ответить
не твій піддермачний членограй , порношут, не іуда, "🤢🤥 буратіно"
показать весь комментарий
06.10.2025 22:19 Ответить
не твій піддермачний членограй , порношут, не іуда, "🤢🤥 буратіно"
показать весь комментарий
06.10.2025 22:21 Ответить
Кому присягу давав цей Дейнеко: народу України чи Єрмаку-Зеленському?
показать весь комментарий
06.10.2025 21:07 Ответить
обом і одразу
показать весь комментарий
06.10.2025 21:09 Ответить
наказ Банкової виконано
показать весь комментарий
06.10.2025 21:14 Ответить
Дейнеко, як йому СтарШой наказав з Оманських, так він з переляканим обличчям, це і відпрацює!
показать весь комментарий
06.10.2025 21:14 Ответить
Ну і які причини розформування?
показать весь комментарий
06.10.2025 21:21 Ответить
"... після війни "! Як завжди!
показать весь комментарий
06.10.2025 21:39 Ответить
Не усі військові здатні тримати честь, особливо з вищих чинів.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:25 Ответить
Спершу провели роботу по залякуванню всього составу підрозділу, виявили найпіддатливіших і організували цирк із зустріччю. Ну а потім ручна мавпочка написала що їй сказали.
Про яку перемогу можна казати якщо в країні та армії радянщина в найгіршому вигляді. Не просто так члєнограй так ностальгує по радянським часам. А ще й тягне туди всю країну.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:40 Ответить
Краще зєлю геть і вибори
показать весь комментарий
06.10.2025 21:41 Ответить
Взорвите нефтепровод Дружбу вначале и докажите что вы Герои!
Москва слезам не верит!
показать весь комментарий
06.10.2025 21:41 Ответить
у шабуні грант відібрали.
у касьяна свічний заводік.
ну, от що це коїться?
зелена шобла розлюбила своїх вірних холуїв.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:41 Ответить
Ну, якщо у самих військових претензій немає, вичерпні відповіді отримали. Тоді все - вистава скінчилась, розходимось.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:43 Ответить
А де повідомлення,що військові не мають претензії??? Просто одержали інформацію. Владі просто неугодний касьянов,то потрібно було знайти законний шлях,як від нього збавитись.а не робити це по ідіотськи Касьянов одержав те що він заслужив. Але розформувати підрозділ .думаю,що це не правильно Над цим потрібно було думати і працювати (по звільненню одного діда)---нажаль влада це не вміє і діє нахрапом.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:59 Ответить
Боже упаси підпускати Єрмака до якоїсь справи.Щось чуйка підказує що він людина "слизька",суне ніс абсолютно у всі справи в країні.Спросу з нього за шість з гаком років-нуль.Як людина береться за справу,або доручають йому якесь діло і він ні за що не відповідає.Нонсенс!
показать весь комментарий
06.10.2025 21:50 Ответить
Погано це все пахне .
показать весь комментарий
06.10.2025 21:50 Ответить
В усі часи срср було так.Якщо ти сильно активний і критикував керівництво,тебе просто скорочували ( хотя через пару місяців на твоє місце приймали іншого) Коли цілий підрозділ "бикував"--проводили реорганізацію. Знаю конкретний приклад --директор заводу викритий в хабарництві. всі зами і керівникі підрозділів--не підтримали директора То міністерство .щоб спасти обличчя,просто закрили завод підпорядкувавши інституту. Тому нічого зараз дивуватись--все старе забуте і зараз працює.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:52 Ответить
Схожий більше на чинушу, ніж на офіцера.
І, взагалі-то, Мадяр обіцяв взяти підрозділ Кас'янова до себе.
Побачим.
показать весь комментарий
06.10.2025 21:56 Ответить
 
 