Глава ГПСУ Дейнеко встретился с военными расформированного подразделения Касьянова, - Демченко
В понедельник, 6 октября, глава Госпогранслужбы, генерал-лейтенант Сергей Дейнеко встретился с военнослужащими расформированного подразделения Юрия Касьянова и ответил на их вопросы.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, встреча состоялась, чтобы военные подразделения "получили объективную информацию из первых уст, чтобы нивелировать спекуляционные манипуляции, которые распространяются в последнее время".
На встрече присутствовали 35 военнослужащих. Также "объективную информацию" получили еще 15 военнослужащих, которые впоследствии прибыли на место разговора.
Как отмечается, Дейнеко рассказал о причинах расформирования подразделения и где в дальнейшем военных будут привлекать для усиления эффективности выполнения задач.
Дейнеко, как отметил спикер ГПСУ, рассказал, что военных направят в другие боевые подразделения ведомства разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, только по своей специальности.
Глава ГПСУ подчеркнул, что люди - приоритет, а любые спекуляции о "штурмовиках на Добропольском направлении", которые распространяются, назвал "откровенной ложью".
Военнослужащие в свою очередь, по словам Демченко, заявили, что получили от главы ГПСУ "исчерпывающие ответы" и добавили, что давления на них нет.
Что этому предшествовало
3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.
Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.
6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.
-'чікі бомбоні.
Касьянов може все ж то Порошенко вінуватий?
Про яку перемогу можна казати якщо в країні та армії радянщина в найгіршому вигляді. Не просто так члєнограй так ностальгує по радянським часам. А ще й тягне туди всю країну.
Москва слезам не верит!
у касьяна свічний заводік.
ну, от що це коїться?
зелена шобла розлюбила своїх вірних холуїв.
І, взагалі-то, Мадяр обіцяв взяти підрозділ Кас'янова до себе.
Побачим.