Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
4 012 26

Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

У понеділок, 6 жовтня, очільник Держприкордонслужби, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко зустрівся з військовослужбовцями розформованого підрозділу Юрія Касьянова й відповів на їхні запитання.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч відбулася, щоб військові підрозділу "отримали об'єктивну інформацію з перших вуст, щоб нівелювати спекуляційні маніпуляції, які ширяться останнім часом".

На зустрічі були присутні 35 військовослужбовців. Також "об'єктивну інформацію" отримали ще 15 військовослужбовців, які згодом прибули на місце розмови.

Як зазначається, Дейнеко розповів про причини розформування підрозділу і де надалі військових залучатимуть для посилення ефективності виконання завдань.

Дейнеко, як зазначив речник ДПСУ, наголосив, що військових направлять в інші бойові підрозділи відомства розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, лише за своїм фахом.

Очільник ДПСУ наголосив, що люди – пріоритет, а будь-які спекуляції про "штурмовиків на Добропільському напрямку", які поширюються, назвав "відвертою брехнею".

Військовослужбовці своєю чергою, за словами Демченка, заявили, що отримали від голови ДПСУ "вичерпні відповіді" та додали, що тиску на них немає. 

Що цьому передувало

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

+9
Кому присягу давав цей Дейнеко: народу України чи Єрмаку-Зеленському?
показати весь коментар
06.10.2025 21:07 Відповісти
+9
Дейнеко, мабуть, хотів розказати Українцям, про оті «дивні перетини кордону» осіб на кшалт ппортнова-боголюбова-шурми…!!??
показати весь коментар
06.10.2025 21:12 Відповісти
+7
Ну і які причини розформування?
показати весь коментар
06.10.2025 21:21 Відповісти
Дейнеко сказав шо все буде чікі - пікі
показати весь коментар
06.10.2025 21:05 Відповісти
... все буде "чікі-чікі"
показати весь коментар
06.10.2025 21:08 Відповісти
Дейнеко, мабуть, хотів розказати Українцям, про оті «дивні перетини кордону» осіб на кшалт ппортнова-боголюбова-шурми…!!??
показати весь коментар
06.10.2025 21:12 Відповісти
Абдрістовіча , дмитрука ……
показати весь коментар
06.10.2025 22:15 Відповісти
Ні він сказав -' чікі бомбоні.
Касьянов може все ж то Порошенко вінуватий?
показати весь коментар
06.10.2025 21:13 Відповісти
Хто така ця парашенка , про яку ти весь час згадуєш ?
показати весь коментар
06.10.2025 21:18 Відповісти
Забули - загляньте у записку!😁
показати весь коментар
06.10.2025 21:28 Відповісти
Абдрістовіча , дмитрука ……
показати весь коментар
06.10.2025 22:17 Відповісти
не твій піддермачний членограй , порношут, не іуда, "🤢🤥 буратіно"
показати весь коментар
06.10.2025 22:19 Відповісти
Кому присягу давав цей Дейнеко: народу України чи Єрмаку-Зеленському?
показати весь коментар
06.10.2025 21:07 Відповісти
обом і одразу
показати весь коментар
06.10.2025 21:09 Відповісти
наказ Банкової виконано
показати весь коментар
06.10.2025 21:14 Відповісти
Дейнеко, як йому СтарШой наказав з Оманських, так він з переляканим обличчям, це і відпрацює!
показати весь коментар
06.10.2025 21:14 Відповісти
Ну і які причини розформування?
показати весь коментар
06.10.2025 21:21 Відповісти
"... після війни "! Як завжди!
показати весь коментар
06.10.2025 21:39 Відповісти
Не усі військові здатні тримати честь, особливо з вищих чинів.
показати весь коментар
06.10.2025 21:25 Відповісти
Спершу провели роботу по залякуванню всього составу підрозділу, виявили найпіддатливіших і організували цирк із зустріччю. Ну а потім ручна мавпочка написала що їй сказали.
Про яку перемогу можна казати якщо в країні та армії радянщина в найгіршому вигляді. Не просто так члєнограй так ностальгує по радянським часам. А ще й тягне туди всю країну.
показати весь коментар
06.10.2025 21:40 Відповісти
Краще зєлю геть і вибори
показати весь коментар
06.10.2025 21:41 Відповісти
Взорвите нефтепровод Дружбу вначале и докажите что вы Герои!
Москва слезам не верит!
показати весь коментар
06.10.2025 21:41 Відповісти
у шабуні грант відібрали.
у касьяна свічний заводік.
ну, от що це коїться?
зелена шобла розлюбила своїх вірних холуїв.
показати весь коментар
06.10.2025 21:41 Відповісти
Ну, якщо у самих військових претензій немає, вичерпні відповіді отримали. Тоді все - вистава скінчилась, розходимось.
показати весь коментар
06.10.2025 21:43 Відповісти
А де повідомлення,що військові не мають претензії??? Просто одержали інформацію. Владі просто неугодний касьянов,то потрібно було знайти законний шлях,як від нього збавитись.а не робити це по ідіотськи Касьянов одержав те що він заслужив. Але розформувати підрозділ .думаю,що це не правильно Над цим потрібно було думати і працювати (по звільненню одного діда)---нажаль влада це не вміє і діє нахрапом.
показати весь коментар
06.10.2025 21:59 Відповісти
Боже упаси підпускати Єрмака до якоїсь справи.Щось чуйка підказує що він людина "слизька",суне ніс абсолютно у всі справи в країні.Спросу з нього за шість з гаком років-нуль.Як людина береться за справу,або доручають йому якесь діло і він ні за що не відповідає.Нонсенс!
показати весь коментар
06.10.2025 21:50 Відповісти
Погано це все пахне .
показати весь коментар
06.10.2025 21:50 Відповісти
В усі часи срср було так.Якщо ти сильно активний і критикував керівництво,тебе просто скорочували ( хотя через пару місяців на твоє місце приймали іншого) Коли цілий підрозділ "бикував"--проводили реорганізацію. Знаю конкретний приклад --директор заводу викритий в хабарництві. всі зами і керівникі підрозділів--не підтримали директора То міністерство .щоб спасти обличчя,просто закрили завод підпорядкувавши інституту. Тому нічого зараз дивуватись--все старе забуте і зараз працює.
показати весь коментар
06.10.2025 21:52 Відповісти
Схожий більше на чинушу, ніж на офіцера.
І, взагалі-то, Мадяр обіцяв взяти підрозділ Кас'янова до себе.
Побачим.
показати весь коментар
06.10.2025 21:56 Відповісти
 
 