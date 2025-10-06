Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

У понеділок, 6 жовтня, очільник Держприкордонслужби, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко зустрівся з військовослужбовцями розформованого підрозділу Юрія Касьянова й відповів на їхні запитання.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч відбулася, щоб військові підрозділу "отримали об'єктивну інформацію з перших вуст, щоб нівелювати спекуляційні маніпуляції, які ширяться останнім часом".

На зустрічі були присутні 35 військовослужбовців. Також "об'єктивну інформацію" отримали ще 15 військовослужбовців, які згодом прибули на місце розмови.

Як зазначається, Дейнеко розповів про причини розформування підрозділу і де надалі військових залучатимуть для посилення ефективності виконання завдань.

Дейнеко, як зазначив речник ДПСУ, наголосив, що військових направлять в інші бойові підрозділи відомства розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, лише за своїм фахом.

Очільник ДПСУ наголосив, що люди – пріоритет, а будь-які спекуляції про "штурмовиків на Добропільському напрямку", які поширюються, назвав "відвертою брехнею".

Військовослужбовці своєю чергою, за словами Демченка, заявили, що отримали від голови ДПСУ "вичерпні відповіді" та додали, що тиску на них немає.

Що цьому передувало

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

