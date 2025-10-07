Личные данные наших бойцов оказались в сети, - Касьянов

РУС
Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил о раскрытии личных данных военных его подразделения в интернете.

Об этом он сказал в интервью Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть куча дерьма в Сети обо мне, о моей семье, о том, как мы делали беспилотники. Просто раскрываются личные данные наших ребят, раскрываются города дислокации, где мы были, где было производство, что делали. Это просто ужас. Так не может быть во время войны", - заявил Касьянов.

Офицер комментировал ситуацию, связанную с ликвидацией его роты беспилотных комплексов в составе Госпогранслужбы. По его словам, накануне интервью, записанного 6 октября, "была очень напряженная ситуация, и прессовали наших ребят".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация подразделения Касьянова - это элемент запугивания военных Банковой, - Шабунин

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ГПСУ Дейнеко встретился с военными расформированного подразделения Касьянова, - Демченко

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.

