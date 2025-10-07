УКР
Новини Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
1 972 10

Особисті дані наших бійців опинилися у мережі, - Касьянов

Касьянов про ліквідацію підрозділу

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив про розкриття особистих даних військових його підрозділу в інтернеті.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio NV, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз є купа лайна в Мережі про мене, про мою родину, про те, як ми робили безпілотники. Просто розкриваються особисті дані наших хлопців, розкриваються міста дислокації, де ми були, де було виробництво, що робили. Це просто жах. Так не може бути під час війни", - заявив Касьянов.

Офіцер коментував ситуацію, пов’язану з ліквідацією його роти безпілотних комплексів у складі Держприкордонслужби. За його словами, напередодні інтерв’ю, записаного 6 жовтня, "була дуже напружена ситуація, і пресували наших хлопців".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація підрозділу Касьянова - це елемент залякування військових Банковою, - Шабунін

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

військовослужбовці (4955) Касьянов Юрій (29)
Топ коментарі
+5
ОПа Єрмака робить подарунки пуйлу на день народження.
показати весь коментар
07.10.2025 17:49 Відповісти
+4
СБУ та незалежність й зацікавленість в безпеці країни та громадян..., ні не чули...
показати весь коментар
07.10.2025 17:44 Відповісти
+4
фіг з ним, дід касьян зелений дегенерат!
але ж він підставив купу людей, талановитих інженерів, спеціалістів високо класу.
ну, не дебіл?
дебіл, та корисний ідіот зрадник!
показати весь коментар
07.10.2025 17:50 Відповісти
за часів ПП такого не було
показати весь коментар
07.10.2025 17:42 Відповісти
СБУ та незалежність й зацікавленість в безпеці країни та громадян..., ні не чули...
показати весь коментар
07.10.2025 17:44 Відповісти
Виходить, що це вигідно для ворогів України?? Дані громадян України, ніхто з посадових осіб і не захищає,(з Урядового кварталу), під час війни московської??
показати весь коментар
07.10.2025 18:12 Відповісти
ОПа Єрмака робить подарунки пуйлу на день народження.
показати весь коментар
07.10.2025 17:49 Відповісти
фіг з ним, дід касьян зелений дегенерат!
але ж він підставив купу людей, талановитих інженерів, спеціалістів високо класу.
ну, не дебіл?
дебіл, та корисний ідіот зрадник!
показати весь коментар
07.10.2025 17:50 Відповісти
Він не розголошував особистих даних. І він підставив? Ой біда. Ні логіки, ні здорового глузду в ваших словах.
показати весь коментар
07.10.2025 18:04 Відповісти
кожна дія має свої наслідки!
коли вилизував сраку зе!скомороха, коли вкладав донати не на добру справу, а у свій особистий інтерес, коли сподівався на золоті гори та теплу посаду то звісно не розголошував данні. звісно ні кого не підставив.
але ж, бачиш як швидко бумеранг повернувся.....
показати весь коментар
07.10.2025 18:24 Відповісти
Всі, хто говорить про злочини єрмаків, міндічів, зрадники.
показати весь коментар
07.10.2025 18:06 Відповісти
звісно зрадники!
коли вірний холуй, котрий привів їх до влади починає гавкає на зелених, то лютий зрадник!!!
зелене шобло таке не пробачає!
показати весь коментар
07.10.2025 18:18 Відповісти
Робота Єрмака-Татарова.
показати весь коментар
07.10.2025 18:14 Відповісти
 
 