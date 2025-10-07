Особисті дані наших бійців опинилися у мережі, - Касьянов

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив про розкриття особистих даних військових його підрозділу в інтернеті.

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Зараз є купа лайна в Мережі про мене, про мою родину, про те, як ми робили безпілотники. Просто розкриваються особисті дані наших хлопців, розкриваються міста дислокації, де ми були, де було виробництво, що робили. Це просто жах. Так не може бути під час війни", - заявив Касьянов.

Офіцер коментував ситуацію, пов’язану з ліквідацією його роти безпілотних комплексів у складі Держприкордонслужби. За його словами, напередодні інтерв’ю, записаного 6 жовтня, "була дуже напружена ситуація, і пресували наших хлопців".

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

