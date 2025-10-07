Ліквідація підрозділу Касьянова - це елемент залякування військових Банковою, - Шабунін

Підрозділ Юрія Касьянова розформували не через відсутність результатів, а для того, щоб залякати військових, які критикують владу.

Про це у Фейсбуці повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Не дуже коректно оцінювати ефективність служби інших, але підрозділ Юрія Касьянова знищують аж точно не через відсутність результатів. Я бачив, як Банкова намагалися знищувати чи не найефективніші підрозділи Сил Оборони, бо їх очолювали некомфортні їй люди. Якщо підрозділ Касьянова був таким неефективним, чому ДПСУ кілька разів вдвічі збільшувала його чисельність?" - зазначив він.

Шабунін нагадав, що керівник ДПСУ взагалі відмовився звітувати про свою ефективність.

Читайте: Заява ДПСУ про відсутність результатів у нашого підрозділу - брехня. Є звіти про виконану роботу, - Касьянов

"Дейнеко відмовився прозвітувати нардепам про відсоток (НЕ кількість!) зброї, яку було (не було?) поставлено Лехмаром на авансом залиті десятки мільярдів. Ліквідація підрозділу у відповідь на критику влади – це ще один елемент залякування військових Банковою. Ближче до мирної угоди опозиційно налаштованих військових Зеленський доганятиме кримінальними провадженнями від ДБР", - вважає голова ЦПК.

Він також зауважив, що ДБР збільшили штат на 300 осіб, якими посилять Бюро в Харкові, Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Краматорську та Чернігові, що коштуватиме державі додаткових 700 млн грн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Читайте: На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене, - Касьянов