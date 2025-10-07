Ликвидация подразделения Касьянова - это элемент запугивания военных Банковой, - Шабунин

Подразделение Юрия Касьянова расформировали не из-за отсутствия результатов, а для того, чтобы запугать военных, которые критикуют власть.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Не очень корректно оценивать эффективность службы других, но подразделение Юрия Касьянова уничтожают уж точно не из-за отсутствия результатов. Я видел, как Банковая пытались уничтожать едва ли не самые эффективные подразделения Сил Обороны, потому что их возглавляли некомфортные ей люди. Если подразделение Касьянова было таким неэффективным, почему ГПСУ несколько раз вдвое увеличивала его численность?" - отметил он.

Шабунин напомнил, что руководитель ГПСУ вообще отказался отчитываться о своей эффективности.

Читайте: Заявление ГПСУ об отсутствии результатов у нашего подразделения - ложь. Есть отчеты о проделанной работе, - Касьянов

"Дейнеко отказался отчитаться нардепам о проценте (НЕ количестве!) оружия, которое было (не было?) поставлено Лехмаром на авансом залитые десятки миллиардов. Ликвидация подразделения в ответ на критику власти - это еще один элемент запугивания военных Банковой. Ближе к мирному соглашению оппозиционно настроенных военных Зеленский будет догонять уголовными производствами от ГБР", - считает глава ЦПК.

Он также отметил, что ГБР увеличили штат на 300 человек, которыми усилят Бюро в Харькове, Сумах, Запорожье, Херсоне, Краматорске и Чернигове, что будет стоить государству дополнительных 700 млн грн.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку в связи с давлением и преследованиями.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому в связи с ликвидацией эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, исполнявшего обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

Читайте: На людей страшно давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов