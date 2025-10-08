УКР
Новини Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
1 225 24

Половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу частину ДПСУ, - Касьянов

касьянов

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив про переведення половини особового складу його підрозділу в іншу військову частину Держприкордонслужби.

Про це він повідомив у фейсбуці

"Сьогодні половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу хорошу військову частину ДПСУ, яка реально воює, а не займається шикуваннями по 6 разів на день. Їм оголосили рішення в обід, завтра вони повинні вже бути в розташуванні. Ні дня відпочинку (вихідних у них не було), ні дня для зборів, вирішення сімейних питань...

Але все одно я радий за хлопців. Для них все закінчилося. Разом з ними відправляють і наші "неефективні" літаки. Не знаю, як вони їх будуть запускати без стендів для налаштування, калібрування, прогазування двигунів...", - написав Касьянов.

Офіцер повідомив про втрату обладнання, яке використовувалося для обслуговувування БпЛА.

"Все це зруйновано, розграбовано, в колишньому розташуванні підрозділу зайвого майна (не статутного, не належного військовій частині) - на десятки мільйонів гривень, все це робилося заради перемоги. Раніше я завжди боявся, що в розташування підрозділу прилетить "Шахед" або "Іскандер", а виявляється, боятися треба було наших українських негідників і зрадників", - зазначив Касьянов.

Особисті дані наших бійців опинилися у мережі, - Касьянов

За словами військового, частина особового складу підрозділу залишає службу:

"Багато хто з нашого підрозділу йде зі служби через сімейні обставини - вік, троє дітей, хвороби. Кілька хлопців принципово пішли в СЗЧ. Ті, хто залишився, не хочуть служити. "Кейс Касьянова" - це ще кейс про мотивацію"

Касьянов зізнався, що якби можна було повернути час назад, обрав би інший шлях і не брався б за організацію підрозділу та виробництво дронів.

касьянов

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Держприкордонслужба ДПСУ (6478) Касьянов Юрій (32)
+8
В чи не на такий результат розраховував цей пан, коли в 19-му скидав бариґу-марадьора?
08.10.2025 23:23 Відповісти
+7
А що ж корєфан Зеля? Йура, ти ж так за нього топив, і картонками із закликами до " батька нації" сігналізував йому?
А якщо у сухому залишку. Хто служить- буде служити і з літачками розберуця. Щира подяка Касянову за працю і ганьба Касянову за всаджування у крісло підлітка- клєптомана із комплексами.
08.10.2025 23:24 Відповісти
+4
А воно ще той гусак!!! Це ж воно так топило за зє перед виборами, в тепер пробачення просить у єрмакова, смердить воно !!!
08.10.2025 23:25 Відповісти
Ну нічого,Юрко! Головне,що барига вже ніхто..не плакай.нам теж цікаво- тебе просто посодять,чи як Парубія вальнуть???
показати весь коментар
09.10.2025 01:33 Відповісти
зебіл ніколи не був "підлітком-клєптоманом", він з самого початку зйомок серіалу Слуга Народу знав, що буде захоплювати владу для власних інтересів.
показати весь коментар
08.10.2025 23:38 Відповісти
все ок, тільки б ще писати навчилася
показати весь коментар
09.10.2025 00:08 Відповісти
Если посадят, на зоне обиженых не любят. Сразу улетит за дальний стол... Там любовь к ваве поблекнет, та зiйде на нiвець, якщо до того нiчого так i не зрозумiв. Це ж треба, на старiсть до дурбицала - оббивати пороги з чолобитною.
показати весь коментар
09.10.2025 00:56 Відповісти
Так що там з компроматом на єрмака?Зате баригу поборов.Сумно і гидко.Тепер скулиш як пес побитий
показати весь коментар
08.10.2025 23:25 Відповісти
Та да, Йура декілька разів інформував що " звернеця до НАЬУ".
Звернувся?
В цьому увесь Йура. Фізбуком махати і охлосу у вуха " зраду" вдувати- тут у Йури все ОК,
А зробити дію, ту що озвучив- це не про нього.
показати весь коментар
08.10.2025 23:55 Відповісти
Шкода Касьянова.
Блазень ставить кругом своїх сра колизів.
А бути незалежним "правдорубом" в Україні - це як перечити мафії.
показати весь коментар
08.10.2025 23:27 Відповісти
Незалежний "правдоруб"...🤣
показати весь коментар
08.10.2025 23:29 Відповісти
Касьянова нагнули за правду про фламінго (повезло, що поки ще живий).
показати весь коментар
08.10.2025 23:33 Відповісти
та пішов цей підар *****
показати весь коментар
09.10.2025 01:30 Відповісти
Спочатку був Шабунін, тепер цей патріот, ще кілька мєлкіх баригоборців. І жоден з них не шкодує, що привів до влади кацапську маріонетку і позбавив Україну ефективно захищатись
показати весь коментар
08.10.2025 23:27 Відповісти
Касьянова смыла та самая "свежая струя", которой он радовался в 2019. Хорошо будет, если не посадят.
показати весь коментар
08.10.2025 23:37 Відповісти
Хай роззявляє ширше рота для "маладой свежай струї
показати весь коментар
09.10.2025 01:43 Відповісти
Цензору варто було б зробити запит і озвучити позицію керівництва ДПСУ та 10-го мобільного загону.

Транслювання виключно слів касьянова з цього питання (розформування РУБпАК в 10-му мобільному загоін ДПСУ).

На жаль, касьянов - досить одіозний "персонаж". Краз настільки, щоб всі його слова піддавати великому сумніву.
показати весь коментар
08.10.2025 23:48 Відповісти
За що боровся.
показати весь коментар
09.10.2025 00:34 Відповісти
Задовбав цей зедуполиз своiм скигленням.
показати весь коментар
09.10.2025 00:43 Відповісти
Типо, ненил какой-то, бо приедет барин, барин его рассудит. Адже бояре "виноваты"... Не-э, не вава.
показати весь коментар
09.10.2025 00:46 Відповісти
На здорову голову : где сливается личный бизнес с гос деятельностью - там почему-то возникают проблемы.
показати весь коментар
09.10.2025 00:48 Відповісти
За шо я уважаю членина, поц не вгамовувався повторювати, мовляв, тре дiлитись, дiлитись i ще раз дiлитись.
показати весь коментар
09.10.2025 01:00 Відповісти
09.10.2025 01:31 Відповісти
Нагадаю
09.10.2025 01:29 Відповісти
 
 