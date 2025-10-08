Половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу частину ДПСУ, - Касьянов

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив про переведення половини особового складу його підрозділу в іншу військову частину Держприкордонслужби.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу хорошу військову частину ДПСУ, яка реально воює, а не займається шикуваннями по 6 разів на день. Їм оголосили рішення в обід, завтра вони повинні вже бути в розташуванні. Ні дня відпочинку (вихідних у них не було), ні дня для зборів, вирішення сімейних питань...

Але все одно я радий за хлопців. Для них все закінчилося. Разом з ними відправляють і наші "неефективні" літаки. Не знаю, як вони їх будуть запускати без стендів для налаштування, калібрування, прогазування двигунів...", - написав Касьянов.

Офіцер повідомив про втрату обладнання, яке використовувалося для обслуговувування БпЛА.

"Все це зруйновано, розграбовано, в колишньому розташуванні підрозділу зайвого майна (не статутного, не належного військовій частині) - на десятки мільйонів гривень, все це робилося заради перемоги. Раніше я завжди боявся, що в розташування підрозділу прилетить "Шахед" або "Іскандер", а виявляється, боятися треба було наших українських негідників і зрадників", - зазначив Касьянов.

За словами військового, частина особового складу підрозділу залишає службу:

"Багато хто з нашого підрозділу йде зі служби через сімейні обставини - вік, троє дітей, хвороби. Кілька хлопців принципово пішли в СЗЧ. Ті, хто залишився, не хочуть служити. "Кейс Касьянова" - це ще кейс про мотивацію"

Касьянов зізнався, що якби можна було повернути час назад, обрав би інший шлях і не брався б за організацію підрозділу та виробництво дронів.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.