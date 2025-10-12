Рішення про ліквідацію підрозділу ухвалив Зеленський через мої свідчення в НАБУ, родину переслідують, мене утримують в скотських умовах, - Касьянов

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що рішення про ліквідацію його підрозділу було ухвалено особисто президентом Володимиром Зеленським.

Про це Касьянов пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про ліквідацію нашого підрозділу було принято президентом Володимиром Зеленським, тому що я є викривачем у справі Fire Point і ключовим свідком. 2 жовтня я дав свідчення детективам НАБУ. 3 жовтня вранці було оголошено про ліквідацію підрозділу", - наголосив він та закликав НАБУ забезпечити йому та його родині захист за програмою захисту свідків.

Також читайте: Половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу частину ДПСУ, - Касьянов

"Я залишав президенту поле для маневру - закликав його змінити рішення, виходив на Майдан, звинувачував тільки Єрмака, вів кулуарні переговори з членами його команди, навіть підняв білий прапор у спробі зберегти ефективний підрозділ і не переслідувати мене та членів моєї родини.

Я боровся за консолідацію в суспільстві навколо фігури президента і верховного головнокомандувача. Президент не почув і ухвалив рішення розправитися. Тому що в моїх показаннях є і його прізвище", - пише Касьянов.

"Переслідування детективів НАБУ, спроба поставити НАБУ під контроль через правки в законодавстві, а тепер і ліквідація нашого підрозділу, переслідування мене і членів моєї сім'ї, потоки "компромату" в мережі, напад на сімейний бізнес - все це акт показової розправи топкорупціонерів, які заробляють мільярди доларів на війні", - додає військовий.

Також читайте: Особисті дані наших бійців опинилися у мережі, - Касьянов

Він також повідомив, що зараз перебуває в Рівненській області, в збірно-пересильному пункті 1-го прикордонного загону (бригада "Гарт") в скотських умовах, фактично в положенні заарештованого.

"Мене, старшого офіцера, добровольця з 2014 року, поселили в одній казармі з мобілізованими, не дозволяють вийти, охороняють як ухилянта. Мій фізичний стан погіршується з кожним днем. Дейнека мене звідси живим не випустить", - резюмує Касьянов.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ