УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6897 відвідувачів онлайн
Новини Юрій Касьянов звернувся до Єрмака Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
8 334 129

Рішення про ліквідацію підрозділу ухвалив Зеленський через мої свідчення в НАБУ, родину переслідують, мене утримують в скотських умовах, - Касьянов

Касьянов про ліквідацію підрозділу

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що рішення про ліквідацію його підрозділу було ухвалено особисто президентом Володимиром Зеленським.

Про це Касьянов пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про ліквідацію нашого підрозділу було принято президентом Володимиром Зеленським, тому що я є викривачем у справі Fire Point і ключовим свідком. 2 жовтня я дав свідчення детективам НАБУ. 3 жовтня вранці було оголошено про ліквідацію підрозділу", - наголосив він та закликав НАБУ забезпечити йому та його родині захист за програмою захисту свідків.

Також читайте: Половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу частину ДПСУ, - Касьянов

Касьянов виклик в НАБУ

"Я залишав президенту поле для маневру - закликав його змінити рішення, виходив на Майдан, звинувачував тільки Єрмака, вів кулуарні переговори з членами його команди, навіть підняв білий прапор у спробі зберегти ефективний підрозділ і не переслідувати мене та членів моєї родини.

Я боровся за консолідацію в суспільстві навколо фігури президента і верховного головнокомандувача. Президент не почув і ухвалив рішення розправитися. Тому що в моїх показаннях є і його прізвище", - пише Касьянов.

"Переслідування детективів НАБУ, спроба поставити НАБУ під контроль через правки в законодавстві, а тепер і ліквідація нашого підрозділу, переслідування мене і членів моєї сім'ї, потоки "компромату" в мережі, напад на сімейний бізнес - все це акт показової розправи топкорупціонерів, які заробляють мільярди доларів на війні", - додає військовий.

Також читайте: Особисті дані наших бійців опинилися у мережі, - Касьянов

Він також повідомив, що зараз перебуває в Рівненській області, в збірно-пересильному пункті 1-го прикордонного загону (бригада "Гарт") в скотських умовах, фактично в положенні заарештованого.

"Мене, старшого офіцера, добровольця з 2014 року, поселили в одній казармі з мобілізованими, не дозволяють вийти, охороняють як ухилянта. Мій фізичний стан погіршується з кожним днем. Дейнека мене звідси живим не випустить", - резюмує Касьянов.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

НАБУ (5523) Зеленський Володимир (25786) Касьянов Юрій (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
"Мене, старшого офіцера, добровольця з 2014 року, поселили в одній казармі з мобілізованими" - все що вам треба знати про скотів і їхнє ставлення до звичайних людей, нас з вами
показати весь коментар
12.10.2025 10:04 Відповісти
+23
Тобто він еліта повинен жити в хаті або готелі,інша чернь(мобілізовані) в скотських умовах!?Оце і є водорозділ між скотом і касьяновим.
показати весь коментар
12.10.2025 10:12 Відповісти
+23
Юрію то херня. Зате Порох не пройшов. Ти радий?
показати весь коментар
12.10.2025 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Оце так вперлися , що вiддали оманливiй людинi своi голоси? Справка: Зеленський переміг на виборах президента 21 квітня 2019 року, інавгурація пройшла 20 травня 2019 р.
13 лютого. 2020 р. - «Оманлива відпустка»
показати весь коментар
12.10.2025 11:40 Відповісти
тут я згоден з Касяновим, дійсно його стан погіршується, яму потрібна не казарма, а палата, з мякими стінками.
показати весь коментар
12.10.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 10:51 Відповісти
Товарісч Сталін,проізошла чудовіщная ошібка!
показати весь коментар
12.10.2025 10:51 Відповісти
чєтвьортыє суткі пылают смартфоны,
пожары в фєйсбукє, вконтактє огні -
нє нужно завхоза словамі позоріть !
нєбрітому гєтьману гроші вєрні !
показати весь коментар
12.10.2025 10:51 Відповісти
Точніше, рішення ухвалив ерм, підпис і печатка-за зе.
Схема,як і по Червінському.
показати весь коментар
12.10.2025 10:55 Відповісти
А як гарно цей організм рвав каоьсони за зєлєбобу у 2019,а його як туалетний папір використали. Як там юрко почувається?😁
показати весь коментар
12.10.2025 10:58 Відповісти
"Я залишав президенту поле для маневру - закликав його змінити рішення, виходив на Майдан, звинувачував тільки Єрмака, вів кулуарні переговори з членами його команди, навіть підняв білий прапор у спробі зберегти ефективний підрозділ і не переслідувати мене та членів моєї родини"-Бог ти мій,як гидко
показати весь коментар
12.10.2025 11:00 Відповісти
Клоуну який здав чверть країни без бою і розігнав його підрозділ Юрко залишав поле для маневру. А клятому Баризі який відвоював півдонбасу і дістав армію з-під плінтусу - ніякого маневру Юрась не залишав, з ним він вів таку безкомпромісну війну, аж кющать не міг - це розуміти треба.)))
показати весь коментар
12.10.2025 11:22 Відповісти
а в загалі то , ставлення до пана Касьянова ,це натяк від 🤡 військовим ,які за нього драли д* пу ,шо з ними буде те саме ,як шо почнуть піднімати хвіста ... а скількі ж таких військових були ,шо підставили Пороха , ой ой ой ...
показати весь коментар
12.10.2025 11:10 Відповісти
Ти би військових не торкалася, терпіть не можу тих хто втік а потім починає учити
показати весь коментар
12.10.2025 11:18 Відповісти
А шо не так? Вiйськовi на 99.9% проголосували за невiгласа. ЗЫ... "терпіть не можу тих хто втік а потім починає учити" - не чiпляйтеся до жiнки, на вiдмiну вiд вашого 4 рази ухилянта-вави, вона вам нiчим не завинила.
показати весь коментар
12.10.2025 11:32 Відповісти
Ну і "вишенька на тортику - повістку підписав старший детектив Національного Бюро Азнавур Севян...
показати весь коментар
12.10.2025 11:12 Відповісти
.. ну це вже як додаток , до всих агрохімій , умерій , гогилашвилій ... українці з діда-прадіда мля.. класно " паржалі" в 19 ..
показати весь коментар
12.10.2025 11:23 Відповісти
Якщо стати між Азнавуром і пляшкою коньяка азнаурі, то можна загадувати бажання
показати весь коментар
12.10.2025 11:36 Відповісти
....навіть підняв білий прапор у спробі зберегти ефективний підрозділ і не переслідувати мене та членів моєї родини....
Може, це за то що не визначився, хто хазяїн.
показати весь коментар
12.10.2025 11:13 Відповісти
Посилили з мобіками?!? Я гадав що він феєричний ідіот в "воно" звичайна гнида! Чмо а не старший офіцер.
показати весь коментар
12.10.2025 11:17 Відповісти
бенин Омански Нарик это проект кремля "буратино" со смотрящим фсбэшником Елдаком поставленным патрушевым в Омане в 20 году место бениного смотрящего богдана и пока это гундявое Животное играет роль "гидранта" Украине ни чего не светит!!!
показати весь коментар
12.10.2025 11:19 Відповісти
Fire Point міндича недоторканий....хто проти крадених у Держави мільярдів зелені-міндича, одразу стають ворогами опи)))
показати весь коментар
12.10.2025 11:20 Відповісти
Армiя - це постйнi ротацii, з перекиданням iз однiеi частини в другу... А тут шо не так. В свiй час самопальних дронщикiв розформували, та на iх базi створили державнi пiдроздiли... Правда у вiйськовому статутi не прописано, що держслужбовець може злигувати держслужбу з особистим бiзнесом...
показати весь коментар
12.10.2025 11:25 Відповісти
Вийди отсюда, розбійник (с)
показати весь коментар
12.10.2025 11:26 Відповісти
Опытный боец Касьянов теперь узнал как большая часть армии живет. Спасите, помогите...
показати весь коментар
12.10.2025 11:30 Відповісти
Чого ти ниєш, Касьянов? Ти ж переміг Порошенка. Випив на радостях. Так випий ще.
показати весь коментар
12.10.2025 11:35 Відповісти
Шо, Касянчік? Порошенко, Порошенко, а то путін нападе? Да? #Ацетобінепорошенко
показати весь коментар
12.10.2025 11:38 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. І так має і може сміливо, твердо, але у межах дозволеного казати кожен. Якщо ми не хочемо КАТАСТРОФИ, якої Україна ще не бачила
показати весь коментар
12.10.2025 11:38 Відповісти
ДайошЪ баб Юльку i баста.
показати весь коментар
12.10.2025 11:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 