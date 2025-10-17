Ликвидация подразделения Касьянова: ВСК обратилась к главе ГПСУ Дейнеко с просьбой предоставить полную информацию, - нардеп Яцик

В Раде подтвердили поступление обращения майора ГПСУ Юрия Касьянова, который просит проверить обоснованность и целесообразность ликвидации отдела пограничной службы "Дозор-Киев 8".

Об этом сообщила нардеп и член ВСК Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении мер по обороне государства Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ.

"В обращении заявитель просит ВСК проверить эффективность работы отдела пограничной службы "Дозор-Киев 8" (в/ч 1496 ГПСУ), который занимался дальними беспилотными поражениями (deep strike). Кроме того, в обращении поднимаются вопросы обоснованности и военной необходимости ликвидации этого подразделения, а также законности действий руководства ГПСУ.

Поэтому сегодня (16 октября. - ред.) ВСК обратилась к председателю Госпогранслужбы Украины Сергею Дейнеко с запросом о предоставлении полной информации по этому вопросу.

После получения необходимых для рассмотрения этого вопроса материалов (документов, объяснений, служебных проверок и др.) будет назначено заседание ВСК, на которое будут вызваны все лица, связанные с рассмотрением этого вопроса", - отметила парламентарий.

Позже члены ВСК примут решение относительно формата проведения заседания - тайного или открытого.

"Со своей стороны могу гарантировать честное, объективное и беспристрастное расследование всех фактов и обстоятельств. Поэтому любое давление или общественный резонанс исключаю - они 100% не будут влиять на ход расследования.

По результатам проведенного расследования на заседании ВСК будут приняты и проголосованы соответствующие решения (выводы, указания, рекомендации, заявления в правоохранительные органы или другое), которые в дальнейшем будут включены в отчет о работе ВСК, который будет голосоваться в Раде", - подытожила Яцык.

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

