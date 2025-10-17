Ліквідація підрозділу Касьянова: ТСК звернулася до голови ДПСУ Дейнека щодо надання повної інформації, - нардепка Яцик

У Раді підтвердили надходження звернення майора ДПСУ Юрія Касьянова, який просить перевірити обґрунтованість та доцільність ліквідації відділу прикордонної служби "Дозор-Київ 8".

Про це повідомила нардепка та членкиня ТСК Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.

"У зверненні заявник просить ТСК перевірити ефективність роботи відділу прикордонної служби "Дозор-Київ 8" (в/ч 1496 ДПСУ), який займався дальніми безпілотними ураженнями (deep strike). Крім того, в зверненні порушуються питання обґрунтованості і військової необхідності ліквідації цього підрозділу, а також законності дій керівництва ДПСУ.

То ж сьогодні (16 жовтня. - ред.) ТСК звернулась до голови Держприкордонслужби України Сергія Дейнека з запитом про надання повної інформації з цього питання.

Після отримання необхідних для розгляду цього питання матеріалів (документів, пояснень, службових перевірок та ін.) буде призначене засідання ТСК, на яке будуть викликані всі особи, повʼязані з розглядом цього питання", - зазначила парламентарка.

Пізніше члени ТСК ухвалять рішення щодо формату проведення засідання - таємного чи відкритого.

"Зі свого боку можу гарантувати чесне, обʼєктивне і неупереджене розслідування всіх фактів та обставин. Тому будь-який тиск чи суспільний резонанс виключаю - вони 100% не впливатимуть на хід розслідування.

За результатами проведеного розслідування на засіданні ТСК будуть прийняті і проголосовані відповідні рішення (висновки, вказівки, рекомендації, заяви до правоохоронних органів або інше), які в подальшому будуть включені до звіту про роботу ТСК, що голосуватиметься в Раді", - підсумувала Яцик.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Читайте: Касьянова справді допитували як свідка, детективи викликають його для проведення додаткових слідчих дій після заяви про загрози життю, - НАБУ