Касьянов просить ТСК ВР перевірити доцільність ліквідації його підрозділу: Ми єдині в ДПСУ, чиї БпЛА долітали до Москви. ДОКУМЕНТ

Майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов звернувся до ТСК Верховної Ради щодо обґрунтованості та військової необхідності ліквідації відділу прикордонної служби "Дозор-Київ 8", який займався дальніми безпілотними ураженнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення він оприлюднив у Telegram.

"В активі підрозділу: влучення в межах Москви, зупинка роботи аеропортів московського авіаційного хабу, вимкнення мобільного зв'язку в різних регіонах рф, зупинка роботи заводу "Кремній ЕЛ" в м. Брянськ, ураження дата-центру мобільного оператора "Фенікс" в м. Донецьк і т.д.

Завдяки низькій вартості засобів ураження, що застосовувалися відділом, співвідношення витрат і нанесених збитків оцінюється приблизно 1:100", - зазначив він.

Касьянов зазначив, що 3 жовтня командування оголосило офіцерському складу, що відділ ліквідують "у зв'язку зі службовою необхідністю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу частину ДПСУ, - Касьянов

8 жовтня перших 36 військовослужбовців вже відправили до нового місця проходження служби. Впродовж подальших кількох днів решту військовослужбовців також було розпорошено по інших частинах ДПСУ.

"Хто мав підстави для звільнення розпочали процес звільнення, дехто навіть пішов в СЗЧ в якості незгоди з діями керівництва ДПСУ.

В результаті необґрунтованих дій керівництва ДПСУ було знищено підрозділ, який проводив успішні операції із застосуванням ударних БПАК. Вартість витрачених засобів ураження складає ~2.5М дол. США, натомість тільки в результаті закриття московських аеропортів завдано збитків противнику на 16.5М дол. США (66 годин х 250К дол. США). А загальна сума нанесених ворогу збитків в рамках бойової роботи в ДПСУ — більше 280M дол. США. При вартості одного засобу ураження в 5К дол. США навіть витрати на заходи протидії економічно стають не виправданими, оскільки його збиття засобами ППО суттєво перевищують цю цифру", - наголосив він.

Касьянов звертає увагу, що було також знищено матеріально-технічну базу.

Також читайте: Касьянова справді допитували як свідка, детективи викликають його для проведення додаткових слідчих дій після заяви про загрози життю, - НАБУ

"Підрозділ мав свої площі, якими забезпечував себе сам. Свої інструменти, комп'ютерну та оргтехніку, автомобілі, засоби для групи РЕР для забезпечення безпечної бойової роботи польотних груп. Три автомобілі було придбано на підрозділ цільовим способом за рахунок фонду, волонтерів і поставлено на облік у військову частину 1496- вони залишилися в частині. На БПЛА, які були здані у в/ч, залишилися "волонтерські" системи зв'язку, GPS трекери - оскільки часу і можливостей на демонтаж обладнання надано не було.

Замість масштабування ефективного досвіду - підрозділ ліквідували. І це за умов, коли від дронів настільки залежить результат на сучасному полі бою. У всіх Силах оборони створюються нові підрозділи БПЛА, на базі наявних розгортаються більші з'єднання спроможності цієї компоненти тільки нарощуються. Натомість, в ДПСУ тепер стало на один такий підрозділ менше. І це єдиний підрозділ ДПСУ, БПЛА якого долітали до москви, та й один з небагатьох у Силах оборони загалом", - наголосив офіцер.

За словами Касьянова, у разі неефективності змінюється командування або засоби ураження, але "не ліквідується злагоджений і налагоджений на бойову роботу військовий організм".

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Читайте також: На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене, - Касьянов



