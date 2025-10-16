Касьянов просит ВСК ВР проверить целесообразность ликвидации его подразделения: Мы единственные в ГПСУ, чьи БПЛА долетали до Москвы. ДОКУМЕНТ

Майор ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов обратился в ВСК Верховной Рады относительно обоснованности и военной необходимости ликвидации отдела пограничной службы "Дозор-Киев 8", который занимался дальними беспилотными поражениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение он обнародовал в Telegram.

"В активе подразделения: попадания в пределах Москвы, остановка работы аэропортов московского авиационного хаба, отключение мобильной связи в разных регионах рф, остановка работы завода "Кремний ЭЛ" в г. Брянск, поражение дата-центра мобильного оператора "Феникс" в г. Донецк и т.д.

Благодаря низкой стоимости средств поражения, применявшихся отделом, соотношение затрат и нанесенного ущерба оценивается примерно 1:100", - отметил он.

Касьянов отметил, что 3 октября командование объявило офицерскому составу, что отдел ликвидируют "в связи со служебной необходимостью".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Половину нашего "неэффективного" подразделения отправили в другую часть ГПСУ, - Касьянов

8 октября первых 36 военнослужащих уже отправили к новому месту прохождения службы. В течение последующих нескольких дней остальные военнослужащие также были рассеяны по другим частям ГПСУ.

"Кто имел основания для увольнения начали процесс увольнения, некоторые даже пошел в СЗЧ в качестве несогласия с действиями руководства ГПСУ.

В результате необоснованных действий руководства ГПСУ было уничтожено подразделение, которое проводило успешные операции с применением ударных БПАК. Стоимость потраченных средств поражения составляет ~ 2.5М долл. США, зато только в результате закрытия московских аэропортов нанесен ущерб противнику на 16.5М долл. США (66 часов х 250К долл. США). А общая сумма нанесенного врагу ущерба в рамках боевой работы в ГПСУ - более 280M долл. США. При стоимости одного средства поражения в 5К долл. США даже расходы на меры противодействия экономически становятся не оправданными, поскольку его сбивание средствами ПВО существенно превышают эту цифру", - подчеркнул он.

Касьянов обращает внимание, что была также уничтожена материально-техническая база.

Также читайте: Касьянова действительно допрашивали как свидетеля, детективы вызывают его для проведения дополнительных следственных действий после заявления об угрозе жизни, - НАБУ

"Подразделение имело свои площади, которыми обеспечивало себя само. Свои инструменты, компьютерную и оргтехнику, автомобили, средства для группы РЭР для обеспечения безопасной боевой работы полетных групп. Три автомобиля были приобретены на подразделение целевым способом за счет фонда, волонтеров и поставлены на учет в воинскую часть 1496- они остались в части. На БПЛА, которые были сданы в в/ч, остались "волонтерские" системы связи, GPS трекеры - поскольку времени и возможностей на демонтаж оборудования предоставлено не было.

Вместо масштабирования эффективного опыта - подразделение ликвидировали. И это в условиях, когда от дронов настолько зависит результат на современном поле боя. Во всех Силах обороны создаются новые подразделения БПЛА, на базе имеющихся разворачиваются большие соединения, способности этой компоненты только наращиваются. Зато в ГПСУ теперь стало на одно такое подразделение меньше. И это единственное подразделение ГПСУ, БПЛА которого долетали до Москвы, да и один из немногих в Силах обороны в целом", - подчеркнул офицер.

По словам Касьянова, в случае неэффективности меняется командование или средства поражения, но "не ликвидируется слаженный и настроенный на боевую работу военный организм".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Читайте также: На людей очень давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня, - Касьянов



