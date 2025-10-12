Касьянова действительно допрашивали как свидетеля, детективы вызывают его для проведения дополнительных следственных действий после заявления об угрозах жизни, - НАБУ
В середине сентября текущего года после появления публикаций в СМИ и самостоятельного обращения в бюро Юрия Касьянова действительно допрашивали в одном из производств, которое было начато в начале 2025 года.
Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Что же касается просьбы Касьянова о защите в качестве свидетеля, то для выяснения обстоятельств о наличии угрозы жизни и здоровью, детективы НАБУ через администрацию Государственной пограничной службы Украины уже инициировали вызов свидетеля для проведения дополнительных следственных действий.
"По результатам будет принято решение о дальнейших действиях, в частности, может быть инициировано обращение к военному омбудсмену, а также в случае необходимости принят ряд других мер в соответствии с законодательством", - отметили собеседники в НАБУ.
Напомним, утром 12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей и добавил, что его здоровье ухудшается, но "живым его не выпустят".
Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич. В частности, об этом говорил народный депутат Ярослав Железняк, а также Юрий Касьянов.
Что предшествовало?
3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.
Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.
6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.
Невже Юрій Касьянов має на увазі саме його, називаючи "васалом", в "орбіті якого" одне "цікаве підприємство,..., на якому дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску"?
Якщо після ретельної перевірки НАБУ, підозри Юрія Касьянова не підтвердяться, то Голова ДПСУ мабуть звернеться до суду з позовом за наклеп.
В Україні кримінальна відповідальність за клевету (наклеп) встановлена статтею 151-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф, громадські або виправні роботи. Окрім цього, особа, яка постраждала від наклепу, має право звернутися до суду за відшкодуванням моральної шкоди згідно з Цивільним кодексом України.
За що Касянов боровся, всаджуючи Зеленьського як кандидата від фсб у крісло президе5та, на то і напоровся.
І всю країну " напоров". І тисячі людей, що завдяки " Касяновим" щиро готувалися до шашликів увечері 23 лютого...що спали вночі. І Маріуполь із бригадами у оточенні, це також робота " Касянових".