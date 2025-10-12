Касьянова справді допитували як свідка, детективи викликають його для проведення додаткових слідчих дій після заяви про загрози життю, - НАБУ

В середині вересня поточного року після появи публікацій в ЗМІ та самостійного звернення до бюро Юрія Касьянова справді допитували в одному з проваджень, яке було розпочате на початку 2025 року.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Що ж стосується про прохання Касьянова про захист як свідка, то для зʼясування обставин щодо наявності загрози життю та здоровʼю, детективи НАБУ через адміністрацію Державної прикордонної служби України уже ініціювали виклик свідка для проведення додаткових слідчих дій.

"За результатами буде прийнято рішення про подальші дії, зокрема, може бути ініційоване звернення до військового омбудсмена, а також у разі необхідності вжито низку інших заходів відповідно до законодавства", - зазначили співрозмовники у НАБУ.

Читайте також: Половину нашого "неефективного" підрозділу відправили в іншу частину ДПСУ, - Касьянов

Нагадаємо, зранку 12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків та додав, що його здоров’я погіршується, але "живим його не випустять".

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч. Зокрема, про це говорив народний депутат Ярослав Железняк, а також Юрій Касьянов.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також читайте: Підрозділ Касьянова розформовують через відсутність результативності. Жодного ураження визначених ворожих об’єктів не підтверджено, - ДПСУ

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ДПСУ Дейнеко зустрівся з військовими розформованого підрозділу Касьянова, - Демченко

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ